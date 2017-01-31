Проект «ЗЗ». Перезагрузка №4, сенатор Маккейн и «Глок-17»
В США началось обсуждение очередной «перезагрузки» с Россией. Инвесторы тем временем говорят, что Россия жива, несмотря на вопли злопыхателей и санкции. И не только жива, но и пошла в гору: американские спекулянты уже «сделали ставки» на Москву. Интерес инвесторов подогревает некоторое потепление между США и Россией, возникшее после избрания на пост президента мистера Трампа. С другой стороны, кое-кому это не нравится, и в сети словно нарочно появляются сюжеты о вероятном убийстве Трампа. Один убийца-неудачник, импортированный из Британии, уже сидит в американской тюрьме.
Эми Майерс Джаффе в «The Conversation» указывает, что президент Дональд Трамп обдумывает ещё одну вероятную «перезагрузку» в отношениях между США и РФ.
Это будет уже четвёртая подобная попытка перезагрузки отношений с Москвой, полагает автор. Первые были после распада Советского Союза: в 1993, 2002 и 2009 годах (последняя попытка стала самой известной в новейшей истории). Результат все трёх одинаков: попытки провалились.
Как вести себя с Россией Трампу, если он затеет очередную «перезагрузку»?
Автор напоминает, что России нужно добиться отмены санкций. А раз так, сам Трамп меры смягчения предлагать русским не должен. Пусть сначала Москва пойдёт на существенные уступки по: а) ядерным вооружениям; б) сотрудничеству в борьбе с «ИГ» (запрещено в РФ); в) сотрудничеству по Сирии; г) прояснит тёмную историю с хакерами.
Пока аналитики рассуждают о русских политических материях, инвесторы говорят о русских ценных бумагах.
Канал «Фокс Ньюс» сообщает своим зрителям, что Россия сегодня — восьмая экономика мира. В Москве также утверждают, что «изоляция» не работает. Мало того, русские вознамерились сдружиться с Д. Трампом. Москва вообще погрузилась в «трампоманию», отмечает телеканал.
Сейчас в США немало скептиков, не верящих в возможности, которые сулит иностранным инвесторам российский рынок. Сохраняются и опасения по поводу коррупции в России и верховенства права. Это отпугивает многих потенциальных инвесторов. Однако международные организации убедительно показывают российскую тенденцию к росту.
К примеру, Всемирный банк заявил, что Россия перешла с 51-го места на 40-е в бизнес-рейтинге 2017 года, охватившем 190 стран. Организация «Transparency International» «немного улучшила» образ России по показателю «Восприятие коррупции» в 2015-2016 гг. Правда, русским есть ещё куда идти: до Европы далековато.
Эксперты уверяют, что для американцев пришло время вкладывать деньги в экономику России.
Как бы ни бушевали ненавистники России, но эта страна сумела пережить западные санкции, пишет К. Рапоза в журнале «Forbes».
Как бы ни падала в цене нефть (цена доходила и до 35 долларов за баррель), Россия выжила.
Два года рецессии — и это пережили россияне.
Обозреватель считает, что экономическая команда В. В. Путина справилась со своей задачей. И теперь нью-йоркская фондовая компания «Black Rock» утверждает, что пришло время покупать российские бумаги.
Херардо Родригес, менеджер компании, напоминает, что основное внимание публики в отношении России нынче приковано к геополитической ситуации. Однако об экономике забывать нельзя. Тем более что здесь ситуация удивительная: компания, где работает Родригес, повысила рейтинг российских акций до уровня «выше рынка».
Также в материале указывается, что фонд «Market Vectors Russia Small-Cap ETF» увеличился на 140% за последние 12 месяцев. При этом он не торгует и не осуществляет финансовую деятельность в России.
Рапоза отмечает, что российские нефтяные и газовые компании, а также крупнейшие банки попали под санкции летом 2014 года после «мартовской аннексии Крыма». Позднее Россия и Украина подписали мирное соглашение в Минске, однако снятие санкций зависит от мирного соглашения о прекращении огня на Донбассе и в Луганской области.
Время идёт. И теперь «политический шум о плохом мальчике по имени Россия» больше не стоит «на пути инвесторов».
За последние две недели российские ценные бумаги «потяжелели» на миллионы долларов (по данным фонда «EPFR Global» в Кембридже, штат Массачусетс).
Раджив Джайн, директор по информационным технологиям «GQG Partners», готовится запустить «Emerging Markets Equity Fund», где хорошую позицию займут именно российские акции.
Херардо Родригес отмечает, что всегда было непросто поймать тон новостей, идущих из России, а «после аннексии Крыма и вовсе трудно стало отслеживать реальность, основываясь на здешних заголовках». Инвесторы предпочли ориентироваться не на заголовки, а на рыночные данные. По мнению Родригеса, министры финансов «ортодоксальны» в своём подходе к экономике. Россия преодолела основные трудности уже несколько месяцев назад. Если учесть возможное сближение России и США благодаря Трампу, который не прочь подружиться с Путиным, то всё складывается в пользу Москвы.
В декабре 2016 года, напоминает обозреватель, динамика промышленного производства России была довольно-таки удивительной, но потребительский спрос в стране остаётся слабым. Объём промпроизводства в декабре вырос на 3,2% по сравнению с прошлогодним показателем. Рост в ноябре составил 2,7%. Это вдвое превысило рыночные ожидания.
При этом розничные продажи упали почти на 6% из-за общего спада и падения доходов. Московская инвестиционная компания «Ренессанс Капитал» считает, однако, что доходы россиян будут расти.
Если цена на нефть останется относительно высокой, 2017 год станет весьма неплохим годом для российских акций, резюмирует аналитик.
К. Рапоза заканчивает свою статью короткой фразой «Простите, сенатор».
Легко догадаться, что она адресована одному американскому ненавистнику России. Тому, что называет себя «другом России».
Сенатор от Аризоны Джон Маккейн на днях выступил с заявлением, в котором осудил любые вероятные шаги Трампа, направленные на отмену санкций. Заявление мистера сенатора приводит «New Republic».
Друг России. Фото: Dan Bennett. Источник
Маккейн надеется, что «широко распространившееся убеждение о том, что Белый дом рассматривает вопрос снятия санкций в отношении России», — спекуляция. По мнению Маккейна, «ради национальной безопасности Америки» президент Трамп должен «положить конец этим спекуляциям и отказаться от такого безрассудного курса».
Если же Трамп этого не сделает, тогда Маккейн с коллегами превратит «санкции против России в закон».
Также сенатор попытался заглянуть в историю и сообщил, что три последних президента США «возлагали большие надежды на выстраивание партнёрских отношений с российским правительством». И все их попытки окончились неудачами. Это «не из-за нехватки доброй воли или усилий со стороны США, а из-за того, что Путин хочет быть нашим врагом», объяснил сенатор. По словам Маккейна, Путин «нуждается» в США как в образе врага. Лидер России «никогда» не станет партнёром США, в том числе в борьбе с «ИГ» (запрещено в РФ). И президент Трамп должен помнить об этом, когда он говорит с Путиным. «Он должен помнить о том, что человек на той стороне линии — убийца и бандит (a murderer and a thug), который на каждом шагу стремится подорвать американские интересы в сфере национальной безопасности», — резюмировал Маккейн.
Впрочем, «сильно сформулированное» заявление Маккейна попросту бессильно: на деле сенатор не выказал ни капли желания всерьёз противостоять Трампу. Кстати, Маккейн собирается проголосовать за предложенную Трампом кандидатуру госсекретаря, за Рекса Тиллерсона — человека, получившего орден Дружбы от самого Путина.
На фоне непрекращающейся «трампомании» и западных новостей об интересах спекулянтов к России в зарубежной прессе всплыла — именно сейчас — тема о возможном убийстве Трампа.
«Би-би-си» рассказала о человеке, который мог бы «изменить историю».
Почему британская телерадиовещательная корпорация, а не американская?
Потому что потенциальный убийца Трампа — британец.
Видеокадр: «Би-би-си»
В статье «Британец, который пытался убить Трампа» сообщается о Майкле Сэндфорде, тихом 20-летнем парнишке из городка Доркинга (Суррей). В июне 2016 года этот молодой человек действительно попытался застрелить Дональда Трампа.
В тот день Трамп выступал на митинге в Лас-Вегасе. Майкл подошёл к полицейским и сказал офицеру, что хотел бы разжиться автографом кандидата в президенты. И вдруг Майкл бросился на полицейского и выхватил «Глок 17» из его кобуры.
Позже Майкл письменно признался в том, что он намеревался «выстрелить и убить Дональда Трампа». Была и причина для убийства: парнишка хотел застрелить Трампа потому, что кандидат в президенты «расист», и он «заслуживает смерти».
Майкла в наручниках быстро увели. Как сказал один из сторонников Трампа, парень «почти изменил ход истории».
В США этот юноша прожил 18 месяцев. По словам его матери, Майкл перебрался в Нью-Йорк для встреч с девушкой, с которой вступил в «романтические отношения» онлайн. Однако в США его поведение стало «неустойчивым».
Отец Майкла до сих пор пытается понять, как неагрессивный и тихий мальчик окунулся в политику и сделался столь «радикальным». Отец полагает, что имело место чьё-то внушение. Кто-то подал мальчику идею…
Сам Майкл теперь уповает на плохое психическое здоровье. Он просит о пощаде, ссылаясь на свою неустойчивую психику. Он хочет, чтобы его опустили домой, где бы он мог быть со своей мамой.
Но потом он говорит матери на свидании: «Я действительно пытался убить этого парня [Трампа], мама».
Кстати, в декабре 2016 г. судья выписал мальчику всего год тюрьмы. Максимальное наказание по такому делу могло бы составить 20 лет.
Скоро несостоявшийся стрелок поедет к маме.
А Трамп и Путин затеют новую «перезагрузку». Точнее, бизнес-перезагрузку.
Бойтесь любителей автографов, господа политики!
Автор: Олег Чувакин