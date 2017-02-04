11:03 04 февраля

Американцы никогда не летали на Луну. СССР знал правду, но молчал

Вернее, их много, но это – едва ли не главнейшее: почему СССР даже не попытался подвергнуть сомнению достижения американских коллег? В самом деле, естественно было бы ожидать от главного конкурента в лунной гонке придирчивого внимания и дотошного анализа того, что предлагалось принять на веру. Ведь событие, говоря бытовым языком, произошло на большом удалении, без свидетелей, и кто его знает, что там произошло на самом деле. Но нет, ни слова недоверия не последовало. Ни тени сомнения не упало на торжество соперника. Почему?

Американцы никогда не летали на Луну. СССР знал правду, но молчал

Алексей Леонов выходит в космическое пространство (архив РГАНТ)

Прошли годы, потом десятилетия, и вот уже о неясностях тех полетов написаны книги, а в них задано множество вопросов, на которые общественность так и не получила убедительных ответов до сих пор. То, что с течением времени разглядели независимые исследователи, советским космическим специалистам, скорее всего, было очевидно с самого начала. Но — тишина. Более того, космонавт Леонов и другие известные деятели советского космоса уверяли и уверяют, что у американцев здесь все чисто и сомневаться нечего.


Тем не менее огромное количество людей сомневалось и сомневается, а совет «Принять все на веру» на них не действует, тем более что и наши защитники американских достижений не дают на многие вопросы внятных ответов.

Но если поставить вопрос в несколько иной плоскости — не «почему», а «за что» молчал СССР — картина понемногу обретает логическую завершенность.

В самом деле, с лунной программой американцев удивительным образом совпали по времени окончание холодной войны, «разрядка», потепление отношений с США и со всем западным миром и многие другие, как сейчас говорят, преференции, полученные СССР во внешней политике. За что на него посыпались эти подарки судьбы?

Резоны у нашего политического руководства того времени могли быть следующими. Во-первых, сворачивание лунной программы экономило стране многие миллиарды отнюдь не лишних рублей. После полетов беспилотных кораблей и посадок автоматических аппаратов было ясно, что ничего там особенного нет, а хоть и есть, так не возьмешь, потому что страшно далеко оно от народа, да и не надо ему.

Но это еще не все, как любил говорить парень из недавней телерекламы. Было снято эмбарго на поставки советской нефти в Западную Европу, мы начали проникать на их газовый рынок, где и по сей день успешно работаем. Было заключено соглашение о поставке в СССР американского зерна по ценам ниже среднемировых, что негативно отразилось на благосостоянии самих американцев.

Вот что пишет об этом американский исследователь истории лунной гонки Р. Рене: «Логичный вопрос, который многие задавали и продолжают задавать: если мы на самом деле никуда не летали, то почему Советский Союз не заметил подлога? Или не хотел замечать? На этот счет у меня есть некоторые соображения. Пока наша доблестная армия сражалась с коммунизмом во Вьетнаме и других странах Юго-Восточной Азии, мы мегатоннами продавали Советскому Союзу зерно по сверхнизкой цене. 8 июля 1972 года наше правительство шокировало весь мир, объявив о продаже Советскому Союзу примерно четверти нашего урожая по фиксированной цене $1,63 за бушель (36,4 л. — Прим. ред.). Следующий урожай русские получали бы еще на 10-20% дешевле. Рыночная стоимость зерна внутри страны составляла $1,50, но сразу подскочила до $2,44. Угадайте, кто оплачивал эту разницу? Правильно, наши налогоплательщики. Наши цены на хлеб и мясо моментально подскочили, отражая столь неожиданно возникший дефицит. В какую же копеечку нам влетела эта Луна? На кону стояли огромные деньги, не говоря уже о престиже Америки. Цель в данном случае оправдывала любые средства».


1961 год. Н.С. Хрущев и Дж. Кеннеди (журнал «Огонек»)

Считается также, что западными компаниями были построены в СССР химические заводы в обмен на готовую продукцию этих же заводов, то есть СССР получил современные предприятия, не вложив от себя ни копейки. С активным американским участием построен автогигант «КамАЗ» и многое другое. Это была экономическая выгода на многие десятки миллиардов рублей в год. Перед ней меркли те 5 млрд, которые СССР за десять лет потратил на лунную ракету «Н-1». С чисто экономической точки зрения сдача лунной программы вместе с «Н-1» окупалась стократно, если иметь в виду ближний (на несколько лет) экономический интерес.

Военное противостояние, холодная война и постоянная угроза полноценной ядерной катастрофы ушли в прошлое. Вершиной «разрядки» стал Хельсинкский акт 1975 года, утверждавший нерушимость границ, установившихся в Европе после Второй мировой войны. Наступил вроде бы Вечный мир между Востоком и Западом!

Кроме того, храня молчание о лунной афере США, руководство СССР могло оказывать давление на своего политического противника под угрозой разоблачения. И, судя по впечатляющим внешнеполитическим успехам СССР, успешно оказывало.

Еще одна версия поразительной «покладистости» советских властей, не ставших поднимать шума, несмотря на всю очевидность того факта, что «лунная программа» Штатов была обыкновенной аферой, заключается в том, что американцы могли эти самые власти шантажировать имеющейся у США информацией о том, как именно умер Иосиф Сталин. Умер не своей смертью, а был убит.

Об этом подробно рассказывает автор книги «Лунная афера, или Где же были америкосы?» Юрий Мухин. Цитируем: «Если бы Запад в ответ на разоблачение лунной аферы начал публично выяснять причины убийства и заплевывания Сталина, то как бы ЦК КПСС ни препятствовал западной пропаганде, но лет через шесть и в СССР не только члены КПСС, но и беспартийные смотрели бы на партийную верхушку как на врагов, не передающих власть всем — Советам, не дающих строить коммунизм во имя своей алчности. Это была бы смерть высшей партийной и государственной номенклатуры СССР, по меньшей мере политическая».

Причем удобным объектом для шантажа, по версии Мухина, был не Хрущев («Никита Сергеевич твердо знал, какой страны он руководитель и какая, по сути, трусливая мразь ему противостоит на Западе. Вон американцы попробовали шантажировать его войной в связи с Карибским кризисом. И что?» — пишет Мухин), а именно сменивший его Брежнев. «Брежнев уже был котом Леопольдом, пытающимся утихомирить наглецов заклинанием: «Ребята, давайте жить мирно!». Вот американцы в лунной афере на него и «наехали», скорее всего, именно с этим шантажом (других поводов для шантажа просто не видится), и Брежнев им уступил», — считает Юрий Мухин.
Первоисточник: http://www.km.ru/science-tech/2017/01/29/istoriya-sssr/794407-sssr-znal-pravdu-no-molchal


8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
...
Комментарии 32
  1. мордвин 3 Сегодня, 08:25
    На кону мочало, начинай с начала.
    мордвин 3
    1. krass Сегодня, 08:54
      Цитата: мордвин 3
      На кону мочало, начинай с начала.

      А почему СССР молчал ? Да потому что летал на Марс и договорился с США -- СССР молчит про Луну - американцы молчат про Марс. wassat
      Статья очередной бред.
      krass
      1. Ольгович Сегодня, 09:23
        Цитата: krass
        Статья очередной бред


        Автор "забыл" объяснить очевидный вопрос: сейчас-то чего молчит Россия?
        По-прежнему боится "разоблачения убийства" Сталина ? fool
        Ольгович
        1. мордвин 3 Сегодня, 10:10
          Цитата: Ольгович
          очевидный вопрос: сейчас-то чего молчит Россия?

          А Вы представьте, что будет, если Россия заявит, что американцы на Луну не летали. Это все равно , что у слона бананы отнять.
          мордвин 3
  2. parusnik Сегодня, 08:36
    Никогда не говори никогда...Правда вот космонавт А.Леонов уверен, что американцы летали..
    parusnik
    1. апро Сегодня, 08:43
      Прикормленный наверное шоумен.
      апро
      1. parusnik Сегодня, 08:49
        Летали американцы или не летали..вопрос остается открытым..многие факты говорят за, и столько же фактов против...Неоднозначно все..
        parusnik
        1. Lock36 Сегодня, 09:03
          Цитата: parusnik
          многие факты говорят за, и столько же фактов против...

          Вопрос только в том, что ситуация не симметричная: если против говорят проблемы с F1, "отпечаток на Луне" - а есть ли смысл вообще рассматривать "за"?
          Сколько раз надо поймать лжеца за руку, чтобы понять, что всё это ложь в целом? Один раз? Два? Сто?
          Lock36
          1. TIT Сегодня, 10:52
            Цитата: Lock36
            Сколько раз надо поймать лжеца за руку, чтобы понять, что всё это ложь в целом? Один раз? Два? Сто?

            порядка тридцати лямов зелени(это относительно не много ) на старттап и всего деловто и уже вы будите знать правду ,остальные правда всё одно будут сомневаться
            TIT
    2. kalibr Сегодня, 09:20
      Леонов человек колоссального авторитета. Умница и эрудит. И смысла ему поддерживать враки нет никакого. Тем более спустя столько лет.
      kalibr
      1. Vlad.by Сегодня, 10:56
        Он, простите, своей эрудицией видел американцев в полете и на самой Луне?
        В те времена давали очень строгие подписки. Не мог говорить иначе. А сейчас неудобно - какие бы отмазки не приводил, близкие то все одно обидятся. Нам то зачем голову морочил? А оно ему нужно на старости лет?
        Vlad.by
  3. V.ic Сегодня, 08:40
    Читал с полгода назад статью в I-нете, в ней наличие отсутствия на Луне америкосов обосновывалось рассмотрением вероятностей благополучного завершения КАЖДОЙ операции, начиная с запуска и заканчивая посадкой. Результат = в итоге исчезающе малая величина, "типа 0,00000001". И ещё было ехидное примечание, что все приводнения т.н. "астронавтов" происходили с поразительной точностью в квадрат примерно 5 х 5 км. Поразительная точность!
    V.ic
  4. Росси-Я Сегодня, 08:47
    Бред...
    автор похоже что-то покурил...
    Даже комментировать не хочется.
    Росси-Я
  5. andj61 Сегодня, 08:48
    Много домыслов - и никаких доказательств!
    Откуда у США могли быть доказательств а об убийстве Сталина, если этих доказательств спустя два дня после события у исполнителей быть просто не могла - даже в том случае, если убийство вообще было?
    По поводу лунной программы - при фальсификации масса народа про это знало. В США после окончания лунной программы из НАСА было уволенотысячи осведомленность. Разве они молчали бы? По-любому кто-то бы продолжался. Но этого нет - все причастные уверены в успехе лунной программы. В СССР самое главное было вовсе не благосклонность политического руководства для замачивания, а тоже молчание тысяч осведомленность - в центрах управления и слежения, а за годы штатовский лунной программы таковых было много. Мне приходилось общаться с работниками ЦУПа -и военными, и гражданскими, они помимо другого специально следили за американца ми ивсе уверены, что полеты были. Средства объективного контроля также соврать не дадут - полеты были. Другое дело - якобы произведенные киносъемки на Луне - они носят явные признаки постановочном, скорее всего произведены в павильоне на Земле.
    andj61
    1. Lock36 Сегодня, 09:00
      Цитата: andj61
      По поводу лунной программы - при фальсификации масса народа про это знало.

      А ведь Вы правы... Поинтересуйтесь судьбой астронавтов - участников данного шоу. Мертвые - молчат.
      Lock36
      1. krass Сегодня, 09:02
        Цитата: Lock36
        Цитата: andj61
        По поводу лунной программы - при фальсификации масса народа про это знало.

        А ведь Вы правы... Поинтересуйтесь судьбой астронавтов - участников данного шоу. Мертвые - молчат.

        Про Октябрьскую революцию то же самое сказать можно.
        krass
        1. V.ic Сегодня, 10:42
          Цитата: krass
          Про Октябрьскую революцию то же самое сказать можно.

          ...да и про тайную вечерю тоже...
          V.ic
    2. василий50 Сегодня, 09:08
      У американцев были не только *доказательства* убийства ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА но и ещё многое другое по тем кто совершил военный переворот поскольку очень *тесно* опекали участников заговора, вплоть до шустрого признания нового правительства. Недаром потомки хруща и не только, спрятались у хозяев. До сих пор прячутся.
      василий50
    3. kalibr Сегодня, 09:17
      Про теорию заговора тут было уже много статей, но понятно, что глупость людская неистребима. Вы совершенно правы, так много людей... непременно кто-то бы проболтался. Более того, никто об этом и речи не вел до... фильма "Козерог-!". После него, как прорвало... Все как с романом "Биарриц" Г. Гёдше. Ну хочется жить в окружении тайн.
      kalibr
      1. василий50 Сегодня, 10:26
        калибру
        Счастливый человек, для вас всё просто и примитивно. И очевидные факты не задевают и откровенное враньё, лишь бы врали респектабельные эксперты и с обязательной рекламой честности этих же экспертов. Неуж-то то что вещает *госдеп* США, под видеозапись, не убеждает в том что вам врут? Кстати Клинтон будучи президентом, под видеозапись клялся на библии что не ведает кто такая *Ливински* и через неделю тоже под видеозапись признал что *пользовал* ту же *Ливински*. И сколько раз государство США ОФИЦИАЛЬНО пытались убить Кастро? Не помните? А сколько .... . И таких примеров множество. Или вам чего нибудь попроще?
        василий50
  6. василий50 Сегодня, 08:50
    Слишком похоже на правду.
    Техника того времени просто не позволяла летать американцам на Луну. Одно описание *пилотируемого* аппарата более чем удивительно: это и объём обитаемой кабины, и то что памперсы меняли не *вставая* и *утилизация* памперсов, и многие другие мелочи, вплоть до сравнения следа на Луне и фото подошвы *скафандра* в котором американцы *прогуливались* по Луне. Ещё более удивительна статистика неисправностей которую предоставили американцы по всей лунной афере, вдруг и ни с того ни с сего всё у них заработало идеально, кроме драматических неудобств и героического преодоления сих неудобств, вот до и после статистика куда более драматична.
    Американская политика заключается в откровенном враньё что внутри страны, что во внешней политике. Одного К Пауэла, руководителя *госдепа* США, с пробиркой достаточно для неверия ЛЮБОЙ от любой, в то числе и от вновь формируемой администрации, а таких заявлений множество.
    василий50
    1. рюрикович Сегодня, 10:09
      Цитата: василий50
      Слишком похоже на правду.
      Техника того времени просто не позволяла летать американцам на Луну. Одно описание *пилотируемого* аппарата более чем удивительно: это и объём обитаемой кабины, и то что памперсы меняли не *вставая* и *утилизация* памперсов, и многие другие мелочи, вплоть до сравнения следа на Луне и фото подошвы *скафандра* в котором американцы *прогуливались* по Луне. Ещё более удивительна статистика неисправностей которую предоставили американцы по всей лунной афере, вдруг и ни с того ни с сего всё у них заработало идеально, кроме драматических неудобств и героического преодоления сих неудобств, вот до и после статистика куда более драматична.
      Американская политика заключается в откровенном враньё что внутри страны, что во внешней политике. Одного К Пауэла, руководителя *госдепа* США, с пробиркой достаточно для неверия ЛЮБОЙ от любой, в то числе и от вновь формируемой администрации, а таких заявлений множество.

      Ну не летали американцы на Луну, не ле-та-ли!
      www.manonmoon.ru
      Уже не только инженеры это доказывают, но и здравый смысл с причинно-следственными связями. Вот только люди всё равно верят в сказки request
      рюрикович
    2. Monster_Fat Сегодня, 10:17
      Если не летали, то чьи следы и посадочный модуль на Луне в зоне где работали американцы зафиксировали китайцы?
      Monster_Fat
      1. Vlad.by Сегодня, 11:03
        Вы их лично видели? Или Вам фото показали? И, позвольте спросить, КТО ИМЕННО Вам эти фото показал? Вернее нарисовал.
        Vlad.by
  7. 1536 Сегодня, 10:14
    Летали, не летали, какое сегодня это имеет значение?
    Имеет значение то, что наша заборокосмическая организация вообще перестала что либо делать. Уж если припой на заводах воруют, то о чем можно говорить? О какой Луне? И никому дела нет. Все заняты чем угодно, только не развитием российской космической науки. И, самое главное, батуты-то мы тоже не делаем. Всё китайское!
    А на Западе уже давно знают, что СССР нет, его уничтожили в "холодной войне", значит и первого полета в космос нет. Значит, американцы первые во всем и везде. И то, что Ю.А. Гагарин родился в Гжатске, Смоленской области, тоже вряд ли кто помнит даже у нас в России. Может быть, хватит заниматься ерундой, может быть, наконец, заняться делом, но не воровством бюджетных средств или леса, за которым, увы, не видно деревьев? И тогда всё получится. Надежда только на молодежь, которую еще не коснулась длань разложения от "яблочной" моли. А разговоры "было-небыло" - только расхолаживают.
    Извините за выспренность, - наболело!
    1536
  8. кеп Сегодня, 10:15
    Теория заговора,летали не летали.Мне чисто по человечески интересно,на кой ляд они у нас двигатели ракетные покупают до сих пор,если у них были свои,на которых аж до Луны можно было долететь.Да и сейчас на наших "батутах" прыгают на МКС.До смешного дошло, туристы в космос летали с нашими космонавтами,за огромные деньги,такая халява мимо. Что-то тут не так.Однозначно.
    кеп
    1. krass Сегодня, 10:21
      Цитата: кеп
      не чисто по человечески интересно,на кой ляд они у нас двигатели ракетные покупают до сих пор,если у них были свои,на которых аж до Луны можно было долететь

      Дешевле. простая экономика.
      Цитата: кеп
      .Да и сейчас на наших "батутах" прыгают на МКС.

      Уже отпрыгали Ю по моему с конца этого года начинают на своих.
      Частниках .
      Цитата: кеп
      . Что-то тут не так.Однозначно.

      Однозначно одно -- они реорганизовали отрасль.
      Сконцентрировавшись на прорывных поектах .
      Насчёт двигателей --- проект закрылся ( Апполон ) -- никто не хранит технологические цепочки .
      Могли ли они сделать двигатели свои -- разумеется и сделали.
      Ответьте на вопрос , Буран можно воссоздать сейчас ?
      А ведь он на 20 лет моложе Аполлона. request
      krass
      1. кеп Сегодня, 10:36
        Цитата: krass
        Однозначно одно -- они реорганизовали отрасль.
        Сконцентрировавшись на прорывных поектах


        Однозначно сконцентрировались Соединенные Штаты.Однополые браки,марихуана сей-коси кури,оружие в руки шизофреникам,всё по закону.Широко шагают,нам и не снилось.У нас всё в клочья после Б.Обамы. Только вот непонятно,по какому поводу волнение у нового президента Д.Трампа, о возросшей русской угрозе и отставанием в ядерных разработках и прочих вооружениях? Может это всё таки мы сконцентрировались,или я что-то пропустил?
        кеп
      2. V.ic Сегодня, 10:51
        Цитата: krass
        Ответьте на вопрос , Буран можно воссоздать сейчас ?
        А ведь он на 20 лет моложе Аполлона.

        ...возможно, но не нужно, ибо уже устарело... Если уж творить, так только новое, а "Буран" был хорош!
        V.ic
  9. Dekabrist Сегодня, 10:19
    Чесно говоря, не могу понять смысла этой статьи. Имя автора неизвестно, но изложенные мысли бессмертны. Предлагаю на сайте ВО открыть для таких материалов раздел, что-то типа "Освежить в памяти" или "Факты из нафталина".
    Dekabrist
  10. капрал Сегодня, 10:52
    Как эта отрыжка желтой прессы появилась на ВО? Модераторы в запое что ли?
    капрал
  11. Jurkovs Сегодня, 10:53
    Шантаж по Сталину, это просто бред. Хрущ возложил бы вину на уже расстрелянного Берию и еще спасибо бы сказал.
    Jurkovs

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня