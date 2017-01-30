Россия подаёт иск против ЕС в ВТО

7 января 2017 года Российская Федерация направила запрос на консультации с Европейским союзом в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой ЕС в отношении российского холоднокатаного проката. Мера действует в ЕС с 5 августа 2016 года.

Спустя почти полгода с момента введения Евросоюзом так называемых «антидемпинговых» пошлин в отношении российского металлапроката, Россия наконец-то решила подать иск в отношении ЕС во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития:Фактически речь пока идёт не о самом иске, а о стадии, на которой в ходе споров на площадке ВТО стороны могут найти компромисс. Если компромисс найден не будет, Россия собирается требовать созыва третейской группы, которая и будет рассматривать непосредственно иск в отношении Евросоюза.Напомним, что 5 августа прошлого года Европейский союз объявил, что Россия занимается ценовым демпингом металлопроката, и решил ввести «антидемпинговые» пошлины, размеры которых варьируются от 18-ти до 36 с лишним процентов. Наибольшая европошлина действует в отношении продукции ПАО "НЛМК" ("Новолипецкий металлургический комбинат") – 36,1%, что фактически сводит к минимуму возможности российской компании конкурировать на европейском рынке металлопроката.Для справки: ПАО «НЛМК» в 2015 году поставило в ЕС около 350 тыс. тонн холодного проката. Это около 25% от всего объёма продаж компании.Следует отметить, что ранее прошения о необходимости разобраться в ситуации в Европейский суд общей юрисдикции подали «НЛМК» и «Северсталь».