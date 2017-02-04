Проба меча

Ровно 85 лет назад, 29 января 1932 года началась одна из "мини-войн", ставших прелюдиями ко Второй мировой. В историю она вошла как "Шанхайский инцидент" или "Первая битва за Шанхай". Данный конфликт интересен тем, что в нем впервые в истории большую роль сыграли авианосцы и палубная авиация.Все началось с того, что жители Шанхая, мягко говоря, не любившие японцев за их экспансионистскую политику, устроили беспорядки, избив пятерых японских монахов-попрошаек, а потом - спалив фабрику, принадлежавшую японскому коммерсанту. Такова была их реакция на недавний захват японцами Маньчжурии. Местной полиции удалось разогнать толпу, при этом погиб китайский полицейский. Однако японцы заявили, что китайские власти не в состоянии обеспечить безопасность иностранных граждан и предъявили Китаю ультиматум с требованием вывести из Шанхая войска и полицию, передав контроль над городом японской армии.Китайцы ответили отказом, тогда Япония без объявления войны начала вторжение. Ранним утром 29 января гидропланы E1Y и E41Y с авиатранспорта "Ноторо" бомбили пригороды Шанхая, убив множество мирных жителей. Впоследствии японцы заявили, что целью бомбардировки были казармы китайской армии, а на жилые кварталы бомбы упали из-за навигационной ошибки и плохих погодных условий. В тот же день неподалеку от Шанхая высадились семь тысяч японских морских пехотинцев. Захватив плацдарм, они развернули наступление, но вскоре были остановлены дислоцированными в этом районе частями 19-й китайской армии.Через несколько дней к китайскому побережью подошли авианосцы "Кага" и "Хёсё", доставившие в зону боев палубные бомбардировщики "Мицубиси" В1М и истребители "Накадзима" A1N2 (лицензионная копия английского истребителя Глостер "Геймкок"). Новые силы японской авиации сразу включились в боевые действия, совершая налеты на город и на позиции китайских войск.Китайцы располагали в районе Шанхая всего двумя истребителями Блэкборн "Линкок". 5 февраля они пытались перехватить очередную волну бомбардировщиков, но истребители сопровождения отбили атаку, сбив одного из противников и повредив второго. Это были первые воздушные победы японских ВВС. Китайцы заявили, что их пилотам удалось сбить один бомбардировщик, однако японцы это отрицают.19 февраля на шанхайский аэродром Хунцяо прилетел из Нанкина истребитель "Боинг-218" (экспортная модификация истребителя "Боинг" Р-12), пилотируемый американским летчиком Ричардом Шортом. Этот самолет был куплен китайцами для ознакомления и оценки, а Шорт заключил контракт на демонстрационные полеты. Но когда японцы начали бомбить Шанхай, он предложил свои услуги в качестве летчика-истребителя, хотя, не имел соответствующих навыков и никогда не обучался воздушной стрельбе. Неизвестно, что им двигало - стремление защитить от бомбежек мирное население, тяга к опасным приключением или просто желание дополнительно подзаработать.Уже в день прибытия Шорт вылетел на перехват и атаковал группу японских бомбардировщиков, но из-за неумения стрелять ни в кого не попал. Зато ему удалось ускользнуть от трех японских истребителей и благополучно вернуться на аэродром. Вероятно, сыграло роль то, что максимальная скорость его "Боинга" составляла 300 км/ч, а японских "Геймкоков" - всего 250, поэтому догнать его они просто не могли.22 февраля состоялся второй и последний воздушный бой Ричарда Шорта. Над железнодорожной станцией Сучоу он атаковал звено В1М, подойдя к нему снизу-сзади и открыв огонь по головной машине с кабрирования на дистанции всего около 100 метров. В этот раз ему удалось попасть. На бомбардировщике был убит штурман - лейтенант Сацумо Котани и ранен стрелок-радист, однако, самолет не был сбит, а уцелевший пилот привел его на авианосец.Тройка эскортных истребителей, воспользовавшись тем, что при атаке Шорт убавил скорость, не теряя ни секунды, взяла его "в клещи", зайдя с трех сторон, а ведущий звена лейтенант Нокидзи Икута успел дать меткую очередь. Вероятно, он тяжело ранил пилота, так как "Боинг" сперва вильнул вбок, уклоняясь от огня, а через несколько секунд опрокинулся на крыло и, беспорядочно кувыркаясь, рухнул в протекавший внизу неглубокий канал. Японцы описали несколько кругов над местом падения, проверяя, не вылезет ли пилот из-под обломков, чтобы его добить. Наблюдавшие за боем китайцы приняли эти виражи за дань уважения погибшему летчику.Шорту было посмертно присвоено звание полковника китайских ВВС, а его подвиг, не жалея ярких красок, описали все ведущие китайские газеты. Разумеется, они написали, что бомбардировщик он таки сбил, а потом еще и подбил один из истребителей.23 февраля японцы, уже не встречая противодействия, вновь бомбили Сучоу и штурмовали аэродром Хунцяо, уничтожив стоявший там поврежденный "Линкок". 25-го китайское командование распорядилось перебросить в Шанхай из центральных районов все боеспособные ударные самолеты, чтобы организовать налет на японские авианосцы. Поскольку Хунцяо, был уже "засвечен", для их базирования выбрали другую полщадку - Цзяньтао, также расположенную неподалеку от города. На следующий день туда прилетели восемь двухместных истребителей-бомбардировщиков "Юнкерс" К-47 и несколько легких бомбардировщиков Воут V-92C "Корсар".Однако буквально через несколько часов после их прилета японцы подвергли аэродром интенсивной бомбардировке. Скорее всего, об отправке авиагруппы и местоположении аэродрома им сообщил агент-информатор в китайском штабе. В результате авиаудара на земле было уничтожено шесть самолетов, еще один "Юнкерс" и один "Корсар", пытавшиеся взлететь под бомбами, японские истребители "срезали" при наборе высоты. После этого ни о каком рейде на авианосцы речи уже не было. Японцы потеряли один самолет, сбитый зенитчиками, и это была единственная безвозвратная боевая потеря их авиации за время конфликта.К началу марта, нарастив десантную группировку до 100 тысяч человек, японцы при поддержке с воздуха полностью зачистили Шанхай от китайских войск и полиции. 5 марта было заключено перемирие, в соответствии с которыми китайские вооруженные формирования отводились на 20 километров от города, перешедшего под контроль международных сил по поддержанию мира и правопорядка. Установить свою власть в Шанхае японцам тогда не удалось, так как против этого резко и единогласно выступила Лига Наций, а с ее мнением в Токио пока еще считались. Через пять лет японская императорская армия вторично захватила Шанхай, но это уже другая история.На заставке - бой Ричарда Шорта с японскими истребителями в изображении современного китайского художника.Авианосец "Кага" в конфигурации 1932 года. Впоследствии его кардинально перестроили, убрав орудийные башни и нарастив полетную палубу на всю длину корпуса.Авианосец "Хёсё". Хорошо видны характерные для этого корабля поворотные дымовые трубы.Гидроавиатранспорт "Ноторо".Разведывательно-бомбардировочный гидроплан E1Y с "Ноторо" - участник первого налета на Шанхай.Легкий бомбардировщик В1М с авианосца "Кага".Истребитель A1N2 с "Хёсё".Истребитель Блэкборн "Линкок"."Боинг-218" Ричарда Шорта.Японские летчики - участники боя с Шортом. В центре - лейтенант Нокидзи Икута.А1N2 с авианосца "Кага", возможно, принадлежавший Икуте.Истребитель-бомбардировщик "Юнкерс" К-47 китайских ВВС.Китайский экипаж К-47 готовится к вылету.Китайские зенитчики в Шанхае с автоматической пушкой "Эрликон".Жители Шанхая, убитые и раненые при бомбардировке города.Карикатура на бомбардировки Шанхая, нарисованная русским белоэмигрантом Георгием Сапожниковым, проживавшим в международном сеттльменте этого города и рисовавшим картинки для местной англоязычной газеты "Норт Чайна Дейли Ньюс". Честно говоря, я не совсем понял смысл подобного юмора. Во всяком случае, ясно, что жертвам налетов автор рисунка явно не сочувствовал.