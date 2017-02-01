Основной боевой танк Т-72Б

Т-72 «Урал» — основной боевой танк СССР. Самый массовый основной боевой танк второго поколения. Принят на вооружение в Вооружённых Силах СССР с 1973 года. Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле.«Урал» состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в страны Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M-84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии которые, в свою очередь, также их экспортировали, модифицированный с дополнительной защитой производится Уралвагонзаводом до сих пор.Т-72Б обр. 1989 (1989; также распространено неофициальное и неправильное название Т-72БМ) — модернизированный вариант танка Т-72Б со встроенной динамической защитой «Контакт-V», аналогичной устанавливаемой на танк Т-80У.