15:28 30 января

Радиостанции "Эрика" оказались "made in China"

Федеральная антимонопольная служба России получила первые данные о проверке продукции компании «Уральские радиостанции», которая занимается поставками радиоэлектроники (в частности, радиостанций) в рамках контракта с главным оборонным ведомством и МВД. В результате проверки выяснилось, что «креативные» личности из упомянутой компании решили под видом радиостанций собственного производства сбывать радиостанции, сделанные в Китае.

Продукция выпускалась под «брендом» «Эрика», но по факту это были радиостанции «Hytera», выпускаемые китайским производителем. Об этом сообщает информационное издание «Коммерсантъ».




АО «Уральские радиостанции» громко объявило о том, что они стоят в ряду компаний, обеспечивающих импортозамещение в оборонной сфере. Однако в результате проверок удалось выяснить, что российская компания закупает как сами радиостанции, так и программное обеспечение к ним в КНР, а затем попросту устанавливает китайское ПО и настраивает аппаратные составляющие, выдавая продукцию за российскую.

В ФАС заявили, что такого рода продукцию считать российской однозначно нельзя.

Известно о том, что владелец компании, которым является Виталий Шурыгин, уже отбывает 4-летний срок в колонии по решению Хамовнического суда Москвы (принято осенью 2015 года). Вместе с партнёром по бизнесу Михаилом Богдановым Шурыгин был признан виновным по ч.4 с.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».Речь идёт о разработке упомянутыми лицами схемы, на основании которой шла реализация контрафактных комплектующих.

Использованы фотографии: http://www.uralradio.ru/
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Комментарии 56
  1. Громобой Сегодня, 14:03
    владелец компании, которым является Виталий Шурыгин, уже отбывает 4-летний срок в колонии
    Надо ещё довесить "за измену Родине",чтобы остальным Кулибиным был урок.Фамилию только позорит,манагер чёртов.
    Громобой
    1. андрей юрьевич Сегодня, 14:04
      Радиостанции "Эрика" оказались "made in China
      "ребята,вы серьезно??? да вы как додумались до этого? их столько по деревням расползлось...и тут на тебе! парни,мы с вами так экспасию проспим,если ТАК реагировать!)))))))))))работать надо...
      андрей юрьевич
      1. bubalik Сегодня, 14:09
        Цитата: андрей юрьевич
        Радиостанции "Эрика" оказались "made in China
        "ребята,вы серьезно???

        wassat
        bubalik
        1. 210окв Сегодня, 14:28
          Это было бы очень неплохо если бы китаец пахал на нашей технике..Только у себя в Поднебесной wassat
          Цитата: bubalik
          Цитата: андрей юрьевич
          Радиостанции "Эрика" оказались "made in China
          "ребята,вы серьезно???

          wassat
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 14:34
            Таких "импортозаместителей" самих надо "замещать" ! Аферюги ! am
            bouncyhunter
        2. stas Сегодня, 14:55
          Бюбалик гадишь, ты чё задание из ЭХО получил.
          Ты ещё Россию бензоколонкой назови, пряник от Веника получишь.
          stas
    2. stas Сегодня, 14:08
      Кому вы верите - "Коммерсант" та еще .ука, как и ЭХО Москвы.
      stas
      1. 210окв Сегодня, 14:30
        При ем тут эта газетка?У нас в стране полно фирм зарегистрированных где угодно и сбывающих товар под собственным брендом и "Сделано в России"..Но!Произведено в Китае!
        Цитата: stas
        Кому вы верите - "Коммерсант" та еще .ука, как и ЭХО Москвы.
        210окв
        1. stas Сегодня, 14:58
          Полковник ненастоящий, а газетка та из 5 колонны.
          Да и если бы Китай произвёл по заказу России, что в этом плохого.
          Они у нас тоже вооружение покупают.
          Чё жаба давит.
          stas
      2. dauria Сегодня, 14:31
        Кому вы верите - "Коммерсант" та еще .ука, как и ЭХО Москвы


        laughing Если б они написали, что в Байкале вода в коньяк превратилась, тогда б не поверил.
        А так - обычное дело , даже не удивился.

        " Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это? "

        Эх, Николай Васильевич....Стоит Рассеюшка, как было всё, так и осталось.
        dauria
    3. лысова Сегодня, 14:10
      Не единичный случай. Тут нашим спецам работать и работать.
      лысова
  2. Горный стрелок Сегодня, 14:03
    Ну, и добавят сроку. И поделом. Жулики am
    Горный стрелок
  3. с-т Petrov Сегодня, 14:05
    звестно о том, что владелец компании, которым является Виталий Шурыгин, уже отбывает 4-летний срок в колонии по решению Хамовнического суда Москвы (принято осенью 2015 года).


    наркоманы чтоле?

    из-за упырей накладывается фон на общее состояние дел в микроэлектронике - и уже на процессоры байкал всем наплевать - у всех на слуху такие вот телодвижения урок, которые были допущены до госзаказа

    с-т Petrov
    1. Antarctica Сегодня, 14:15
      из-за упырей накладывается фон на общее состояние дел в микроэлектронике

      Абсолютно правы товарисч.
      Недавно ведь эксперт высказался


      и уже на процессоры байкал всем наплевать

      На заметку тем кто верит что у нас не все потеряно на примере процессора "Байкал".
      На официальном сайте сказанно, что процессоры производятся на фабрике компании TSMC — это Тайваньская компания и завод стоит там же.

      Инвесторами этого проекта являются Роснано и Ростех))), зная любовь этих компаний к бесплатному бабалу, могу сделать вывод что и архитектуру процессора мы сами не придумывали, а купили у того же TSMC, возможно внесли свои не существенные изменения.

      Может я не прав? Да нет все так оно и есть:

      Baikal-T1 процессорное ядро "MIPS32 P5600 Warrior"
      И купили мы его у них:
      https://www.imgtec.com/mips/warrior/p-class-p5600
      -multiprocessor-core/
      т.е забугорная компания "Imagination" клепает эту архитектуру

      Вот теперь вопрос в каком месте - процессор "Байкал" стал отечественным?
      Antarctica
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:28
        Вот теперь вопрос в каком месте - процессор "Байкал" стал отечественным?


        «Байкал Электроникс» — наиболее понятная российская компания для международного рынка.
        Несмотря на то, что Байкал лицензировал процессорные ядра у Imagination Technologies и произвёл свой микропроцессор на Тайване, что менее «суверенно», чем Эльбрус, роль этой компании в истории может быть довольно высока. Команда «Байкала» отладила процесс проектирования системы на кристалле из высокопроизводительных компонент, а именно суперскалярного с внеочередным порядком исполнением команд процессорного ядра MIPS P5600, которое было независимо сертифицировано в 2014 году как рекордсмен по метрике Core Mark для одного потока команд.
        Кроме этого, процессор от Байкала является первым в России 28-нм чипом, что вполне вписывается в мировой мейнстрим процессоров этого класса. Сейчас с Байкалом можно разрабатывать станки, принтеры, сетевое оборудование. Если к нему добавить блоки работы с видео — цифровые телевизоры. Используя накопленный опыт, с течением времени байкаловцы могут подготовить плацдарм для коммерциализации процессоров из НИИСИ.
        с-т Petrov
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:29
          Ну раз Байкал Вам так не приятен - можем заменить на другой процессор в нашем диалоге - Эльбрус.

          P.S. локализовать 28-нм чип - это было бы круто. но по деньгам думаю дороже Олимпиады. Пока в РФ делают 90 нм и 65 на сколько я понимаю - остальное заказываем в Азии
          с-т Petrov
  4. Oriental Express Сегодня, 14:06
    Все семейки всех этих Ельцыных и им подобных сплошное жулье !
    Oriental Express
    1. 210окв Сегодня, 14:42
      Виталий Шурыгин из клана Ельциных?Ну дай то Бог!Хоть кого то из них посадили..Хотя я думаю то Вы,Экспресс свой коммент поставили не в ту статью.. yes
      Цитата: Oriental Express
      Все семейки всех этих Ельцыных и им подобных сплошное жулье !
      210окв
  5. Мар.Тира Сегодня, 14:08
    Если в оборонке такое творят,то что говорить о гражданской продукции.Где импортозамещение.Где аресты,где показательные процессы.Это уже на подрыв обороноспособности тянет.
    Мар.Тира
  6. Alexey RA Сегодня, 14:10
    Отродясь такого не видали, и вот опять! ©
    Сразу вспоминаются "первые полностью отечественные приёмники ГЛОНАСС", внутренности которых после вскрытия оказались Made in China.
    Alexey RA
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:12
      Alexey RA, приветствую. Ситуация поменялась на данный момент? Или у вас общие знания?
      с-т Petrov
      1. Alexey RA Сегодня, 14:37
        Цитата: с-т Petrov
        Ситуация поменялась на данный момент? Или у вас общие знания?

        Ситуацию на настоящий момент я не знаю. ЕМНИП, "Ангстрем" и "Элвис" отчитались об "импортозамещении" ещё в те времена, когда этого термина ещё не было.
        Alexey RA
        1. с-т Petrov Сегодня, 14:41
          "Ангстрем" может. Значит все ок
          с-т Petrov
    2. васильев ю Сегодня, 14:16
      Можно вспомнить российский телефон Йотафон, Чубайсовские планшеты для школьников. Почему Рыжий тогда ещё на свободе?
      васильев ю
      1. с-т Petrov Сегодня, 14:17
        Можно вспомнить российский телефон Йотафон


        он такой же не российский, как и эпл не американский - не кидайте все в одну корзину.

        разработка наша - чертежи наши - ПО наше - производство на внешнем рынке

        Тут с рациями по-другому дело обстоит. Как я понял парни не заморачивались даже с прошивкой.

        с-т Petrov
        1. васильев ю Сегодня, 14:28
          Насчёт Йотафона в принципе вы правы, а Чубайсовскими планшетами для школьников тоже, что и с рациями. Чубайс потратил деньги и озвучил, что это его разработка, Роснано, всех школьников оснастят ими. И на этом всё заглохло, ещё оказалось, что эту устаревшую технологию купили за кордоном, а выдал Чубайс за свою, и делали не у нас. А ''где деньги Зин?''потраченные, с Рыжего так и не спросили.
          васильев ю
      2. поневолебрат Сегодня, 15:01
        Цитата: васильев ю
        Почему Рыжий тогда ещё на свободе?

        laughing
        Кто ж его посадит, он же... ПАМЯТНИК ©
        поневолебрат
  7. raid14 Сегодня, 14:15
    Когда в России порядок будет?
    Вот "Протоны" и падают, когда такие ухари в оборонке заправляют.
    Раньше за саботаж, им бы сразу, "лоб зеленкой намазали".
    raid14
    1. killganoff Сегодня, 14:33
      Самое обидное, что импортную начинку в нашу оборонку запихивают с ведома высших руководителей... просто деваться некуда.
      killganoff
      1. raid14 Сегодня, 14:35
        Свой микроэлектроники нет, вот и результат!
        raid14
    2. поневолебрат Сегодня, 15:07
      Цитата: raid14
      Когда в России порядок будет?

      В обозримом будущем - не будет. Пока рынок ..ный не свернет себе (и что вероятно, нам) шею - не будет порядка. Спекулянтам импортозамещение лишь новый рекламный слоган. Так скорее "свой" товар впаривается. Хороший пример импортозамещение в сельском хозяйстве. Со всех телеэкранов вещают что санкции поставили на ноги отечественного сельхоз производителя (причем теже люди, что его душили). Иду в магазин и вижу, что самое дешевое молоко, которое даже не киснет (просто нечему) с декабря подорожало на четверть. Ну и что мне с того что агрохолдинги подняли свои прибылЯ? Боюсь, когда наше сельское хозяйство совсем поднимется с колен - я протяну ноги.
      поневолебрат
      1. raid14 Сегодня, 15:09
        В этом согласен, может и будет порядок, но не в нашей жизни.
        raid14
  8. Bradley Сегодня, 14:16
    Продукция выпускалась под «брендом» «Эрика», но по факту это были радиостанции «Hytera»,

    В голосину.) laughing
    Bradley
  9. Стройбат запаса Сегодня, 14:17
    Будем надеяться, контору закроют, "партнёрам" увеличат срок до пожизненного, и обратят внимание на госпредприятия, которые должны заниматься такими изделиями. А то что за бред - радиоэлектроника в МО и МВД идет от какой-то частной "шарашкиной конторы". Это, товарищи, уже саботаж и подрыв обороноспособности страны
    Стройбат запаса
    1. поневолебрат Сегодня, 15:11
      А Вы вспомните, после "удара в спину" (от тех, с кем вместе громим ИГИЛ) с бедной Су24-ки сняли черный ящик и в нем оказались разбитые платы (которые не должны биться). Был скандал. Они оказались если и не из Чины, то совсем не надлежащего и точно не отечественного исполнения. Аплодируем стоя. А тут какте-то рации... Мелочь по карманам.
      поневолебрат
  10. Mairos Сегодня, 14:18
    Шайка гнусных п.. хм.. лиц нетрадиционной ориентации с заниженной социальной ответственностью )))
    Mairos
  11. dvina71 Сегодня, 14:19
    Ну вообщем при ближнем рассмотрении Хитера и Эрика совсем не похожи.Хотя по статье не понятно.. о каких станциях идет речь. Ассортимент и наших и у китая немалый.
    dvina71
    1. Vz.58 Сегодня, 14:24
      Ето Вы к фирме «Эрика» или к правительству?
      Vz.58
  12. asadov Сегодня, 14:29
    А чему удивляться? Власть сама учила методу"купи-продай" все последние 25 лет. Импортозамещение...У нас есть успехи? Да фуфло это все.
    asadov
  13. killganoff Сегодня, 14:31
    Тоже мне удивили! Большая часть электроники поступающей на вооружение МО и других ведомств имеет в себе начинку с маркировкой "made in china" "made in prc" "taiwan" и т.д.... Свою то промышленность загубили, а "Роснано" и"КРЭТ" восполнить без импортных составляющих "нашу" микроэлектронику не способна!
    killganoff
  14. ИванИванов Сегодня, 14:31
    А чо, норм расклад для эффективных манагеров. Вспоминается золотой теленок Ильфа-Петрова с конторами типа "Геркулес"
    ИванИванов
  15. Monster_Fat Сегодня, 14:34
    Ой, как "неожиданно"... и кто бы мог подумать. wink laughing Если проверить всю так называемую "импортозамещенную" продукцию, то скорее всего выясниться, что она вся или частично произведена в Китае....
    Monster_Fat
  16. слава1974 Сегодня, 14:37
    АО «Уральские радиостанции» громко объявило о том, что они стоят в ряду компаний, обеспечивающих импортозамещение в оборонной сфере. Однако в результате проверок удалось выяснить, что российская компания закупает как сами радиостанции, так и программное обеспечение к ним в КНР, а затем попросту устанавливает китайское ПО и настраивает аппаратные составляющие, выдавая продукцию за российскую.


    Первые радиостанции "Эрика" поступили на вооружение внутренних войск МВД РФ в 1999 году.
    Первые зарядные устройства к ним шли под названием "MAXON", через некоторое время пошли без названия, но по внешнему виду ничем не отличающиеся.
    Внутренности радиостанций собраны целиком из импортных комплектующих, что ни для кого секретом не было. Единственно сборка производилась в Ижевске, в цеху размером 5 на 5 метров ( на начало 2000-х ).
    Радиостанции закупались по гособорон заказу, но из-за наличия импортных составляющих шли на вооружение только в ВВ и органы полиции.
    В статье ничего не написано про то, что стоимость одной радиостанции 5 000 рублей на официальном сайте предприятия, а в войска она закупалась по 20 000 рублей ( по состоянию на 2009 год).
    слава1974
    1. поневолебрат Сегодня, 15:14
      Цитата: слава1974
      В статье ничего не написано про то, что стоимость одной радиостанции 5 000 рублей на официальном сайте предприятия, а в войска она закупалась по 20 000 рублей ( по состоянию на 2009 год).

      "Производитель" уже сидит. А лица, совершившие такую удачную сделку? Гении бизнеса, ипт
      поневолебрат
  17. Prawdorub Сегодня, 14:39
    Иннетресно, после 17 лет "вставания с колен" остались ли ещё предприятия в РФ, производящие радиостанции на массовой основе?
    Prawdorub
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:45
      Иннетресно, после 17 лет "вставания с колен" остались ли ещё предприятия в РФ, производящие радиостанции на массовой основе?


      Давайте жители Белоруссии и Украины - этих двух самостийных держав - про вставание с колен шутить не будут?

      А то я тоже сейчас расскажу про вашу позу и ваши желания - не соответствующие возможностям.

      Думаю если посчитать всех людей занятых в России в микроэлектронике - людей побольше будет - чем живет в вашей стране.

      У нас дела то может и не фонтан - но у вас вообще мрак с какой стороны на вашу ситуацию не посмотри.

      Первое о чем должен помнить белорус и украинец - ваша самостийность держится на меценатстве Российской Федерации. Ваш картофельный магнат без русских кредитов уже бы давно повторил судьбу своего самостийного брата по президенсткому посту и тусовался бы уже в районе Ростова



      с-т Petrov
  18. Vz.58 Сегодня, 14:40
    Сложный вопрос.
    Если "В ФАС заявили, что такого рода продукцию считать российской однозначно нельзя.", то нельзя однозначно считать деятельность фирмы «Уральские радиостанции» мошенничеством. ИМХО, руководство и техперсоонал компании сделали необходимые запросы и приняло решение создавать радиостанции на территории Китая из китайских составляющих, так как в России ненашли соответствующих компонентов, базы и культуры производства. ВС Российи предьявили претензии к качеству изделий «Эрика»? Если эти изделия соответствуют техзаданию заказчика (МО), то вся суета вокруг этого дела есть явная попытка ликвидации компании «Уральские радиостанции» в интересах другого "Российского бизнесмена". Просто отжимание контрактов
    Vz.58
  19. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:41
    Колумбы! !!Манелланы!! lol Васко де Гаммы lol Сколько еще можно над народом потешатся? fool Свое все похерили, китайчатиной страну наводил, и удевляются что их дурят?Нет,не дурят,фирма копирует власти-слово просто расходится с делом! !!
    Изгоняющий либероидов
  20. Юстас Сегодня, 14:42
    У меня сланцы есть на которых по русски написано "Сделано в России", но воняют пластмассой по-китайски. Но сланцы не поставляются в Минобороны. Судить надо за такие подделки.
    Юстас
    1. Громобой Сегодня, 15:21
      Цитата: Юстас
      Но сланцы не поставляются в Минобороны

      Поставляются
      Громобой
  21. NKVD Сегодня, 14:56
    Они еще пускай Росснано проверят там у них галимый китай
    NKVD
  22. _Ugene_ Сегодня, 15:00
    Кроме Эрики полно брендов, которые только этикетки "Сделано в России" клеют, причем этикетки эти тоже в Китае заказывают. А насчет Эрики, все кто в теме и так знали с самого начала что это 100% Китай. Я говорю не о тех, кто бабло за это получал, а о обычных технарях, которые их ремонтируют, прошивают и т.д. Так что это секрет Полишинеля.
    _Ugene_
  23. Stas157 Сегодня, 15:01
    Продукция выпускалась под «брендом» «Эрика», но по факту это были радиостанции «Hytera»

    Я думаю, главный шок нас ожидал бы если бы в статье обнародовали цену китайских «Hytera», и какую цену отечественные спекулянты ломили за якобы российские "Эрика"!
    Stas157
  24. Старый военрук Сегодня, 15:08
    И чему удивляться, если "наши" боги доллар и евро? И за всё про всё всего 4 года? Хи - хи - с. Я не говорю, что всё пропало, но очень уж часты случаи "мошенничества в особо крупных размерах". Санкции, которые являются наказаниями смехотворны, а по логике надо срочно отменять известный мораторий и объявлять о его применении как можно публичнее. Sic.
    Старый военрук
  25. Dekabrist Сегодня, 15:12
    "У Шпака магнитофрн, у посла - медальон". То ракеты, то радиостанции. Ну и кто там порицал Сталина за 37-й год. А как по другому?
    Dekabrist
  26. Ш.О.К. Сегодня, 15:23
    Импорто замещение-ё. их м.ть! Что такое металлобрабатывающий станок? На 90% станина,остальное мозги.Вот так сволочи и отчитываются,на 90% станок наш.Да! Станина сделана в России,остальное(основное)там.Не подкопаешься.
    Достали твари,очковтиратели.У Северной Кореи поучились бы что ли.Ведь станки с ЧПУ оттуда импортируем!
    Ш.О.К.

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