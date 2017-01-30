15:20 30 января

Минобороны Беларуси может принять на вооружение бронемашину «Кайман»

Белорусское предприятие «140-й ремонтный завод» завершило испытания новых бронемашин «Кайман» и теперь готовится передать их первую партию в войска, сообщает Warspot со ссылкой на defence-blog.com.



«Мобильное бронированное транспортное средство (МБТС) «Кайман» создано на базе советских машин БРДМ-2 и БТР-60. Разработчики существенно видоизменили корпус БРДМ-2, "осовременив" его – в частности, у машины появились боковые десантные двери. Кроме того, броневик получил противоминное частично V-образное днище, а также общее бронирование, соответствующее четвертому классу защиты Р50963», – говорится в материале.


Согласно заявлению разработчиков, в лобовой проекции машина по защищенности превосходит БТР-80.

«Кайман» оснащен дизелем мощностью 170 л.с. Минского моторного завода с пятиступенчатой коробкой передач. Скорость по шоссе – до 110 км/час, запас хода – 1000 км.

Бронемашина является амфибийной, может комплектоваться дополнительным оборудованием и оружием (пулеметами и гранатометами) по желанию заказчика.

Вес броневика – 7 т, вместимость – 6 человек, включая водителя.

Вопрос о принятии «Каймана» на вооружение будет принят после войсковых испытаний.


Использованы фотографии: defence-blog.com
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Комментарии 11
  1. 210окв Сегодня, 14:53
    Написать можно то угодно.Только сравнение в реальных боевых условиях может сделать вывод.."Кто есть ху.."
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:02
      Дима ! hi Ну о каких "реальных боевых условиях" ты говоришь в условиях Беларуси ? Машина предназначена для разведки и патрулирования . Только если какие-нибудь ближневосточные "партнёры" купят "Кайман" и используют не по назначению (что они любят делать) - вот , может быть , тогда и можно будет делать выводы ...
      bouncyhunter
      1. 210окв Сегодня, 15:09
        Паша,я только хотел сказать что заявлять о характеристиках не проверив оба образца(хотя БТР 80 проверен не раз)хотя бы на полигоне ну это..как то не комильфо.. hiХотя если его сравнивать не с БТР 80,а БРДМ..Тогда да.
        Цитата: bouncyhunter
        Дима ! hi Ну о каких "реальных боевых условиях" ты говоришь в условиях Беларуси ? Машина предназначена для разведки и патрулирования . Только если какие-нибудь ближневосточные "партнёры" купят "Кайман" и используют не по назначению (что они любят делать) - вот , может быть , тогда и можно будет делать выводы ...
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:14
          Не думаю что заявление о лобовой защищённости "Каймана" голословно . В отличие от 404-ой наши оборонщики новую технику проверяют по всем статьям ! Иначе Бацька накажет , а это воспитывает в людях нешуточный профессионализм ! wink
          bouncyhunter
          1. 210окв Сегодня, 15:16
            Ну короче..Дай Бог удачи ребятам в этой технике... hi Лишь бы на правое дело шли..
            Цитата: bouncyhunter
            Не думаю что заявление о лобовой защищённости "Каймана" голословно . В отличие от 404-ой наши оборонщики новую технику проверяют по всем статьям ! Иначе Бацька накажет , а это воспитывает в людях нешуточный профессионализм ! wink
            210окв
  2. Холуай Сегодня, 14:54
    БТР-80 и это ...уже давно вчерашний день...Изучайте опыт и других стран...
    Холуай
    1. 210окв Сегодня, 14:58
      Какой опыт,Холуай!Каких других стран?Укропии что ли,с "Тирексом"? fool
      Цитата: Холуай
      БТР-80 и это ...уже давно вчерашний день...Изучайте опыт и других стран...
      210окв
  3. kervin78 Сегодня, 15:07
    Нормальный такой аппарат для зомби апокалипсиса
    kervin78
  4. Окорок Сегодня, 15:13
    широкие "окна" так и просят гранату с РПГ;)
    Окорок
  5. Челентаныч Сегодня, 15:13
    Чисто визуально мало что изменили по сравнению с "Бардаком". Все новое-это хорошо забытое старое, а БРДМ 2 отличная разведывательная машина.Обычно на Украине постоянно изгаляются над этой техникой присваивая ей дополнительные аббревиатуры (ДП,2И,2ДИ...).
    Челентаныч
  6. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:19
    По моему на него надо установить противокумулятивные решетки и поставить хороший боевой модуль.
    Изгоняющий либероидов

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