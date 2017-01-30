18:38 30 января

ВКС отбомбились по ИГИЛ в районе Дейр-эз-Зора

Министерство обороны РФ публикует очередную сводку о воздушной операции над провинцией Дейр-эз-Зор. В операции снова приняли участие дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС РФ. Новость о работе дальних бомбардировщиков, публикуемая пресс-службой Минобороны, в точности повторяет предыдущие аналогичные:
Бомбардировщики взлетели с аэродрома на территории России и совершили перелет над Ираком и Ираном. После выполнения боевой задачи все самолеты успешно вернулись на аэродромы базирования. Бомбардировщики прикрывали истребители Су-30СМ и Су-35С, взлетавшие с авиабазы «Хмеймим».


Далее добавляется, что авиаудары позволили уничтожить два пункта управления, несколько складов с боеприпасами и вооружениями ИГИЛ (запрещено в РФ), а также большое количество террористов и их техники.

Из сообщения:
Средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.


Сколько пунктов управления и складов с боеприпасами у игиловцев под Дейр-эз-Зором – вопрос, который пока остаётся без ответа.

Сирийские источники тем временем сообщают, что сирийская правительственная армия ведёт успешное наступление в районе авиабазы T-4 близ Пальмиры. На этом направлении сухопутные силы САР также поддерживаются ударами по ИГ с воздуха. В результате сегодняшних успешных действий сирийским войскам удалось уничтожить боевиков на нескольких позициях в районе авиабазы и освободить тем самым территорию в несколько квадратных километров.

Видео AMN:

Использованы фотографии: МО РФ, www.almasdarnews.com
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 17
  1. mitrich Сегодня, 17:36
    Да, видимо под ДэЗ положение аховое, что только нашими массированными бомбовыми ударами чугунием пока сохраняется статус-кво. Без увеличения там группировки правительственных войск или перетягивании на нашу сторону отрядов вегетарианских людоедов, анклав удержать будет проблематично.
    mitrich
    1. Alex777 Сегодня, 17:51
      И персидские друзья особенно не рвутся помогать.
      Хоть с "войной до полной победы" отстали наконец.
      Alex777
      1. bouncyhunter Сегодня, 17:55
        Цитата: mitrich
        Да, видимо под ДэЗ положение аховое, что только нашими массированными бомбовыми ударами чугунием пока сохраняется статус-кво. Без увеличения там группировки правительственных войск или перетягивании на нашу сторону отрядов вегетарианских людоедов, анклав удержать будет проблематично.

        А пока нашим летунам-дальникам остаётся продолжать готовить любимое блюдо : "бармалей запечённый в собственном соку " .
        bouncyhunter
        1. 210окв Сегодня, 18:17
          Да,Паша.И пожелать что бы количество взлетов равнялось количеству посадок hi
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: mitrich
          Да, видимо под ДэЗ положение аховое, что только нашими массированными бомбовыми ударами чугунием пока сохраняется статус-кво. Без увеличения там группировки правительственных войск или перетягивании на нашу сторону отрядов вегетарианских людоедов, анклав удержать будет проблематично.

          А пока нашим летунам-дальникам остаётся продолжать готовить любимое блюдо : "бармалей запечённый в собственном соку " .
          210окв
          1. bouncyhunter Сегодня, 18:18
            Дим , это даже не обсуждается ! За это пьётся ! drinks
            bouncyhunter
    2. cniza Сегодня, 17:52
      Утюжить этих людоедов без конца , что бы головы не смогли поднять.
      cniza
  2. Громобой Сегодня, 17:37
    Главное,чтобы хорошие цели предоставляла разведка---ведь отбомбить наши могут хорошо,но цели должны быть соответствующие,т.к. эти самолёты за каждой тачанкой по пустыне гоняться не будут.
    Опять же,летают от нас,а значит с малой бомбовой нагрузкой.В Иране бы базироваться,но видно здесь политически не всё так гладко.
    Громобой
  3. Arh Сегодня, 17:38
    Завтра , послезавтра и тд покажут такие ролики ... А боевиков всё меньше и меньше ... bully
    Arh
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:47
    А бомбить то надо Катар и саудитию-тогда и результаты будут великолепными-игил и нусру можно будет унечтожить полностью !Ибо нет спонсорской помощи-и нет боевиков!
    Изгоняющий либероидов
    1. Громобой Сегодня, 18:06
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      А бомбить то надо Катар и саудитию-

      Кто ж спорит то,но:
      В Катаре расположено наибольшее после Кувейта число американских военных баз. До первой войны в Персидском заливе их было пять. Эти базы в последние годы неоднократно использовались вооруженными силами США для проведения военных операций, в том числе атак на Ирак. Наряду с этим, летом 2006 г. с этих баз в ходе 33-дневной войны Израиля против ливанской «Хизбуллы» в Израиль было переброшено большое количество военной техники, что превратило Катар в перевалочный центр логистической поддержки Израиля.
      .И хотя у Катара нет собственных военно-воздушных сил, власти этой страны в 1996 г. начали строительство авиабазы «аль-Адид» стоимостью один миллиард долларов. В сентябре 2001 г. военно-воздушный трафик США на этой авиабазе резко усилился, к началу 2002 г. на базу было переброшено большое количество танков и бронемашин, созданы склады боеприпасов, центры телекоммуникаций, на базе и в ее окрестностях были размещены тысячи американских военнослужащих. Правительство Катара в 2005 г. выделило 400 млн. долларов на строительство новейшего командно-контрольного центра, который из-за отсутствия ВВС в Катаре фактически управляется американцами. Катар, однако, не в одиночку оплачивает расходы на инфраструктуру военного присутствия США в этой стране. Пентагон за минувшее десятилетия не раз ассигновал колоссальные суммы на строительство военных объектов в этой стране. К примеру, с 2001 по 2009 гг. минобороны США потратило в общей сложности 209 млн. долларов на развитие военной инфраструктуры в этом нефтеносном арабском княжестве.
      Стоить заметить, что Соединенные Штаты в 1990 г. заключили оборонные соглашения с Саудовской Аравией, Оманом и Бахрейном, в 1991 – с Кувейтом, в 1992 – Катаром и в 1994 - с ОАЭ.
      Присутствие многочисленных военных баз США в таких странах, как Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Бахрейн, обучение местных армий и проведение совместных военных учений с ними интерпретируется как форма неоколониализма с целью более усиленного контроля нефтяных ресурсов региона со стороны Вашингтона. По мнению политологов, военное присутствие используется американцами также для контролирования политических дел и экономической ситуации в этих странах в целях дальнейшего укрепления господства США над регионом.http://russian.irib.ir/tematicheskie-pro
      grami/palitika/%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%
      BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%
      BE%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%
      B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%
      BC%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0/item/252031-%D0%B0%D0
      %BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%
      BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%B2-%D
      0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5
      Громобой
  5. Хубун Сегодня, 17:51
    какая практика, а? Большущий плюс себе же от такой помощи Сирии
    Хубун
  6. Александр 3 Сегодня, 18:04
    Дальники стали летать в Сирии как на полигон.Нагребут мужики боевого применения.Тренируются все по очереди фронтовая,дальняя,калибры.Идет боевая учеба.
    Александр 3
  7. Вадим237 Сегодня, 18:16
    Интересно когда же ВКС начнёт применять бомбы крупного калибра ФАБ 3000, 5000 и 9000
    Вадим237
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:36
      Вадим237-бомбы вы на своем горбу потяните?Те "птички"что могут взять такие бомбы из за большой дальности полета летят загруженными наполовину, как им девятитонную фугаску припиреть в Сирию? И,на что ее бросать,или точнее-куда ее покласть? ??
      Изгоняющий либероидов
  8. кг пв Сегодня, 18:19
    Всё таки я не очень понимаю зачем гонять из России ТУ-22 с 6-8 бомбами,если можно тоже самое скинуть с тех же СУ-34 стоящих в Сирии?
    Зачем расходовать ресурс самолётов которые уже не производятся? (только не говорите про "обкатку" лётчиков, они там не набираются опыта по допустим преодолению зон ПВО, а налёт и бомбометание можно и на своих полигонах отрабатывать.)
    кг пв
  9. domnich Сегодня, 18:21
    Цитата: Громобой
    В Иране бы базироваться,но видно здесь политически не всё так гладко.


    А на нашего турецкого друга Эрдогана вообще не стоит рассчитывать? Походу все дело в помидорах...
    domnich
  10. ватник Сегодня, 18:24
    Цитата статья:
    Сколько пунктов управления и складов с боеприпасами у игиловцев под Дейр-эз-Зором – вопрос, который пока остаётся без ответа.

    Этот процесс с уничтожением складов и пунктов управления может продолжаться до тех пор пока не будут "разгромлены" командные центры и базы по снабжению террористов которые находятся в США Израиле Саудовской Аравии Катаре.
    ватник

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня