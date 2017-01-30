Ростех не допустил банкротства предприятия, разработавшего космический челнок «Буран»
Корпорация «Ростех» предприняла своевременные меры по выводу из банкротства НПО «Молния», разработчика космического аппарата «Буран», сообщает Defence.ru со ссылкой на пресс-службу объединения «РТ-Проектные технологии» (входит в Ростех).
«По поручению корпорации объединение "РТ-Проектные технологии" в рамках действующего законодательства проведены мероприятия по недопущению банкротства ОАО "НПО "Молния". В результате Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение научно-производственного объединения с кредиторами и прекратил производство по делу о банкротстве», – говорится в релизе.
Сообщается, что в прошлом году руководству «РТ-Проектные технологии» было поручено установить контроль за процедурой банкротства «Молнии» и разработать план мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия.
«В рамках согласованных действий 30 сентября 2016 года состоялось собрание кредиторов ОАО "НПО "Молния". На нем принято решение о заключении мирового соглашения. Двадцать пятого ноября 2016 года собранием акционеров научно-производственного объединения мировое соглашение одобрено как крупная сделка. И уже через два месяца, после утверждения Арбитражным судом Москвы мирового соглашения, НПО "Молния" вышло из процедуры арбитражного управления», – рассказали в пресс-службе.
По условиям мирового соглашения, ранее исполнявший полномочия внешнего управляющего Сергей Галандин теперь будет исполнять обязанности гендиректора "Молнии" до избрания нового руководителя объединения.
Справка пресс-службы: «ОАО "НПО "Молния" – одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности СССР и России, созданное для решения сложных наукоемких задач. Входит в перечень стратегических организаций РФ. Доля "Ростеха" в уставном капитале "Молнии" – 60%. Объединение участвовало в создании орбитального космического корабля многоразового использования "Буран", полет которого впервые в мире завершился автоматической посадкой на аэродром 15 ноября 1988 года».
«По поручению корпорации объединение "РТ-Проектные технологии" в рамках действующего законодательства проведены мероприятия по недопущению банкротства ОАО "НПО "Молния". В результате Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение научно-производственного объединения с кредиторами и прекратил производство по делу о банкротстве», – говорится в релизе.
Сообщается, что в прошлом году руководству «РТ-Проектные технологии» было поручено установить контроль за процедурой банкротства «Молнии» и разработать план мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия.
«В рамках согласованных действий 30 сентября 2016 года состоялось собрание кредиторов ОАО "НПО "Молния". На нем принято решение о заключении мирового соглашения. Двадцать пятого ноября 2016 года собранием акционеров научно-производственного объединения мировое соглашение одобрено как крупная сделка. И уже через два месяца, после утверждения Арбитражным судом Москвы мирового соглашения, НПО "Молния" вышло из процедуры арбитражного управления», – рассказали в пресс-службе.
По условиям мирового соглашения, ранее исполнявший полномочия внешнего управляющего Сергей Галандин теперь будет исполнять обязанности гендиректора "Молнии" до избрания нового руководителя объединения.
Справка пресс-службы: «ОАО "НПО "Молния" – одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности СССР и России, созданное для решения сложных наукоемких задач. Входит в перечень стратегических организаций РФ. Доля "Ростеха" в уставном капитале "Молнии" – 60%. Объединение участвовало в создании орбитального космического корабля многоразового использования "Буран", полет которого впервые в мире завершился автоматической посадкой на аэродром 15 ноября 1988 года».
Использованы фотографии: http://sell-off.livejournal.com