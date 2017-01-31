Так что там с "пересмотром устаревших послевоенных границ в Европе"?

На протяжении многих лет мы демонстрировали огромное терпение. Но оно не бесконечно.

Польша вводит войска в Чехословакию

На днях представитель литовского парламента объявил, что послевоенные границы, видите ли, устарели, Калининград нужно чуть ли не обратно в Кёнигсберг переименовать и "вернуть Европе". Аргумент такой: "Россия пересмотрела послевоенные границы, присоединив Крым, значит, и Европе нужно пересмотреть границы России". Удивительно, что о фактическом пересмотре границ заявляет гражданин страны, которая осуществила пересмотр послевоенных границ (не без согласия отдельных руководителей в тогдашнем СССР) четверть с небольшим века назад - не дожидаясь крымских событий... То есть Крым – это лишь повод для «истинных европейцев» для того, чтобы попытаться разрешить собственные территориальные притязания.Была бы их воля – и Украину бы раздербанили так, что вместо неё на политической карте мира оказались бы изрядно «располневшие» соседние еврогосударства.Тягнибок тут накануне призывал сделать всё, чтобы «расколоть Московию на множество государств», а тем временем припекает-то прямо у него под носом (точнее – под другим местом...). И этому «припёку» есть исторические предпосылки. Именно о них и пойдёт речь.В последнее время в средствах массовой информации часто обсуждается тема о претензиях соседних стран к Украине. Почти каждой из этих стран (Венгрия, Румыния, Словакия) есть свой подход к решению спорных территориальных вопросов.Но наиболее продвинулась в этом направлении Польша. На её примере...По мнению польских властей, западные области Украины являются исконно польскими территориями, которые рано или поздно вернутся обратно. С этой целью в Польше была разработана, а с сентября 2015 года реализуется, концепция под названием «Возрождение Родины». И реализуется она на фоне заявлений фактического «регента» для действующего президента Дуды – Ярослава Качиньского. - Заявлений о том, что польские отношения к соседней Украине могут резко поменяться, если Украина продолжит заигрывать с героизацией УПА.Качиньский:А как с «территориальным терпением»?Ещё с советских времен Польша неоднократно поднимала вопрос о принадлежности ей западных областей и с обретением Украиной независимости только усилила попытки по их полонизации, сконцентрировавшись на Львовской, Волынской, Ровненской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.Например, с 1993 года польской стороной организуются и финансируются экскурсии на запад Украины для польской молодежи с целью ознакомления с бывшими польскими территориями, во Львове проводятся разнообразные исторические и культурные форумы, выступления польских фольклорных ансамблей. Польская Республика предоставляет льготные кредиты польским компаниям, которые готовы вложить инвестиции в экономику западных областей Украины.Все это сопровождается радикальными заявлениями польских политиков.Один из лидеров польской партии «Смена» Матеуш Пискорский сообщил, что для решения вопроса о возвращении «истинным хозяевам» Западной Украины потерянного имущества и денежной компенсации за годы «оккупации» создана неправительственная организация «Реституция Кресов», которая по неофициальным данным является ставленником польского МИД. Известная структура, само название которой вызывает в Киеве нервное подёргивание...А президент Польши Анджей Дуда в своем интервью на канале TVP-1 в программе «Дело для репортера» заявил: «Я призываю всех граждан Польской республики быть готовыми к борьбе за возвращение бывших польских земель».У Западной Украины давние исторические связи с Польшей и ни для кого не секрет, что в XV-XVIII веках земли, которые сейчас составляют Ровненскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Львовскую области, входили в состав Речи Посполитой. Но не стоит забывать и «…той самой Польши, которая с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства».В октябре 1938 года государство Польша по результатам Мюнхенского соглашения поддержало Германию в территориальных претензиях к Чехословакии.Варшава предъявила Праге ультиматум, в котором требовала немедленной передачи польской стороне пограничного района Тешин.1 октября 1938 года Чехословакия отдала Польше область, где проживало 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов, на следующий день польские власти оккупировали Тешинскую Силезию (район Тешин-Фриштат-Богумин) и некоторые населённые пункты современной Словакии. В историю эта операция вошла под названием «Залужье».Но главным приобретением стала промышленность захваченной территории. В конце 1938 года расположенные там предприятия давали 41% выплавляемого в Польше чугуна и 47% стали.А ведь поляки любят представлять себя миру в качестве героев или жертв. Между тем польское руководство в предвоенный период помогало Гитлеру в реализации его планов, что не помешало гитлеровской Германии 1 сентября 1939 года напасть на Польшу и развязать Вторую мировую войну. Всю войну оставался спорным вопрос о восточной границе Польши. Решение этой проблемы, которое всех устроило, на Ялтинской конференции предложил И.В. Сталин. Благодаря СССР четыре страны приобрели новые территории.В итоге к Польше отошли существенные по площади бывшие земли Рейха.Польше досталась западная часть Восточной Пруссии, а именно город Данцинг (Гданьск), так же в состав Польши вошли Померания (Щецинское воеводство) и частично Силезия с городом Бреслау (Вроцлав). Польша получила самый большой кусок пирога.Но, главное, Красная Армия спасла поляков от полного истребления нацистами. А сегодня в Польше уничтожают памятники воинам-освободителям.В сентябре 2016 года был демонтировал памятник генералу Черняховскому. В Литве, депутаты которой призывают к пересмотру послевоенных границ, памятник Черняховскому демонтировали намного раньше. Дважды Герой Советского Союза генерал армии Иван Черняховский зимой 1945 года погиб в Восточной Пруссии в возрасте 38 лет. На месте гибели генерала в городе Пененжно (бывший немецкий город Мельзак) была установлена памятная стела с бронзовым барельефом наверху.Бургомистр Казимет Кейдо призвал общественность собрать 70 тысяч злотых, чтобы убрать из города напоминание о советском генерале. Собрали... Благодарные поляки...Но польскому народу не стоит забывать, что те территории, доставшиеся им после окончания войны, обильно политы кровью советских солдат, освободивших Европу от немецких оккупантов.В настоящее время политические эксперты уверены, что предъявление претензий к Украине со стороны поляков - это начало масштабного процесса по переформатированию запада Украины, а все призывы пересмотреть послевоенные границы в Европе, исходящие от пропольских сил в той же Прибалтике, могут оказаться отнюдь не простым сотрясанием воздуха, а реальной программой. Это к тому, что те же польские элиты вряд ли отмели идеи приращения Польши украинскими (бывшими польскими) землями, ведь случаи приращения за счёт использования и внешних сил тоже были в польское истории.