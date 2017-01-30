«Калашников» увеличит штат производственников на 30 %

Решение об увеличении штата сотрудников Концерна принято на фоне роста объемов производства, что обусловлено увеличением количества экспортных заказов. Перед нами стоит непростая задача справиться с растущими заказами. Для их выполнения, начиная с апреля 2017 года, работа будет вестись в три смены,

Концерн «Калашников» (входит в Ростех) создаст в этом году еще 1700 рабочих мест на фоне возросших заказов на экспортную продукцию. Таким образом, штат сотрудников основного и вспомогательных производств возрастет на 30%.цитирует пресс-служба концерна генерального директора Алексея Криворучко.По итогам 2016 г численность работников предприятия составила около 6,5 тыс. человек. Привлекаемы персонал будет работать в Ижевске, где выпускается широкий спектр стрелковой продукции.В настоящее время требуются такие специальности, как наладчики, фрезеровщики, штамповщики, инструментальщики, операторы станков и др.«Новые сотрудники пройдут комплексную программу адаптации в "Школе производственного обучения", что позволит в кратчайшие сроки провести первичный инструктаж вновь принятых сотрудников, ознакомить их с внутренними регламентами и работой на высокотехнологичном станочном оборудовании в цехах. Такой подход позволяет адаптировать новичка к работе в полном объеме уже с первого рабочего дня», – говорится в сообщении.