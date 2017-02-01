11:51 01 февраля

Основной боевой танк Т-72Б

Т-72 «Урал» — основной боевой танк СССР. Самый массовый основной боевой танк второго поколения. Принят на вооружение в Вооружённых Силах СССР с 1973 года. Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле.

«Урал» состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в страны Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии (M-84), Польше (PT-91), Чехословакии и Индии которые, в свою очередь, также их экспортировали, модифицированный с дополнительной защитой производится Уралвагонзаводом до сих пор.

Т-72Б обр. 1989 (1989; также распространено неофициальное и неправильное название Т-72БМ) — модернизированный вариант танка Т-72Б со встроенной динамической защитой «Контакт-V», аналогичной устанавливаемой на танк Т-80У.


Основной боевой танк Т-72Б
Первоисточник: http://tass.ru/


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Комментарии 4
  1. Мар.Тира Сегодня, 09:22
    Легендарный как Т-34,и автомат Калашникова!Спасибо!
    Мар.Тира
    1. pepel79 Сегодня, 09:58
      Простите а за, что спасибо??? За сухие ТТХ и все... рубрика фото и видео... где они???
      pepel79
  2. Vixr Сегодня, 10:03
    Смысл едой модернизации, ему нужна пушка которая пробьёт в лоб любой танк НАТО, а это бред а не танк, если Абромс его почти насквозь прошибает в любую проекцию. А ему надо ждать или выцеливать уязвимые места. Неужели наши такие криворукие не могут создать пушку? И все все будут понимать что мал, да удал . С ним надо считаться.
    Vixr
  3. pepel79 Сегодня, 10:06
    Ну и если на то пошло ... Модификация «Урал» самостоятельная, первая,без литер для внутреннего потребления... экспортировались в страны Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию модификации Т-72 с литерой М, М1, С (в Сирию еще Т-72А ) , как в общем то и выпускались по лицензии...
    pepel79

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