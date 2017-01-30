Минобороны Беларуси может принять на вооружение бронемашину «Кайман»
Белорусское предприятие «140-й ремонтный завод» завершило испытания новых бронемашин «Кайман» и теперь готовится передать их первую партию в войска, сообщает Warspot со ссылкой на defence-blog.com.
«Мобильное бронированное транспортное средство (МБТС) «Кайман» создано на базе советских машин БРДМ-2 и БТР-60. Разработчики существенно видоизменили корпус БРДМ-2, "осовременив" его – в частности, у машины появились боковые десантные двери. Кроме того, броневик получил противоминное частично V-образное днище, а также общее бронирование, соответствующее четвертому классу защиты Р50963», – говорится в материале.
Согласно заявлению разработчиков, в лобовой проекции машина по защищенности превосходит БТР-80.
«Кайман» оснащен дизелем мощностью 170 л.с. Минского моторного завода с пятиступенчатой коробкой передач. Скорость по шоссе – до 110 км/час, запас хода – 1000 км.
Бронемашина является амфибийной, может комплектоваться дополнительным оборудованием и оружием (пулеметами и гранатометами) по желанию заказчика.
Вес броневика – 7 т, вместимость – 6 человек, включая водителя.
Вопрос о принятии «Каймана» на вооружение будет принят после войсковых испытаний.
«Мобильное бронированное транспортное средство (МБТС) «Кайман» создано на базе советских машин БРДМ-2 и БТР-60. Разработчики существенно видоизменили корпус БРДМ-2, "осовременив" его – в частности, у машины появились боковые десантные двери. Кроме того, броневик получил противоминное частично V-образное днище, а также общее бронирование, соответствующее четвертому классу защиты Р50963», – говорится в материале.
Согласно заявлению разработчиков, в лобовой проекции машина по защищенности превосходит БТР-80.
«Кайман» оснащен дизелем мощностью 170 л.с. Минского моторного завода с пятиступенчатой коробкой передач. Скорость по шоссе – до 110 км/час, запас хода – 1000 км.
Бронемашина является амфибийной, может комплектоваться дополнительным оборудованием и оружием (пулеметами и гранатометами) по желанию заказчика.
Вес броневика – 7 т, вместимость – 6 человек, включая водителя.
Вопрос о принятии «Каймана» на вооружение будет принят после войсковых испытаний.
Использованы фотографии: defence-blog.com