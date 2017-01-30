18:41 30 января

Артиллеристы ЗВО продемонстрировали снайперскую стрельбу из пушки «Рапира» (видео)

В подмосковном Центре боевого применения ракетных войск и артиллерии Западного округа проведены учебные стрельбы из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 «Рапира». Упражнение можно смело назвать снайперским: за тысячу метров необходимо было попасть в циферблат настенных часов. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на канал «Звезда».

Артиллеристы ЗВО продемонстрировали снайперскую стрельбу из пушки «Рапира» (видео)


«Артиллеристы ЗВО на практике проверили эффективность этого оружия и доказали, что списывать его со счетов еще рано», – говорится в комментарии к видео.


Часы были установлены под башню БТР. Чтобы зафиксировать попадание, стреляли из вкладного ствола под калибр 12, 7 мм.

После нескольких выстрелом циферблат покрылся пробоинами. «МТ-12 в артиллерии все равно, что снайперская винтовка Драгунова для пехоты – надежное и точное оружие, не теряющее актуальности даже в сравнении с современными образцами», – отметили военные.



Газета напоминает, что «Рапира» была принята на вооружение в 1970 г. Своим названием орудие обязано как точности, таки внешнему виду: длинный (более 6-ти метров) ствол и бронещит, напоминающий гарду.

Использованы фотографии: Телеканал "Звезда"
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Комментарии 15
  1. biserino Сегодня, 17:05
    Газета напоминает, что «Рапира» была принята на вооружение в 1970 г.


    С тем времени броня танка не изменилась? winked
    biserino
    1. Joker787 Сегодня, 17:10
      Изменилась и даже сильно, но большая часть танков в парках разных стран из тех времен, плюс сейчас танки жгут ПТУРами, а это изделие ещё долго будет актуально для более лёгких видов техники.
      Joker787
      1. cniza Сегодня, 17:15
        Да - к и снаряды изменились , а стволы остались прежние.
        cniza
        1. iConst Сегодня, 17:47
          Цитата: biserino
          С тем времени броня танка не изменилась?

          Цитата: Joker787
          Изменилась и даже сильно, но большая часть танков в парках разных стран из тех времен, плюс сейчас танки жгут ПТУРами, а это изделие ещё долго будет актуально

          Цитата: cniza
          Да - к и снаряды изменились , а стволы остались прежние.


          Ребят, я думаю, хотя и не спец, главное, что изменилось - это тактика современного боя. Перефразируя слоган "Выстрелил - забыл" значит современный бой - "выстрелил - свалил".
          И свалил тем скорее и резвее, чем "качественней" противник. Ответка неминуема - автоматизированных систем уже немало. К ним еще летит, а они уже знают откуда летит.

          Ну и теперь смотрим на пушку концепции 2МВ.
          iConst
          1. ЧитаюНовости Сегодня, 18:03
            Это Вы из Франции нам пишете? Про 2МВ? Про самую современную армию? Про самую прогрессивную линию Можино? Продолжайте, пожалуйста, про современные тенденции развития вооружений. Про отказ от стрелкового оружия в условиях современного боя не забудьте.
            ЧитаюНовости
            1. iConst Сегодня, 18:11
              Цитата: ЧитаюНовости
              линию Можино

              Нужнино! Блин! Грамотей на грамотее!

              С Марса я пишу. wassat

              А по существу есть что сказать? Вопрос риторический...
              iConst
      2. Проводник Сегодня, 17:32
        Часы были установлены под башню БТР. Чтобы зафиксировать попадание, стреляли из вкладного ствола под калибр 12, 7 мм.

        Даже с километра БТР шьет.Причем пробитие гарантировано
        Це зрада recourse
        Проводник
        1. 210окв Сегодня, 18:27
          Где Холуай?Это "спец по старому ружью",должен выложить свои заключения.. wassat
          Цитата: Проводник
          Часы были установлены под башню БТР. Чтобы зафиксировать попадание, стреляли из вкладного ствола под калибр 12, 7 мм.

          Даже с километра БТР шьет.Причем пробитие гарантировано
          Це зрада recourse
          210окв
  2. _Ugene_ Сегодня, 17:05
    Калибр 100-мм для противотанкового орудия уже давно неактуален.
    _Ugene_
    1. Paranoid50 Сегодня, 17:54
      Цитата: _Ugene_
      100-мм для противотанкового орудия уже давно неактуален.

      Дык,она же гладкоствол - может и ПТракеты использовать.
      Paranoid50
  3. тлауикол Сегодня, 17:09
    пуля 12.7мм БТР с километра прошивает sad
    тлауикол
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:11
    Хорошо, но вот если бы так бронебойным снарядом по реальной мишени размером меньше футбольного мяча,на удалении в три километра-тогда это было бы как раз то что и надо для тренировок артиллерии.
    Изгоняющий либероидов
    1. Лопатов Сегодня, 17:54
      Три- больно много. Видел, как на 1700 с копейками бутылку со столбика сшибали практическим. Но там целый полковник прицельные сам выверял.

      Кроме того, противотанкистов "Газпром" привлекал к сшибанию арматуры горящей скважины. Как раз МТ-12 применяли.

      "Ломиками" из МТ-12 в мирное время не стреляют, ресурс ствола при этом микроскопический
      Лопатов
    2. bk316 Сегодня, 18:33
      если бы так бронебойным снарядом по реальной мишени размером меньше футбольного мяча,на удалении в три километра-

      А оно так примерно и есть, со стволиком дистанция минимум в 3 раза меньше (у нас правда еще хуже получалось)
      bk316
  5. domnich Сегодня, 17:27
    Цитата: _Ugene_
    Калибр 100-мм для противотанкового орудия уже давно неактуален.


    Хочется верить, что шахтеры и таксисты с Донбасса тоже тренируются. Там это орудие точно актуально.
    domnich

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