Новый фашизм - навстречу смерти человечества

Трансгуманизм (формирование пост-человека) - новейшее интеллектуальное течение, основанное футурологами и философами в той же Калифорнии в 80-е гг. Сегодня оно превратилось в идейное движение, определяющее стратегические направления научно-технических исследований крупного частного бизнеса и военно-промышленного комплекса США, направленными на реализацию форсайт-программ, реализуемых с помощью нано-, био-, информационных и когнитивных технологий (НБИК).Форсайт (от англ. foresight – предвидение) - это процесс построения образа будущего и воздействие на него. В этих проектах заняты биологи, физики, неврологи, экономисты, когнитологи, компьютерные специалисты, философы, социологи, научные фантасты, специалисты по военной стратегии, политики, законодатели и многие, многие другие. Кроме США наиболее активно лобби трансгуманистов действует в Южной Корее, Китае и Израиле, то есть там, где сосредоточены центры по производству новейших технологий.Цель трансгуманистов - преодолеть человеческую природу для достижения качественно нового состояния - «нового тела» и «нового интеллекта» либо путём внесения большого числа изменений в самого человека, либо в результате создания искусственного существа. Для этого разрабатываются различные варианты «эволюции», среди которых можно выделить следующие:- «человек фармацевтический», то есть с изменённым состоянием сознания, получаемым в результате использования соответствующих химических препаратов. Это позволяет создать любые настроения, чувства и даже верования.- «человек генно-модифицированный» (ЧГМ), получаемый в результате генной инженерии и использования ГМО. Речь идёт о формировании людей с изменённым геномом, то есть с чужими генами путём введения генных вакцин, которые будут обладать иммунитетом к любым болезням, переносить любые температуры, радиацию, жить под водой, уметь летать, иметь крайне маленькие размеры (для решения проблемы перенаселения) и т.д. Особенно большие возможности предоставляют в этом плане опыты с экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО), в отношении которых трансгуманисты требуют снятия всех запретов. Наиболее активны тут представители постгендеризма, выступающие вообще за отмену полов и требующие перехода к искусственному оплодотворению. Не случайно один из трансгуманистов Филипп Годар подчёркивал, что они - сторонники «улучшения человеческой расы во имя прав человека и прав меньшинств, включая права гомосексуалистов».- «человек бионический» - это, с одной стороны, роботизация самого человека, то есть внедрение в тело и в мозг искусственных имплантатов или чипов, в результате чего получаются люди-киборги, а с другой стороны - создание человекоподобных роботов-андроидов.- наконец, «научный иммортализм», то есть достижение бессмертия, предполагающее два метода: первый предусматривает применение биотехнологий (стволовые клетки, клонирование, крионика и пр.), второй - использование информационных и нанотехнологий. Это так называемая «загрузка сознания», при которой происходит полное копирование человеческого мозга на компьютере для создания запасных копий человека. Этот процесс «цифрового метемпсихоза» подробно описан в книге известного робототехника из Меллонского университета им. Карнеги Ханса Моравека в его книге «Дети разума».Поскольку человеческая личность рассматривается исключительно как носитель генной информации, закодированной в ДНК, а мозг - как нейрокомпьютер, то бессмертие собираются достичь путём «динамического переноса» сознания с одного медиа-носителя на другой. Идея заключается в том, чтобы после сканирования структур мозга с помощью электроники реализовать те же вычисления, которые происходят в нейронной сети мозга. Таких постлюдей трансгуманисты называют «загруженными». При этом трансгуманисты уверены, что сами они будут «сверхразумными» постлюдьми.Это уже целая стратегия. В этой стратегии людям не оставляют выбора: если вы не превращаетесь в «сверхлюдей», то вы, как низший подвид, подвергаетесь утилизации.В итоге избранное меньшинство, верхи общества с помощью дорогостоящих супер-технологий будут заменять себе больные органы, вводить генные вакцины для предотвращения заболеваний, продлевать свою жизнь, превращая её в «гедонистический рай» (трансгуманисты за продление только здоровой жизни), улучшать свою породу с помощью искусственного оплодотворения (ЭКО), приобретать себе детей с помощью суррогатного материнства, иметь несколько копий своего мозга, клонироваться, крионироваться и пр. и пр.Остальное человечество, определяемое как «человеческий капитал» или «человеческий ресурс», оказывается лишённым государственной помощи вследствие полного демонтажа «социального государства», его превращают в послушную биомассу, подвергая резкому сокращению.