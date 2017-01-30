18:42 30 января

«Калашников» увеличит штат производственников на 30 %

Концерн «Калашников» (входит в Ростех) создаст в этом году еще 1700 рабочих мест на фоне возросших заказов на экспортную продукцию. Таким образом, штат сотрудников основного и вспомогательных производств возрастет на 30%.



Решение об увеличении штата сотрудников Концерна принято на фоне роста объемов производства, что обусловлено увеличением количества экспортных заказов. Перед нами стоит непростая задача справиться с растущими заказами. Для их выполнения, начиная с апреля 2017 года, работа будет вестись в три смены,
цитирует пресс-служба концерна генерального директора Алексея Криворучко.


По итогам 2016 г численность работников предприятия составила около 6,5 тыс. человек. Привлекаемы персонал будет работать в Ижевске, где выпускается широкий спектр стрелковой продукции.

В настоящее время требуются такие специальности, как наладчики, фрезеровщики, штамповщики, инструментальщики, операторы станков и др.

«Новые сотрудники пройдут комплексную программу адаптации в "Школе производственного обучения", что позволит в кратчайшие сроки провести первичный инструктаж вновь принятых сотрудников, ознакомить их с внутренними регламентами и работой на высокотехнологичном станочном оборудовании в цехах. Такой подход позволяет адаптировать новичка к работе в полном объеме уже с первого рабочего дня», – говорится в сообщении.

Использованы фотографии: пресс-служба концерна "Калашников"
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Комментарии 16
  1. 210окв Сегодня, 15:51
    Да замечательно если бы еще и менагеров бесполезных сократил..
    210окв
    1. bouncyhunter Сегодня, 15:55
      Скорее , их кол-во возрастёт в той же пропорции ...
      bouncyhunter
      1. Юрий из Волгограда Сегодня, 16:28
        Цитата: bouncyhunter
        Да замечательно если бы еще и менагеров бесполезных сократил..

        Вы уверены что они там есть?
        Кто вам за них рассказал?
        По моемому вы Сердюкова и кем-то спутали.
        Продукция сама по себе предмет.
        Востребованным товаром она будет только когда ей заинтересуются и дадут за неё деньги.
        Грамотные люди везде нужны, а кадровый балласт на ответственности директора.
        Юрий из Волгограда
        1. cniza Сегодня, 16:39
          Рабочие места это замечательно, похоже переходят на трёх - сменную работу.
          cniza
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:59
    Только бы потом не увольняли вновь принятых, а то эти качели-есть заказ ,наберем людей,нет-ищите работу в другом месте-и как следствие отток профессионалов.
    Изгоняющий либероидов
    1. с-т Petrov Сегодня, 16:58
      а как по-другому?

      Поставьте себя на место руководителя крупного предприятия и все станет понятно.

      Ну если вы не меценат и простой мощностей и рабочих не будете оплачивать из своего кармана.

      Все зависит от заказа - есть заказ - есть работа. Работать на склад - бред. Ибо склад тоже сжирает ресурсы. И товар прибавляет в стоимости каждый день, что лежит на складе

      Нет заказа - есть работа - это куда то назад в СССР и ближе к плану

      Так что качели - это профессионально. Сокращение издержек - это если вы хотите прибыльное дело - а не чтоб все улетало в трубу.

      Либо вечное вливание гос поддержки. Т.е опять стоны что за наш с вами счет - оплачивают сотрудников, которые в носу ковыряют без работы


      с-т Petrov
    2. НЕКСУС Сегодня, 17:42
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Только бы потом не увольняли вновь принятых, а то эти качели-есть заказ ,наберем людей,нет-ищите работу в другом месте-и как следствие отток профессионалов.

      Автомат Калашникова еще лет 50-70 будет востребован ... А если учесть,что концерн занялся производством БПЛА,катеров и тд,то полагаю,это не последнее увеличение количества рабочих мест.
      НЕКСУС
  3. трассер Сегодня, 16:01
    Пистолет новый пусть на экспорте обкатают.
    трассер
  4. tsvetkov1274 Сегодня, 16:14
    что с зарплатой-кто в курсе(сколько наладчик 6р получает примерно)? request
    tsvetkov1274
    1. Koshak Сегодня, 16:38
      Цитата: tsvetkov1274
      что с зарплатой-кто в курсе(сколько наладчик 6р получает примерно)? request

      "Концерн "Калашников"
      Наладчик автоматических линий и агрегатных станков
      от 25 000 руб., Ижевск
      Разряд не указан, наверное начиная с нижнего (4-5)
      https://www.superjob.ru/clients/koncern-kalashnik
      ov-735224.html
      Koshak
      1. tsvetkov1274 Сегодня, 17:31
        Думал больше.. СПС. sad
        tsvetkov1274
  5. PValery53 Сегодня, 16:18
    Менагеров, конечно, нужно гонять, как сидоровых коз, чтобы хоть отработали часть своей зарплаты. Менагеры - это обслуга, а не привелегированный "класс", и должен знать своё место.
    PValery53
    1. Юрий из Волгограда Сегодня, 16:23
      Цитата: PValery53
      Менагеров, конечно, нужно гонять, как сидоровых коз, чтобы хоть отработали часть своей зарплаты. Менагеры - это обслуга, а не привелегированный "класс", и должен знать своё место.

      Они видимо не люди, а так, нахлебники.
      Толку от них видимо тоже нет.
      Какиеж вы все умные, все знаете.
      Чтоже не вы предприятие возглавляете?
      Юрий из Волгограда
    2. с-т Petrov Сегодня, 17:05
      Менагеров, конечно, нужно гонять, как сидоровых коз, чтобы хоть отработали часть своей зарплаты.


      менеджер это тот кто приносит заказ на предприятие и имеет с этого %
      Т.е в интересах менеджера искать клиента и заключать договор - т.е. работать

      с точки зрения бизнеса - уборщик, директор, системный администратор и прочее - убыток, а менеджер - это тот, кто приносит в компанию прибыль - ведя договор и давя клиента.

      Остальной персонал обслуживает заказ клиента - который на завод принес менеджер.

      Поэтому менеджер получает больше чем токарь, уборщик, а иногда и директор

      И от хорошо продавца зависит успех дела. Даже в таких секторах где все сложно, и казалось бы какая разница, кто ведет этот заказ.



      с-т Petrov
      1. дядя Мурзик Сегодня, 17:20
        с-т Petrov да "калашников" всегда хорошо покупали,когда не было еще "эффективных" менеджеров ! laughing
        дядя Мурзик
        1. с-т Petrov Сегодня, 17:32
          Я знаю ситуацию с позиции небольшого дела - для меня проблема найти толкового продажника.

          Раньше я тоже думал что это бесполезная позиция - в стиле и Люся продаст - дай ей только телефон - ага...

          В итоге поработав на заводе - потом работая на себя - я понял почему все так носились с поиском этих мифических и страшных "менеджеров"

          всегда хорошо покупали,когда не было еще "эффективных" менеджеров


          значит не использовали все возможности. Это скорее"-"

          Глядишь пораньше бы окунулись в капитализм - уже бы давно 3 смены работало

          P.S. Рекламировать тоже не обязательно АК - но таки этим заниматься надо - и уделять на этого много времени и выделять на это большие бюджеты.

          Продажи дело такое... произвести - мало. Товар надо быстрее убрать со склада

          с-т Petrov

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