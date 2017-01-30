ВСУ ведут обстрел населенных пунктов Луганской и Донецкой республик
Украинские силовики обстреливают окрестности города Ясиноватая с использованием артиллерии крупного калибра, передает РИА Новости сегодняшнее сообщение военного ведомства ДНР.
«Противник ведет обстрел района ясиноватской промзоны, работают САУ и минометы», – говорится в сообщении.
Об обстреле населенных пунктов сегодня также сообщили в Луганской республике.
«У нас есть информация о попадании в район одного из исправительных учреждений в черте города, также есть информация о попадании по жилому массиву в районе одной из больниц. Сейчас мы проверяем эту информацию», – рассказал представитель администрации Макеевки.
Кроме того, по данным Народной милиции ЛНР, киевские силовики обстреляли н.п. Ирмино.
«Утром 30 января ВСУ обстреляли населенный пункт Ирмино. Есть разрушения», – заявили в милиции.
Уточняется, что в ходе обстрела поврежден газопровод и линии электропередачи. «Часть населенного пункта обесточена», – добавили в ведомстве.
Ранее представитель Народной милиции сообщил, что ВСУ за минувшие сутки 5 раз обстреляли территорию республики.
В свою очередь командование АТО в Донбассе заявило о 56-ти обстрелах со стороны ополчения за сутки.
«Противник ведет обстрел района ясиноватской промзоны, работают САУ и минометы», – говорится в сообщении.
Об обстреле населенных пунктов сегодня также сообщили в Луганской республике.
«У нас есть информация о попадании в район одного из исправительных учреждений в черте города, также есть информация о попадании по жилому массиву в районе одной из больниц. Сейчас мы проверяем эту информацию», – рассказал представитель администрации Макеевки.
Кроме того, по данным Народной милиции ЛНР, киевские силовики обстреляли н.п. Ирмино.
«Утром 30 января ВСУ обстреляли населенный пункт Ирмино. Есть разрушения», – заявили в милиции.
Уточняется, что в ходе обстрела поврежден газопровод и линии электропередачи. «Часть населенного пункта обесточена», – добавили в ведомстве.
Ранее представитель Народной милиции сообщил, что ВСУ за минувшие сутки 5 раз обстреляли территорию республики.
В свою очередь командование АТО в Донбассе заявило о 56-ти обстрелах со стороны ополчения за сутки.
Использованы фотографии: РИА Новости. Сергей Аверин