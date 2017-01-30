Радикалы на Украине призвали арестовать "изменницу Гонтареву"

Эти банки входят в те 40% вражеских финансовых структур, какие вырастила и расплодила в нашем государстве Гонтарева. День за днем Национальный корпус продолжать пикеты российских банков не только в Киеве, но и по всей стране.



Мы требуем от Порошенко прекратить эти незаконные по отношению к украинцам действия, арестовать изменницу-Гонтареву и закрыть российские банки, которые могут в любой момент закрыться из-за приказа Московии, уничтожив сбережения вкладчиков из Украины.



Активисты Национального корпуса разъясняют прохожим суть акции и предупреждают о рисках хранения средств в банках страны-агрессора.

Мы стараемся всеми законными методами привлечь внимание к этим незаконным учреждений. Именно гласностью мы привлекаем внимание к недопустимости функционирования любых учреждений врага в Украине!

Молодняк украинского движения «Национальный корпус», которое было создано представителями радикалов из бывшего батальона (а ныне тоже корпуса) «Азов», решил устроить акцию против российских банков на Украине. Речь идёт о пикетировании офисов «Альфа-банка», «Сбербанка», «ВТБ», «Проминвестбанка» и некоторых других. Акция радикалов проходит на фоне заявлений представителей киевских властей, высказывавшихся о том, что «большинство российских банков прекратили свою работу на территории Украины после введения антироссийских санкций».На сайте радикалов «Азова» появилась заметка следующего характера (перевод):В ходе акции радикалы, нарядившиеся в ватники и валенки, решили отметить на карте Украины места работы офисов российских банков красной краской, названной «импровизированной кровью».Это очередной выпад радикалов, которые в последнее время сталкиваются с явным ростом негатива по отношению к себе со стороны рядовых украинцев.