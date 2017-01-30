Тягнибок собрался прикладывать усилия для "распада России"
Лидер украинских националистов из партии «Свобода» Олег Тягнибок фактически повторил недавний тезис Надежды Савченко. Напомним, что размышляя о врагах Украины, Савченко заявила, что первый враг – Россия, а второй – нынешние украинские власти. Тягнибок повторил всё почти дословно, заменив слово «Россия» фразой «Московская империя».
Однако в отличие от Савченко главный «свободовец» Украины, устраивающий факельные нацистские шествия в разных украинских городах, решил пойти дальше и объявил, что «необходимо приложить максимум усилий, чтобы Россия распалась на множество государств.
ТК «112 Украина» приводит заявление Тягнибока:
Нам нужно помнить, что врагом номер два является киевская власть, которая постоянно пренебрегает кровью героев, отдающих свои жизни за украинскую землю.
Один из соратников Тягнибока объявил, что «могильщиками России должны стать именно украинцы».
Стоит заметить, что заявления о том, как они борются в «врагами», украинские радикалы делают всякий раз, когда у них возникают явные проблемы с политическими рейтингами. Вот и на сей раз рейтинг тягнибоковской «Свободы» рухнул до минимума с момента «перемоги» на майдане. Украинские службы статистики публикуют данные о том, что у «свободовцев» не более 6% одобрения среди украинских граждан.
На этом фоне обращает на себя внимание заявления бывшего замначальника Генштаба ВСУ Юрия Думанского. По его словам, "можно на какой-то период оставить (России) базу Черноморского флота - Севастополь". По словам Думанского, это нужно для "возвращения всего остального Крыма".
Однако в отличие от Савченко главный «свободовец» Украины, устраивающий факельные нацистские шествия в разных украинских городах, решил пойти дальше и объявил, что «необходимо приложить максимум усилий, чтобы Россия распалась на множество государств.
ТК «112 Украина» приводит заявление Тягнибока:
Главным врагом Украины является Москва, Московская империя. Нужно приложить максимум усилий, чтобы Россия распалась на множество государств.
Нам нужно помнить, что врагом номер два является киевская власть, которая постоянно пренебрегает кровью героев, отдающих свои жизни за украинскую землю.
Один из соратников Тягнибока объявил, что «могильщиками России должны стать именно украинцы».
Стоит заметить, что заявления о том, как они борются в «врагами», украинские радикалы делают всякий раз, когда у них возникают явные проблемы с политическими рейтингами. Вот и на сей раз рейтинг тягнибоковской «Свободы» рухнул до минимума с момента «перемоги» на майдане. Украинские службы статистики публикуют данные о том, что у «свободовцев» не более 6% одобрения среди украинских граждан.
На этом фоне обращает на себя внимание заявления бывшего замначальника Генштаба ВСУ Юрия Думанского. По его словам, "можно на какой-то период оставить (России) базу Черноморского флота - Севастополь". По словам Думанского, это нужно для "возвращения всего остального Крыма".
Использованы фотографии: uapress.info