Украинские радикалы взорвали железнодорожные пути на луганском направлении
Блокировавшие в течение нескольких дней железную дорогу, соединяющую ЛНР с территорией Украины, радикалы из нацбата «Донбасс» Семёна Семенченко решили пойти на более решительные меры. В качестве решительных мер Семенченко избрал террористический акт, который выдаёт за деятельность не известных ему «патриотов». Представители подразделения, которым как бы командует нардеп ВРУ, осуществили подрыв железнодорожных путей.
Из пафосного заявления Семенченко о совершении теракта на железнодорожном полотне:
Напомним, что по железнодорожной ветке, которую взорвали радикалы, товарные составы с углем шли из ЛНР на территорию Украины. Уголь закупался Киевом «тихо» - для работы украинских ТЭЦ. После подрыва железной дороги руководителям украинских ТЭЦ остаётся в очередной раз запасаться терпением и ожидать угля из Австралии и ЮАР. На какое время хватит запасов топлива на электростанциях, зависящих от донбасских поставок, пока не сообщается.
Из пафосного заявления Семенченко о совершении теракта на железнодорожном полотне:
В блокаде торговли на крови внезапно появился новый фактор! Ребята сообщают, что в километре от них, в районе «серой зоны» неизвестные демонтировали рельсы. Очевидно, местные патриоты Украины устали ждать, пока закончится война, и они решили прекратить финансирование оккупантов, чтобы приблизить окончание оккупации. Хотя может быть и провокация. Других версий у меня нет. В любом случае по этой линии уже никто никуда не едет.
Напомним, что по железнодорожной ветке, которую взорвали радикалы, товарные составы с углем шли из ЛНР на территорию Украины. Уголь закупался Киевом «тихо» - для работы украинских ТЭЦ. После подрыва железной дороги руководителям украинских ТЭЦ остаётся в очередной раз запасаться терпением и ожидать угля из Австралии и ЮАР. На какое время хватит запасов топлива на электростанциях, зависящих от донбасских поставок, пока не сообщается.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/dostali.hvatit