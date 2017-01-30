15:26 30 января

ВСУ ведут обстрел населенных пунктов Луганской и Донецкой республик

Украинские силовики обстреливают окрестности города Ясиноватая с использованием артиллерии крупного калибра, передает РИА Новости сегодняшнее сообщение военного ведомства ДНР.

ВСУ ведут обстрел населенных пунктов Луганской и Донецкой республик


«Противник ведет обстрел района ясиноватской промзоны, работают САУ и минометы», – говорится в сообщении.


Об обстреле населенных пунктов сегодня также сообщили в Луганской республике.

«У нас есть информация о попадании в район одного из исправительных учреждений в черте города, также есть информация о попадании по жилому массиву в районе одной из больниц. Сейчас мы проверяем эту информацию», – рассказал представитель администрации Макеевки.

Кроме того, по данным Народной милиции ЛНР, киевские силовики обстреляли н.п. Ирмино.

«Утром 30 января ВСУ обстреляли населенный пункт Ирмино. Есть разрушения», – заявили в милиции.

Уточняется, что в ходе обстрела поврежден газопровод и линии электропередачи. «Часть населенного пункта обесточена», – добавили в ведомстве.

Ранее представитель Народной милиции сообщил, что ВСУ за минувшие сутки 5 раз обстреляли территорию республики.

В свою очередь командование АТО в Донбассе заявило о 56-ти обстрелах со стороны ополчения за сутки.

Использованы фотографии: РИА Новости. Сергей Аверин
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Комментарии 17
  1. Хубун Сегодня, 13:08
    вот засада то и не ответишь. Представляю как у ополченцев руки ответку дать чешутся
    Хубун
    1. Zibelew Сегодня, 13:10
      Судя по всему, в Юкрейне совсем плохо. Не иначе с февраля тарифы поднимают. Само собой, пытаются проверенным способом отвлечь внимание народа. Бить в военные барабаны по поводу побед. Даже выдуманных.
      Zibelew
      1. bouncyhunter Сегодня, 14:12
        Цитата: Хубун
        вот засада то и не ответишь. Представляю как у ополченцев руки ответку дать чешутся

        Евгений hi Спокойствие - отвечают , да ещё как ! Потери ЛДНР и ВСУ несоизмеримы . good
        bouncyhunter
    2. 113262а Сегодня, 13:22
      Украинская армия, пойдя на новое обострение конфликта на Донбассе, несет серьезные потери, которые в официальных сводках занижаются. Об этом пишет в своем блоге известный донецкий боец и волонтер Александр Жучковский.

      Украина жестко обожглась, прощупывая на мощность ВС ЛДНР. Жучковский полагает, что военное обострение будет терять интенсивность.

      «Хотя интенсивность боевых действий серьезно возросла еще в середине недели, пик БД и наибольшие потери пришлись на последние сутки. Тяжелая артиллерия с обеих сторон работает и в эти минуты. В отличие от предыдущих недель и месяцев стала применяться реактивная артиллерия, причем не только Грады, но и Ураганы.

      Потери с точностью до человека указать сложно — данные как всегда противоречивы. Насколько мне известно от товарищей, ополченцев погибло не менее десяти, раненых на линии фронта около трех десятков. Это относительно малые потери, учитывая высокую интенсивность военных действий. Связано это с тем, что прямые боестолкновения (атаки пехоты при поддержке бронетехники) в эти сутки были ограниченными — две попытки атаковать наши позиции украинцами силами до взвода (под Авдеевкой и Мариуполем). В основном же применялась тяжелая артиллерия, поэтому, слава Богу, у нас больше разрушений, чем человеческих жертв.

      Что касается потерь противника, украинцы, я полагаю, занижают количество погибших и раненых в десятки раз. Во-первых, потому что только при утренних атаках под Авдеевкой и на южных рубежах они потеряли убитыми более 20 человек. Во-вторых, по позициям ВСУ было выпущено такое количество снарядов (в т.ч. РСЗО), что ущерб должен быть колоссальным.

      Действительно, примерно к вечеру, после 18 ч., с нашей стороны последовала настолько жесткая реакция, что это было неожиданно даже для нас. Огонь был ураганный, уничтожено множество техники с личным составом и артиллерийских расчетов ВСУ, особенно в р-не Авдеевки и Песок. По ощущениям за один вечер было выпущено снарядов больше, чем за весь прошедший месяц.

      Причину такого обострения я вижу в следующем. Украина предприняла атаки, чтобы «прощупать», насколько пассивно или активно поведет себя Россия (руками ДНР) с учетом изменившейся международной обстановки и контактов с США. Если пассивно — значит обстановка для РФ пока неблагонадежная («Трамп не слил»), если активно — значит Россия чувствует себя более уверенно («Трамп слил»). Судя по сегодняшним событиям, по разрешению ДНР отвечать максимально жестко, — все-таки второй вариант», — констатирует Жучковский в своем блоге.
      113262а
      1. ИванИванов Сегодня, 14:37
        Цитата: 113262а
        с нашей стороны последовала настолько жесткая реакция, что это было неожиданно даже для нас

        Вот это действительно хорошие новости
        ИванИванов
    3. vkl.47 Сегодня, 13:22
      Ну тут проще надо быть.уничтожить все расчеты градами.и нах и пох это о.б.С.е
      vkl.47
    4. Комментарий был удален.
    5. 72jora72 Сегодня, 14:11
      вот засада то и не ответишь. Представляю как у ополченцев руки ответку дать чешутся
      Уверяю Вас, последние двое суток "ответки " улетают,вплоть до "Градов".
      72jora72
    6. Владыка Ситх Сегодня, 14:12
      С чего вы взяли, что не отвечаем? laughing
      Владыка Ситх
  2. alekc73 Сегодня, 13:08
    Когда уже настреляются блин.Убивают мирных граждан и о говорят о "демократии"" am
    alekc73
  3. barclay Сегодня, 13:25
    Вот есть такие интересные свидетельства о "работе" укроартиллеристов.

    "Они же не знают по кому стреляют! Им цели начальство дает!" - любимая фраза тех, кто оправдывает украинских артиллеристов. Хрен вам! Знают!
    Друг детства ездил в АТО (картошку из Чернигова возил на своем автобусе, чтоб самого не призвали). Конечной целью поездки были артиллеристы призванные из под Чернигова. Картошку сдал, а на обратном пути земляки попросили подбросить "передачки до родителей" и понеслась... автобус "Мерседес" загрузили под крышу! Забивали телевизорами, коврами и прочей требухой, да так, что места пустого не осталось. Осознав размеры "передачек" рыпнулся было отказаться, но ребята популярно объяснили, что просьба была чистой формальностью. На вопрос приятеля: "откуда?", поступил прямой ответ: "отжали у сепаров".
    Как работают:
    1. украинцы знают сколько продлится обстрел, местные - нет.
    2. Выбирают дома побогаче и лупят по соседним жилым дворам
    3. Местные прячутся по щелям.
    4. Сразу по окончании обстрела прыгают в машины и грабят намеченные богатые дома не встречая сопротивления.
    5. Быстро сваливают, пока не заметили.
    6. Так как деревни находятся либо в "ничейной" зоне, либо под контолем Хунты - списывают на сепарский огонь ("Сами себя обстреляли!" (с)).
    7. Во время следующего обстрела цикл повторяется, причем, в качестве целей обычно используют уже ограбленные дома.
    И ведь не свидомые нифига, с...ки !
    Но это, видимо, во время "рутинных будней". А сейчас получена команда "фас" с другими целями.
    barclay
  4. Vitalson Сегодня, 13:26
    Мразматики майдонутые.
    Vitalson
  5. УВБ Сегодня, 13:29
    Все эти сообщения от всяких РИА не показывают и десятой доли реальной картины. На всех каналах основное внимание доставке гуманитарки в Сирии. А то что сотни населённых пунктов, десятки городов ДНР и ЛНР уже три года под обстрелами, люди, РУССКИЕ ЛЮДИ без света, воды, отопления большую часть времени проводят в подвалах- об этом как-то стыдливо умалчивается. Радует одно- в последние дни разрешили ответку бандерлогам давать без согласования.
    УВБ
  6. Мар.Тира Сегодня, 13:34
    Цитата: vkl.47
    Ну тут проще надо быть.уничтожить все расчеты градами.и нах и пох это о.б.С.е

    Так и их и так вчера впервые за долгое время накрыли полным пакетом.Вот детей жалко.Это школа в укрытии.Каждый день таких же вижу.Беженцев из Луганска.Не будет нам покоя мужики, пока там такое нелюди творят
    Мар.Тира
  7. Олег Лавров Сегодня, 13:35
    Эти саложопые фашисты, как раз и пользуются моментом, что ополчение не может ответить артой! Знают, что ДНР и ЛНР пасет ОБСЕ, с реальной задачей впарить миру нарушение перемирия ВС Донбасса. Но ничего, всё укродерьмо, обязательно вернется их хозяину!
    Олег Лавров
  8. Горный стрелок Сегодня, 13:54
    Началась наконец, контрбатарейная борьба. И ВСУшники сразу попритихли. Видимо, эффективно работают артиллеристы ЛДНР. Дай бог парням удачи и снарядов вдоволь... am
    Горный стрелок
    1. rotor Сегодня, 14:31
      Надо всегда жёстко отвечать на обстрелы укрохунты, чтобы было не повадно.
      rotor
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:56
    Хуже всего это молчание нашей власти; как будто так и должно быть!
    Изгоняющий либероидов

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