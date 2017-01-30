18:36 30 января

Испытание оружия на новом фрегате ВМС Германии (видео)

Экипаж новейшего фрегата ВМС Германии «Baden-Wurttemberg» проекта F125 испытал в морском полигоне артиллерийские установки. Видео стрельб было опубликовано в интернете.



«150-метровый фрегат и три последующих корабля серии будут выполнять специфические задачи: участвовать в операциях по поддержанию порядка и "принуждению к миру" вдали от немецких берегов. Этим объясняется их классификация и повышенное внимание к артиллерийскому вооружению», – говорится в материале Российской газеты.


Главный калибр корабля представлен 127-мм установкой Otobreda 127/64 LW, выполняющей 35 выстрелов в минуту. Среди боеприпасов имеются активно-реактивные снаряды с дальностью полета до 120 км.



По бортам размещены 2 дистанционно-управляемые 27-мм автоматические пушки и крупнокалиберные пулеметы с дистанционным и обычным управлением. На крыше вертолетного ангара смонтирована водяная пушка.

Фрегат также имеет на вооружении зенитные ракеты ближнего радиуса действия и небольшое количество крылатых ракет Harpoon. Противолодочного оружия корабль не несет.

Использованы фотографии: http://forums.airbase.ru
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Комментарии 34
  1. Kisso4kin Сегодня, 16:28
    Небольшое количество - это сколько? Две, три?
    Kisso4kin
    1. cniza Сегодня, 16:36
      Никто не признается и по поводу противолодочного оружия не верится.
      cniza
      1. bouncyhunter Сегодня, 16:51
        Цитата: cniza
        Никто не признается и по поводу противолодочного оружия не верится.

        А вертолёт там , надо полагать , прогулочный ...
        bouncyhunter
    2. donavi49 Сегодня, 16:40
      2х4 стандарт же.
      donavi49
    3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:41
      Kissi4kin -они не в курсе sad хозяева"гарпунов"еще не выделили нужное количество пусковых для ракет belay
      Изгоняющий либероидов
      1. jjj Сегодня, 16:49
        В общем прогулочный лайнер с некоторым количеством оружия, чтобы от пиратов отсреливаться
        jjj
  2. Oriental Express Сегодня, 16:29
    Этот фрегат по размерам и вооружению близок к крейсеру ,,Москва'' . Если в России все деньги по прежнему станут тратить на рублевские яхты и пьянки ,то немцы скоро возьмут не только Калиниград,но и что то еще.
    Oriental Express
    1. Инжeнeр Сегодня, 16:44
      Ну, вы конечно загнули: и по размерам Москва - это 1,5 немца, а про вооружение я вообще молчу - главный калибр Москвы - Вулкан, а у немцев, да и вообще не у кого такой ракеты нет и близко.
      Инжeнeр
      1. Oriental Express Сегодня, 16:46
        Вулкан старая ракета и гордиться тут уже нечем,а Москва это доживающий свой век старый корабль,во многом уже морально и физически устаревший.
        Oriental Express
        1. Topotun Сегодня, 17:03
          Эта старая ракета так вломит, что мало ни кому не будет. "Калибры" тоже знаете ли разработки вроде как начала 90-х, ато и ранее. Вполне себе. Сам же корпус корабля - платформа, пока ее характеристики устраивают - и хорошо. Не стоит не дооценивать.
          Topotun
          1. Oriental Express Сегодня, 17:07
            Вы не сравнивайте ракеты ,,Калибр'' с ракетами ,,Вулкан'' ,которые являются развитием еще ракет П-500 ,разработки конца 60-х годов. Они имеют большую заметность для современных западных ЗРК .
            Oriental Express
            1. Topotun Сегодня, 17:11
              И скорость весьма не малую. А учтитывая что идут на высоте 15-20м, а при даже не большом волнении РЛС очень плохо селектируют цели на гребнях волн.... Вполне себе. Да и нет смысла спорить, я боевого примененения Вулканов не видел, а артсистемы у нас работают не хуже. Смысл сравнивать? Пока реального боя не было...
              Topotun
              1. Oriental Express Сегодня, 17:13
                Вы забываете о самолетах АВАКС и чем больше радиолакационная заметность ракеты и ниже ее скорость,тем меньше сегодня от нее толку.
                Oriental Express
                1. Topotun Сегодня, 17:17
                  2-2.5 маха на подлете - это вполне серьезная проблема для ПВО. Особенно при энергичном маневрировании цели. К тому же они идут стаей. Можно сбить одну а их 16...
                  Topotun
                  1. Oriental Express Сегодня, 18:30
                    У них на каждом фрегате и эсминце десятки ракет ПВО и ваши 16 хороши видимых на РЛС ракет уже давно не проблема.
                    Oriental Express
            2. Topotun Сегодня, 17:13
              Да на подлете Вулканы противозенитный маневр совершают. Тоже не подарок. А учитывая 700-1000 кг БЧ....
              Topotun
        2. 181мсп Сегодня, 17:52
          Вы так уверенно рассуждаете о недостатках флагмана ЧФ... Скажите, а вы сколько лет командовали крейсером "Москва"?
          181мсп
          1. Oriental Express Сегодня, 18:31
            Ты хоть в армии служил,а ?! Или только в купленном папашей Мерседесе девок за филейные части щупал?!
            Oriental Express
    2. donavi49 Сегодня, 16:51
      По размерам да.

      Это фрегат развитие удачного класса Sachsen - только с учетом угроз для Германии в 2007-10годах.

      Сразу же из проекта выпилили МК41 со Стандартами (которые основа у Sachsen).

      Зато добавилась еще одна секция (увеличив корабль на 1500 тонн) - огромное внимание уделили обитаемости, автономности. Размещаемое топливо для 2 вертолетов утроили по сравнению с Sachsen. Установили 4 сбрасываемых на ходу катеров со шторками. Установлена целая батарея пушек и пулеметов - для борьбы с шахидботами и пиратами. Есть место для 2х20 фунтовых контейнеров. Есть возможность принимать подводные дроны, группы спецназа для силовых операций с длительным нахождением и т.п.

      В общем вышел у них дальний универсальный корабль, которому за ненужностью сократили по максимуму вооружение.

      Все ЗРК - 2х21 РИМ-116. Без сомнений выдающийся и сегодня лучший комплекс в данном габарите и эффективности, но это максимум корветный ЗРК (на Брауншвейге он норм смортится, при этом там их тоже 2 установки), на фрегатах и эсминцах такой комплекс это ближний контур ПВО - для дострела идущих ракет/прорвавшихся ЛА.
      donavi49
      1. Oriental Express Сегодня, 17:03
        Корабль таких размеров сам по себе может быть использован как скоростной и хорошо вооруженный десантный корабль вторжения. Так например итальянский линкор ,,Италия'' 1885 года и линкор ,,Лепанто'' 1887 года имели помещения,в которых могли перевозить целую пехотную дивизию каждый,со всем штатным вооружением того времени.
        Oriental Express
    3. ватник Сегодня, 17:25
      Цитата: Oriental Express
      Этот фрегат по размерам и вооружению близок к крейсеру ,,Москва''

      И чем же он близок?
      Крейсер типа "Москва".
      Водоизмещение 11 490 т
      Длина 186,5 м
      Ширина 20,8 м
      Высота 42,5 м
      Осадка 8,4 м
      Артиллерия 1×2 130-мм АУ АК-130
      Зенитная артиллерия 6×6 30-мм ЗУ АК-630
      Ракетное вооружение 8×2 ПУ ПКРК П-1000 Вулкан
      8×8 ПУ ЗРК С-300Ф «Форт»,
      2×2 ЗРК «Оса-МА»
      Противолодочное вооружение 2 РБУ-6000
      Минно-торпедное вооружение 2 пятитрубных 533мм торпедных аппарата
      Авиационная группа 1 вертолёт Ка-27
      Фрегат тпа "Баден-Вюртемберг"
      Водоизмещение 7200 т (полное)
      Длина 149,5 м
      Ширина 18,8 м
      Осадка 5,0 м
      Артиллерия 1 × 127-мм АУ Otobreda
      Зенитная артиллерия 2 × 27-мм MLG 27
      пять 12,7-мм пулеметов
      Ракетное вооружение 2 × 4 «Гарпун»?
      2x21 пусковых установки Mk 49 ЗРК RAM (ракеты RIM-116A)
      Авиационная группа 2 × NH-90
      ватник
      1. Oriental Express Сегодня, 18:33
        ЗРК Оса можете не считать,бесполезен против низколетящих целей. ПКР Вулкан устарели,разработка уходит корнями в 1969 год и ценность сомнительна.
        Oriental Express
  3. abc_alex Сегодня, 16:30
    Классное видео. Особенно умиляет тот факт, что стрельбу показали а вот попадания нет.
    abc_alex
    1. Topotun Сегодня, 17:05
      Снаряды улетели на 120 км.... Активно-реактивные.....
      Topotun
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:39
    А есть ли у него вертолет?А почему нет противолодочного оружия-или немцы при встрече с субмариной гордо крикнут"аллах акбар "и затопят корабль?По моему корабль для парадов а не для войны.
    Изгоняющий либероидов
    1. donavi49 Сегодня, 17:41
      Этот фрегат делался на основе внутреннего доклада в 2007 года по угрозам.

      Скорей всего торпеды туда впилят по ходу, если уже не впилили - 2х3 МЮ-90 или что-то в таком роде.

      С вертолетами там все отлично. Два тяжелых NH-90 в любом исполнении, а топляка для них, как на авианосце (втрое увеличено по сравнению с Саксонией - предыдущим типом фрегатов). Собственно столько топляка, чтобы можно было постоянно оперировать вертолетами где-нибуть в патруле у Сомали.

      Беда с ЗРК - МК41 выкинули, для экономии денег и места. Поставили 2х21 РИМ-116. Это комплекс дострела и ближней зоны, лучший в габарите сегодня, но все же это максимум корветный комплекс, а никак не основной ЗРК фрегата в 7+к. Для сравнения ФРЕММ - который тоже делался под универсальные задачи, а не как корабль арсенал, тянет 16 Астеров.
      donavi49
  5. Игорь В Сегодня, 16:46
    Водяная пушка приравнена к артиллерийскому вооружению?
    Игорь В
  6. barclay Сегодня, 16:52
    Среди боеприпасов имеются активно-реактивные снаряды с дальностью полета до 120 км.
    Дальность стрельбы, конечно, впечатляет. Скорее всего есть снаряды и управляемые.
    barclay
  7. капрал Сегодня, 16:52
    ... испытал в морском полигоне..

    Владеешь олбанским? Да ну?! Да ты что?!!
    Свободно владеешь бабруйским?
    Падонкафф апстену убил бы за то,
    Чтоб не издевались над русским!
    =================================================

    На крыше вертолетного ангара смонтирована водяная пушка.

    Это имеет отношение к вооружению фрегата?
    капрал
  8. винторез Сегодня, 16:56
    Интересно,во время крутой заварушки они тоже с верёвочками бегать и перепрыгивать по палубе будут?Или запутаются,плюнут на всё это и сдадутся?
    винторез
  9. Joker787 Сегодня, 17:00
    Меня больше всего удивило состояние формы офицера, дававшего интервью, я в такой в огород хожу, картофан сажать. Обратите внимание на воротник....
    Joker787
    1. nobody45 Сегодня, 17:54
      Походу это не воротник, а какая-то мягкая подушка от ремня к биноклю. Видимо он у них один на весь корабль, а шей не мытых много.
      nobody45
    2. Холуай Сегодня, 18:27
      Вы не видели наших...особенно из БЧ-5...Это море и боевые офицеры, а не паркетные генералы...в боевом походе очень сложные бытовые условия...
      Холуай
  10. Холуай Сегодня, 18:24
    Классный корабль.Поразило бортовое вооружение используемое против диверсантов...У нас всё более примитивно ДШКа...
    Холуай

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