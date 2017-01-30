Испытание оружия на новом фрегате ВМС Германии (видео)
Экипаж новейшего фрегата ВМС Германии «Baden-Wurttemberg» проекта F125 испытал в морском полигоне артиллерийские установки. Видео стрельб было опубликовано в интернете.
«150-метровый фрегат и три последующих корабля серии будут выполнять специфические задачи: участвовать в операциях по поддержанию порядка и "принуждению к миру" вдали от немецких берегов. Этим объясняется их классификация и повышенное внимание к артиллерийскому вооружению», – говорится в материале Российской газеты.
Главный калибр корабля представлен 127-мм установкой Otobreda 127/64 LW, выполняющей 35 выстрелов в минуту. Среди боеприпасов имеются активно-реактивные снаряды с дальностью полета до 120 км.
По бортам размещены 2 дистанционно-управляемые 27-мм автоматические пушки и крупнокалиберные пулеметы с дистанционным и обычным управлением. На крыше вертолетного ангара смонтирована водяная пушка.
Фрегат также имеет на вооружении зенитные ракеты ближнего радиуса действия и небольшое количество крылатых ракет Harpoon. Противолодочного оружия корабль не несет.
«150-метровый фрегат и три последующих корабля серии будут выполнять специфические задачи: участвовать в операциях по поддержанию порядка и "принуждению к миру" вдали от немецких берегов. Этим объясняется их классификация и повышенное внимание к артиллерийскому вооружению», – говорится в материале Российской газеты.
Главный калибр корабля представлен 127-мм установкой Otobreda 127/64 LW, выполняющей 35 выстрелов в минуту. Среди боеприпасов имеются активно-реактивные снаряды с дальностью полета до 120 км.
По бортам размещены 2 дистанционно-управляемые 27-мм автоматические пушки и крупнокалиберные пулеметы с дистанционным и обычным управлением. На крыше вертолетного ангара смонтирована водяная пушка.
Фрегат также имеет на вооружении зенитные ракеты ближнего радиуса действия и небольшое количество крылатых ракет Harpoon. Противолодочного оружия корабль не несет.
Использованы фотографии: http://forums.airbase.ru