Легкий танк / противотанковая САУ Ikv 91 (Швеция)



Опытный образец САУ / легкого танка Ikv 91. Фото Ointres.se



Макет бронемашины. Заметны некоторые отличия от полноценного прототипа. Фото Ointres.se



Компоновка боевого отделения и размещение укладок. Рисунок Ointres.se



Прототип на полигоне. Фото Ointres.se



Малые габариты лобовой проекции должны были стать дополнительным средством защиты машины. Фото Ointres.se



Для пересечения водных преград вплавь Ikv 91 нуждался в дополнительном оборудовании. Фото Ointres.se



Серийный танк одной из частей в движении. Фото Tanks-encyclopedia.com



Бронемашина с импровизированной маскировкой. Фото Ointres.se



Краткое описание проекта Ikv 105. Рисунок Ointres.se



Опытный танк с 105-мм пушкой. Фото Tanks-encyclopedia.com



Одна из сохранившихся машин Ikv 91. Фото Wikimedia Commons



САУ / танк Ikv 91 в стокгольмском музее Arsenalen. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://ointres.se/

http://tanks-encyclopedia.com/

http://army-guide.com/

http://zonwar.ru/

http://armor.kiev.ua/

http://tankinfo.ru/

http://strangernn.livejournal.com/

В первой половине шестидесятых годов состояние парка бронетехники шведской армии оставляло желать лучшего. Большая часть имеющихся машин состояла на вооружении с пятидесятых годов, а кроме того, имелось заметное количество еще более старой техники. Как следствие, требовалось начать перевооружение армии с использованием новейших образцов. Именно с этой целью командование дало старт нескольким новым проектам бронемашин различного назначения. По результатам некоторых работ задача огневой поддержки пехоты и борьбы с танками противника была возложена на машину Ikv 91.В тот период основой шведской самоходной артиллерии были машины Ikv 102/103, созданные в пятидесятых годах на основе идей и решений времен Второй мировой войны. За прошедшее время такая техника устарела, причем не столько физически, сколько морально. Армии срочно требовалась самоходная артиллерийская установка, отвечающая современным требованиям и способная бороться с существующими угрозами. По этой причине идея модернизации какого-либо из имеющихся образцов сразу была отвергнута. Новая САУ должна была создаваться с нуля, хотя и не исключалось использование некоторых имеющихся идей.С учетом предполагаемых особенностей современной войны заказчик в лице шведского министерства обороны сформировал технические требования к перспективной технике. Требовалось создать самоходную установку с орудием достаточной мощности, пригодным для борьбы с танками потенциального противника. Одновременно с этим машина должна была получить шасси с высокими показателями подвижности и проходимости, а также с возможностью пересечения водных преград вплавь. При всем этом новая противотанковая самоходка должна была отличаться от существующих танков меньшей массой и меньшей стоимостью.Перспективный образец бронетехники был обозначен как Infanterikanonvagn – «Пехотная машина с орудием». Предполагаемый способ боевого применения позволял относить технику к категории противотанковых САУ или истребителей танков. Тем не менее, ряд характерных особенностей готовой техники оставлял возможность отнести ее к классу легких танков. Примечательно, что шведские специалисты не стали относить новую разработку к одному из классов существующих классификаций. Наоборот, они использовали свое собственное определение, отражавшее предназначение боевой машины.В 1965 году министерство обороны Швеции объявило конкурс на создание перспективной бронемашины, предназначенной для замены устаревшей техники. Свои заявки на участие в программе прислали компании Bofors, Landsverk и Hägglunds & Söner. В течение нескольких следующих месяцев конструкторские бюро трех компаний разработали 14 вариантов предварительного проекта нового истребителя танков. Далее были выбраны наиболее удачные предложения, которые и стали участниками финального этапа конкурса. Именно эти проекты тщательно изучались военными с целью окончательного выбора будущей техники для войск.Сравнив несколько предварительных проектов, армия выбрала самый удачный и наиболее соответствующий имеющимся требованиям. Лучшим соотношением технических, боевых и эксплуатационных характеристик должен был отличаться проект самоходки от компании Hägglunds. Именно она получила заказ на дальнейшее развитие проекта с последующим строительством и испытаниями опытной техники. При получении требуемых результатов компания-разработчик также могла рассчитывать на крупный контракт, оговаривающий серийное производство техники. Новый проект бронемашины для армии получил официальное обозначение Infanterikanonvagn 91 (сокращенно Ikv 91).Проанализировав требования и возможности, конструкторы компании Hägglunds предложили достаточно интересный способ решения поставленных задач. По их мнению, бороться с бронетехникой противника должна была легкая боевая машина, имеющая максимальное сходство с танками. На корпусе с гусеничным шасси следовало монтировать башню с орудием достаточной мощности. Одновременно с этим машина должна была отличаться минимальным весом, для чего ее можно было оснастить относительно слабым бронированием. Несмотря на сокращение уровня защиты, это позволяло довести подвижность до требуемого уровня, а также обеспечить плавучесть, тем самым повысив общую мобильность.Следует отметить, что именно характерная архитектура и компоновка будущей бронемашины позволяет классифицировать ее как легкий плавающий танк. Подобные особенности конструкции должны были присутствовать и у иных машин, разрабатывавшихся в рамках программы Infanterikanonvagn, однако параллельно предлагались некоторые другие проекты, как традиционного «самоходного», так и необычного вида.В соответствии с оригинальной концепцией, позволявшей выполнить все предъявленные требования, легкий танк / САУ Ikv 91 должен был иметь сравнительно тонкое бронирование. Корпус предлагалось сваривать из броневых листов толщиной от 4 до 8 мм, что позволяло обеспечить всеракурсную защиту только от пуль стрелкового оружия. Одновременно с этим наиболее толстые лобовые детали, расположенные под наклоном, позволяли выдержать попадание снаряда автоматической пушки калибра 20 мм. Компенсировать недостаток брони предлагалось при помощи повышенной подвижности и сниженной заметности на поле боя.Машина получила лобовую часть корпуса характерной формы. Имелся незначительно выгнутый наружу верхний лист, снизу соединявшийся с прямоугольной наклонной нижней деталью. Необходимо заметить, что на верхней лобовой детали имелись крепления для двух частей волноотражающего щитка. Эти детали имели прямоугольную форму и не слишком плотно прилегали к броне, из-за чего при первом взгляде может показаться, что лоб танка был построен по схеме «щучий нос». Тем не менее, там был именно единый выгнутый лист.Верхняя лобовая деталь имела увеличенную ширину, из-за чего полностью перекрывала фронтальную проекцию развитых надгусеничных ниш. Последние имели узкие борта, расположенные с незначительным наклоном внутрь. Сверху корпус защищался относительно тонкой горизонтальной крышей. Узнаваемой чертой бронемашины Ikv 91 было плавное сопряжение некоторых деталей: верхние части бортов, соединяясь с лобовым листом и крышей, не образовывали выраженных граней. Корму корпуса прикрывал лист сложной формы, смонтированный под небольшим наклоном назад.Примененная конструкция корпуса позволяла защитить экипаж от обстрела из стрелкового оружия или малокалиберной артиллерии. В то же время, получившийся броневой агрегат имел достаточный объем как для размещения всех необходимых устройств, так и для получения требуемой плавучести. В соответствии с требованиями заказчика, бронемашина должна была плавать. Эта возможность была получена, но одним из способов ее достижения оказалось некоторое сокращение бронирования для облегчения конструкции.Проект Ikv 91 предлагал использование башни узнаваемой формы. Лобовая часть башни была выполнена из нескольких многоугольных броневых листов, собранных в клиновидную конструкцию. Передняя амбразура прикрывалась маской схожей формы, фактически являвшейся продолжением обводов башни. Позади наклонных скуловых листов крепилась подковообразная деталь, выполнявшая функции кормы и задней части бортов. Имелась горизонтальная крыша с проемами для установки люков и отверстиями для оптических приборов. Для некоторого повышения уровня защиты с определенного времени на скулах башни появились крепления для перевозки запасных траков.Компоновка перспективной самоходки была традиционной для современных танков. Передняя часть корпуса отдавалась под отделение управления и некоторые дополнительные устройства. За ней находилось боевое отделение с вооружением, а в корме помещались двигатель и трансмиссия.В кормовом отсеке помещался дизельный шестицилиндровый двигатель Volvo Penta TD 120 A мощностью 330 л.с. Для более плотной компоновки моторно-трансмиссионного отделения двигатель монтировался у правого борта под углом 32° к продольной оси машины. При помощи карданного вала мотор соединялся с коробкой передач и другими элементами трансмиссии. В исходной версии проекта использовалась механическая коробка передач. Это устройство совместно с бортовыми передачами выдавало крутящий момент на кормовые ведущие колеса с цевочным зацеплением.Ходовая часть перспективной бронемашины основывалась на элементах, заимствуемых у серийной техники нескольких типов, уже состоявшей на вооружении Швеции. На каждом борту корпуса на индивидуальной торсионной подвеске крепилось по шесть опорных катков большого диаметра. Уменьшенные направляющие колеса находились в передней части корпуса, ведущие – в корме. Большой диаметр катков позволил отказаться от поддерживающих роликов. Использовалась гусеница с резинометаллическим шарниром, заимствованная у серийных машин. Отдельный движитель для перемещения по воде отсутствовал. Плавать предлагалось при помощи перемотки гусениц.Основным оружием легкого танка стала нарезная 90-мм пушка Bofors KV90S73 с высоким давлением в канале ствола. Орудие со стволом длиной 54 калибра оснащалось эжектором и теплозащитным кожухом. Качающаяся орудийная установка позволяла вести огонь с углами возвышения от -10° до +15°. Вращение башни обеспечивало круговую горизонтальную наводку. Гидравлические приводы наведения сопрягались со стабилизатором. Несмотря на сравнительно большой калибр, опытный экипаж мог показывать скорострельность на уровне 8 выстрелов в минуту.В боекомплект орудия входили кумулятивные снаряды m/72 Slpsgr и осколочно-фугасные m/72 Slsgr. В дальнейшем на вооружение был принят подкалиберный бронебойный снаряд m/84. Танк мог перевозить боекомплект из 59 снарядов, размещенных в нескольких укладках. Большая часть выстрелов хранилась в боевом отделении. 18 снарядов помещалось в укладке рядом с рабочим местом механика-водителя.Дополнительное вооружение танка включало в себя два пулемета m/39 калибра 7,62 мм. Один из них монтировался на общих креплениях с пушкой, второй находился на крыше башни и являлся зенитным. На бортах башни помещались два шестиствольных дымовых гранатомета Lyran.Характерной особенностью проекта Infanterikanonvagn 91 было использование развитой системы управления огнем, в определенной мере опередившей свое время. Для поиска целей и последующего наведения пушки экипаж мог использовать различные оптические приборы. Кроме того, танк оснастили лазерным дальномером, набором датчиков и баллистическим вычислителем. Примененные приборы позволяли показывать высокую точность стрельбы при ведении огня с места и на ходу. В дальнейшем подобный состав средств управления огнем стал фактическим стандартом для всех новых танков.В экипаж легкого танка / САУ включили четырех человек. Механик-водитель располагался в передней части корпуса, со сдвигом влево. Он имел собственный люк, оснащенный смотровыми приборами с возможностью использования устройств для ночного вождения. Справа от пушки в башне находились наводчик и командир. Они должны были использовать общий люк в крыше, однако располагали собственными наборами оптических приборов. Неоднозначной особенностью машины Ikv 91 было отсутствие традиционной командирской башенки с набором перископов. Слева от пушки находился заряжающий, над местом которого располагался его собственный люк. В борту башни рядом с заряжающим предусмотрели лючок для выброса стреляных гильз.Перспективный истребитель танков имел корпус длиной 6,41 м, длина с пушкой вперед достигала 8,85 м. Ширина машины составляла 3 м, высота – 2,32 м. Боевая масса в первоначальном проекте ограничивалась 15 тоннами. Удельная мощность около 22 л.с. на тонну позволяла получить максимальную скорость на шоссе свыше 65 км/ч. Водные преграды пересекались со скоростью до 7 км/ч. Запас хода по шоссе – до 500 км. Сравнительно малая удельная нагрузка обеспечивала высокую подвижность на мягких грунтах, снегу и т.д. Танк мог подниматься на склон крутизной 30° и двигаться с креном до 17°. Обеспечивался подъем на стенку высотой 0,8 м и пересечение траншеи шириной 2,8 м.В 1968 году, ознакомившись с текущими достижениями компании Hägglunds & Söner, военное ведомство заказало строительство трех опытных образцов, необходимых для использования в испытаниях. К лету следующего года был собран первый прототип легкого танка. Вскоре к испытаниям присоединились еще две опытные машины. Эта техника была построена по первой версии проекта, одобренной ранее. Впоследствии опытные машины несколько раз улучшались и дорабатывались с целью исправления тех или иных недостатков. По результатам испытаний и доработок был подготовлен улучшенный вариант проекта, по которому должны были строиться серийные машины.В ходе доработки конструкция легкого танка претерпела некоторые незначительные изменения, не затрагивавшие большую часть основных элементов машины. Самым заметным доработкам подверглись башня, корма корпуса и трансмиссия. Для улучшения эргономики боевого отделения была увеличена высота башни. Изменилась форма крыши моторно-трансмиссионного отделения. Механическую коробку передач заменили автоматическим агрегатом со схожими характеристиками. Вооружение, силовая установка и ходовая часть в ходе доводки совершенствовались теми или иными способами, но не подвергались кардинальным переработкам.В ходе улучшения машина сохранила все основные характеристики, однако заметно потяжелела. Боевая масса по тем или иным причинам выросла до 16,3 т. Это не оказало заметного влияния на подвижность на земле, однако характеристики на воде ухудшились. Так, из-за увеличившейся осадки пришлось предусмотреть средства для монтажа воздухопитающей трубы и аналогичного агрегата на выхлопном коллекторе, предотвращающих попадание воды в силовую установку.Испытания опытных бронемашин продолжались до 1972 года, когда было принято окончательное решение о дальнейшей судьбе проекта. «Пехотную машину с орудием» рекомендовали к принятию на вооружение и постановке в серию. В том же году компания Hägglunds & Söner получила заказ на производство 200 единиц техники. Самоходка / легкий танк принималась на вооружение под официальным обозначением Infanterikanonvagn 91 / Ikv 91. Кроме того, машине присвоили имя Järven («Росомаха»).Первые серийные машины нового типа были переданы шведской армии в 1975 году. На выпуск всей заказанной техники понадобилось еще три года. При этом на поздних стадиях строительства серийных «Росомах» военные заказали дополнительную партию из 12 самоходок. Таким образом, в 1974-78 годах фирмой-разработчиком было построено 212 единиц перспективной техники. После этого серийные Ikv 91 не выпускались. Армия обходилась только ремонтом и некоторой модернизацией имеющихся машин.Серийные танки Ikv 91 распределялись между стрелковыми подразделениями сухопутных войск. Пехотная бригада должна была иметь на вооружении 12 таких машин. В целом, армия тепло приняла новинку и быстро освоила ее. Тем не менее, как всегда бывает с новейшими образцами, не обошлось без жалоб и претензий. Из всех сохранявшихся «детских болезней» наибольшей критике подверглись проблемы с гидравлической системой, допускавшей утечки рабочей жидкости. Из-за этого, в частности, легкий танк получил прозвище Läcklund & Sönder («Утечки и прорывы»), обыгрывавшее название компании-производителя.Со временем армии удалось избавиться от имеющихся проблем техники и освоить ее. Были сформированы общие принципы боевого применения новых машин. Основной ролью Ikv 91 являлось сопровождение пехоты с целью ее защиты от бронетанковой техники противника. Располагая развитыми средствами наблюдения и системой управления огнем, бронемашина могла вовремя заметить угрозу и атаковать ее, используя боеприпас подходящего типа. Кроме того, «Росомаху» предлагалось использовать в составе мобильных отрядов обороны. В таком случае группа легких танков должна была перемещаться между заранее определенными позициями и атаковать наступающие войска противника.В 1983 году компания Hägglunds & Söner получила выгодное предложение от индийской армии. Потенциальный заказчик заинтересовался легким танком Ikv 91, однако не захотел получать технику в существующем виде. Индийских военных не устроило использование 90-мм пушки, вместо которой они желали видеть орудие калибра 105 мм. Для решения поставленной задачи и получения выгодного контракта был дан старт проекту Ikv 105 (также известно обозначение Ikv 91-105). Главной задачей этого проекта была разработка новой башни с более мощным орудием.Исследования показали, что модернизированный легкий танк может сохранить существующий купол башни, но внутреннее оснащение боевого отделения требует серьезнейшей переработке. Для установки 105-мм пушки пришлось использовать обновленные крепления и улучшенные приводы наводки, сопряженные с двухплоскостным стабилизатором. Также возникла необходимость в иных противооткатных устройствах. В модернизированной башне должна была помещаться 105-мм пушка высокого давления от компании Bofors. Орудие имело эжектор и развитый дульный тормоз. Боекомплект пушки состоял из 50 унитарных снарядов, размещенных в обитаемой части корпуса.Для сохранения возможности преодоления водных преград вплавь самоходка Ikv 105 получила отдельный движитель в виде двух гребных винтов в кольцевых каналах, установленных в корме корпуса. Такая доработка позволяла довести максимальную скорость на воде до 12 км/ч. Машина, двигаясь по воде, могла вести огонь из всего имеющегося оружия.Доработки, связанные с установкой более мощного вооружения, привели к увеличению боевой массы до 18 т. Характеристики подвижности на суше при этом остались на прежнем уровне. Не изменились и параметры защиты, обеспечивавшейся сравнительно тонкими листами корпуса.Опытный образец легкого танка / САУ Ikv 91-105 был отправлен в Индию, где вместе с другими аналогичными образцами участвовал в сравнительных испытаниях. По совокупности характеристик, шведская бронемашина не устроила заказчика. Известно, что перспективный образец в дальнейшем предлагался другим зарубежным странам, однако ни одна из них не пожелала покупать такую технику.К концу восьмидесятых годов был разработан проект самоходного противотанкового ракетного комплекса на существующем шасси. В таком случае легкий танк должен был лишаться башни и получать новое боевое отделение. Имелась возможность смонтировать пусковую установку ракетного комплекса TOW и перевозить боекомплект в виде 55 ракет. Такая машина в обозримом будущем могла заменить самоходные ПТРК на базе устаревающих шасси. Тем не менее, оригинальный проект не смог заинтересовать военных. Прототип подобной машины не строился, ракетный комплекс так и остался на бумаге.При этом, однако, шасси легкого танка несколько раз использовалось при строительстве опытных образцов перспективной техники. В частности, до перехода на гусеничное шасси типа CV 90 самоходный миномет AMOS базировался именно на корпусе Ikv 91. Также самоходка была основой для прототипов техники иного назначения.Эксплуатация легких танков Infanterikanonvagn 91 продолжалась до начала двухтысячных годов. В момент своего появления такая техника отличалась достаточно высокими характеристиками, благодаря чему представляла большой интерес для армии. Однако время шло, и требования к современным бронемашинам менялись. К концу девяностых годов прошлого века легкие танки с тонким бронированием и 90-мм пушкой уже не могли использоваться на поле боя с требуемыми результатами. Как следствие, они больше не представляли интереса для вооруженных сил.В 2002 году бронемашины Ikv 91 были сняты с вооружения ввиду морального и физического устаревания. Списанная техника передавалась на хранение или на утилизацию. Некоторое количество танков / самоходок стало музейными экспонатами. Подавляющее большинство музейных машин находится в Швеции; один танк можно увидеть в британском Бовингтоне. Несколько лет назад Швеция и Конго подписали контракт, в соответствии с которым 39 танков Ikv 91 должны быть сняты с хранения, восстановлены и переданы африканскому государству. Первые поставки по этому контракту состоялись в 2015 году.Легкий танк / истребитель танков Infanterikanonvagn 91 должен был стать легкой, дешевой и массовой альтернативой для средних и основных танков своего времени. При помощи нескольких компромиссов поставленные задачи были успешно решены, но получившаяся конструкция имела специфические характеристики, а также не отличалась большим потенциалом с точки зрения модернизации. Как следствие, после четверти века службы имевшиеся бронемашины окончательно устарели и полностью растеряли некогда имевшийся потенциал. После списания последних Ikv 91 шведская армия продолжила эксплуатацию более новой техники, отличающейся высокими характеристиками. Сейчас на вооружении Швеции состоят только танки модели Strv 122 – доработанные немецкие Leopard 2.