В польском МИД заявили, что на них напали "русские хакеры из ГРУ"
Немецкая радиостанция Deutsche Welle сообщает «хакерской атаке» на министерство иностранных дел Польши. При этом в новости говорится о том, к хакерской атаке «может быть причастна Россия» и, в частности, «российские спецслужбы».
В материале сообщается о том, что атака проводилась в декабре прошлого года, когда сразу несколько сотрудников главного внешнеполитического ведомства Польши получили на свои электронные почтовые ящики письма с якобы обращением к генеральному секретарю НАТО Столтенбергу по поводу встречи на совете Россия-НАТО. Сообщается, что открытие письма приводило к запуску на компьютерах сотрудников МИД вируса «троян» для скачивания информации.
В материале объявлено, что польские спецслужбы испытали серьёзные проблемы во время попыток отбить атаку, так как «она проводилась через латиноамериканские серверы». Однако потом, как следует из материала, польские специалисты атаку всё же отбили, объявив, что считают причастной к ней группы«Fancy Bear». На каком основании они так считают, - никто распространяться не стал.
Необходимо отметить, что на Западе уже запущена фейковая карусель, которая раскручивает вброс о том, что хакерская группа «Fancy Bear» связана с Россией, а именно с Главным разведывательным управлением (ГРУ).
Если из новости о том, что «польские специалисты подозревают в хакерской атаке Россию», убрать слово «Россия», то всё выглядит крайне банально: польский МИД подвергся кибератаке, которую провели неизвестно кто, и неизвестно, была ли это действительно атака или всё же желание сотрудников МИД «попутешествовать» по сторонним ссылкам в Интернете со служебных компьютеров. Однако слова «Россия» и «ГРУ» явно призваны добавить общепольской конспирологии.
В материале сообщается о том, что атака проводилась в декабре прошлого года, когда сразу несколько сотрудников главного внешнеполитического ведомства Польши получили на свои электронные почтовые ящики письма с якобы обращением к генеральному секретарю НАТО Столтенбергу по поводу встречи на совете Россия-НАТО. Сообщается, что открытие письма приводило к запуску на компьютерах сотрудников МИД вируса «троян» для скачивания информации.
На фото глава МИД Польши Витольд Ващиковски
В материале объявлено, что польские спецслужбы испытали серьёзные проблемы во время попыток отбить атаку, так как «она проводилась через латиноамериканские серверы». Однако потом, как следует из материала, польские специалисты атаку всё же отбили, объявив, что считают причастной к ней группы«Fancy Bear». На каком основании они так считают, - никто распространяться не стал.
Необходимо отметить, что на Западе уже запущена фейковая карусель, которая раскручивает вброс о том, что хакерская группа «Fancy Bear» связана с Россией, а именно с Главным разведывательным управлением (ГРУ).
Если из новости о том, что «польские специалисты подозревают в хакерской атаке Россию», убрать слово «Россия», то всё выглядит крайне банально: польский МИД подвергся кибератаке, которую провели неизвестно кто, и неизвестно, была ли это действительно атака или всё же желание сотрудников МИД «попутешествовать» по сторонним ссылкам в Интернете со служебных компьютеров. Однако слова «Россия» и «ГРУ» явно призваны добавить общепольской конспирологии.
Использованы фотографии: TVP Parlament