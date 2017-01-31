Так что там с "пересмотром устаревших послевоенных границ в Европе"?
На днях представитель литовского парламента объявил, что послевоенные границы, видите ли, устарели, Калининград нужно чуть ли не обратно в Кёнигсберг переименовать и "вернуть Европе". Аргумент такой: "Россия пересмотрела послевоенные границы, присоединив Крым, значит, и Европе нужно пересмотреть границы России". Удивительно, что о фактическом пересмотре границ заявляет гражданин страны, которая осуществила пересмотр послевоенных границ (не без согласия отдельных руководителей в тогдашнем СССР) четверть с небольшим века назад - не дожидаясь крымских событий... То есть Крым – это лишь повод для «истинных европейцев» для того, чтобы попытаться разрешить собственные территориальные притязания.
Была бы их воля – и Украину бы раздербанили так, что вместо неё на политической карте мира оказались бы изрядно «располневшие» соседние еврогосударства.
Тягнибок тут накануне призывал сделать всё, чтобы «расколоть Московию на множество государств», а тем временем припекает-то прямо у него под носом (точнее – под другим местом...). И этому «припёку» есть исторические предпосылки. Именно о них и пойдёт речь.
В последнее время в средствах массовой информации часто обсуждается тема о претензиях соседних стран к Украине. Почти каждой из этих стран (Венгрия, Румыния, Словакия) есть свой подход к решению спорных территориальных вопросов.
Но наиболее продвинулась в этом направлении Польша. На её примере...
По мнению польских властей, западные области Украины являются исконно польскими территориями, которые рано или поздно вернутся обратно. С этой целью в Польше была разработана, а с сентября 2015 года реализуется, концепция под названием «Возрождение Родины». И реализуется она на фоне заявлений фактического «регента» для действующего президента Дуды – Ярослава Качиньского. - Заявлений о том, что польские отношения к соседней Украине могут резко поменяться, если Украина продолжит заигрывать с героизацией УПА.
Качиньский:
На протяжении многих лет мы демонстрировали огромное терпение. Но оно не бесконечно.
А как с «территориальным терпением»?
Ещё с советских времен Польша неоднократно поднимала вопрос о принадлежности ей западных областей и с обретением Украиной независимости только усилила попытки по их полонизации, сконцентрировавшись на Львовской, Волынской, Ровненской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
Например, с 1993 года польской стороной организуются и финансируются экскурсии на запад Украины для польской молодежи с целью ознакомления с бывшими польскими территориями, во Львове проводятся разнообразные исторические и культурные форумы, выступления польских фольклорных ансамблей. Польская Республика предоставляет льготные кредиты польским компаниям, которые готовы вложить инвестиции в экономику западных областей Украины.
Все это сопровождается радикальными заявлениями польских политиков.
Один из лидеров польской партии «Смена» Матеуш Пискорский сообщил, что для решения вопроса о возвращении «истинным хозяевам» Западной Украины потерянного имущества и денежной компенсации за годы «оккупации» создана неправительственная организация «Реституция Кресов», которая по неофициальным данным является ставленником польского МИД. Известная структура, само название которой вызывает в Киеве нервное подёргивание...
А президент Польши Анджей Дуда в своем интервью на канале TVP-1 в программе «Дело для репортера» заявил: «Я призываю всех граждан Польской республики быть готовыми к борьбе за возвращение бывших польских земель».
У Западной Украины давние исторические связи с Польшей и ни для кого не секрет, что в XV-XVIII веках земли, которые сейчас составляют Ровненскую, Волынскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Львовскую области, входили в состав Речи Посполитой. Но не стоит забывать и «…той самой Польши, которая с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства».
В октябре 1938 года государство Польша по результатам Мюнхенского соглашения поддержало Германию в территориальных претензиях к Чехословакии.
Варшава предъявила Праге ультиматум, в котором требовала немедленной передачи польской стороне пограничного района Тешин.
1 октября 1938 года Чехословакия отдала Польше область, где проживало 80 тысяч поляков и 120 тысяч чехов, на следующий день польские власти оккупировали Тешинскую Силезию (район Тешин-Фриштат-Богумин) и некоторые населённые пункты современной Словакии. В историю эта операция вошла под названием «Залужье».
Польша вводит войска в Чехословакию
Но главным приобретением стала промышленность захваченной территории. В конце 1938 года расположенные там предприятия давали 41% выплавляемого в Польше чугуна и 47% стали.
А ведь поляки любят представлять себя миру в качестве героев или жертв. Между тем польское руководство в предвоенный период помогало Гитлеру в реализации его планов, что не помешало гитлеровской Германии 1 сентября 1939 года напасть на Польшу и развязать Вторую мировую войну. Всю войну оставался спорным вопрос о восточной границе Польши. Решение этой проблемы, которое всех устроило, на Ялтинской конференции предложил И.В. Сталин. Благодаря СССР четыре страны приобрели новые территории.
В итоге к Польше отошли существенные по площади бывшие земли Рейха.
Польше досталась западная часть Восточной Пруссии, а именно город Данцинг (Гданьск), так же в состав Польши вошли Померания (Щецинское воеводство) и частично Силезия с городом Бреслау (Вроцлав). Польша получила самый большой кусок пирога.
Но, главное, Красная Армия спасла поляков от полного истребления нацистами. А сегодня в Польше уничтожают памятники воинам-освободителям.
В сентябре 2016 года был демонтировал памятник генералу Черняховскому. В Литве, депутаты которой призывают к пересмотру послевоенных границ, памятник Черняховскому демонтировали намного раньше. Дважды Герой Советского Союза генерал армии Иван Черняховский зимой 1945 года погиб в Восточной Пруссии в возрасте 38 лет. На месте гибели генерала в городе Пененжно (бывший немецкий город Мельзак) была установлена памятная стела с бронзовым барельефом наверху.
Бургомистр Казимет Кейдо призвал общественность собрать 70 тысяч злотых, чтобы убрать из города напоминание о советском генерале. Собрали... Благодарные поляки...
Но польскому народу не стоит забывать, что те территории, доставшиеся им после окончания войны, обильно политы кровью советских солдат, освободивших Европу от немецких оккупантов.
В настоящее время политические эксперты уверены, что предъявление претензий к Украине со стороны поляков - это начало масштабного процесса по переформатированию запада Украины, а все призывы пересмотреть послевоенные границы в Европе, исходящие от пропольских сил в той же Прибалтике, могут оказаться отнюдь не простым сотрясанием воздуха, а реальной программой. Это к тому, что те же польские элиты вряд ли отмели идеи приращения Польши украинскими (бывшими польскими) землями, ведь случаи приращения за счёт использования и внешних сил тоже были в польское истории.
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: http://www.awardrp.ru, Алексей Стефанов