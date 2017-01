Самоходные огнеметы семейства Wasp (Великобритания)

Самоходный огнемет Wasp Mk I. Фото Panzerserra.blogspot.fr



Wasp Mk I в Северной Африке. Фото Ww2photo.se



Боевая машина типа Wasp Mk II, видны баки для огнесмеси. Фото Panzerserra.blogspot.fr



Экипаж самоходного огнемета. Фото Canadiansoldiers.com



Самоходный огнемет Wasp Mk IIC на железнодорожной платформе. Фото Ww2photo.se



Сохранившаяся "канадская" бронемашина в музее Canadian War Museum. Фото Wikimedia Commons

В 1940 году британские инженеры создали несколько проектов самоходной техники с огнеметным вооружением, способной решать те или иные боевые задачи. Одним из последних проектов 40-го года был самоходный огнемет Ronson flamethrower, построенный на базе бронетранспортера Universal Carrier. Сам по себе этот образец бронетехники не смог заинтересовать армию, однако стал основой для серийной машины. После совершенствования существующего проекта в серийное производство поступили огнеметы семейства Wasp.Напомним, целью проекта Ronson flamethrower было создание самоходного огнемета, способного действовать на переднем крае и осуществлять непосредственную поддержку пехоты. С целью упрощения разработки и будущего производства в качестве основы для такой машины выбрали серийный бронетранспортер, а огнемет представлял собой доработанное оружие одной из предыдущих моделей. В таком виде «Ронсон» выпустили на испытания, в ходе которых он показал, в целом, неплохие характеристики.Тем не менее, потенциальный заказчик в лице армии не пожелал закупать такую технику. Основным поводом для критики стал недостаточный уровень защиты бронекорпуса базовой машины. Он мог защитить экипаж и агрегаты огнемета от стрелкового оружия, но любая артиллерийская система могла без труда уничтожить машину, а также поджечь запас огнесмеси. Столь небезопасный образец военной техники не представлял интереса для армии.Несмотря на отказ, авторы проекта не отправили опытный Ronson flamethrower на разборку. Эта машина использовалась в новых испытаниях, а также применялась в качестве платформы для проверки новых версий оружия. Кроме того, единственный прототип время от времени показывали военным в числе других разработок в области огнеметных систем. Один из таких показов, состоявшийся в начале весны 1942 года, положительным образом сказался на дальнейшей судьбе проекта. Военные, вновь увидев уже знакомый образец, потребовали изменить его конструкцию и снизить риски для экипажа. После выполнения новых требований перспективная бронемашина могла рассчитывать на постановку в серию и принятие на вооружение.Дальнейшее развитие существующих проектов было поручено управлению Petroleum Warfare Department, отвечавшему за все разработки в области огнеметного и зажигательного оружия. К работам вновь привлекли специалистов, ранее создававших как само огнемет, так и средства для его монтажа на серийном бронированном шасси. Проект получил официальное обозначение Flamethrower, Transportable, No 2, Mk I – «Огнемет, транспортируемый №2, модель 1». Также было предложено рабочее название Wasp Mk I («Оса»). В дальнейшем такое имя использовалось для обозначения всей техники семейства.В новом проекте было решено сохранить существующую архитектуру. На готовом шасси Universal Carrier следовало монтировать набор баков для огнесмеси и брандспойт для ее отправки в сторону цели. При этом имелась возможность обойтись без заметных изменений существующей конструкции. Фактически требовалось лишь убрать ряд более не нужных деталей и добавить несколько новых креплений для оружия. Такой облик техники позволял упростить ее строительство, а также обойтись без серьезных проблем при совместной эксплуатации линейных бронетранспортеров и самоходных огнеметов.Бронетранспортер Universal Carrier представлял собой многоцелевую гусеничную машину с противопульным бронированием. В исходной модификации он предназначался для перевозки бойцов и огневой поддержки пехоты при помощи пулемета. В дальнейшем появились различные специализированные модификации того или иного назначения. Несмотря на все доработки, в целом конструкция бронемашин семейства оставалась схожей.«Универсальный носитель» имел броню толщиной до 10 мм. Лобовая часть корпуса выполнялась из нескольких листов разных форм и размеров. При этом верхний вертикальный лист имел характерный выступ-спонсон в левой части. Позади лобового листа находились вертикальные борта, образующие развитые надгусеничные ниши. За вертикальным кормовым листом имелся небольшой выступающий агрегат шасси. Передняя часть машины вмещала отделение управления с рабочими местами водителя и стрелка. В центре основного отсека корпуса находился прямоугольный кожух двигателя, по бокам от которого располагалось десантное отделение.Бронетранспортер комплектовался бензиновым двигателем марки Ford мощностью 85 л.с. С двигателем сопрягалась механическая трансмиссия, соединенная с кормовыми ведущими колесами. Интересной чертой машины Universal Carrier была необычная ходовая часть. На каждом борту имелось по три опорных катка. Два передних помещались на тележке с пружинной амортизацией. Третий каток крепился на подпружиненном балансире. В передней части корпуса находились направляющие колеса. Бронемашина могла развивать максимальную скорость до 45-48 км/ч при запасе хода до 250 км.После незначительной доработки на базовой бронемашине предлагалось монтировать требуемое оружие и различные системы из его состава. В бывшем десантном отделении помещались два бака для огнесмеси. В левом отсеке корпуса предлагалось монтировать бак на 40 галлонов (182 л), в правом – на 60 галлонов (273 л). Итого, общий запас огнесмеси превышал 450 литров, что позволяло атаковать цель в течение достаточно длительного времени. Рядом с баком меньшего размера устанавливался баллон для сжатого газа, обеспечивающего выброс горючей жидкости. Все емкости для газа и жидкости соединялись набором трубопроводов. Для защиты сравнительно крупных баков на центральной части корпуса появилась невысокая дополнительная броневая надстройка, окружившая бывшее десантное отделение.В рамках проекта «Оса» сотрудниками PWD был разработан новый брандспойт огнемета с повышенными характеристиками. На листе-перегородке, разделяющей десантное отделение и отделение управления, появился шарнир для установки качающейся части огнемета. Конструкция систем вертикальной наводки позволяла выбирать угол возвышения и фиксировать брандспойт в требуемом положении. Фиксация устройства в требуемом положении производилась при помощи вертикальной стойки, смонтированной в лобовой части корпуса.Брандспойт был выполнен из металлической трубы длиной чуть менее 2 м. К ее казенной части крепился шланг для подачи огнесмеси, на дульной предусматривалась форсунка. На дульной части изделия располагался прямоугольный кожух, внутри которого поместили систему воспламенения в виде небольших постоянно горящих факелов. Топливо для системы воспламенения подавалось по отдельным шлангам, подвешенным к трубе брандспойту. За счет изменения угла возвышения и регулировки продолжительности «залпа» наводчик мог атаковать цели на дальностях до 70-90 м.Экипаж самоходного огнемета Wasp Mk I состоял из двух человек. Слева в отделении управления находился механик-водитель, справа – огнеметчик. На рабочем месте последнего имелись органы дистанционного управления оружием, прежде всего привод для контроля за работой боевого клапана.Опытный образец первой версии самоходного огнемета «Оса» был построен летом 1942 года и вскоре прошел все необходимые испытания. Ряд новых черт выгодно отличал этот образец от предыдущей машины «Ронсон». В результате военные решили принять Wasp Mk I на вооружение и поставить в серийное производство. В сентябре был подписан договор о выпуске 1000 бронемашин для армии Великобритании. Вскоре вооруженные силы получили первую партию техники; последние машины были переданы заказчику в ноябре следующего года.Уже осенью 1942 года армия получила возможность проверить новые самоходные огнеметы в бою. Достаточно высокие характеристики техники позволяли бороться с различными целями с достаточно высокой эффективностью. Тем не менее, не обошлось без проблем. Так, имеющийся крупный брандспойт сочли избыточным и нецелесообразным. Кроме того, его дульная часть в боевом положении находилась в опасной близости от обитаемого отсека, из-за чего наводчик рисковал получить ожоги. При этом расчеты показывали, что получить требуемые характеристики можно и без столь опасной конструкции оружия.В августе 1943 года управление PWD представило новый вариант самоходного огнемета под названием Wasp Mk II или Flamethrower, Transportable, No 2, Mk II. Как и первая модель «Осы», эта машина основывалась на серийном бронетранспортере Universal Carrier. Для дополнительного упрощения производства было предложено использовать ряд уже существующих агрегатов, заимствуемых из предыдущего проекта. В частности, осталась прежней система хранения и подачи огнесмеси. Интересно, что при дальнейшем развитии проекта было решено доработать эти агрегаты.Самоходный огнемет Wasp Mk II сохранил два бака для горючей жидкости внутри корпуса. «Боекомплект» машины по-прежнему состоял из 454 л огнесмеси. Имелись отдельный баллон для сжатого газа, а также набор труб и шлангов. На листе-перегородке корпуса располагался штуцер для соединения трубопровода с шлангом брандспойта.Для «Осы» второй модели был создан обновленный брандспойт. Отправлять огнесмесь к цели теперь предлагалось при помощи укороченной трубки требуемого диаметра. Брандспойт получил средства для горизонтальной и вертикальной наводки, смонтированные на штатной амбразуре лобовой части корпуса. Благодаря такому размещению наводчик огнемета мог постоянно оставаться под защитой корпуса. Для исключения попадания горючей жидкости на корпус или внутрь него оружие получило дополнительный отсекатель. На стволе находилось устройство со скошенной передней частью, по которой несгоревшие остатки огнесмеси могли стекать на грунт, не угрожая бронемашине.В начале осени британская армия получила первые серийные самоходные огнеметы Wasp Mk II. Производство такой техники продолжалось до июня 1944 года. За это время было построено несколько сотен машин. Поставки новых бронемашин позволили частично перевооружить пехотные части, а также восполнить потери техники предыдущей модели. При этом в течение некоторого времени «Осы» двух версий эксплуатировались параллельно с примерно одинаковой эффективностью.Вскоре после начала серийного производства самоходным огнеметом Wasp Mk II заинтересовалась канадская армия. По заказу вооруженных сил Канады организация PWD разработала обновленный вариант бронемашины, отличавшийся рядом особенностей конструкции. Машина Wasp Mk IIC (C – Canada) лишилась баков для огнесмеси внутри корпуса. Вместо них предлагалось использовать одну цилиндрическую емкость объемом 75 галлонов (341 л), помещенную на креплениях позади кормового листа корпуса. Газовый баллон остался внутри корпуса, трубопроводы были переработаны требуемым образом. Расположение брандспойта не поменялось.Переработка средств хранения «боезапаса» была обусловлена недостаточной огневой мощью машины. Канадские военные посчитали, что самоходному огнемету требуется и ствольное оружие. Стрелок с пулеметом BREN или иным ручным оружием должен был располагаться внутри броневого корпуса. При этом имелась возможность транспортировки нескольких бойцов, хотя в таком случае существовал риск снижения подвижности в связи с превышением максимальной грузоподъемности.Испытания «канадского» самоходного огнемета показали определенные преимущества такой техники перед машинами предыдущих моделей. Это привело к тому, что в июне 1944 года серийное производство техники типа Wasp Mk II было свернуто в пользу модификации Mk IIC. Такая техника поставлялась как Канаде, выступившей инициатором разработке проекта, так и Великобритании. Канадская армия получила 134 огнемета версии Mk II и 73 Mk IIC. Также было построено некоторое количество техники, соответствовавшей первому проекту «Ронсон» – ее предлагалось использовать в учебных целях. Британская армия получила несколько сотен машин этого типа.Некоторое количество огнеметной техники всех существующих модификаций семейства Wasp поступило на вооружение других стран Британского содружества. Имеются сведения о проведении ремонта и модернизации существующих самоходных огнеметов с лобовым брандспойтом с установкой единственного кормового бака огнесмеси.Появившись в 1942 году, самоходные огнеметы Wasp успели поучаствовать в боях на всех театрах военных действий, где присутствовали войска Великобритании и стран Британского содружества. Сначала эта техника попала в Северную Африку. Позже бронемашины с огнеметами применялись в Западной Европе. Во всех случаях основной задачей «Ос» была поддержка наступающей пехоты и поражение живой силы противника либо уничтожение огневых точек. Огненный факел длиной до 70-90 м позволял, как минимум, помешать нормальной работе вражеских пулеметчиков, дав возможность пехоте продолжать наступление. Тем не менее, не обходилось без проблем. Так, сравнительно слабое бронирование корпуса приводило к определенным рискам. Самоходные огнеметы, равно как и базовые бронетранспортеры Universal Carrier, были беззащитны перед большей частью орудий противника. При этом экипаж подбитого бронетранспортера, в отличие от самоходного миномета, все же имел шансы спастись.Самоходные огнеметы семейства Wasp достаточно активно использовались до самого конца боев в Европе. После войны эта техника в течение некоторого времени оставалась в войсках, однако теперь использовалась только в целях подготовки личного состава. Со временем все имевшиеся бронемашины были списаны в связи с моральным и физическим устареванием. Подавляющее большинство огнеметов «Оса» трех версий было разобрано за ненадобностью. Лишь несколько таких машин были сохранены и отправлены в различные музеи.Техника семейства Wasp неплохо зарекомендовала себя во время Второй мировой войны и может считаться одними из самых удачных образцов своего класса, созданных в Великобритании. Необходимо отметить, что сама идея установки огнемета на «Универсальный носитель» появилась еще в 1940 году, но до практического применения она дошла лишь через два года. За это время специалисты Petroleum Warfare Department и смежных организаций успели провести ряд важных исследований, а также усовершенствовать существующие конструкции, результатом чего стало появление весьма удачной техники.