Британский эсминец в Чёрном море

РЛС сантиметрового диапазона SAMPSON, выполненная по технологии АФАР

Ракета Aster и РЛС SAMPSON, уже установленная на фок-мачте эсминца.

HMS Dragon - боевой дракон Её Величества

Подразделениям Черноморского флота скоро предстоит знакомство с одним из самых совершенных боевых кораблей нашего времени.По сообщениям западных информагенств, эсминец HMS Diamond взял курс к берегам Украины.Эсминец “Даймонд” был заложен в 2005, спущен на воду в 2007 и введен в строй в 2011 году.Стоимость постройки корабля, по официальным данным, составила свыше одного млрд. фунтов стерлингов, что сделало “Даймонд” самым дорогим эсминцем в мировой истории. Лишь в 2016 году первенство в этом сомнительном достижении перешло к американскому “Замволту”.Как и его систершипы (Daring, Dauntless, Dragon, Duncan и Defender), HMS Diamond принадлежит к серии эскадренных миноносцев Тип 45 “Дэринг” (“Отважный”). Строительство серии велось на протяжении 10 лет в период с 2003 по 2013 гг.Примечательной особенностью шестёрки “Отважных” являетсяЭсминцы нового поколения созданы исключительно для защиты, в первую очередь - от воздушных угроз.И в этой концепции нет ничего позорного. Запускать крылатые ракеты может любой корабль классом от речного катера. Но осуществить перехват воздушной цели - обнаружить, рассчитать траекторию и навести ракеты за сотню километров от корабля, для такой задачи требуется целый эсминец.Являясь морской ПВО-платформой, “Даймонд” выполняет функции командного пункта, координируя действия авиации и ПВО оперативных флотских соединений.Сила эсминца - в его радарах.Первый - сканирует все пространство, вплоть до ближнего космоса.Второй - непрерывно всматривается в линию горизонта, опасаясь появления низколетящих самолетов и ракет.Если угроза обнаружена - радар переходит в боевой режим, программируя автопилоты выпущенных зенитных ракет, стараясь подвести их как можно ближе к выбранной цели.Дополнительные радары подсветки британцу не требуются - его ракеты оснащены активными головками самонаведения (активируются на конечном участке).Основной боекомплект - 48 пусковых шахт для зенитных ракет семейства “Астер”. Существующие модификации имеют дальность стрельбы 120 км и маршевую скорость полета 4,5М. Ракеты оснащены управляемым вектором тяги и способны маневрировать с перегрузкой до 60 единиц.В сравнении с ракетами корабельного С-300ФМ, британские ракеты имеют худшие энергетические характеристики. Тем не менее, “Астры” компактнее, имеют в 4 раза меньший стартовый вес, превосходят в маневренности и оснащены активной ГСН - со всеми вытекающими преимуществами (и недостатками)Следующее поколение британских ЗУР обещает получить возможность разгоняться до семи скоростей звука и поражать цели вне атмосферы Земли. По крайней мере, возможности средств обнаружения эсминцев позволяют это делать уже сейчас.Как и любой крупный боевой корабль эсминец Тип 45 обладает умеренной универсальностью. К примеру, на его борту установлена американская система радиотехнической разведки AN/SSQ-130.Предусмотрено постоянное базирование вертолёта, также зарезервированы места для мобильного госпиталя и размещения взвода морой пехоты.Эсминец оснащен новой системой противоторпедной защиты SSTD на основе буксируемой низкочастотной антенны (обнаружение угроз), пары буксируемых “погремушек” и 16 отстреливаемых акустических имитаторов для обмана самонаводящихся торпед противника.Те, кто указывают на слабость вооружения “Дэрингов” обычно не берут в расчет, что современные корабли НАТО недогружены, ради снижения лишних расходов в мирное время.При возникновении ситуации, хотя бы отдаленно грозящей конфликтом, на “Дэринг”, при желании моряков, будет установлено множество дополнительного вооружения. Например, в ряде источников упоминаются две секции УВП (16 пусковых шахт) для “Томагавков”.Впрочем, у Ройял Нэви имеются куда более эффективные носители для крылатых ракет - семь атомных подлодок типа “Трафальгар” и “Астьют” (новые, четвертого поколения).А у надводных кораблей своя четко поставленная задача. Противовоздушная оборона.Сокращенный экипаж - всего 190-200 чел., что неожиданно мало для корабля такого уровня. К примеру, экипажи отечественных БПК и американских Иджис-эсминцев больше по численности в два раза.Многофункциональная мачта - высокая тёмная конструкция в средней части эсминца, объединившая сенсоры и антенны прёмно-передающих устройств.Комбинированная силовая установка с полностью электрической трансмиссией.Двигатели полного хода - две газовые турбины Rolls-Royce WR-21, созданные на основе двигателей гражданских авиалайнеров.Крейсерский ход - пара судовых дизелей финской компании “Вяртисля”.Электротрансмиссия (Full Electric Propulsion, FEP) устраняет механическую связь между силовой установкой и гребными винтами.Это сокращает длину валов гребных винтов и снимает ограничения при выборе компоновки отсеков и размещения оборудования.Среди других преимуществ - меньшая вибрация корпуса, положительно влияющая на работу сонаров и др. чувствительных сенсоров.В перспективе - эффективное распределение энергоресурсов и (в зависимости от задачи) возможность перенаправить всю энергию на один конкретный потребитель.Дополнительное охлаждение рабочего тела и система рекуперация отработавших газов положительно влияют на КПД установки. При полном запасе топлива 1100 тонн эсминец способен дважды пересечь океан. Разумеется, только в теории. На практике боевым кораблям запрещается ходить с пустыми баками; едва уровень топлива понизится до 50%, как-правило, следует обязательная дозаправка.Эсминцы Тип 45 производят хорошее впечатление, благодаря инновационной конструкции, грамотному подбору вооружений и хорошему вкусу конструкторов.Черноморский визит HMS Diamond порадует прессу, но вряд ли станет полезен для сбора технических сведений. Всю информацию по этому кораблю можно получить от многочисленных контракторов по всему миру. Замерить “поля” и рабочие частоты РТС наши моряки могли при встрече в Ла-Манше, ведь эсминцы этого типа регулярно входят в “почетный эскорт” наших кораблей.Остается надеяться, что благородные линии “Даймонда” смогут разжечь здоровую зависть среди тех, кому по чину и рангу положено задумываться о перевооружении отечественного флота.Также, как много лет назад министр обороны Великобритании вылетал на вертолете полюбоваться на идущий в океане советский атомный крейсер.