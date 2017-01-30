18:40 30 января

«Сирийский экспресс» доставил очередную партию БМП-1 в Тартус

В интернете появилась фотография стоящих в ряд БМП-1. Опубликовавший ее пользователь Новосирия (novosyria) утверждает, что снимок сделан в порту Тартус.

«Сирийский экспресс» доставил очередную партию БМП-1 в Тартус


«Скорее всего, данные машины были сняты с хранения, где находятся порядка 7000 БМП-1. Ранее сообщалось, что тем же маршрутом в Сирию прибыли БМП-1 и танки Т-62М с дополнительной защитой башни, названной "бровями Леонида Ильича". Эти машины уже замечены в участии в боевых действиях», – комментирует сообщение Defence.ru.


БМП-1 – первая боевая машина пехоты советских времен. Она серийно выпускалась в СССР с 1966-го по 1988 г. Всего было выпущено более 20 тыс. штук. Экипаж – 3 человека, количество мест для десанта – 8.

Основное вооружение – 73-мм гладкоствольная пушка «Гром» и пулемет ПКТ калибра 7,62 мм. На башню также устанавливался ПТРК «Малютка» для борьбы с бронетехникой противника.

Лобовая броня выдерживает попадание крупнокалиберных пуль, осколков и 20-мм снарядов. Борт защищает от пуль калибра 7,62 мм.

БМП-1, архивное фото

Машина стоит на вооружении почти в 40 странах мира, в т.ч. в Сирии и Ираке.

Использованы фотографии: twitter.com/novosyria, http://militaryarms.ru
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Комментарии 32
  1. Проводник Сегодня, 17:48
    Утилизация старья?Классные консервные банки как раз против 12,7 мм и вездесущих ПТРК
    Проводник
    1. cniza Сегодня, 17:50
      Для нас утилизация , а для Сирии это большая помощь.
      cniza
      1. Проводник Сегодня, 17:59
        Понятно, что хотят как обычно количеством задавить, но стоит понимать- выживаемость будет крайне низкой.Моральный уровень у бойцов и так невысок, чтоб еще по своей воле в эту раскаленную на солнце коробку лезть.
        Проводник
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:06
          Полупроводник -так поставьте им из своих запасов танки "леопард"что вы у немцев купили,и,диву дивитесь что эти супермегатанки горят факелом от старых"метисов","фаготов ","конкурсов"!Причем поставьте бесплатно,а у немцев еще металлолома купите.
          Изгоняющий либероидов
      2. bouncyhunter Сегодня, 17:59
        Учитывая что сирийским Кулибиным приходится измышлять исходя из нехватки техники - такой подарок они воспримут с воодушевлением и восторгом ! good Только бы опять не побросали ...
        bouncyhunter
    2. Стабилиози Сегодня, 18:18
      12,7 мм много какая военная техника не держит, так и что ж теперь? бэха в умелых руках грозное оружие, да и вообще, ну ни как не хуже джипов и прочего...
      Стабилиози
      1. Ин100грамм Сегодня, 18:37
        Цитата: Стабилиози
        ну ни как не хуже джипов и прочего

        Даже лучше по защищённости. Только горючки жрет поболее.
        Ин100грамм
    3. 210окв Сегодня, 18:23
      Это не "утилизация" а грамотное использование устаревшего вооружения! hi
      Цитата: Проводник
      Утилизация старья?Классные консервные банки как раз против 12,7 мм и вездесущих ПТРК
      210окв
    4. истопник Сегодня, 18:34
      Цитата: Проводник
      Утилизация старья?Классные консервные банки как раз против 12,7 мм и вездесущих ПТРК


      Утилизация старья это вечная судьба Польши.
      истопник
  2. Громобой Сегодня, 17:48
    В роликах сирийцы резво катаются на таких БМП.Тут в соседней статье подняли вопрос"а хватит ли нам патронов в случае большой войны?". Вот ,хочется спросить,а не очистим ли мы базы хранения нашей бронетехники,ведь отвезли мы туда уже немало ?
    Громобой
  3. Alex777 Сегодня, 17:48
    Количество - имеет значение.
    Alex777
  4. LeeDer Сегодня, 17:51
    Навешают самодельной брони и она еще покажет. Всяко лучше чем джихад мобили...
    LeeDer
    1. Вадим237 Сегодня, 18:05
      А почему наши, защитные экраны и динамическую защиту на танки и БМП сразу не навесили.
      Вадим237
      1. Стабилиози Сегодня, 18:16
        потому что это и в Сирии можно сделать...
        Стабилиози
        1. bouncyhunter Сегодня, 18:22
          Цитата: Стабилиози
          потому что это и в Сирии можно сделать...

          А техника была нужна уже вчера ... hi
          bouncyhunter
  5. Изгоняющий либероидов Сегодня, 17:52
    Двойная выгода -свои склады освобождаем под технику посовременнее, и,хорошим людям помогаем за свою страну воевать поставками техники.У сирийцев все идет в дело,их жизнь научила даже старые оброзцы догягивать до современного уровня модернизируя их.
    Изгоняющий либероидов
  6. Atlant-1164 Сегодня, 17:53
    сколько наших пацанов погибло в этих коробчёнках в Афгане..
    Atlant-1164
  7. Хубун Сегодня, 17:53
    лучшей судьбы для такой техники и не найдешь
    Хубун
  8. Proton Сегодня, 17:57
    Там такая техника в самый раз,без наворотов,в ремонте проста и знакома,и мобильностм прибавляет,потому,что войск мало,а фронт широкий,да и потом,не настолько их много поставляют туда,что б свои склады опустошить.
    Proton
  9. mitrich Сегодня, 18:05
    Да-а, сколько добра туда прем, и все нахаляву. Утром только статья о газонах была. Этож: сделай- храни- проведи ТО- доставь за двое морей- обучи абреков и... как в чёрную дыру.
    Арабцкие воины если не поломают от рукожопости и и не про.рут в бою от неумелости, так кинут при первых выстрелах в их сторону. И ничего с этим не сделаешь, при СССР точно также было. Десятилетиями....
    А потому что - нахаляву.
    mitrich
  10. ватник Сегодня, 18:08
    Для условий Сирии где войскам Асада в основном противостоят легковооружённые террористические банды эти БМП-1 как и ранее поставленные танки Т-62М и бронеавтомобили "Дозор" и "Водник" вполне сойдут. Тем более врядли сейчас армия Сирии может позволить себе что-то большее судя по их бюджету на этот год в 5 миллиардов долларов.
    ватник
  11. Вадим237 Сегодня, 18:09
    Лучше бы вместо башен с Громом - Зушки поставили.
    Вадим237
  12. avva2012 Сегодня, 18:12
    73 миллиметров пушка, это, что пустяк? Как раз для поддержки пехоты. Схлопнуть огневую точку, например. Насколько, я понимаю, что предполагается навесная траектория выстрела. Почему, нет, если с умом использовать?
    avva2012
    1. Стабилиози Сегодня, 18:17
      потому что баба яга же)....
      Стабилиози
  13. Виктор Wolz Сегодня, 18:14
    Правильно, весь мусор туда, а нам модернизацию т-90.
    Виктор Wolz
  14. Маз Сегодня, 18:17
    Красава, а как по пашне идёт!
    Маз
  15. Bradley Сегодня, 18:21
    Все ровно сирийцы это все бармалеям подарят...
    Bradley
    1. Вадим237 Сегодня, 18:27
      В качестве металлолома - у этих ПТУРов наверное больше чем у любой из стран мира.
      Вадим237
      1. Bradley Сегодня, 18:30
        Ближний Восток хорошо напичкан оружием, как нашим, так и не нашим. "Добра" там хватает. Наверное и на 3 Мировую хватит. laughing
        Bradley
  16. Айрателинсион Сегодня, 18:21
    И, я так понимаю, опять совершенно бесплатно?
    Айрателинсион
    1. Стабилиози Сегодня, 18:24
      За сссущие копейки, пару военных баз нам подарили и всего делов то...
      Стабилиози
    2. Вадим237 Сегодня, 18:29
      За всё это уже давно СССР заплатил.
      Вадим237

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