09:25 31 января

Фрегаты проекта 11356 «Буревестник»

Сторожевые корабли (фрегаты) проекта 11356 «Буревестник» — многоцелевые сторожевые корабли дальней морской зоны или фрегаты (по советской классификации — сторожевые корабли), строящиеся для Военно-Морского Флота ВС России.

Следует обратить внимание и на то, что сторожевые корабли проекта 11356 — глубокая модернизация сторожевых кораблей проектов 1135 и 1135М «Буревестник», которые с 1968 года большой серией строились на «Янтаре» (18 единиц), а также пограничных сторожевых кораблей проекта 11351 «Нерей». Военно-Морской Флот Российской Федерации и Береговая охрана Пограничной службы ФСБ России (морские части КГБ СССР) в общей сложности получили 39 кораблей этого семейства. Их отменные мореходные качества и хорошие условия обитаемости завоевали симпатии у моряков.

Фрегаты проекта 11356 «Буревестник»

Первоисточник: http://tass.ru/


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Комментарии 1
  1. Монархист Сегодня, 08:36
    "Бутаков" уже мог бы присоединиться к другим,да и "Корнилова"могли заложить,но ГТД ,а точнее майдауны подкузьмили
    Монархист

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