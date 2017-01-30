Иракские парламентарии запретили въезд в страну американским гражданам

Накануне иракские парламентарии выдвинули законодательную инициативу в качестве ответных мер на решение администрации президента США. Напомним, что Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на въезд в США граждан нескольких исламских государств, включая Ирак. Сегодня иракские депутаты большинством голосов решили ввести временный запрет на въезд в Ирак для граждан Соединённых Штатов Америки. Соответствующая информация опубликована американским изданием Politico.В издании сообщается, что законодательная мера принята, однако высказываются сомнения относительно того, что мера может коснуться тех американцев, которые прибывают в Ирак для проведения (как сами говорят) операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).Ещё одно направление, которое в США вызывает вопросы по поводу решения иракских депутатов, связано с нефтепромыслом. Сразу несколько американских компаний ведут деятельность по добыче нефти на иракской территории. Если запрет будет распространяться и на их представителей, то вряд ли в Вашингтоне это вызовет большой энтузиазм.Однако нужно уточнить важную деталь. Принятие решения хотя уже и состоялось в парламенте, это вовсе не означает, что его однозначно поддержит иракское правительство. На него могут надавить из того же Вашингтона, чтобы решение парламентариев заблокировать. К чему это может привести во внутриполитической жизни Ирака, который и так далёк от единства, - большой вопрос.