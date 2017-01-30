«Сирийский экспресс» доставил очередную партию БМП-1 в Тартус
В интернете появилась фотография стоящих в ряд БМП-1. Опубликовавший ее пользователь Новосирия (novosyria) утверждает, что снимок сделан в порту Тартус.
«Скорее всего, данные машины были сняты с хранения, где находятся порядка 7000 БМП-1. Ранее сообщалось, что тем же маршрутом в Сирию прибыли БМП-1 и танки Т-62М с дополнительной защитой башни, названной "бровями Леонида Ильича". Эти машины уже замечены в участии в боевых действиях», – комментирует сообщение Defence.ru.
БМП-1 – первая боевая машина пехоты советских времен. Она серийно выпускалась в СССР с 1966-го по 1988 г. Всего было выпущено более 20 тыс. штук. Экипаж – 3 человека, количество мест для десанта – 8.
Основное вооружение – 73-мм гладкоствольная пушка «Гром» и пулемет ПКТ калибра 7,62 мм. На башню также устанавливался ПТРК «Малютка» для борьбы с бронетехникой противника.
Лобовая броня выдерживает попадание крупнокалиберных пуль, осколков и 20-мм снарядов. Борт защищает от пуль калибра 7,62 мм.
Машина стоит на вооружении почти в 40 странах мира, в т.ч. в Сирии и Ираке.
«Скорее всего, данные машины были сняты с хранения, где находятся порядка 7000 БМП-1. Ранее сообщалось, что тем же маршрутом в Сирию прибыли БМП-1 и танки Т-62М с дополнительной защитой башни, названной "бровями Леонида Ильича". Эти машины уже замечены в участии в боевых действиях», – комментирует сообщение Defence.ru.
БМП-1 – первая боевая машина пехоты советских времен. Она серийно выпускалась в СССР с 1966-го по 1988 г. Всего было выпущено более 20 тыс. штук. Экипаж – 3 человека, количество мест для десанта – 8.
Основное вооружение – 73-мм гладкоствольная пушка «Гром» и пулемет ПКТ калибра 7,62 мм. На башню также устанавливался ПТРК «Малютка» для борьбы с бронетехникой противника.
Лобовая броня выдерживает попадание крупнокалиберных пуль, осколков и 20-мм снарядов. Борт защищает от пуль калибра 7,62 мм.
БМП-1, архивное фото
Машина стоит на вооружении почти в 40 странах мира, в т.ч. в Сирии и Ираке.
Использованы фотографии: twitter.com/novosyria, http://militaryarms.ru