Радиостанции "Эрика" оказались "made in China"
Федеральная антимонопольная служба России получила первые данные о проверке продукции компании «Уральские радиостанции», которая занимается поставками радиоэлектроники (в частности, радиостанций) в рамках контракта с главным оборонным ведомством и МВД. В результате проверки выяснилось, что «креативные» личности из упомянутой компании решили под видом радиостанций собственного производства сбывать радиостанции, сделанные в Китае.
Продукция выпускалась под «брендом» «Эрика», но по факту это были радиостанции «Hytera», выпускаемые китайским производителем. Об этом сообщает информационное издание «Коммерсантъ».
АО «Уральские радиостанции» громко объявило о том, что они стоят в ряду компаний, обеспечивающих импортозамещение в оборонной сфере. Однако в результате проверок удалось выяснить, что российская компания закупает как сами радиостанции, так и программное обеспечение к ним в КНР, а затем попросту устанавливает китайское ПО и настраивает аппаратные составляющие, выдавая продукцию за российскую.
В ФАС заявили, что такого рода продукцию считать российской однозначно нельзя.
Известно о том, что владелец компании, которым является Виталий Шурыгин, уже отбывает 4-летний срок в колонии по решению Хамовнического суда Москвы (принято осенью 2015 года). Вместе с партнёром по бизнесу Михаилом Богдановым Шурыгин был признан виновным по ч.4 с.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».Речь идёт о разработке упомянутыми лицами схемы, на основании которой шла реализация контрафактных комплектующих.
Продукция выпускалась под «брендом» «Эрика», но по факту это были радиостанции «Hytera», выпускаемые китайским производителем. Об этом сообщает информационное издание «Коммерсантъ».
АО «Уральские радиостанции» громко объявило о том, что они стоят в ряду компаний, обеспечивающих импортозамещение в оборонной сфере. Однако в результате проверок удалось выяснить, что российская компания закупает как сами радиостанции, так и программное обеспечение к ним в КНР, а затем попросту устанавливает китайское ПО и настраивает аппаратные составляющие, выдавая продукцию за российскую.
В ФАС заявили, что такого рода продукцию считать российской однозначно нельзя.
Известно о том, что владелец компании, которым является Виталий Шурыгин, уже отбывает 4-летний срок в колонии по решению Хамовнического суда Москвы (принято осенью 2015 года). Вместе с партнёром по бизнесу Михаилом Богдановым Шурыгин был признан виновным по ч.4 с.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».Речь идёт о разработке упомянутыми лицами схемы, на основании которой шла реализация контрафактных комплектующих.
Использованы фотографии: http://www.uralradio.ru/