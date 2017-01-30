18:42 30 января

Радикалы на Украине призвали арестовать "изменницу Гонтареву"

Молодняк украинского движения «Национальный корпус», которое было создано представителями радикалов из бывшего батальона (а ныне тоже корпуса) «Азов», решил устроить акцию против российских банков на Украине. Речь идёт о пикетировании офисов «Альфа-банка», «Сбербанка», «ВТБ», «Проминвестбанка» и некоторых других. Акция радикалов проходит на фоне заявлений представителей киевских властей, высказывавшихся о том, что «большинство российских банков прекратили свою работу на территории Украины после введения антироссийских санкций».

На сайте радикалов «Азова» появилась заметка следующего характера (перевод):
Эти банки входят в те 40% вражеских финансовых структур, какие вырастила и расплодила в нашем государстве Гонтарева. День за днем Национальный корпус продолжать пикеты российских банков не только в Киеве, но и по всей стране.

Мы требуем от Порошенко прекратить эти незаконные по отношению к украинцам действия, арестовать изменницу-Гонтареву и закрыть российские банки, которые могут в любой момент закрыться из-за приказа Московии, уничтожив сбережения вкладчиков из Украины.

Активисты Национального корпуса разъясняют прохожим суть акции и предупреждают о рисках хранения средств в банках страны-агрессора.
Мы стараемся всеми законными методами привлечь внимание к этим незаконным учреждений. Именно гласностью мы привлекаем внимание к недопустимости функционирования любых учреждений врага в Украине!


Радикалы на Украине призвали арестовать "изменницу Гонтареву"


В ходе акции радикалы, нарядившиеся в ватники и валенки, решили отметить на карте Украины места работы офисов российских банков красной краской, названной «импровизированной кровью».

Это очередной выпад радикалов, которые в последнее время сталкиваются с явным ростом негатива по отношению к себе со стороны рядовых украинцев.

Использованы фотографии: сайт НК
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Комментарии 41
  1. 210окв Сегодня, 15:21
    Детишки пожирают своих "родителей"? cryingБалалайкой бы этому "плохишу" по уху..
    210окв
    1. дядя Мурзик Сегодня, 15:37
      таки пусть арестуют Гонтареву,я не против! crying
      дядя Мурзик
      1. 210окв Сегодня, 15:50
        Да ради Бога!Пусть еще и Грефа для компашки прихватят..."ПионЭры"юнные,головы чугунные.. fool
        Цитата: дядя Мурзик
        таки пусть арестуют Гонтареву,я не против! crying
        210окв
        1. cniza Сегодня, 16:46
          Всё веселятся , все скачут ну - ну , скоро будут уговаривать , что бы банки не выводили.
          cniza
          1. Лелёк Сегодня, 17:51
            Цитата: cniza
            Всё веселятся , все скачут ну - ну , скоро будут уговаривать , что бы банки не выводили.


            Не мудрено при вот такой статистике:
            Лелёк
      2. Наблюдатель 33 Сегодня, 17:19
        Цитата: дядя Мурзик
        таки пусть арестуют Гонтареву,я не против! crying

        Да и банки перечисленные, пусть выпрут. "АТО" ихнее через неделю закончится, и от ненавистной власти избавляться. Правда, чего дальше..? Неясно. Но это их не интересует, видимо...
        Наблюдатель 33
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:24
    Не поверите,но редкий случай когда они в одном правы-нам надо вывести оттуда свои банки,и разместить их в Крыму.
    Изгоняющий либероидов
    1. Макаров Сегодня, 15:46
      это вы знатно перееоцениваете размеры Крыма...да и реализовать это получится только когда мост построят...
      Макаров
      1. Евдоким Сегодня, 16:25
        "надо вывести оттуда свои банки,и разместить их в Крыму."
        " реализовать это получится только когда мост построят..."
        Причём здесь Крым и мост. Греф затаился и готовится скупать по-дешёвке Украину после финансовой зрады (дефолта).
        Евдоким
    2. Bradley Сегодня, 16:17
      И тут же банкам пришьют санкции.
      Тот же "Сбербанк" уже давно мог бы открыть филиал в Крыму, но почему то не торопиться.
      Bradley
      1. Karayakupovo Сегодня, 17:56
        В том то и дело, что филиалы сбербанка в Крыму и Севастополе раньше при оккупации их Украиной были (сам пользовался как капитан теплохода). Но после с 2014 ушли-сам бывал и знаю. А на фот юродивых не хватает водки и медведя.
        Karayakupovo
        1. Bradley Сегодня, 18:02
          Karayakupovo

          Банки просто не хотят чтобы на них накладывали санкции, в этом все дело.
          Bradley
  3. КАРЛСОН Сегодня, 15:25
    Зря они это, а где же тогда все главные борцуны с агрессией России и коррупцией откаты свои хранить будут и оплачивать покупку квартир
    КАРЛСОН
    1. Ныробский Сегодня, 15:44
      Цитата: КАРЛСОН
      Зря они это, а где же тогда все главные борцуны с агрессией России и коррупцией откаты свои хранить будут и оплачивать покупку квартир

      Согласно предоставленных "слугами народа" деклараций, денежные средства и ценности они предпочитают держать налом по месту проживания))) А Гонтарева, да хто же её посадит, кума Порошенко, с которым они дружно пи...т.е. оптимизировали средства граждан, и с которым наверное вместе будут драпать в одном самолёте.
      Ныробский
      1. КАРЛСОН Сегодня, 16:07
        А как Лещенко, который Сэр ГЕЙ, квартирку-то антикоррупционную он оплачивал со счета в Сбере, а вот уже потом все дружно в нал кинулись. А где столько нала взять, в свидомых банках все под расчет, не более определенной суммы на руки, а валюты так уже давно нет.
        Ну и куды холопчику податься, только в банк к "агрессору"
        КАРЛСОН
  4. broshtein Сегодня, 15:25
    Вы с нацизмом, злом подружились,
    На кровавых руках смерть детей.
    С сатаною в танце кружились,
    Убивая безвинных людей.
    Разрушая в злобном угаре
    То, что было до вас создано,
    И сгорает отчизна в пожаре,
    Всё на откуп врагу отдано!
    Отданы на поругань святыни
    И славянские земли отцов!
    Чтоб, наверно, писать по латыни,
    Говорить чужим языком!
    И родство потеряв великое,
    За подачки жестоких господ,
    Превратились в нечто безликое,
    Разрушая великий свой род.
    Вам бы всем собраться, покаяться
    За предательство ридной Руси!
    Но во лжи продолжаете маяться,
    Ты помилуй их, Боже, спаси!
    Ты спаси от жадных, злых бесов
    Украинцев, весь русский народ,
    От порочных, гнилых мракобесов,
    Уводящих всех в сумасброд!
    Ты спаси народы от рабства,
    От предательства лживых дельцов.
    И надменного их богохульства,
    От мерзавцев, глупцов, подлецов!
    Что же, Русские, вы творите?
    Истребляют родной ваш народ!
    Вы опомнитесь, остановите
    От погибели древний свой род!
    broshtein
  5. Чёрный Сегодня, 15:26
    Бандерлоги заподозрили , что их кидают. Даже ношение кастрюльки на голове не уберегло от тревожного чувства wassat
    Чёрный
  6. Юрий Николаевич Сегодня, 15:27
    В данном вопросе эти недоросли наши союзники.
    Жгите бандерлоги. Пилите сук дальше.)))
    Юрий Николаевич
  7. Hyperion Сегодня, 15:33
    Храните деньги в Приватбанке. laughing
    Hyperion
  8. Доктор Бармалей Сегодня, 15:36
    закрыть российские банки, которые могут в любой момент закрыться из-за приказа Московии, уничтожив сбережения вкладчиков из Украины.

    Доктор Бармалей
  9. brasist Сегодня, 15:38
    И вот это будущее Украины? Тогда точно ей никогда не подняться с колен с такими дибилоидами ...
    brasist
    1. Ныробский Сегодня, 15:46
      Цитата: brasist
      И вот это будущее Украины? Тогда точно ей никогда не подняться с колен с такими дибилоидами ...

      Нет. Это её бестолковое настоящее, не оставляющее надежд на будущее.
      Ныробский
  10. Горменгаст Сегодня, 15:43
    Вообще, интересно. Укрия все воюет с Россией laughing А за транзит российского газа в Европу готова горло всем перегрызть - лишь бы через их дырявые трубы.

    Банки агрессора преспокойно работают в Укростане. laughing

    Уголь в России покупают; электричество временами - также. Топливные сборки для АЭС берут в России. Что железная дорога прокладывается мимо бандеростана - возмущаются. Тарифы за транзит аммиака Тольятти-Одесса поднимают и сильно не против транзитировать. Бензин из российской нефти покупают через Беларусь (большое пфе батьке). Закрытие грузового транзита через Россию в страны Азии оспаривают аж с пеной у рта.

    Странная какая-то война.
    Горменгаст
    1. sds87 Сегодня, 16:07
      Война войной, а бизнес не трогайте. Что некоторые российские олигархи, что украинские имеют бизнес в обеих странах. Читал на ВО когда-то что в зоне боевых действий под Донбассом спокойно работают супермаркеты, принадлежащие какому-то крупному украинскому олигарху. Всё это больше напоминает бандитские разборки с привлечением частных военных компаний между олигархами.
      sds87
  11. Копчёный Сегодня, 15:55
    """Это очередной выпад радикалов, которые в последнее время сталкиваются с явным ростом негатива по отношению к себе со стороны рядовых украинцев."""
    Только вот негатив простого украинца из за того, что радикалы эти проигрывают, а не из за радикалов как таковых.
    Копчёный
  12. irbis0373 Сегодня, 16:04
    Так пусть едут в АТО эти активисты и там проводят акции. Как кричать - так эти "ониже дети" могут, а как что-то дельное и стоящее - так их и нет.
    irbis0373
  13. трассер Сегодня, 16:08
    Весь молодняк у них больноголовый. Да и не только молодняк. Крушение страны неизбежно , далее как по плану...Гуляй поле. А там покажут куда и в какую сторону гулять. Перспектив никаких кроме как " отнять и полелить".
    трассер
  14. ленивый Сегодня, 16:24
    а вот поддержу "скакунов" нефиг нашим банкам там делать и кредитовать войну на Донбассе
    ленивый
  15. Incvizitor Сегодня, 16:28
    Комуняки с 1917 по 1991 года голодоморами, репресиями, издевательствами постоянными довели численность населения Украины с 22 млн до 52 млн человек.Зато с 1991 гыднисть и нэзалежнисть "подняла" численность до 38 млн
    Incvizitor
  16. sergei1975 Сегодня, 16:28
    Поизносились азовзы , ватники носят.Что же у свидомо-патриотических банкирах мелочь в кармане закончилась?Того гляди работать надо будет.
    sergei1975
  17. AlexeyAlexey Сегодня, 16:31
    Цитата: sds87
    Война войной, а бизнес не трогайте. Что некоторые российские олигархи, что украинские имеют бизнес в обеих странах. Читал на ВО когда-то что в зоне боевых действий под Донбассом спокойно работают супермаркеты, принадлежащие какому-то крупному украинскому олигарху. Всё это больше напоминает бандитские разборки с привлечением частных военных компаний между олигархами.



    Так и есть.Ахметов против Порошенко,Фирташа и Коломойского.
    AlexeyAlexey
  18. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 16:34
    Не знаю как назвать этих "людей",но что такое -ГОСУДАРСТВО и как им управлять во всех аспектах,у этих молодчиков знания отсутствуют напрочь.
    КИБЕРНИНДЗЯ
  19. Бригадир Сегодня, 17:05
    Храните деньги в банках Порошенко!
    Тогда вы точно будете знать кому они достанутся, если что... laughing
    Бригадир
  20. vetor Сегодня, 17:05
    Ну чисто скоморохи на фото!
    vetor
  21. Kisso4kin Сегодня, 17:09
    Ребята с фото могли бы и снять свою повседневную одежду и ехать к нам, у нас не так холодно...
    Kisso4kin
  22. Fonmeg Сегодня, 17:14
    Дерьмо собачье, а не нация!
    Fonmeg
  23. esaul1950 Сегодня, 17:27
    крепчает, они на правильном пути.
    esaul1950
  24. Лелёк Сегодня, 17:47
    (Это очередной выпад радикалов, которые в последнее время сталкиваются с явным ростом негатива по отношению к себе со стороны рядовых украинцев)

    Очередной, но не последний. Не безызвестный майданный горлопан Олег Тягныбок вообще поклялся расчленить клятую Россию:
    Лелёк
  25. Pirate Сегодня, 18:09
    Слышу заявления Порошенко, что коварная Москва вновь душит многострадальную Украину, закрывая свои банки.
    Pirate
  26. Altona Сегодня, 18:25
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Не поверите,но редкий случай когда они в одном правы-нам надо вывести оттуда свои банки,и разместить их в Крыму.

    ----------------------------------
    Это вы думаете, что предатель-глобалист Греф сунется в Крым?
    Altona
  27. Altona Сегодня, 18:26
    Цитата: Pirate
    Слышу заявления Порошенко, что коварная Москва вновь душит многострадальную Украину, закрывая свои банки.

    ---------------------------
    Кроме банков коварной Москвы никаких других банков в Украине нет, по крайней мере в том объеме капитала. Пусть громят Сбер и Альфу, я не против. И пусть переходят на меняльные лавки.
    Altona

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