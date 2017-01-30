18:41 30 января

В польском МИД заявили, что на них напали "русские хакеры из ГРУ"

Немецкая радиостанция Deutsche Welle сообщает «хакерской атаке» на министерство иностранных дел Польши. При этом в новости говорится о том, к хакерской атаке «может быть причастна Россия» и, в частности, «российские спецслужбы».

В материале сообщается о том, что атака проводилась в декабре прошлого года, когда сразу несколько сотрудников главного внешнеполитического ведомства Польши получили на свои электронные почтовые ящики письма с якобы обращением к генеральному секретарю НАТО Столтенбергу по поводу встречи на совете Россия-НАТО. Сообщается, что открытие письма приводило к запуску на компьютерах сотрудников МИД вируса «троян» для скачивания информации.

В польском МИД заявили, что на них напали "русские хакеры из ГРУ"

На фото глава МИД Польши Витольд Ващиковски



В материале объявлено, что польские спецслужбы испытали серьёзные проблемы во время попыток отбить атаку, так как «она проводилась через латиноамериканские серверы». Однако потом, как следует из материала, польские специалисты атаку всё же отбили, объявив, что считают причастной к ней группы«Fancy Bear». На каком основании они так считают, - никто распространяться не стал.

Необходимо отметить, что на Западе уже запущена фейковая карусель, которая раскручивает вброс о том, что хакерская группа «Fancy Bear» связана с Россией, а именно с Главным разведывательным управлением (ГРУ).

Если из новости о том, что «польские специалисты подозревают в хакерской атаке Россию», убрать слово «Россия», то всё выглядит крайне банально: польский МИД подвергся кибератаке, которую провели неизвестно кто, и неизвестно, была ли это действительно атака или всё же желание сотрудников МИД «попутешествовать» по сторонним ссылкам в Интернете со служебных компьютеров. Однако слова «Россия» и «ГРУ» явно призваны добавить общепольской конспирологии.

Использованы фотографии: TVP Parlament
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Комментарии 33
  1. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 17:02
    Если бы работало ГРУ,то результат был бы катастрофическим для Польши.
    КИБЕРНИНДЗЯ
    1. Zibelew Сегодня, 17:14
      Призрак бродит по Европе - призрак российских хакеров.
      Конечно, выборы президента США были только репетицией.
      Главная наша цель - Польша.
      Страшнее Польши зверя нет.
      Zibelew
      1. cniza Сегодня, 17:21
        Ситуация становится анекдотичной и сколько они ещё хотят ехать на теме "российских" хакеров ? , похоже в Европе так и не поняли почему победил Трамп и их ждут такие же "сюрпризы" в своих странах.
        cniza
        1. 210окв Сегодня, 18:19
          Конечно эта группа связана с "хозяином тайги"..Судя по названию..
          Цитата: cniza
          Ситуация становится анекдотичной и сколько они ещё хотят ехать на теме "российских" хакеров ? , похоже в Европе так и не поняли почему победил Трамп и их ждут такие же "сюрпризы" в своих странах.
          210окв
      2. НЕКСУС Сегодня, 17:39
        Цитата: Zibelew
        Призрак бродит по Европе - призрак российских хакеров.

        А это в Европе игры такие...например-Найти российскую подводную лодку.Или разглядеть "зеленых человечков",ну а теперь хакеры ГРУ...пипл хавает,вот и заявляют. При этом это больше посыл в сторону США...вроде как-защитите нас бедных и немощных от русских варваров.
        НЕКСУС
    2. vovanpain Сегодня, 17:20
      Однако потом, как следует из материала, польские специалисты атаку всё же отбили, объявив, что считают причастной к ней группы«Fancy Bear».

      Отбили,отбили,головы вы в русофобии давно уже отбили. bully
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:49
        Польские всёпропальщики уже нырнули в бомбоубежища ? Или не тереяют надежды что "НАТО нас защитит" ? Блинстон , понял ! Поляки остались на своих местах - все места в бомбоубежище заняли НАТОвцы ! wassat
        bouncyhunter
    3. Проводник Сегодня, 17:26
      Необходимо отметить, что на Западе уже запущена фейковая карусель, которая раскручивает вброс о том, что хакерская группа «Fancy Bear» связана с Россией, а именно с Главным разведывательным управлением (ГРУ).

      Связана так же как орды троллей и "запутинцев" связаны с Ольгино)
      Проводник
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:29
        Проводник
        Связана так же как орды троллей и "запутинцев" связаны с Ольгино)
        И как это вас там оправдывает???? laughing
        Плохо наверное быть польским Пинокио? Ну в смысле по колено деревянным bully
        Наблюдатель2014
        1. Проводник Сегодня, 17:35
          И как это вас там оправдывает????

          Никак не оправдывает.Надо было антивирус касперского устанавливать,чтоб трояны не ловить laughing
          Проводник
          1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:05
            Проводник hi
            Никак не оправдывает.Надо было антивирус касперского устанавливать,чтоб трояны не ловить
            Именно Касперский! И боже упаси, чего другого в комп засунуть! bully
            Наблюдатель2014
            1. bouncyhunter Сегодня, 18:10
              Цитата: Наблюдатель2014
              Именно Касперский! И боже упаси, чего дргого в комп засунуть! bully

              Сергей ! hi Нельзя им каспера - они же от его визга сдадут анализы прямо в портки на несколько лет вперёд ! belay Это ж всей внешней политике Польши - дупа ! wassat
              bouncyhunter
        2. Ст.пропорщик Сегодня, 17:41
          ГРУ такой херомантией не занимается, у поляков мания или величия или преследования - что у них есть такого глобального, чтобы ими занималось ГРУ? Это организация серьезная , играет в шахматы , а не в Чапаева.
          Ст.пропорщик
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:58
        Полупроводник -Сусанина на вас нету,вот он настоящий проводник, проводил бы вас в гости к маме кузьмы, или к бабушке-черта,короче туда куда вы заслужили.
        Изгоняющий либероидов
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:04
    Было дело,не спорю,все восемьсот девятнадцать миллионов Российских хакеров в 2222году взломали компьютеры,все три штуки пока еще принадлежащие полякам а не их хозяевам из США.
    Изгоняющий либероидов
  3. Балу Сегодня, 17:11
    в новости говорится о том, к хакерской атаке «может быть причастна Россия» и, в частности, «российские спецслужбы».

    Майдаун мозга болезнь заразная, вылечивается только на кладбище. А пошто на русских хаккеров обозлились? Ну зашли и вышли, и что? Кто-то помер, кому-то плохо стало, преждевременные роды, понос прошиб? Крику сколько, подумаш. Россия ведь не обижается на 10 тысяч ежедневных атак на госучреждения и банки, особенно, как ни странно в декабре. Вот ведь совпадение какое.
    Балу
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:11
    Почему сразу из ГРУ!!!??? С ВО! Дядька!Прикрой ,тому на фото усы мехом внутрь выверну bully laughing fool
    Наблюдатель2014
  5. КАРЛСОН Сегодня, 17:13
    "Извините, а часовню тоже я....."
    КАРЛСОН
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:17
      КАРЛСОН hi Прикрой атакую польский истеблишмент(прости господи за матюк) laughing
      Наблюдатель2014
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 17:27
        Сейчас наши подтянуться.И будет море мультимедийной крови am laughing Вы не представляете что мы сделаем из польской мультимедийной вселенной.Да сам Лех Валенса гимн СССР будет петь у нас с выражением.А Качинский, в там где он в данный момент.На самолётах только красные звёзды рисовать будет как миленький. laughing
        Наблюдатель2014
  6. Горменгаст Сегодня, 17:15
    Учитывая недавно опубликованную информацию об использовании служебных компьютеров служащими госструктур России для личных целей (для скачивания порнухи, в частности), и принимая во внимание, что польские бюрократы ничем от российских не отличаются - становится ясно, откуда взялись эти пресловутые российские хакеры. laughing
    Горменгаст
  7. злой партизан Сегодня, 17:18
    Ни у кого случаем нет под рукой графика нападений русских хакеров на МИДы стран ЕС на февраль? А то я своё гдё-то потерял... sad
    злой партизан
    1. Лелёк Сегодня, 17:40
      Цитата: злой партизан
      на февраль


      Не, но весь февраль не помню, но 1.02.2017 намечено Папуа-Гвинея и Абрау-Дюрсо. bully
      Лелёк
  8. esaul1950 Сегодня, 17:23
    Так хочется захватить Польшу, съесть всю краковскую колбасу, выпить всю водку и всех паненок...., да, МЫ такие, а всё Путин виноват. Вот!
    esaul1950
  9. nord62 Сегодня, 17:25
    Хотелось бы уточнить - а хаккеры были с битами? laughing Вот лишний раз убеждаюсь - насколько поганая нация эти поляки...
    nord62
  10. behemot Сегодня, 17:29
    хоспади, да как же вы ушлепки замучили! Да не нужны вы нам, от слова совсем!
    Если еще панам будут алтайские броневодолазы мерещиться, то тогда я даже не знаю, где столько санитаров взять.
    behemot
  11. mitrich Сегодня, 17:30
    Шлея им под хвосты напала, а не хакеры. Весомости себе, убогие, хотят добавить, по другому то, никак.
    Но с другой стороны, этож надо какой пиар в мире наших хакеров-ГРУ- ФСБ нахаляву получили! Денжищь то сколько бюджет сэкономил!
    mitrich
  12. Alexey RA Сегодня, 17:35
    Сообщается, что открытие письма приводило к запуску на компьютерах сотрудников МИД вируса «троян» для скачивания информации.

    Угу.... а ещё именно этот вирус закачивал на компьютеры бедных сотрудников МИД порнуху и менял историю поиска - с исключительно служебных сайтов на ФБ и котиков. laughing
    Alexey RA
  13. sgazeev Сегодня, 17:53
    Цитата: Проводник
    Необходимо отметить, что на Западе уже запущена фейковая карусель, которая раскручивает вброс о том, что хакерская группа «Fancy Bear» связана с Россией, а именно с Главным разведывательным управлением (ГРУ).

    Связана так же как орды троллей и "запутинцев" связаны с Ольгино)

    Наверняка Столтенберговский пошутил,так сказать проверял боеготовность самого невменяемого министра обороны Незгинелы. drinks
    sgazeev
  14. Барбулятор Сегодня, 17:55
    Как бы это покороче сказать? БАЛБЕСЫ!!!
    Барбулятор
  15. морпрепод Сегодня, 18:12
    Немецкая радиостанция Deutsche Welle сообщает «хакерской атаке» на министерство иностранных дел Польши. ... и, в частности

    морпрепод
  16. Black_PR Сегодня, 18:18
    Блин горелый, ну как же без пшеков то обойтись!!! Все хакеры мира спят и видят, как эту выгребную яму взломать..!
    Black_PR
  17. mr.fafes Сегодня, 18:38
    Разговаривают в автобусе два хакера:
    - Знаешь, у меня с писюком что-то.
    Весь автобус настораживается.
    - А что такое?
    - Да висит часто.
    - Может, зараза какая?
    - Проверял - все стерильно.
    - А крепко висит?
    - Крепко, тремя пальцами не поможешь...

    mr.fafes

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