18:36 30 января

В Польше американский военный тягач не вписался в поворот

В польском городе Гожув-Велькопольский американский тягач Вооруженных сил США не вписался в поворот и снес забор у частного дома. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Defence.ru со ссылкой на канал Kontakt24.

В Польше американский военный тягач не вписался в поворот


По словам корреспондента канала, «устроивший ДТП американский военный водитель похвалил качество польских дорог, но пожаловался на то, что они слишком узкие».


Ресурс напоминает, что это уже второе ДТП, произошедшее в Польше с участием военной американской техники за последнее время. Недавно американский пикап у города Жигань (на западе страны) столкнулся с автобусом. Именно там находится бронетанковая бригада США. В результате столкновения два пассажира автобуса получили травмы.



Как отмечалось ранее, европейские дороги в целом стали непредвиденной проблемой для американских военнослужащих: даже бронетехнику не смогли перебросить из Германии в Польшу, не повредив ее в пути.

Использованы фотографии: Klass24
24

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Комментарии 28
  1. 210окв Сегодня, 15:27
    Да пусть поляки не переживают..Поставят им новый забор..Ну как в Гуантанамо..
    210окв
    1. maxim947 Сегодня, 15:28
      Там что нибудь не побитое доедет до пункта назначения?))) Вояки блин, ездить не умеют
      maxim947
      1. 210окв Сегодня, 15:43
        Видите,пожарные..Наверное прибыли быстрее амерзского "Ошкоша"...Знали наверное что там негодный польский забор торчит.."Исключительный"бак пострадал..
        210окв
        1. bouncyhunter Сегодня, 15:51
          Если водятелу дорога узка - значит бухой ! wassat
          bouncyhunter
          1. cniza Сегодня, 16:42
            Паша приветствую , если был бы бухой то и дом бы снес , а так только забор , ну ничего это только начало , все интересное ещё впереди.
            cniza
            1. bouncyhunter Сегодня, 16:46
              Витя , привет ! Так машина тяжёлая - не успел руля довернуть чтобы в дом прицелиться wassat
              bouncyhunter
        2. Чёрный Сегодня, 16:30
          Не фиг заборы на пути техники ставить. Хозяина забора призвать к ответу, что бы не мешал поляков от ахрессора защищать :wass
          Чёрный
    2. Deniska999 Сегодня, 16:17
      Какая новость! Что же в ней особенного?
      Deniska999
      1. Монос Сегодня, 17:53
        Цитата: Deniska999
        Какая новость! Что же в ней особенного?

        Какая ерунда! Когда я служил в Чехословакии, мы эти заборы регулярно сносили. Судьба у заборов такая.
        Монос
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:17
          Приветствую , Виктор ! hi И заборы об этом знают с самой постройки . Именно поэтому если прислониться к забору и немного постоять , почувствуешь веяние мудрой философии Дао ... wassat
          bouncyhunter
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:28
    Новое шоу-не дня без аварий и ЧП!Американские водители обещают изгнать поляков с дорог, ибо по дорогам должны ездить только хозяева, а полякам надо твердо уяснить-их место обочина, как на дороге,так и в жизни! !!
    Изгоняющий либероидов
  3. Мар.Тира Сегодня, 15:30
    Поляки молчали при переброске американцев,значит согласны.Пусть теперь обхаживают хозяев.Ждём убийств,и изнасилования панночек!
    Мар.Тира
  4. Громобой Сегодня, 15:31
    американский военный водитель похвалил качество польских дорог, но пожаловался на то, что они слишком узкие
    Расширять надо польские дороги,все частные лавочки мешающие проезду сносить к чертям!!! wassat
    Польские производители асфальта придумали способ, который поможет сделать дороги более тихими и спокойными, передает Supreme2.
    Этого удалось добиться благодаря разработке новой технологии — производства битума с добавлением резины, материалом которой служат измельченные автомобильные шины.
    По словам Анджеца Вышинского, являющегося председателем Польской ассоциации асфальтовых подрядчиков, асфальт с добавлением резины, полученной из отработанных шин, позволяет не только с пользой избавляться резиновых отходов, но и повысить безопасность и долговечность дорожного покрытия.
    http://avto-opel.com/v-polshe-nachali-stroit-rezi
    novye-dorogi/
    Громобой
  5. Vik66 Сегодня, 15:33
    Ну, в бытность мою на срочной в ГСВГ немцам наши ЗИЛы - 157 тоже не раз заборы бамперами сносили... wink Снес и уехал с секцией штакетника на бампере ! Дороги у них узкие, а гидроусилителя на 157 нету... feel
    Vik66
    1. mihey Сегодня, 17:00
      И кто оплачивал поломанный забор? Отец у меня рассказывал, что в 50-е годы (он в то время в ГСВГ служил) немцы с наших и "за испуг" пытались отжать, а не только за порушенные постройки. sad
      mihey
  6. Ныробский Сегодня, 15:36
    Не плохо они миссию по "защите" пшеков начинают))) Дорогу снарядами засыпали, мосты танками снесли, тут вот заборы валят мирянам. Ещё случайно с самолётов бомбы на дома уронят и у пшеков появится полная уверенность в том, что угроза действительно есть, но уже не со стороны России)))
    Ныробский
    1. AleksUkr Сегодня, 15:52
      Цитата: Ныробский
      Ещё случайно с самолётов бомбы на дома уронят и у пшеков появится полная уверенность в том, что угроза действительно есть, но уже не со стороны России)))

      Хозяев они потерпят, даже после смертельных случаев, а вот русских- никогда. Это у них в крови.Это уже даже не болезнь...Паны ... что с них взять!
      AleksUkr
  7. Oriental Express Сегодня, 15:47
    Жаль,что обошлось без пострадавших.
    Oriental Express
  8. Bradley Сегодня, 15:49
    По словам корреспондента канала, «устроивший ДТП американский военный водитель похвалил качество польских дорог, но пожаловался на то, что они слишком узкие».

    Посмеялся.) laughing
    Bradley
  9. Инжнер-сапер Сегодня, 15:58
    Подумаешь, заборчик деревянный!
    Помню, когда мы рассказали мех.водителю БАТа, в кузове которого мы сидели, как он "срезал" водоразборную колонку на перекрестке улиц небольшого посёлка, он очень удивлялся.
    Инжнер-сапер
  10. umka571 Сегодня, 16:01
    Бойтесь пшеки, хозяева приехали
    umka571
  11. Pirate Сегодня, 16:27
    Дурацкие поляки понастроили домов и заборов на собственности армии США...
    Pirate
  12. 1536 Сегодня, 16:28
    Надо всю Поляндию намотать на гусеницы Абрамсов. Молодцы, американцы!
    1536
  13. shura7782 Сегодня, 16:33
    Да, мастерства у амениканских военных не занимать.
    Чего нет, того неТ !
    laughing
    shura7782
  14. кошак Сегодня, 17:17
    Это они ещё плохих дорог не видели.... wassat
    кошак
  15. starshina78 Сегодня, 17:22
    " То ли еще будет ой - ёё - ёй ! " , как пела Пугачева в одной песенке !
    starshina78
  16. злой партизан Сегодня, 17:23
    И это ещё америкосы как следует не расслаблялись. Теперь пшеки ждите пьяных в ж..или обкуренных в хлам водил на Абрамсах и пр. гусеничной технике. Какой настоящий американец не садится за руль без стакана виски или пары косяков...
    злой партизан
  17. К-50 Сегодня, 17:43
    «устроивший ДТП американский военный водитель похвалил качество польских дорог, но пожаловался на то, что они слишком узкие»

    Как-то ехали на погрузку для выезда на учения к станции Ижак (Izak) в Венгрии и тоже из-за узкости дороги и неправильной парковки мадьяром нашего ижевского "каблучка" при повороте машина развалила ему всю бочину, как консервный нож банку. Так всей ротой потом три месяца зарплату не получали, всё с этим мадьяром расплачивались, посчитали что наш мех-вод ошибся при движении, не выдержал габариты. Их же достаточно сложно в узкости соблюдать, когда машина 17 с половиной метров длиной и на гусеницах, так что при повороте "корму" заносит "мама не горюй". Тем не менее решили, что виноваты русские солдаты, а за каким х реном мадьяр поставил машину как раз у поворота никто не объяснил, хотя ВАИ обычно всех разгоняли. Последние копейки (форинты) у солдатов конфисковали, дабы ущерб возместить.
    К-50

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