17:02 31 января

В ДНР холодно. В ДНР жарко

В ДНР холодно. В ДНР жарко


На Донбассе холодно. В последние дни температура воздуха опускалась ниже отметки минус двадцать градусов. В результате особо несладко было жителям прифронтовых районов, где о центральном отоплении давно уже можно забыть.

На Донбассе жарко. Ситуация, обострившаяся в январе, грозит перерасти в полномасштабные боевые действия. Граждане Республики вновь ярко вспоминают 2014 год, когда города содрогались от войны. Особо «горячо» было в ночи с 28 на 29 января и с 29 на 30 января в Донецке, Ясиноватой и Макеевке. Крайне беспокойно и на юге Республики. Счет нарушений «режима тишины» со стороны карателей Порошенко переваливает за две тысячи.


28 января среди бела дня был обстрелян город Докучаевск, расположенный на юге ДНР. Повреждены жилой дом и магазин. Кроме того, без света остались Коминтерново и еще несколько южных населенных пунктов.

Снова поступают трагические сообщения о гибели и ранениях мирных жителей. 29 января в результате обстрела Куйбышевского района Донецка один из снарядов упал на территорию автосервиса. Был ранен 57-летний автослесарь. Пострадало несколько автобусов и автомобилей.

По данным Оперативного командования ДНР, этот обстрел минометными снарядами калибра 120 мм. осуществлялся подразделением 92-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.

Днем 29 января от украинских вояк досталось Макеевке. Там как раз находились журналисты российского телеканала НТВ, брали интервью у местных жителей, чьи дома пострадали накануне. Все они – и журналисты, и интервьюируемые – попали под обстрел и были вынуждены лечь на землю. К счастью, чудом обошлось без жертв.

Под огнем карателей оказалась Донецкая фильтровальная станция. Повреждена крыша. Сотрудникам приходится периодически спускаться в бомбоубежище, когда «бахи» становятся слишком громкими и слишком близкими. Возникли опасения, что придется останавливать работу станции и эвакуировать персонал. Это означает, что жители Донецка и других городов останутся без воды. Были также отмечены попадания по территории Верхнекальмиусской фильтровальной станции.

30 января с украинских позиций был обстрелян Червоногвардейский район Макеевки. В результате пострадала больница №5. Два человека убиты: одна женщина погибла на месте, еще один человек, получивший ранения, умер позже. Еще двое граждан пострадали.

Снова приходится эвакуировать детей, учащихся в школах. Вспоминаются циничные слова господина Порошенко: «Их дети будут сидеть в подвалах». Так, в школе № 32, находящейся в Макеевке, пришлось прервать занятия из-за обстрела, который начался утром – в 9:30. Как раз в то время, когда шли уроки.

В Донецке введены ограничения на движение транспорта по Киевскому району. Теперь автобусы и троллейбусы будут проезжать лишь три остановки от Шахтерской площади – а это не так уж далеко от центра. Расположенный далее район Путиловка снова находится в опасности. Многие жители, только-только восстановившие свои квартиры в этом районе после предыдущих обстрелов, рискуют снова заполучить снаряд в окно.

Погибают не только мирные жители, но и военнослужащие – защитники Донецкой Народной Республики. Лучшие люди, вставшие на защиту своих домов, своих семей, своего родного края.



Один из убитых - командир 3-го батальона 11-го отдельного мотострелкового полка Иван Балакай, носивший позывной «Грек». О нем очень тепло вспоминают сослуживцы. Он был строителем по профессии. С первых же дней государственного переворота на Украине и последующего противостояния принимал активное участие в Русской Весне. Стоял у истоков зарождения легендарного батальона «Восток».

Из-за ожесточенных обстрелов армия ДНР вынуждена была дать «ответку», хотя руководство Республики делает все возможное, чтобы со стороны Республики не было нарушений Минских договоренностей. Но в данном случае излишне щепетильное соблюдение этих соглашений грозило серьезным прорывом оккупантов. В результате каратели понесли потери. Сообщается о девяти погибших и 15 раненых.

Нужно сказать, что руководство Республики в последние дни неоднократно выражало опасения, что возможны серьезные провокации. Боевики «Правого сектора» (организация, запрещенная в РФ) и других радикальных группировок могут обстрелять населенные пункты, находящиеся под контролем украинских оккупантов, а затем обвинить в этом армию ДНР.

И вот поступает срочное сообщение: из-за положения в Авдеевке господин Порошенко экстренно прервал визит в Германию и вылетел на Украину. Он якобы намерен «координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы», как утверждают в его администрации.

Ситуация, к сожалению, может стать еще «жарче». Просто так международные визиты не прерывают.

В своем заявлении обеспокоенность выразил один из руководителей ДНР, спикер Народного совета Денис Пушилин: «Различного рода провокациями и обстрелами Украина делает все возможное для возобновления полномасштабных боевых действий... Считаем действия СММ ОБСЕ недостаточными... Нужны конкретные решения и действия. Одних заявлений и выражения обеспокоенности ситуацией недостаточно».
Автор: Елена Громова


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Комментарии 11
  1. НЕКСУС Сегодня, 15:05
    Минск-2 -это мертвый договор.И это было понятно практически с самого начала. Активные боевые действия УЖЕ начались ...война на Донбассе вновь открывает свой счет убитых.
    И в этой связи России не мешало бы хоть что-то сделать,а не просто держать все на уровне разговоров.
    НЕКСУС
    1. Крымский партизан 1974 Сегодня, 15:50
      минск-2 уже почит в историческом архиве с 1 января 2017 года, так что его ни кто не продлевал, сейчас речь идёт -"А ШО ДЕЛАТЬ?" с украдинской стороны, потому как со стороны ДНР уже всё ясно как день, и ждут , когда увс и нацбаты начнут выпровлять светлодарскую дугу полезая в горлышко бутылки, но всу очкует, а нацбанды вряд ли сами полезут, да и так сейчас важен для ДНР Жданова (Мариуполь), вот тут будет самая бойня для всу и нацбанд, там баня затеевается конкретная, с потерей хунтой Жданова будет конец всей бойни,потому как Азовское море для них будет потеряно как стратегическое транспортное перемещение, Геническ и бердянск это не восполнят
      Крымский партизан 1974
      1. НЕКСУС Сегодня, 16:02
        Цитата: Крымский партизан 1974
        сейчас речь идёт -"А ШО ДЕЛАТЬ?"

        Паскудство ситуации вообще с Новороссии в том,что Россия не может ввести войска по одной причине-если введем,то для простых украинцев мы станем оккупантами и агрессорами. И ситуация в этой связи по сути патовая. Помогать то мы помогаем новороссам,да только им бы людей побольше,дабы погнать фашистов далеко на Запад.
        НЕКСУС
        1. Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:25
          поверь на слово, вводить войска РФ на территорию ДНР и ЛНР нет ни какой необходимости, ВС ДНР и милиция ЛНР довольно нехило снабжена "отжатым" оружием, и самое главное- дисциплина там на высоте , и всякий сброд не берут, а там где дисциплина-то и действия толковые, единственное помогать-что мы и делаем, и ни какого паскудства, а беженцев с Донбасса меньше слушай. слушать надо тех кто остался защищать свою землю, и уже защитили, осталось не много
          Крымский партизан 1974
          1. НЕКСУС Сегодня, 16:30
            Цитата: Крымский партизан 1974
            а беженцев с Донбасса меньше слушай

            Я их и не слушаю..
            Цитата: Крымский партизан 1974
            слушать надо тех кто остался защищать свою землю, и уже защитили, осталось не много

            Вы видимо не поняли ,что я сказал...Очень остро стоит вопрос в Новороссии с количественным личным составом .Людей мало!Вот я о чем толкую. Было бы больше бойцов,могли бы и до Киева дойти...
            НЕКСУС
            1. Крымский партизан 1974 Сегодня, 16:40
              "Очень остро стоит вопрос в Новороссии с количественным личным составом .Людей мало!"
              нет , не остро, вполне достаточно. у меня там коллега поцеху в МЧС работает, я как то запрос делал -нужны люди для разминирования-ответили нет, но позже надо будет, - да и так, созваниваемся регулярно, спрашиваю -ну чё подмога нужна? а тот -та какая подмога, вот ежели б на европу танковым валом да штаты ядерной кувалдой!!!! -так что всё норм, а специально освобождать всю окрадину????? это глупо, население окрадины должно само прийти в себя, но по ходу такого не будет в ближайшие 50-ть лет, а бывший локоматив экономики УССР (украдины) Донбасс уже уже ушёл безвозвратно, обещял не вернуться
              Крымский партизан 1974
  2. Мар.Тира Сегодня, 15:22
    Цитата: НЕКСУС
    Минск-2 -это мертвый договор.И это было понятно практически с самого начала. Активные боевые действия УЖЕ начались ...война на Донбассе вновь открывает свой счет убитых.
    И в этой связи России не мешало бы хоть что-то сделать,а не просто держать все на уровне разговоров.

    Слова Российского руководства,что Минск остановит кровопролитие,к сожалению так и остались словами.Ну разве что прибавили немного авторитета Путину,и всё.Режиму Потроха нужна была передышка,и новые каналы для выкачивания ресурсов с Украины.А Донбассу придти немного в себя,и укрепиться.Вот и всё!Всё начнётся сначала и будет идти пока власть нацистов не будет уничтожена полностью.!
    Мар.Тира
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:05
      Цитата: Мар.Тира
      Всё начнётся сначала и будет идти пока власть нацистов не будет уничтожена полностью.!

      Для меня всегда было непонятно одно...Донецк поднялся,Луганск поднялся,Крым поднялся,а Одесса,Харьков,Мариуполь легли под нацистов...или в этих городах не такие же люди живут?
      НЕКСУС
  3. Михаил55 Сегодня, 15:49
    Скоро МИНСК станет ругательным словом. Ну не дети же мы в самом деле...разве злодей может делать добро по определению?
    Михаил55
  4. Мар.Тира Сегодня, 16:14
    Цитата: НЕКСУС
    Цитата: Мар.Тира
    Всё начнётся сначала и будет идти пока власть нацистов не будет уничтожена полностью.!

    Для меня всегда было непонятно одно...Донецк поднялся,Луганск поднялся,Крым поднялся,а Одесса,Харьков,Мариуполь легли под нацистов...или в этих городах не такие же люди живут?

    Крым,Луганск,Донецк,поддержала Россия.Остальных просто тупо задавили армией.Вы помните площадь Мариуполя,когда людей стреляли прямо в лицо,и они падали окровавленные?Когда Стрелкову отказали в поддержке,и он вынужден был уйти,задавили и остальных.США знает как давить народы,которым не на что опереться.Это Россия играет в демократию,и стыдливо замалчивает помощь!ЦРУ не чего стесняться!
    Мар.Тира
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:31
      Цитата: Мар.Тира
      Это Россия играет в демократию,и стыдливо замалчивает помощь!

      Вот поэтому я и сказал...все решиться после встречи Путина и Трампа.
      НЕКСУС

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