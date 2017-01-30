Радикалы на Украине призвали арестовать "изменницу Гонтареву"
Молодняк украинского движения «Национальный корпус», которое было создано представителями радикалов из бывшего батальона (а ныне тоже корпуса) «Азов», решил устроить акцию против российских банков на Украине. Речь идёт о пикетировании офисов «Альфа-банка», «Сбербанка», «ВТБ», «Проминвестбанка» и некоторых других. Акция радикалов проходит на фоне заявлений представителей киевских властей, высказывавшихся о том, что «большинство российских банков прекратили свою работу на территории Украины после введения антироссийских санкций».
На сайте радикалов «Азова» появилась заметка следующего характера (перевод):
В ходе акции радикалы, нарядившиеся в ватники и валенки, решили отметить на карте Украины места работы офисов российских банков красной краской, названной «импровизированной кровью».
Это очередной выпад радикалов, которые в последнее время сталкиваются с явным ростом негатива по отношению к себе со стороны рядовых украинцев.
На сайте радикалов «Азова» появилась заметка следующего характера (перевод):
Эти банки входят в те 40% вражеских финансовых структур, какие вырастила и расплодила в нашем государстве Гонтарева. День за днем Национальный корпус продолжать пикеты российских банков не только в Киеве, но и по всей стране.
Мы требуем от Порошенко прекратить эти незаконные по отношению к украинцам действия, арестовать изменницу-Гонтареву и закрыть российские банки, которые могут в любой момент закрыться из-за приказа Московии, уничтожив сбережения вкладчиков из Украины.
Активисты Национального корпуса разъясняют прохожим суть акции и предупреждают о рисках хранения средств в банках страны-агрессора.
Мы стараемся всеми законными методами привлечь внимание к этим незаконным учреждений. Именно гласностью мы привлекаем внимание к недопустимости функционирования любых учреждений врага в Украине!
Мы требуем от Порошенко прекратить эти незаконные по отношению к украинцам действия, арестовать изменницу-Гонтареву и закрыть российские банки, которые могут в любой момент закрыться из-за приказа Московии, уничтожив сбережения вкладчиков из Украины.
Активисты Национального корпуса разъясняют прохожим суть акции и предупреждают о рисках хранения средств в банках страны-агрессора.
Мы стараемся всеми законными методами привлечь внимание к этим незаконным учреждений. Именно гласностью мы привлекаем внимание к недопустимости функционирования любых учреждений врага в Украине!
В ходе акции радикалы, нарядившиеся в ватники и валенки, решили отметить на карте Украины места работы офисов российских банков красной краской, названной «импровизированной кровью».
Это очередной выпад радикалов, которые в последнее время сталкиваются с явным ростом негатива по отношению к себе со стороны рядовых украинцев.
Использованы фотографии: сайт НК