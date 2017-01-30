Иракские парламентарии запретили въезд в страну американским гражданам
Накануне иракские парламентарии выдвинули законодательную инициативу в качестве ответных мер на решение администрации президента США. Напомним, что Дональд Трамп подписал указ о временном запрете на въезд в США граждан нескольких исламских государств, включая Ирак. Сегодня иракские депутаты большинством голосов решили ввести временный запрет на въезд в Ирак для граждан Соединённых Штатов Америки. Соответствующая информация опубликована американским изданием Politico.
В издании сообщается, что законодательная мера принята, однако высказываются сомнения относительно того, что мера может коснуться тех американцев, которые прибывают в Ирак для проведения (как сами говорят) операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Ещё одно направление, которое в США вызывает вопросы по поводу решения иракских депутатов, связано с нефтепромыслом. Сразу несколько американских компаний ведут деятельность по добыче нефти на иракской территории. Если запрет будет распространяться и на их представителей, то вряд ли в Вашингтоне это вызовет большой энтузиазм.
Однако нужно уточнить важную деталь. Принятие решения хотя уже и состоялось в парламенте, это вовсе не означает, что его однозначно поддержит иракское правительство. На него могут надавить из того же Вашингтона, чтобы решение парламентариев заблокировать. К чему это может привести во внутриполитической жизни Ирака, который и так далёк от единства, - большой вопрос.
В издании сообщается, что законодательная мера принята, однако высказываются сомнения относительно того, что мера может коснуться тех американцев, которые прибывают в Ирак для проведения (как сами говорят) операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Ещё одно направление, которое в США вызывает вопросы по поводу решения иракских депутатов, связано с нефтепромыслом. Сразу несколько американских компаний ведут деятельность по добыче нефти на иракской территории. Если запрет будет распространяться и на их представителей, то вряд ли в Вашингтоне это вызовет большой энтузиазм.
Однако нужно уточнить важную деталь. Принятие решения хотя уже и состоялось в парламенте, это вовсе не означает, что его однозначно поддержит иракское правительство. На него могут надавить из того же Вашингтона, чтобы решение парламентариев заблокировать. К чему это может привести во внутриполитической жизни Ирака, который и так далёк от единства, - большой вопрос.
Использованы фотографии: News - Yahoo