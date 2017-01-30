15:25 30 января

Ростех не допустил банкротства предприятия, разработавшего космический челнок «Буран»

Корпорация «Ростех» предприняла своевременные меры по выводу из банкротства НПО «Молния», разработчика космического аппарата «Буран», сообщает Defence.ru со ссылкой на пресс-службу объединения «РТ-Проектные технологии» (входит в Ростех).

Ростех не допустил банкротства предприятия, разработавшего космический челнок «Буран»


«По поручению корпорации объединение "РТ-Проектные технологии" в рамках действующего законодательства проведены мероприятия по недопущению банкротства ОАО "НПО "Молния". В результате Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение научно-производственного объединения с кредиторами и прекратил производство по делу о банкротстве», – говорится в релизе.


Сообщается, что в прошлом году руководству «РТ-Проектные технологии» было поручено установить контроль за процедурой банкротства «Молнии» и разработать план мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия.

«В рамках согласованных действий 30 сентября 2016 года состоялось собрание кредиторов ОАО "НПО "Молния". На нем принято решение о заключении мирового соглашения. Двадцать пятого ноября 2016 года собранием акционеров научно-производственного объединения мировое соглашение одобрено как крупная сделка. И уже через два месяца, после утверждения Арбитражным судом Москвы мирового соглашения, НПО "Молния" вышло из процедуры арбитражного управления», – рассказали в пресс-службе.

По условиям мирового соглашения, ранее исполнявший полномочия внешнего управляющего Сергей Галандин теперь будет исполнять обязанности гендиректора "Молнии" до избрания нового руководителя объединения.

Справка пресс-службы: «ОАО "НПО "Молния" – одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности СССР и России, созданное для решения сложных наукоемких задач. Входит в перечень стратегических организаций РФ. Доля "Ростеха" в уставном капитале "Молнии" – 60%. Объединение участвовало в создании орбитального космического корабля многоразового использования "Буран", полет которого впервые в мире завершился автоматической посадкой на аэродром 15 ноября 1988 года».

Использованы фотографии: http://sell-off.livejournal.com
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Комментарии 32
  1. Олег Лавров Сегодня, 13:39
    Вот это, хороший пинок под зад либерасятине типа кудрин-греф... у которых всегда всё пропало, и все плохо! К тому же, "Буран" реальный конкурент америкосовскому прототипу. Вот теперь, США своих мосек из пятой колонны отругает. Так как "Буран" серьезно двинет НАСА в коммерческом плане, а бабло для ов всегда стоит на первом месте.
    Олег Лавров
    1. sdc_alex Сегодня, 13:46
      А где написано, что будут возобновлять работы над "Бураном"? С чего Вы это взяли?
      Не дали растащить контору - это хорошо. Пусть работают люди на благо Родины, а про "Буран" в статье ни слова, кроме того что "Молния" когда то им занималась.
      sdc_alex
      1. Олег Лавров Сегодня, 14:57
        https://topwar.ru/36026-uroki-burana-poletit-li-k
        ogda-nibud-rossiyskiy-kosmicheskiy-chelnok.html
        Олег Лавров
    2. Инжeнeр Сегодня, 13:48
      Вы о чем вообще? Какой Буран? Кому он конкурент? Кого подвинет? Бурана нет и давно. А сегодня даже повторить его не смогут.
      Инжeнeр
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 13:57
        Летают сейчас все на Союзах, даже американцы.
        DIVAN SOLDIER
        1. игорка357 Сегодня, 14:06
          Да ладно...на союзах?Серьезно?
          игорка357
      2. игорка357 Сегодня, 14:07
        Единственный верный коммент!
        игорка357
      3. Delink Сегодня, 14:20
        А чего Вы все воздух сотрясаете не известно из-за чего?
        Молнию только от банкротства отвели. Конкретных решений для них пока не озвучили.
        Вот как озвучат, тогда и нужно будет копья ломать.
        Delink
        1. игорка357 Сегодня, 14:26
          Когда миллионы стырят,тогда опять один ВВП будет воздух сотрясать?
          игорка357
          1. Delink Сегодня, 14:31
            Тогда уж Чемезова гнать и ижи с им поганой метлой от Ростеха.
            Delink
        2. игорка357 Сегодня, 14:27
          Вы прекрасно знаете,какие мы копья с СОИ сломали!Это по вашей аватарке заметно!
          игорка357
      4. Олег Лавров Сегодня, 14:57
        https://topwar.ru/36026-uroki-burana-poletit-li-k
        ogda-nibud-rossiyskiy-kosmicheskiy-chelnok.html

        Буран-М
        Олег Лавров
      5. Вадим237 Сегодня, 15:06
        Повторить как раз таки смогут - только денег на постройку не дадут, так как их нет.
        Вадим237
    3. игорка357 Сегодня, 14:06
      Я не понял...вы соображаете что говорите?Вроде красиво..но для нас то не очень!Буран двинет для чего,для продвижения шатлов,ну двинет и что,начнут они пахать в три спины..а мы,а у нас то нет ничего..!Не есть гуд!И кудрин-греф,именно с маленькой,только и говорили что все плохо,что бы кармашек свой забить!
      игорка357
    4. opus Сегодня, 14:34
      Цитата: Олег Лавров
      Так как "Буран" серьезно двинет НАСА в коммерческом плане, а бабло для ов всегда стоит на первом месте

      1.Про "Буран" забудьте.
      Какая коммерция?
      Полная стоимость изготовления ракеты-носителя "Энергия", предъявляемая к оплате, на этапе первых пусков (1987-1988 гг.) составляла 145-155 млн. руб., в том числе стоимость блока Ц - 59,2, комплектов блоков А - 74,4, блока Я - 10.
      Стоимость!!!
      отпускная Цены каждого блока А - на 6,7 млн. руб., блоков Ц и Я - соответственно на 7,8 и 1,5 млн. руб. выше чистой стоимости

      За 14 лет в создание советского шаттла было вложено 16 млрд советских же рублей

      "Буран" стоимость изготовления от 240 млн.рублей
      / Напомню он без РН "Энергия"- ну ни куда

      Стоимость запуска системы (разные данные) от 600- до 960 млн.рублей
      в ценах 1988-1989.
      когда $ и рубль еще были деньгами

      Кому такая "коммерция " нужна"?

      2. У НПО "Молния" в загашнике НИР по гиперзвуковому воздушно-космическому самолету.

      Проект «Молот» гиперзвуковой беспилотный самолет-разгонщик с комбинированной экранной турбо-прямоточной силовой установкой.

      Расчетно-экспериментальные параметры прототипа-демонстратора:
      крейсерские числа Маха М = 1.8… 4, высоты полета от малых до Н = 20 000 м, полетный вес
      до 530 кг. Наземный старт с пусковой установки, с помощью твердотопливного ускорителя.
      opus
      1. Олег Лавров Сегодня, 14:59
        https://topwar.ru/36026-uroki-burana-poletit-li-k
        ogda-nibud-rossiyskiy-kosmicheskiy-chelnok.html

        Буран-М
        Олег Лавров
  2. askort154 Сегодня, 13:50
    Чего, чего, а уж "банкротить" мы за 25 лет научились. Можно сказать - чемпионы мира. Что касается "Молнии", хочется надеяться на лучшее.
    askort154
    1. андрей юрьевич Сегодня, 13:52
      Ростех не допустил банкротства предприятия, разработавшего космический челнок «Буран»
      и людей воскресили?
      андрей юрьевич
      1. игорка357 Сегодня, 14:09
        Каких,для чего?Для космической отрасли,где...как?Наш Буран скоро полетит....?Нет уважаемые,вы очень сильно заблуждаетесь!
        игорка357
  3. Вояджер Сегодня, 14:14
    Мда, на фотографии результат позорного разбазаривания ( Экземпляр прототипа в свое время выкупленный немецким предпринимателем и установленный в музее в Германии, выглядит и содержится там лучше чем у нас оставшиеся макеты...
    А в Казахстане один недособранный Байкал и корпус для КНС вообще как на помойке лежат гниют.

    Стыдно, очень стыдно..
    Вояджер
  4. Vz.58 Сегодня, 14:19
    "РТ-Проектные технологии" в рамках действующего законодательства проведены мероприятия по недопущению банкротства ОАО "НПО "Молния". В результате Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение научно-производственного объединения с кредиторами и прекратил производство по делу о банкротстве». В переводе для народа означает, что кредиторам заплатили. Где взяли деньги? Из медицины, из образования, из пенсий, из науки или напечатали. Как отразится на жизни избирателей? А кого это интересует?
    Vz.58
  5. Bradley Сегодня, 14:19
    Ростех не допустил банкротства предприятия, разработавшего космический челнок «Буран»

    А ничего что государство ОБЯЗАНО не допускать банкротства таких предприятий?..
    Bradley
    1. Вояджер Сегодня, 14:23
      Да, чего только Детройт со своими предприятиями стоит... laughing
      Вояджер
  6. Михаил м Сегодня, 14:25
    А где имена тех "эффективных", по вине которых предприятие дошло до банкротства? А-та-та по мягкому месту опять за скобками останется. Я уже молчу про могучий пендель кованым сапогом. Государство богатое, денег хватает.
    Михаил м
  7. лысова Сегодня, 14:29
    Все изделия и разработки НПО «Молния», делал весь, тогда Союз. Тот же к примеру "Буран" - один блочёк на одном предприятии, другой на другом. Только большинства этих предприятий уже давно не существует. Обанкротили,набили кармашки. Причём не долго найти этих предпринимателей. winked
    лысова
  8. морпрепод Сегодня, 14:30
    «По поручению корпорации объединение "РТ-Проектные технологии" в рамках действующего законодательства проведены мероприятия по недопущению банкротства ОАО "НПО "Молния"
    - ОТЛИЧНО!, а теперь уже можно и подготовиться к началу восстановления разработок по дальнему космосу....
    - А насчет паникеров?...
    - Каждому свое!
    PS: И кудрин-греф,именно...
    морпрепод
  9. ИванИванов Сегодня, 14:30
    Плюс государству и еще одно хорошее напоминание о "рынке животворящем"
    ИванИванов
  10. naGua Сегодня, 14:32
    У меня, после окончания, э-э-э... учебного заведения было распределение на "Молнию". Довелось там поработать. К сожалению меньше, чем того хотелось. Тогда генеральным был Лозино-Лозинский Глеб Евгенич. Интересная была работа. Перспективная. Работали по МТКК "Буран". Машина была потрясающая! А потом грянула, мать её за ногу, перестройка, чтоб черти в аду жгли в котле со смолой Горбача с его миньонами! И пришлось вместо разработки топливных систем продавать книжки у метро, и газеты перед "демократическими выборами" разносить... Потому как, демократия и гласность... Лет семь-восемь назад проезжал по Фабрициуса мимо корпусов, так там на крыше "кубика" березки проросли. Что там сейчас- не знаю. Хотелось бы надеется на лучшее. Вот такая печальная история.
    naGua
  11. killganoff Сегодня, 14:38
    Неужели вспомнили о "Молнии"??? Скажите мне пожалуйста о судьбе изготовленных советским союзом челноков "Буран" летавшего и других готовых изделий??? Кто вообще понес ответственность за растраченное народное имущество?
    killganoff
  12. olegkt Сегодня, 14:47
    Ребята я работал в том месте где когда то была молния. Уволился в 12-ом году. Там было так всё ПЛОХО, что жуть.
    olegkt
  13. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:55
    Одних спасли а сотню закрыли -все как всегда.
    Изгоняющий либероидов
  14. Толокняный лоб Сегодня, 15:16
    Какие "бураны"? Секрет изготовления советских "протонов" утерян! Спуститесь с небес. Чубайс с понедельниками не для того стараются, чтобы у России были "бураны" и промышленность. Табу. Так что, только экология, благоустройство двориков, стадионы, выкачивание ресурсов. И " Батуты Рогозина".
    Толокняный лоб

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