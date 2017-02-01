Проект польского штурмовика PZL-230 Skorpion

Источники информации:

http://www.dogswar.ru/oryjeinaia-ekzotika/aviaciia/570-proekt-shtyrmovika-p.html

http://alternathistory.com/proekt-shturmovika-pzl-230f-skorpion-polsha

http://www.strategie.com.pl/dzial/zbrojownia/artykul/296

Материалы из открытых источников

Перед началом Второй мировой войны Польша обладала достаточно развитой на тот момент времени авиацией и собственной авиапромышленностью. В стране проектировались и выпускались почти все типы боевых самолетов того времени: истребители, бомбардировщики, самолеты-разведчики, штурмовики, гидросамолеты. При этом многие задумки польских конструкторов так и остались навсегда на чертежных досках. Из-за начавшейся 1 сентября 1939 года Второй мировой войны они никогда не были реализованы. В послевоенные годы вплоть до развала СССР и прекращения существования Организации Варшавского договора самостоятельная разработка самолетов в Польше почти не велась. Вооруженные силы страны использовали многочисленные самолеты и вертолеты советского производства.Изменяющаяся внешнеполитическая ситуация конца 1980-х годов заставила польских военных обратиться к собственным авиаконструкторам. Появился спрос на создание польского боевого самолета. В частности, польские военные рассчитывали получить самолет непосредственной огневой поддержки войск на поле боя. Новый двухдвигательный реактивный штурмовик получил обозначение PZL-230 Skorpion. В ходе работ по проекту был создан полноразмерный макет будущего штурмовика, но в 1994 году проект был закрыт из-за сокращения бюджетных расходов на оборону. Экономика страны, которая осуществляла переход от коммунистической модели к капиталистической, не могла позволить себе дальнейшие работы по созданию собственного боевого самолета. Приоритеты развития страны в тот период не предполагали наличия серьезных военных расходов.Разработкой нового ударного самолета для польских ВВС в конце 1980-х годов занялся завод PZL (польское Państwowe Zakłady Lotnicze — Государственный авиационный завод) — это основное и самое крупное авиационное предприятие Польши. Именно PZL являлся крупнейшим производителем авиационной техники в период между двумя мировыми войнами, при этом самолеты польского производства стояли на вооружении не только ВВС Польши, но и поставлялись на экспорт в другие европейские страны. Завод, расположенный в Варшаве, действовал с 1928 года по 1939 год. Позднее, начиная с 1950-х годов, данная аббревиатура использовалась уже как часть названия целого ряда польских государственных авиационных заводов, входивших в Zjednoczenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego PZL — Объединение авиационной и моторной промышленности. После 1989 года данные заводы стали независимыми предприятиями, которые при этом продолжили использование хорошо известного бренда PZL.Попытка вновь разработать собственный боевой самолет была предпринята в конце 1980-х годов специалистами завода PZL Okęcie . Выдавая задание конструкторам, представители ВВС Польши хотели получить новый универсальный боевой самолет, предназначенный для непосредственной поддержки войск на поле боя, а также борьбы с штурмовиками и ударными вертолетами противника и БПЛА (аналогично концепции боевого самолета SABA в Великобритании, работы над которым велись в 1980-х годах).При создании нового самолета его разработчики учитывали опыт современных войны. В частности, польские конструкторы изучали опыт войн во Вьетнаме и Афганистане, практическое применение штурмовиков в этих вооруженных конфликтах. Большое подспорье разработчикам оказал опыт, который был получен при проектировании и производстве учебно-тренировочного самолета PZL-130 Orlik. Это был самолет первоначального обучения, разработка которого велась в Польше с осени 1983 года. PZL-130 представлял собой цельнометаллический низкоплан с убирающимся шасси с носовой опорой и турбовинтовым двигателем мощностью 750 л.с. Самолет предназначался для обучения как военных, так и гражданских летчиков, в том числе высшему пилотажу, нанесению ударов по наземным целям, ведению воздушного боя, разведке. Самолет производился в Польше серийно, на 2010 год в составе ВВС имелось 38 самолетов данного типа. Учебный самолет мог нести и различные образцы вооружений, размещенных на 6 узлах подвески, боевая нагрузка составляла 800 кг.Первый прототип нового польского легкого ударного самолета был готов в 1990 году. Машина получила обозначение PZL 230 Skorpion. При проектировании самолета и необходимых расчетах активно использовалась компьютерная техника. После анализа большого объема технической информации и накопленных знаний в авиастроении, а также опыта реального применения штурмовой авиации в современных конфликтах к самолету Skorpion были сформированы следующие требования:— высокая маневренность, которая должна была обеспечить выживаемость самолета над полем боя;— сильное вооружение, в том числе современные системы наведения;— обеспечение короткого взлета и посадки, так называемой STOL (Short Take-Off and Landing), возможность использовать самолет с прифронтовых аэродромов, в том числе с грунтовым покрытием;— компактное размещение критически важных элементов в забронированном пространстве, а также использование решений, уменьшающих восприимчивость самолета к последствиям обстрела с земли;— несложные конструкторские решения, призванные снизить стоимость штурмовика;— модульность конструкции, которая должна была упростить проведение всех видов ремонтных работ, в том числе в полевых условиях.Первоначально новый ударный самолет планировалось оснастить двумя турбовинтовыми двигателями (ТВД) РТ6А-67А с толкающими винтами. Самолет должен был разгоняться до 640 км/ч, масса боевой нагрузки составила бы 2000 кг. При этом вместе с самолетом могли использоваться как боеприпасы NATO, так и боеприпасы стран Варшавского договора. Конструкторы также планировали добиться возможности укороченного взлета и посадки с использованием ВПП длиной всего 250 метров. Первые проекты самолета были представлены военным в 1991 году.Однако довольно скоро концепция ударного самолета была пересмотрена. Военные попросили увеличить скорость полета до 1000 км/ч, а массу боевой нагрузки довести до 4 000 кг. Для этого вместо ТВД на самолете решено было установить два турбореактивных двигателя с большой степенью двухконтурности (ТРДД). При этом вырастала и необходимая для взлета длина ВПП, она увеличилась до 400 метров. Планировалось, что новый штурмовик сможет совершать управляемый полет на углах атаки до 50 градусов. Поворот на 180 градусов самолет должен был выполнять всего за 5 секунд.Полноразмерный макет нового штурмовика PZL 230 Skorpion был построен во второй половине 1992 года. Уже тогда внешний облик нового самолета приковывал к себе взгляды окружающих. Самолет был выполнен по аэродинамической схеме «утка», при которой органы продольного управления по тангажу (горизонтальное оперение) размещены впереди центра тяжести летательного аппарата (крыла). Использование данной схемы позволяет обеспечить управление по тангажу без потери подъемной силы на балансировку. Самолеты, построенные по этой схеме, обладают лучшими характеристиками грузоподъемности на единицу площади крыла и маневренности по тангажу. Данная аэродинамическая схема обеспечивает более высокие несущие свойства и более высокие аэродинамические характеристики летательного аппарата.PZL 230 Skorpion отличался плавным сопряжением крыла и фюзеляжа. Вертикальное оперение самолета было V-образным. Реактивные двигатели были расположены в отдельных гондолах на пилонах в хвостовой части самолета. В конструкции планера штурмовика использовались главным образом композитные материалы. Позаботились польские конструкторы и о внедрении отдельных элементов технологии «Стелс». Корпус самолета выполнили более плоским по сравнению с первоначальными эскизами, на нем практически не было никаких выступов и боковых плоскостей, которые могли быть естественными отражателями электромагнитных волн. В кабине пилота было расположено катапультное кресло Мартин-Бейкер MK.10L, установленное с наклоном в 34 градуса. В этом кресле летчик мог выдерживать перегрузки до 9g. Кабина летчика была бронирована, она должна была обеспечить ему защиту от попадания пуль калибра до 12,7 мм.Рассматривалась возможность установки на самолет трех разных двигателей: ТРДД Пратт-Уитни Канада PW305 (2х2380 кгс), Текстрон Лайкоминг LF505 (2х2840 кгс) или Гаррет ATF3 (2х2480 кгс). Авионика и набор электронного оборудования как польского, так и западного производства. В кабине пилота должен был находиться индикатор на лобовом стекле (ИЛС), многофункциональные кабинные индикаторы на цветных электронно-лучевых трубках, инерциальная навигационная система (ИНС). Также планировалось наличие электродистанционной системы управления (ЭДСУ).Основным вооружением штурмовика была 4-хствольная 25-мм авиационная пушка GAU-12/U производства компании «Дженерал Электрик» (боезапас 300 снарядов). Также под фюзеляжем самолета могла быть подвешена 7-ствольная 30-мм авиационная пушка GAU-8 той же компании, созданная специально для американского штурмовика А-10. Самолет мог использовать различные бомбы, в том числе КАБ, НАР и управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», которые располагались на 13 внешних узлах подвески.Летно-технические характеристики PZL-230D «Skorpion»:Габаритные размеры: длина — 10 м, высота — 4,2 м, размах крыла — 12,1 м, площадь крыла — 25,4 м2.Взлетная масса — 11 000 кг.Максимальная скорость полета — 1000 км/ч.Боевой радиус действия — 300 км.Практический потолок — 12 000 м.Скороподъемность — 90 м/с.Боевая нагрузка — до 4 000 кг на 13 узлах внешней подвески: бомбы (в том числе КАБ), НАР, УР класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».Вооружение — четырехствольная 25-мм пушка GAU-12/U (300 снарядов).Экипаж — 1 человек.