21:32 30 января

Украинские радикалы взорвали железнодорожные пути на луганском направлении

Блокировавшие в течение нескольких дней железную дорогу, соединяющую ЛНР с территорией Украины, радикалы из нацбата «Донбасс» Семёна Семенченко решили пойти на более решительные меры. В качестве решительных мер Семенченко избрал террористический акт, который выдаёт за деятельность не известных ему «патриотов». Представители подразделения, которым как бы командует нардеп ВРУ, осуществили подрыв железнодорожных путей.

Украинские радикалы взорвали железнодорожные пути на луганском направлении


Из пафосного заявления Семенченко о совершении теракта на железнодорожном полотне:
В блокаде торговли на крови внезапно появился новый фактор! Ребята сообщают, что в километре от них, в районе «серой зоны» неизвестные демонтировали рельсы. Очевидно, местные патриоты Украины устали ждать, пока закончится война, и они решили прекратить финансирование оккупантов, чтобы приблизить окончание оккупации. Хотя может быть и провокация. Других версий у меня нет. В любом случае по этой линии уже никто никуда не едет.



Напомним, что по железнодорожной ветке, которую взорвали радикалы, товарные составы с углем шли из ЛНР на территорию Украины. Уголь закупался Киевом «тихо» - для работы украинских ТЭЦ. После подрыва железной дороги руководителям украинских ТЭЦ остаётся в очередной раз запасаться терпением и ожидать угля из Австралии и ЮАР. На какое время хватит запасов топлива на электростанциях, зависящих от донбасских поставок, пока не сообщается.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dostali.hvatit
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 67
  1. Alexey RA Сегодня, 18:42
    Ай, малацца. Сэмэн упорно борется с Надией за звание главного путинского шпигуна. laughing
    Alexey RA
    1. Владимирец Сегодня, 18:46
      Цитата: Alexey RA
      Сэмэн упорно борется с Надией за звание главного путинского шпигуна.

      Они там все борются за самые козырные палаты в психушке.
      Владимирец
      1. bouncyhunter Сегодня, 18:56
        Это из оперы : "Назло врагу продам козу чтоб дети с голоду подохли !"
        Семенченко и его "ветераны АТО" не просто отморозки - они не способны мыслить ! Д.Б. am
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 20:43
          Эти скакуны , когда то что то построили ? - нет , они только разрушали , но скоро и разрушать нечего будет.
          cniza
      2. кеп Сегодня, 19:47
        Цитата: Владимирец
        Они там все борются за самые козырные палаты в психушке.


        В указанном заведении в каждой палате по Наполеону,два француза в одной палате не уживаются. laughing
        кеп
        1. Alena Frolovna Сегодня, 20:23
          «В психушках перевелись Наполеоны. Нынешние просто не знают, кто это такой».
          найдено на просторах Интернета
          Alena Frolovna
          1. Татьяна Сегодня, 21:15
            Интересно, и сколько тот же Аваков, или Беня Коломойский, или кто другой, которому принадлежит Одесский порт и грузовые суда, которые стоят без работы, пообещали Семенченко в качестве «откатов» за подрыв единственных путей ж/д. Луганск-Украина для того, чтобы сорвать поставки донбасского угля в Украину? Ведь взорвали эти единственные ж/д. пути , как только совсем несколько дней тому назад оттаяло Чёрное море в Одессе - причём не раньше – не позже! Надо ведь запускать банкротящиеся Одесский порт и грузовые корабли, которые простояли всю зиму без работы. Вот, появилась работа - возить груз из Африки.

            В общем, Семенченко совершил диверсию против Украины и её народа исключительно ради частного бизнеса! Кому война, а кому мать родна!
            А эти политические кивки Семенченко на «невоздерженность» неких самостийных украинских «партизан» (якобы патриотов) - это всего лишь его попытка замести следы сговора его с одесскими партнёрами по бизнесу.
            Тащить за ноздри надо Авакова и ту национальную преступную группировку, которая контролирует Одесский порт и всё, что с ним связано.
            Татьяна
      3. Стропорез Сегодня, 20:40
        Третий год идёт война на Донбассе,погибают бойцы с обеих сторон,гибнут мирные жители,гибнут дети,разрушаеются предприятия и инфраструктура.
        СМИ с обеих сторон неистово вопят, одни о кровавой хунте, другие о ненавистных оккупантах.
        А в то же самое время ведётся торговля углём между окраиной и ЛДНР(не за уголь ли угрохали Пашу Дрёмова), скорее всего,работает Алчевский мет.комбинат по той же самой серой схеме(не его ли хотел национализировать комбриг Мозговой).
        В куеве благополучно трудится, не покладая рук, флагман отчественной банковской системы с герой грефом во главе, в каклию поставляется российский газ, нефть, производятся финансовые и торговые операции.
        Вот это всё настоящий дурдом, мимо нас проходят две параллельных жизни, одна СМИшная,а другая та настоящая и сколько же у власть имущих стандартов два? пять? десять? или ничего личного -это бизьнеесь?
        Блевотно от всего этого. sad
        Стропорез
    2. vovanpain Сегодня, 18:59
      После подрыва железной дороги руководителям украинских ТЭЦ остаётся в очередной раз запасаться терпением и ожидать угля из Австралии и ЮАР

      Да уж,два ранения в задницу дают о себе знать,да еще в детстве лошадь за голову укусила. laughing Действуй Сема good ты приближаешь свой конец сам. yes
      vovanpain
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:06
        Проблема оказалась глубже чем я думал ... Медицина однозначно бессильна . И чо с ЭТИМ делать ? request
        bouncyhunter
        1. kapitan92 Сегодня, 19:21
          Цитата: bouncyhunter
          Проблема оказалась глубже чем я думал ... Медицина однозначно бессильна . И чо с ЭТИМ делать ? request


          Очень правильное решение! От таких уродов типа Гришина -Семенченко, одни гнойники.
          kapitan92
        2. 210окв Сегодня, 20:08
          Паша,медицина не бессильна..Эвтаназия им в помощь... am
          Цитата: bouncyhunter
          Проблема оказалась глубже чем я думал ... Медицина однозначно бессильна . И чо с ЭТИМ делать ? request
          210окв
    3. Paranoid50 Сегодня, 19:03
      Цитата: Alexey RA
      Ай, малацца. Сэмэн

      Якой Сэмэн? Та то ж Костян, погоняло - "головастик", не дождался весны,"обостриться" решил(если он вообще что-то решил) . Не удивлюсь,если они думали,что уголь идёт из 404 в ЛНР(с них станется),ведь газ тоже из Европы в Россию идёт. yes Эх,Костя Гришин... Женился бы уже на Надьке, - тяжко,поди, одному,без крепкого плеча...
      Paranoid50
      1. bouncyhunter Сегодня, 19:09
        Цитата: Paranoid50
        Эх,Костя Гришин... Женился бы уже на Надьке, - тяжко,поди, одному,без крепкого плеча...

        Александр , побойтесь Бога ! Чтобы они подобных им скакуасов нарожали ? Нафиг , однозначно нафиг ! hi
        bouncyhunter
        1. Paranoid50 Сегодня, 19:14
          Цитата: bouncyhunter
          Нафиг , однозначно нафиг !

          Без паники,коллега! Для науки - однозначно польза. Вдруг два "минуса" на выходе "плюс" дадут... Если Надю,конечно, не разорвёт(см. погоняло Кости). hi
          Paranoid50
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:18
            Ну только если в закрытой лаборатории под присмотром опытных врачей и охраной "вежливых людей" . А если Надия бахнет в процессе эксперимента - видеосъёмку продать в Голливуд . Пущай состряпают ужастик ! lol
            bouncyhunter
            1. Paranoid50 Сегодня, 19:23
              Цитата: bouncyhunter
              Пущай состряпают ужастик !

              Дык,ещё лет тридцать назад... "Чужой" называется. yes hi
              Paranoid50
              1. bouncyhunter Сегодня, 19:26
                Так в Голливуде сейчас модно делать римейки старых фильмов ! Матрасный пипл схавает ! good
                bouncyhunter
        2. kapitan92 Сегодня, 19:30
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: Paranoid50
          Эх,Костя Гришин... Женился бы уже на Надьке, - тяжко,поди, одному,без крепкого плеча...

          Александр , побойтесь Бога ! Чтобы они подобных им скакуасов нарожали ? Нафиг , однозначно нафиг ! hi

          Любопытно! Змею со скунсом, не уверен про скакунов, а вот 3 метра ржавой и вонючей колючей проволоки, пожалуй получилось бы.
          Павел, приветствую! drinks
          kapitan92
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:37
            Вячеслав ! hi drinks Хоть и бесчеловечно , но в интересах науки ... Да и какие они люди ? lol
            bouncyhunter
      2. 79807420129 Сегодня, 19:55
        Цитата: Paranoid50
        Якой Сэмэн? Та то ж Костян, погоняло - "головастик", не дождался весны,"обостриться" решил(если он вообще что-то решил)

        Костик то ещё чудо природы
        Семенченко — это на самом деле ранее судимый аферист Гришин, который не только никогда не был офицером (у него и высшего образования нет), но и вообще не служил в Вооруженных силах.30 января 2015 года автор этих строк отправил в Национальную гвардию запрос на информацию — самый обычный, в соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации». Запрос касался подразделения Нацгвардии, который в СМИ и соцсетях называют «батальон «Донбасс», и его легендарного командира — народного депутата Украины майора Семена Семенченко, награжденного за талант полководца орденом Богдана Хмельницкого III степени.
        Продолжение и весьма занимательное вот:pravdoryb.info/semen-semenchenko-ot-obychnogo
        -moshennika-do-zhivoy-legendy.html
        79807420129
    4. gormih Сегодня, 20:43
      А все ради чего? Ради кала, говорят?
      gormih
  2. 210окв Сегодня, 18:42
    Пилят сук на котором сидят...Уголек будете возить с пингвинии.. crying
    210окв
    1. РДР Сегодня, 18:52
      Цитата: 210окв
      .Уголек будете возить с пингвинии..

      А зачем им уголь? Им от покрышек тепло! lol
      РДР
      1. 210окв Сегодня, 18:53
        Тогда пусть везут покрышки...из пингвинии..аль с кенгурянии..
        Цитата: РДР
        Цитата: 210окв
        .Уголек будете возить с пингвинии..

        А зачем им уголь? Им от покрышек тепло! lol
        210окв
        1. РДР Сегодня, 19:04
          Цитата: 210окв
          Тогда пусть везут покрышки...из пингвинии..аль с кенгурянии..

          Так где-же их столько взять? Там майдана не было. И дальнобойщикам они нужны request
          РДР
          1. Громобой Сегодня, 19:20
            Покрышкам их прибалты научили.Вот баррикады в Риге,1991-ый год.
            Громобой
            1. Reptiloid Сегодня, 20:36
              Цитата: Громобой
              Покрышкам их прибалты научили.Вот баррикады в Риге,1991-ый год

              И как прибалты живут через 25 лет после етих покрышек?Очень поучительный пример.Вот только укропов ЕС обеспечивать не станет!!!!
              Reptiloid
      2. НЕКСУС Сегодня, 20:34
        Цитата: РДР
        А зачем им уголь? Им от покрышек тепло!

        Ну поржать и поерничать то можно...но вот в чем виноваты дети,старики и женщины,которые останутся без света и тепла? Эти нацисты будут сидеть в тепле и уюте,а вот те ,кого они лишили этого,чем заслужили ваш искрометный стёб? Не будет света ,это значит какой-то ребенок умрет на операционном столе,или дед-ветеран замерзнет в своей квартире на смерть....что тут смешного-то?
        Я в одной из веток писал,что Запад хорошо усвоил один урок,чтоб поставить нас на колени,для этого не надо изобретать новое оружие,или воевать с нами...достаточно вбить клин между единокровными народами и потом нас можно брать голыми руками.
        При этом их план то работает не только с той стороны,но и с этой.
        Да ,нацистам место в тюрьме,а кому-то и в яме ,упакованным в мешок...но ведь украинцы не все фашисты и отмороженные садисты. А мы сидим,угараем над тем,что нашим людям,которые живут в этом аду,будет еще хуже чем есть на данный момент.
        Видимо нас,росов,которые живут на этой земле,ничему история не учит.
        НЕКСУС
        1. свой1970 Сегодня, 21:00
          есть предложения?им не жалко своих, украинцев,в том числе свидомых - ТЭЦ по барабану мозги населения- так пусть само население и поднимает их на вилы за своим замерзших детей/стариков....
          свой1970
          1. НЕКСУС Сегодня, 21:03
            Цитата: свой1970
            есть предложения?им не жалко своих, украинцев,в том числе свидомых - ТЭЦ по барабану мозги населения- так пусть само население и поднимает их на вилы за своим замерзших детей/стариков....

            Вам напомнить как было когда поляки к нам пожаловали? Тоже сидели по хатам ,пока помощь с Нижнего не пришла и не объединила русичей? Или может Донского вспомнить? Что бы он сделал с одной своей дружиной,если бы не объяденил народ?
            НЕКСУС
        2. Reptiloid Сегодня, 21:02
          Я дествительно думаю, что это какая-то извращенная провокация.Типа будут спекулировать, что по вине республик жизнь мирных жителей краины ухудшается.Нагнетать злобу, призывать к мести.Типа того.
          Reptiloid
          1. НЕКСУС Сегодня, 21:08
            Цитата: Reptiloid
            Я дествительно думаю, что это какая-то извращенная провокация.Типа будут спекулировать, что по вине республик жизнь мирных жителей краины ухудшается.Нагнетать злобу, призывать к мести.Типа того.

            А эта,как вы выразились провокация не вчера началась. Повторюсь,Запад хорошо усвоил,что нас можно одолеть лишь в одном случае-когда мы врозь. Мы смеемся над украинцами,а сами ,идем на поводу у этого самого Запада. Их то технология работает не только на украинцах,но как оказалась и на нас...только замечать этого не хотим. А в историю глянуть кое-кому тупо лень.
            Но тех,кто сидит и ржет с нашей стороны,я бы посоветовал еще и кастрюли на головы напялить,чтоб сходство было большим.
            И теперь вопрос-А кто выигрывает от этой грызни между нами?
            НЕКСУС
  3. dedBoroded Сегодня, 18:44
    Ещё один застрелится двумя пулями в спину. Внезапно.
    dedBoroded
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 18:47
      dedBoroded hi
      Ещё один застрелится двумя пулями в спину. Внезапно.
      Тут деньги. bully А это семь пуль в разные места . feel Как минимум fool
      Наблюдатель2014
    2. 210окв Сегодня, 18:56
      Да уж..Очень хитрый самострел..Да что уж взять с самой древней нации в Европе..Древнее только макаки..
      Цитата: dedBoroded
      Ещё один застрелится двумя пулями в спину. Внезапно.
      210окв
  4. Окорок Сегодня, 18:46
    про Сёму уже говорили что он "агент Путина"
    Окорок
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 20:22
      Окорок
      про Сёму уже говорили что он "агент Путина"
      Чистосердечно признаю. Да ! Как путинский шпиён подтверждаю.Сэмэна в очереди наблюдал не однократно bullyНу в смысле в Кремле, за зарплатой. hi
      Наблюдатель2014
  5. Pacifist Сегодня, 18:46
    Прибили причиндалы зимой к асфальту.... борются... Д....я(с) Лавров...
    Pacifist
    1. Reptiloid Сегодня, 20:39
      Цитата: Pacifist
      Прибили причиндалы зимой к асфальту.... борются... Д....я(с) Лавров...

      Зимой афальт водой польют,чтоб примёрзло.А обвинять всех будут!!!!!!
      Reptiloid
  6. Александр 3 Сегодня, 18:47
    Ну наверно остаётся этим хероям всучить в руки тачки и таким образом перевозить уголь.Мне вот всё интересно когда народ замёрзнет и пойдет топить печи этими хероями,по лопате угля им всем в зад.
    Александр 3
  7. bk316 Сегодня, 18:49
    Кто там писал, что зря мы жд дорогу в обход руины строим?
    Что теперь в деревнях, через которые дорога шла люди обеднеют.
    Что лучше чтоб наши поезда взрывали?
    Они же свой уголь под откос пускают.
    Думаете наших пассажиров пожалеют?
    bk316
    1. НЕКСУС Сегодня, 20:59
      Цитата: bk316
      Кто там писал, что зря мы жд дорогу в обход руины строим?

      Думаю пора заканчивать с этой национальной забавой... Если кто забыл,то я напомню...Украина называется -Малая Русь. Это так,чтоб освежить кое-кому память,кто сильно смеется над тем,что происходит там.
      Цитата: bk316
      Что лучше чтоб наши поезда взрывали?

      Вот в том то и дело,что ,думая,что нас не взяла эта западная технология разобщения(а по нашему РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ) ,мы как стадо баранов идем туда,куда нам указывает супостат. Чем больше обоюдной ненависти,тем дальше момент объединения трех составных России. Украинцы ,конечно больше в этом преуспели чем мы,но действие сил супостата на лицо.
      Читаю коменты и понимаю,что ничему нас не учит история. От слова совсем. Нас били только тогда,когда мы были разобщены...и это факт. Когда мы порознь,берут нас голыми руками,а мы даже и не сопротивляемся.
      А глянуть в историю,времена Минина и Пожарского,Ивана Грозного,Невского,вообще зачем? Важно ржать и придуриваться. Так уважаемые,мы то ржем над собой,над своим народом.
      Кто -то скажет ,что бэндеровцы это не наш народ.Так их и не вся Украина то. Власова вспомните!Во все времена были предатели,убийцы и нелюди в российской истории. Но нас били только тогда,когда мы были разобщены.Во все времена.
      Нам наши предки оставили подсказку в названии...Большая,Малая и Белая Русь. Вот когда эти три силы вместе,любого супостата одолеем. Только когда все три части вместе,мы сильны,и только в такие времена Россия приростала территориями ,была сильной.
      Ну а кому хочется поржать,скажу...а ,извините,чем вы тогда отличаетесь от этих ...скачущих с кастрюлями на головах?
      НЕКСУС
      1. bk316 Сегодня, 21:20
        Не надо меня агитировать, я агитированный.
        Я с семенченко разной национальности хоть он трижды потомок Киевской Руси.
        И у меня нет особой ненависти к хохлам, даже и не особой-то нет. РОВНО КАК И К ЕВРЕЯМ, АМЕРИКАНЦАМ И ПРОЧ.
        Уже писал , повторю: живет у вас в квартире родственник, злобный завистливый алкаш, который все норовит у Вас спереть и продать за бутылку. Единственный способ цивилизованно разъехаться по разным квартирам, хотя бабульки у подъезда (прям как Вы) будут причитать и как же он болезный один-то будет, неужель не жалко?

        А по сути обходной ЖД , Вы так и не ответили...
        bk316
        1. НЕКСУС Сегодня, 21:27
          Цитата: bk316
          Не надо меня агитировать, я агитированный.

          Я вас ,уважаемый,не агитирую. Просто напомнил ,что народ то мы как оказывается один.С одной историей,победами и поражениями и с одним будущим.
          Цитата: bk316
          Я с семенченко разной национальности хоть он трижды потомок Киевской Руси.

          Этому "активисту" одна дорога,по стопам Власова в петлю. И никакой он не потомок ,а самый что не на есть провокатор.
          Цитата: bk316
          хотя бабульки у подъезда (прям как Вы) будут причитать

          Я уважаемый не причитаю,а просто слегка освежил вам память. И по мне лучше так,чем смотреть ,как мы-русские,уподобляемся скачущему стаду.
          Это не проблема только Украины,это проблема наша. И это не я утверждаю,а история не раз об этом говорила.
          НЕКСУС
  8. APASUS Сегодня, 18:50
    Как в плохом анекдоте, Сэмен плохо закончит!
    Само застрелился тремя ударами табурета по голове..........................
    APASUS
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 18:50
    Сема, одень и примотай к бошке скотчем назад балаклаву, и,никогда в жизни больше ее не снимай,брейся в ней,купался в ней-без балоклавы ты покойник, хотя,ты по-до-нок по любому покойник,просто в балоклаве примотанной к твоей пустой бошке тебя легче будет узнать снайперу, и отправить тебя на встречу с "небесной десятититысечной группировкой"упырей.
    Изгоняющий либероидов
  10. Altona Сегодня, 18:53
    Теплотворный калорийный уголь Донбасса Укриане видать не нужен, нужна какая-нибудь нетто-доставка из Роттердама.
    Altona
  11. Pfleger Сегодня, 18:54
    Пусть взорвут все дороги с Украины в Россию и сидят дома.
    Pfleger
  12. Altona Сегодня, 18:54
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Сема, одень и примотай к бошке скотчем назад балаклаву, и,никогда в жизни больше ее не снимай,брейся в ней,купался в ней-без балоклавы ты покойник, хотя,ты по-до-нок по любому покойник,просто в балоклаве примотанной к твоей пустой бошке тебя легче будет узнать снайперу, и отправить тебя на встречу с "небесной десятититысечной группировкой"упырей.

    -------------------------------
    Писю свою пусть из лука прострелит, может поумнеет.
    Altona
  13. Горменгаст Сегодня, 18:56
    Крупные патриоты. laughing

    Подорвали ЛЭП на Крым - пострадали сами.
    Подорвали ж/д на Луганск пострадают сами.

    Осталось какую-нибудь АЭС подорвать. am
    Горменгаст
  14. Vita VKO Сегодня, 18:58
    Когда наконец террористов начнут называть своими именами и строить соответствующее отношение с государством их поддерживающим!? Даже с юридической точки зрения получается полнейший бред, не говоря уже о человеческой. Тех кто борется с укронацистами, бандеровцами и террористом почему то называю непризнанными республиками, а войска ополчением. А убийц, занимающихся геноцидом населения, уничтожающих коммуникации и системы жизнеобеспечения называю "правым сектором", правда потом скромно добавляют, что организация запрещена в России. Хотя по всем своим признакам это боевое крыло киевской власти, которое напрямую несет ответственность за расстрелы на Майдане, сожжения людей в Одессе и тысячи убитых жителей Донбасса. Сколько уже томов издано "Белой книги"? о преступлениях украинской хунты? А правовой оценки нет ни только в России, но и во всем мире мало людей видят настоящую картину преступлений этого режима.
    Vita VKO
    1. Avis Сегодня, 19:24
      Цитата: Vita VKO
      А правовой оценки нет ни только в России, но и во всем мире мало людей видят настоящую картину преступлений этого режима.

      Может быть, потому, что сказав такое "А" придётся говорить и "Б" в Совбезе ООН, чтобы не потерять лицо, и вводить "голубые каски". А это уже предпосылка к III мировой войне. Не Югославия и не 1990-ые, всё таки. Оружия, напряжённости и отморозков в Европе стало больше.
      Avis
  15. Громобой Сегодня, 19:03
    руководителям украинских ТЭЦ остаётся в очередной раз запасаться терпением и ожидать угля из Австралии и ЮАР.
    -Украина,держись---ЮАР с тобой!
    Надо будет,в ночную смену выйдем!
    Правда у нас сейчас забастовка... crying
    Громобой
  16. тухлик Сегодня, 19:06
    Пора взрывать киевское метро ,а то вдруг через него будут уголь поставлять.
    тухлик
  17. sergei1975 Сегодня, 19:10
    Сначала наверно рельсы салом натирали чтобы поезда не ездили, да видно сало закончилось.
    sergei1975
  18. Avis Сегодня, 19:16
    Я не понял -- это снимок реальных повреждений или взяли первый попавшийся? Если первое, то ремонта здесь на пару-тройку часов, ПМСМ. Что оне хотели этим показать?
    Avis
    1. ando_bor Сегодня, 19:49
      Реальные, - там и не взрыв, резаком вырезали - 1,15 м.
      ando_bor
    2. Alex_Tug Сегодня, 19:54
      Avis

      Если реальный, то кто будет ремонтировать? Киев или Луганск?
      Alex_Tug
  19. рус-5819 Сегодня, 19:22
    по железнодорожной ветке, которую взорвали радикалы, товарные составы с углем шли из ЛНР на территорию Украины. Уголь закупался Киевом «тихо» - для работы украинских ТЭЦ. После подрыва железной дороги руководителям украинских ТЭЦ остаётся в очередной раз запасаться терпением и ожидать угля из Австралии и ЮАР.

    Одно из двух: либо Сэмэнэ гениальный провокатор, либо тупая пешка, предназначенная в компанию к саньке белому В любом случае он - жертва, только, похоже, сам он об этом пока не догадывается. Будем поглядеть.
    рус-5819
  20. УВБ Сегодня, 19:26
    Осталось только последнюю ветку взорвать, по которой везут уголёк на луганскую ТЭС в г. Счастье и без света останется вся оккупированная руиной территория ЛНР, половина Харьковской области, а при нынешних морозах и дефиците электроэнергии и до коллапса в цэевропе недалеко.
    УВБ
    1. Alex_Tug Сегодня, 19:52
      Прогноз украм.
      В Украине завтра, 31 января, ожидается снижение температуры воздуха местами до -25 градусов. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

      Так, на востоке страны днем температура составит -9...-13 градусов, ночью столбик термометра опустится до -21...-25. Как уточняет пресс-служба Луганской облгосадминистрации в Facebook, в регионе с 30 января по 1 февраля 2017 температура воздуха ночью составит 22-28 мороза, днем 11-16 мороза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

      На севере также будет холодно: днем от -2 до -12 градусов, ночью от -11 до -23.

      В центре Украины температура днем составит от -1 до -11 градусов, ночью от -13 до -19.

      На западе и на юге морозы будут не такими суровыми: от +3 до -5 днем и от -5 до -17 ночью. Согласно информации синоптиков, осадков по всей территории Украины завтра не будет.

      Новости по теме: В Украине с наступлением морозов от переохлаждения умерли 40 человек
      Alex_Tug
  21. МАТРОСКИН-53 Сегодня, 19:52
    Молодцы, хлопцы! Рванули сук на котором сидели и радыыы... А нынче там -28"жары"!
    МАТРОСКИН-53
  22. gabonskijfront Сегодня, 19:59
    Украинство не способно на созидание,любой носитель украинской идентичности по определению агрессивное животное.Как только руско-язычный назвал себя свидомым и предпринял попытку изъяснятся на мове он превратился в в селюка не способного к абстрактному мышлению.Не надейтесь на эволюцию украинства это не возможно по определению ,это тупиковый вариант.
    gabonskijfront
  23. Ш.О.К. Сегодня, 20:12
    Объявление Разыскивается нэнька Украина. Возраст 25 лет. В феврале 2014 вышла из дому и разума и до сих пор не вернулась. Была одета: в вышиванку, желто-голубые кружевные трусы, на голове — кастрюля, в руках трезубец, а в заднице — кукурузный початок. Перед уходом утверждала, что нашла богатого любовника, который пустил ее по кругу, как говорится, поматросил и бросил. Внимание!!! Страдает суицидальными наклонностями, раздвоением стандартов, галлюцинациями, манией величия и отсутствием памяти. Склонна к клептомании и попрошайничеству. Кто найдет — пошлите на )(уй и гоните ссаными трусами, подальше! Уставшие Соседи.©
    Ш.О.К.
  24. Влад5307 Сегодня, 21:15
    Ну допустим устроили они подлянку бизнесу владельцу шахт Донбасса, а заодно и шахтерам, но своим-то "свидомым и щирым" еще больше нагадили - газа мало, угля нет АЭС на ладан дышат. Не надо этим ребятам мешать - чем больше они нагадят, тем раньше их свои же свидомые и порвут на портянки! Ай да Сеня, ай да сукин сын! wassat
    Влад5307
  25. Fonmeg Сегодня, 21:31
    Эти ypoды готовы себе жопу разорвать, лишь бы насолить соседу! Национальное сборище дерьма называемое Хохляндией!
    Fonmeg

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