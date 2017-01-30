18:43 30 января

Иракские парламентарии запретили въезд в страну американским гражданам

Накануне иракские парламентарии выдвинули законодательную инициативу в качестве ответных мер на решение администрации президента США. Напомним, что Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на въезд в США граждан нескольких исламских государств, включая Ирак. Сегодня иракские депутаты большинством голосов решили ввести временный запрет на въезд в Ирак для граждан Соединённых Штатов Америки. Соответствующая информация опубликована американским изданием Politico.

Иракские парламентарии запретили въезд в страну американским гражданам


В издании сообщается, что законодательная мера принята, однако высказываются сомнения относительно того, что мера может коснуться тех американцев, которые прибывают в Ирак для проведения (как сами говорят) операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).


Ещё одно направление, которое в США вызывает вопросы по поводу решения иракских депутатов, связано с нефтепромыслом. Сразу несколько американских компаний ведут деятельность по добыче нефти на иракской территории. Если запрет будет распространяться и на их представителей, то вряд ли в Вашингтоне это вызовет большой энтузиазм.

Однако нужно уточнить важную деталь. Принятие решения хотя уже и состоялось в парламенте, это вовсе не означает, что его однозначно поддержит иракское правительство. На него могут надавить из того же Вашингтона, чтобы решение парламентариев заблокировать. К чему это может привести во внутриполитической жизни Ирака, который и так далёк от единства, - большой вопрос.

Использованы фотографии: News - Yahoo
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Комментарии 20
  1. cniza Сегодня, 16:33
    Сегодня иракские депутаты большинством голосов решили ввести временный запрет на въезд в Ирак для граждан Соединённых Штатов Америки.


    А военные США с визами?
    cniza
    1. Zibelew Сегодня, 16:43
      С янкесами нужно поступать именно так - симметрично! И это хороший пример для нашего импотентного МИДа ( пример с высылкой 35 дипломатов из накануне Нового года).
      Zibelew
      1. виктор н Сегодня, 16:48
        Иногда не стоит уподобляться.
        виктор н
        1. bouncyhunter Сегодня, 16:54
          Такие санкции США - что слону дробина ...
          bouncyhunter
      2. vovanpain Сегодня, 16:56
        Цитата: Zibelew
        С янкесами нужно поступать именно так - симметрично! И это хороший пример для нашего импотентного МИДа ( пример с высылкой 35 дипломатов из накануне Нового года).

        Тагир мы поступили круче. yes Над Обезьянычем ржал весь мир.Да ещё и потроллили хорошенько,пригласив на елку в Кремле детей их дипломатов. bully Их то остались,которых ФСБ и контрики хорошо знают,а вот барбосам придется заново все начинать. hi drinks
        vovanpain
    2. stas Сегодня, 16:48
      Иракцы пугают ежа голой ...ой.
      США сбрасываю нахлебников которые за русофобию и преданность доллару хотели поживиться, как хохлы.
      Дармоеды никому не нужны.
      stas
      1. Громобой Сегодня, 16:57
        Это как наши банки арестовали счета американских политиков.
        Громобой
    3. Ныробский Сегодня, 18:42
      Цитата: cniza
      А военные США с визами?

      К Хуссейну они и так заявились, без визы и приглашения. До сих пор этих "нефтяников" вытурить не получается.
      Ныробский
  2. Oriental Express Сегодня, 16:36
    Не думаю,что гражданам США интересны поездки в Ирак !
    Oriental Express
    1. Чёрный Сегодня, 16:41
      Клоуны. Что могут запретить рабы своим господам laughing
      Чёрный
      1. Oriental Express Сегодня, 16:43
        Даже если запретят,поездки в Ирак граждан США не интересуют,как и граждан РФ,или ЕС. Это отсталая страна в которой идет война,а такие страны туристам не интересны и работы в них нет.
        Oriental Express
        1. виктор н Сегодня, 16:51
          Нельзя отнимать право даже дулю в кармане показывать. Некрасиво обижать маленьких.
          виктор н
          1. Oriental Express Сегодня, 16:53
            Чем вы меньше,тем меньше у вас прав и это факт,нравится это вам,или нет. Это только на словах в том же ЕС все равны,а на самом деле там все решают : Германия,Франция и еще больше США.
            Oriental Express
  3. Изгоняющий либероидов Сегодня, 16:43
    Иракцы под укроину косят-принимают тупые решения не заботясь об их исполнении fool
    Изгоняющий либероидов
  4. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 16:45
    Ирак сейчас на распутье... Помощь этой стране нужна большая пребольшая.Расчитывать на США-у них смысла нет,на РФ-тоже под вопросом,Китай?Тот мало проявляет инициатив во время драки,больше ждет концовки. Ну и что им осталось?Ответить зеркально США,дней на 90-о...
    КИБЕРНИНДЗЯ
  5. Стирбьорн Сегодня, 16:46
    Воздушно-десантную дивизию из под Мосула домой отправят?!
    Стирбьорн
    1. виктор н Сегодня, 16:52
      Да там такое свинство, что черти выход не найдут.
      виктор н
  6. biserino Сегодня, 16:52
    Саддам тоже не пускал. laughing
    biserino
  7. UralЧел Сегодня, 17:39
    весёлое время, что тут ещё добавить...полный гешефт
    UralЧел
  8. sergej30003 Сегодня, 17:57
    американцы "исключительная нация" им визы не нужны, вероятно Иракцы забыли, почему их государство лежит в руинах и в междоусобных войнах
    sergej30003

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