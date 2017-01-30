Украинские радикалы взорвали железнодорожные пути на луганском направлении

В блокаде торговли на крови внезапно появился новый фактор! Ребята сообщают, что в километре от них, в районе «серой зоны» неизвестные демонтировали рельсы. Очевидно, местные патриоты Украины устали ждать, пока закончится война, и они решили прекратить финансирование оккупантов, чтобы приблизить окончание оккупации. Хотя может быть и провокация. Других версий у меня нет. В любом случае по этой линии уже никто никуда не едет.

Блокировавшие в течение нескольких дней железную дорогу, соединяющую ЛНР с территорией Украины, радикалы из нацбата «Донбасс» Семёна Семенченко решили пойти на более решительные меры. В качестве решительных мер Семенченко избрал террористический акт, который выдаёт за деятельность не известных ему «патриотов». Представители подразделения, которым как бы командует нардеп ВРУ, осуществили подрыв железнодорожных путей.Из пафосного заявления Семенченко о совершении теракта на железнодорожном полотне:Напомним, что по железнодорожной ветке, которую взорвали радикалы, товарные составы с углем шли из ЛНР на территорию Украины. Уголь закупался Киевом «тихо» - для работы украинских ТЭЦ. После подрыва железной дороги руководителям украинских ТЭЦ остаётся в очередной раз запасаться терпением и ожидать угля из Австралии и ЮАР. На какое время хватит запасов топлива на электростанциях, зависящих от донбасских поставок, пока не сообщается.