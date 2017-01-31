Сторожевые корабли (фрегаты) проекта 11356 «Буревестник» — многоцелевые сторожевые корабли дальней морской зоны или фрегаты (по советской классификации — сторожевые корабли), строящиеся для Военно-Морского Флота ВС России.Следует обратить внимание и на то, что сторожевые корабли проекта 11356 — глубокая модернизация сторожевых кораблей проектов 1135 и 1135М «Буревестник», которые с 1968 года большой серией строились на «Янтаре» (18 единиц), а также пограничных сторожевых кораблей проекта 11351 «Нерей». Военно-Морской Флот Российской Федерации и Береговая охрана Пограничной службы ФСБ России (морские части КГБ СССР) в общей сложности получили 39 кораблей этого семейства. Их отменные мореходные качества и хорошие условия обитаемости завоевали симпатии у моряков.