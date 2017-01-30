В Польше американский военный тягач не вписался в поворот
В польском городе Гожув-Велькопольский американский тягач Вооруженных сил США не вписался в поворот и снес забор у частного дома. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Defence.ru со ссылкой на канал Kontakt24.
По словам корреспондента канала, «устроивший ДТП американский военный водитель похвалил качество польских дорог, но пожаловался на то, что они слишком узкие».
Ресурс напоминает, что это уже второе ДТП, произошедшее в Польше с участием военной американской техники за последнее время. Недавно американский пикап у города Жигань (на западе страны) столкнулся с автобусом. Именно там находится бронетанковая бригада США. В результате столкновения два пассажира автобуса получили травмы.
Как отмечалось ранее, европейские дороги в целом стали непредвиденной проблемой для американских военнослужащих: даже бронетехнику не смогли перебросить из Германии в Польшу, не повредив ее в пути.
По словам корреспондента канала, «устроивший ДТП американский военный водитель похвалил качество польских дорог, но пожаловался на то, что они слишком узкие».
Ресурс напоминает, что это уже второе ДТП, произошедшее в Польше с участием военной американской техники за последнее время. Недавно американский пикап у города Жигань (на западе страны) столкнулся с автобусом. Именно там находится бронетанковая бригада США. В результате столкновения два пассажира автобуса получили травмы.
Как отмечалось ранее, европейские дороги в целом стали непредвиденной проблемой для американских военнослужащих: даже бронетехнику не смогли перебросить из Германии в Польшу, не повредив ее в пути.
Использованы фотографии: Klass24