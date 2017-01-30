15:20 30 января

Россия подаёт иск против ЕС в ВТО

Спустя почти полгода с момента введения Евросоюзом так называемых «антидемпинговых» пошлин в отношении российского металлапроката, Россия наконец-то решила подать иск в отношении ЕС во Всемирную торговую организацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития:

7 января 2017 года Российская Федерация направила запрос на консультации с Европейским союзом в рамках процедуры разрешения споров ВТО в связи с антидемпинговой мерой ЕС в отношении российского холоднокатаного проката. Мера действует в ЕС с 5 августа 2016 года.


Россия подаёт иск против ЕС в ВТО



Фактически речь пока идёт не о самом иске, а о стадии, на которой в ходе споров на площадке ВТО стороны могут найти компромисс. Если компромисс найден не будет, Россия собирается требовать созыва третейской группы, которая и будет рассматривать непосредственно иск в отношении Евросоюза.

Напомним, что 5 августа прошлого года Европейский союз объявил, что Россия занимается ценовым демпингом металлопроката, и решил ввести «антидемпинговые» пошлины, размеры которых варьируются от 18-ти до 36 с лишним процентов. Наибольшая европошлина действует в отношении продукции ПАО "НЛМК" ("Новолипецкий металлургический комбинат") – 36,1%, что фактически сводит к минимуму возможности российской компании конкурировать на европейском рынке металлопроката.

Для справки: ПАО «НЛМК» в 2015 году поставило в ЕС около 350 тыс. тонн холодного проката. Это около 25% от всего объёма продаж компании.

Следует отметить, что ранее прошения о необходимости разобраться в ситуации в Европейский суд общей юрисдикции подали «НЛМК» и «Северсталь».

Использованы фотографии: Cpv.Ru
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Комментарии 7
  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 15:03
    Мертвый номер.
    Пустое занятие.
    Скептик-Самоучка
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:07
      Россия подаёт иск против ЕС в ВТО

      Пока есть санкции и антисанкции, никакого толка от исков в ВТО не будет.
      СРЦ П-15
      1. Чёрный Сегодня, 15:17
        Нашему правительству нужно не ждать , когда на нас санкции наложат или иск в ВТО подадут, действовать на опережение, по факту. А то стоило ЕС подать на нас в ВТО по поводу пошлин на ввозимые авто как мы вспомнили про
        Чёрный
      2. yahont Сегодня, 15:20
        А оно - это ВТО вообще нам нужно? laughing
        yahont
    2. bouncyhunter Сегодня, 15:07
      Согласен . Гейропейцы хотят своих немощных защитить , пусть даже себе в ущерб .
      bouncyhunter
    3. 210окв Сегодня, 15:14
      Лучше жалобы в ООН..Во всяком случае.Вообще удивляет нерасторопность наших заинтересованных лиц..
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Мертвый номер.
      Пустое занятие.
      210окв
  2. Мар.Тира Сегодня, 15:14
    Правильно и делаем.Их же салом им и по мусалу!Будем безропотно молчать сожрут.
    Мар.Тира

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