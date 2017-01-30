15:29 30 января

Тягнибок собрался прикладывать усилия для "распада России"

Лидер украинских националистов из партии «Свобода» Олег Тягнибок фактически повторил недавний тезис Надежды Савченко. Напомним, что размышляя о врагах Украины, Савченко заявила, что первый враг – Россия, а второй – нынешние украинские власти. Тягнибок повторил всё почти дословно, заменив слово «Россия» фразой «Московская империя».

Тягнибок собрался прикладывать усилия для "распада России"


Однако в отличие от Савченко главный «свободовец» Украины, устраивающий факельные нацистские шествия в разных украинских городах, решил пойти дальше и объявил, что «необходимо приложить максимум усилий, чтобы Россия распалась на множество государств.
ТК «112 Украина» приводит заявление Тягнибока:

Главным врагом Украины является Москва, Московская империя. Нужно приложить максимум усилий, чтобы Россия распалась на множество государств.


Нам нужно помнить, что врагом номер два является киевская власть, которая постоянно пренебрегает кровью героев, отдающих свои жизни за украинскую землю.

Один из соратников Тягнибока объявил, что «могильщиками России должны стать именно украинцы».

Стоит заметить, что заявления о том, как они борются в «врагами», украинские радикалы делают всякий раз, когда у них возникают явные проблемы с политическими рейтингами. Вот и на сей раз рейтинг тягнибоковской «Свободы» рухнул до минимума с момента «перемоги» на майдане. Украинские службы статистики публикуют данные о том, что у «свободовцев» не более 6% одобрения среди украинских граждан.

На этом фоне обращает на себя внимание заявления бывшего замначальника Генштаба ВСУ Юрия Думанского. По его словам, "можно на какой-то период оставить (России) базу Черноморского флота - Севастополь". По словам Думанского, это нужно для "возвращения всего остального Крыма".

Использованы фотографии: uapress.info
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 32
  1. sdc_alex Сегодня, 13:41
    Лучше бы он приложил усилия, что бы собрать Украину!!

    Нужно приложить максимум усилий, чтобы Россия распалась на множество государств.

    Кстати, похоже, с Украиной у них это уже получилось. Тренировались, блин....
    sdc_alex
    1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 13:55
      Эх что же товарищ Сталин упырей этих не добил(((
      DIVAN SOLDIER
      1. bulvas Сегодня, 14:01
        Бояться сразу по делу говорить - виновата Киевская власть.

        Маскируются Россией, кто во что горазд


        bulvas
        1. bouncyhunter Сегодня, 14:15
          Ещё один поднаркозный клоун вздумал пугать Россию , не приходя в сознание ...
          bouncyhunter
      2. Sergej1972 Сегодня, 14:27
        Да большинство украинских нациков, к сожалению, отнюдь не потомки бандеровцев.
        Sergej1972
    2. hirurg Сегодня, 13:57
      Как бы от таких усилий его пятая точка не разлетелась на Британский флаг.))))
      hirurg
      1. андрей юрьевич Сегодня, 14:01
        такие "новости" зачем тут? просто вопрос... вы что хотите услышать?мне просто интересно,для чего,и цель? да,я ИХ не люблю,...дальше что? тупо информ война?
        андрей юрьевич
    3. Appraiser Сегодня, 13:57
      А кому сейчас в настоящее время нужна Украина как государство? Опыт за 25 лет "независимости" показал что никому, эксперимент с " незележными хохлами" закончился..... fool
      Appraiser
    4. g1v2 Сегодня, 14:05
      Ну пока , удачи им в деле развала Украины. Они для этого стараются уже который год. Если бы наша разведка так над развалом украины работала , как их нацики, так цены бы ей не было.
      g1v2
  2. Олег Лавров Сегодня, 13:42
    Ну здесь только одно приходит на ум! Ахахахаахх! Могильщики России! Как правильно сказал С. Лавров "ДБ"

    Олег Лавров
  3. Копчёный Сегодня, 13:44
    Смотри как бы грыжа или геморрой не вывалились.
    Копчёный
    1. sdc_alex Сегодня, 13:48
      Про напрасные усилия: laughing laughing laughing
      sdc_alex
  4. Flinky Сегодня, 13:49
    Кто все эти люди, а?
    Flinky
  5. Громобой Сегодня, 13:49
    Тягнибок собрался прикладывать усилия для "распада России"
    Если что реально враждебное будет осуществлять,то нужно будет провести операцию по ликвидации враждебного элемента.А к "бла-бла-бла" мы уже привыкшие и не такие тут бочку катили smile
    Громобой
  6. kot28.ru Сегодня, 13:52
    Не дождется! am
    kot28.ru
  7. Appraiser Сегодня, 13:54
    Главное что бы от своих усилий Тегнибок не обосра....ся а то стыдно будет. laughing
    Appraiser
    1. лысова Сегодня, 14:02
      Свет им выключим, от усилий подумают, что глаза лопнули. Не одевая штанов побегут, куда глаза уже не глядят.
      лысова
  8. Мар.Тира Сегодня, 14:00
    Цитата: sdc_alex
    Лучше бы он приложил усилия, что бы собрать Украину!!

    Нужно приложить максимум усилий, чтобы Россия распалась на множество государств.

    Кстати, похоже, с Украиной у них это уже получилось. Тренировались, блин....

    Когда всё закончится,не надо его убивать.Просто посадить на цепь,и возить по всему,что они разрушили,затаскивать в каждый дом,,а потом отдать людям,в чьи семьи его подельники принесли горе.Самая большая кровь на Турчинове,Тягнибоке,и Яроше.Они главные идеологи национализма на Украине.
    Мар.Тира
  9. ротмистр Сегодня, 14:03
    Даешь Варшаву!!!
    ротмистр
  10. Oriental Express Сегодня, 14:03
    Я помню выступления Тягнебока и ему подобных в Раде в 2014 году ! И после этого украинцы еще удивляются тому,что от них Крым удрал ! Да от таких, больных на всю голову ,скоро и Львов сбежит в Польшу !
    Oriental Express
  11. Наблюдатель 33 Сегодня, 14:07
    На этом фоне обращает на себя внимание заявления бывшего замначальника Генштаба ВСУ Юрия Думанского. По его словам, "можно на какой-то период оставить (России) базу Черноморского флота - Севастополь". По словам Думанского, это нужно для "возвращения всего остального Крыма".

    Еще один "умняшка", пытается торговаться тем, чего у него давно нет. laughing
    Наблюдатель 33
  12. Балу Сегодня, 14:09
    Тягнибок собрался прикладывать усилия для "распада России"

    Главный враг Украины-ФША, развязавшие гибридную войну по уничтожению Украины как суверенного государства:
    -Независимости нет, всем рулит гауляйтер-посол ФША и црули со своей агентурой. В правительстве дюжина некомпетентных "засланцев" -иноземцев, некоторые из которых разыскиваются по уголовным делам в своих странах. Министр транспорта-польские рок-музыкант wassat , он может магистр по транспорту? У него вообще какое образование? Министр здравоохранение-медсестра из америки, планомерно уничтожает здравоохранение, не удивлюсь, если вдруг всплывет ее причастность к черному рынку по "заготовке" органов для пересадки. angry Списочек может продолжить каждый.
    -Экономика разрушена.
    -Гражданская война на Донбассе.
    -Смертность последние два года на 150 тыс больше рождаемости (без АТО и всего, чтио там происходит).
    -Переформатировано общественное сознание-предатели и палачи возведены в ранг героев.
    Второй враг это киевская ОПГ-местечковые неадекватные бандюки дорвались до власти.
    Россия была,есть и будет. А существование Украины уже под вопросом, а виноваты те, кто изображает из себя власть...
    Балу
  13. морпрепод Сегодня, 14:13
    На этом фоне обращает на себя внимание заявления бывшего замначальника Генштаба ВСУ Юрия Думанского

    морпрепод
  14. Владимир Постников Сегодня, 14:21
    Главным врагом Украины является Москва, Московская империя. Нужно приложить максимум усилий, чтобы Россия распалась на множество государств.

    Кто хочет комментировать, тому следует обратить внимание, что ключевым словом в угрозе Тягнибока является слово "распалась". Тягнибок сукин сын, но не дворовый пацан. Он понимает, что в военном противостоянии с Россией у националистов Украины нет никаких шансов. Поэтому основной своей задачей они поставили внесение раскола в стан своего врага.
    Есть у них шанс в реализации этой задачи? Есть. И Путин ему в этом помогает. В критический момент Путин делает ставку на православных и уже фактически передал им Исаакиевский собор. Если кто-либо еще не понял, то это сильнейший удар в единство россиян. Этим ударом страна расколота на православных и неправославных. И не пытайтесь сравнивать с СССР, где разные народы и национальности объединялись на идеологии отрицающей все религии. Православным в России теперь можно всё, неправославным - "двушечка" (в лучшем случае).
    Второй момент - экономический. Здесь упомяну только две ссылки: http://chius.ru и
    http://kremlin.ru/structure/councils#institution-
    30
    Первая ссылка отображает темпы развития трех крупнейших стран на планете за последние 25 лет. По второй ссылке можно посмотреть состав сегодняшних (!) участников Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России, которые определяют стратегию развития экономики России. Да-да. Чубайс и Кириенко в числе этих реальных стратегов. Они, вместе с Рогозиным и Сердюковым, и есть те самые "эффективные менеджеры".
    Так что угроза Тягнибока не так безобидна, как кажется на первый взгляд.
    Владимир Постников
  15. gg.na Сегодня, 14:23
    охруина распадается на части но они всё мечтают о распаде РОССИИ ! Да вот кукишь им в рыло а не распад РОССИИ!!! bully
    gg.na
  16. PValery53 Сегодня, 14:29
    Этот фигурант (на фото) так разинул рот и закатил глаза, как будто уже болтается на виселице. Видать, тренируется перед трибуналом.
    PValery53
  17. cheburator Сегодня, 14:33
    Окраина Руси - это часть России! Хватит, надоело слушать выродков! Нужно делать своё дело - вернуть всё на свои места! Путин наш президент - моя гордость!
    cheburator
  18. igorspb Сегодня, 14:36
    не указано в каком месте он будет "прикладывать усилия", как бы не об...ся от натуги то.....
    igorspb
  19. lav67 Сегодня, 14:39
    как достали эти влажные мечты скаканутых бездельников.
    lav67
  20. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:52
    Недобиток проклятый, и для тебя котел в аду есть...
    Изгоняющий либероидов
  21. МАТРОСКИН-53 Сегодня, 15:16
    Боюсь писать своё мнение. Сегодня получил "китайское предупреждение" от админов сайта ВО за то, что назвал одного из авторов публикаций политической проституткой. Вот такие у нас щепетильные модераторы... Ну а про это чучело ни в сказке сказать, ни матом сформулировать!
    МАТРОСКИН-53
  22. Karayakupovo Сегодня, 15:27
    Они пытаются соринку у наз в глазу разглядеть, а у самих аж брёвна торчать. Всё идёт к тому, что Украина развалится и придётся потом этих "оракулов" по всему миру отлавливать. От дохлого порося им уши!
    Karayakupovo

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня