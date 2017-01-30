ВКС отбомбились по ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора
Министерство обороны РФ публикует очередную сводку о воздушной операции над провинцией Дейр-эз-Зор. В операции снова приняли участие дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ. Новость о работе дальних бомбардировщиков, публикуемая пресс-службой Минобороны, в точности повторяет предыдущие аналогичные:
Далее добавляется, что авиаудары позволили уничтожить два пункта управления, несколько складов с боеприпасами и вооружениями ИГИЛ (запрещено в РФ), а также большое количество террористов и их техники.
Из сообщения:
Сколько пунктов управления и складов с боеприпасами у игиловцев под Дейр-эз-Зором – вопрос, который пока остаётся без ответа.
Сирийские источники тем временем сообщают, что сирийская правительственная армия ведёт успешное наступление в районе авиабазы T-4 близ Пальмиры. На этом направлении сухопутные силы САР также поддерживаются ударами по ИГ с воздуха. В результате сегодняшних успешных действий сирийским войскам удалось уничтожить боевиков на нескольких позициях в районе авиабазы и освободить тем самым территорию в несколько квадратных километров.
Видео AMN:
Бомбардировщики взлетели с аэродрома на территории России и совершили перелет над Ираком и Ираном. После выполнения боевой задачи все самолеты успешно вернулись на аэродромы базирования. Бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С, взлетавшие с авиабазы «Хмеймим».
Далее добавляется, что авиаудары позволили уничтожить два пункта управления, несколько складов с боеприпасами и вооружениями ИГИЛ (запрещено в РФ), а также большое количество террористов и их техники.
Из сообщения:
Средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.
Сколько пунктов управления и складов с боеприпасами у игиловцев под Дейр-эз-Зором – вопрос, который пока остаётся без ответа.
Сирийские источники тем временем сообщают, что сирийская правительственная армия ведёт успешное наступление в районе авиабазы T-4 близ Пальмиры. На этом направлении сухопутные силы САР также поддерживаются ударами по ИГ с воздуха. В результате сегодняшних успешных действий сирийским войскам удалось уничтожить боевиков на нескольких позициях в районе авиабазы и освободить тем самым территорию в несколько квадратных километров.
Видео AMN:
Использованы фотографии: МО РФ, www.almasdarnews.com