ВКС отбомбились по ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора

Бомбардировщики взлетели с аэродрома на территории России и совершили перелет над Ираком и Ираном. После выполнения боевой задачи все самолеты успешно вернулись на аэродромы базирования. Бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С, взлетавшие с авиабазы «Хмеймим».

Средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.