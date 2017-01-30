Артиллеристы ЗВО продемонстрировали снайперскую стрельбу из пушки «Рапира» (видео)
В подмосковном Центре боевого применения ракетных войск и артиллерии Западного округа проведены учебные стрельбы из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 «Рапира». Упражнение можно смело назвать снайперским: за тысячу метров необходимо было попасть в циферблат настенных часов. Об этом сообщает Российская газета со ссылкой на канал «Звезда».
«Артиллеристы ЗВО на практике проверили эффективность этого оружия и доказали, что списывать его со счетов еще рано», – говорится в комментарии к видео.
Часы были установлены под башню БТР. Чтобы зафиксировать попадание, стреляли из вкладного ствола под калибр 12, 7 мм.
После нескольких выстрелом циферблат покрылся пробоинами. «МТ-12 в артиллерии все равно, что снайперская винтовка Драгунова для пехоты – надежное и точное оружие, не теряющее актуальности даже в сравнении с современными образцами», – отметили военные.
Газета напоминает, что «Рапира» была принята на вооружение в 1970 г. Своим названием орудие обязано как точности, таки внешнему виду: длинный (более 6-ти метров) ствол и бронещит, напоминающий гарду.
«Артиллеристы ЗВО на практике проверили эффективность этого оружия и доказали, что списывать его со счетов еще рано», – говорится в комментарии к видео.
Часы были установлены под башню БТР. Чтобы зафиксировать попадание, стреляли из вкладного ствола под калибр 12, 7 мм.
После нескольких выстрелом циферблат покрылся пробоинами. «МТ-12 в артиллерии все равно, что снайперская винтовка Драгунова для пехоты – надежное и точное оружие, не теряющее актуальности даже в сравнении с современными образцами», – отметили военные.
Газета напоминает, что «Рапира» была принята на вооружение в 1970 г. Своим названием орудие обязано как точности, таки внешнему виду: длинный (более 6-ти метров) ствол и бронещит, напоминающий гарду.
Использованы фотографии: Телеканал "Звезда"