В ДНР холодно. В ДНР жарко

На Донбассе холодно. В последние дни температура воздуха опускалась ниже отметки минус двадцать градусов. В результате особо несладко было жителям прифронтовых районов, где о центральном отоплении давно уже можно забыть.На Донбассе жарко. Ситуация, обострившаяся в январе, грозит перерасти в полномасштабные боевые действия. Граждане Республики вновь ярко вспоминают 2014 год, когда города содрогались от войны. Особо «горячо» было в ночи с 28 на 29 января и с 29 на 30 января в Донецке, Ясиноватой и Макеевке. Крайне беспокойно и на юге Республики. Счет нарушений «режима тишины» со стороны карателей Порошенко переваливает за две тысячи.28 января среди бела дня был обстрелян город Докучаевск, расположенный на юге ДНР. Повреждены жилой дом и магазин. Кроме того, без света остались Коминтерново и еще несколько южных населенных пунктов.Снова поступают трагические сообщения о гибели и ранениях мирных жителей. 29 января в результате обстрела Куйбышевского района Донецка один из снарядов упал на территорию автосервиса. Был ранен 57-летний автослесарь. Пострадало несколько автобусов и автомобилей.По данным Оперативного командования ДНР, этот обстрел минометными снарядами калибра 120 мм. осуществлялся подразделением 92-й отдельной механизированной бригадой ВСУ.Днем 29 января от украинских вояк досталось Макеевке. Там как раз находились журналисты российского телеканала НТВ, брали интервью у местных жителей, чьи дома пострадали накануне. Все они – и журналисты, и интервьюируемые – попали под обстрел и были вынуждены лечь на землю. К счастью, чудом обошлось без жертв.Под огнем карателей оказалась Донецкая фильтровальная станция. Повреждена крыша. Сотрудникам приходится периодически спускаться в бомбоубежище, когда «бахи» становятся слишком громкими и слишком близкими. Возникли опасения, что придется останавливать работу станции и эвакуировать персонал. Это означает, что жители Донецка и других городов останутся без воды. Были также отмечены попадания по территории Верхнекальмиусской фильтровальной станции.30 января с украинских позиций был обстрелян Червоногвардейский район Макеевки. В результате пострадала больница №5. Два человека убиты: одна женщина погибла на месте, еще один человек, получивший ранения, умер позже. Еще двое граждан пострадали.Снова приходится эвакуировать детей, учащихся в школах. Вспоминаются циничные слова господина Порошенко: «Их дети будут сидеть в подвалах». Так, в школе № 32, находящейся в Макеевке, пришлось прервать занятия из-за обстрела, который начался утром – в 9:30. Как раз в то время, когда шли уроки.В Донецке введены ограничения на движение транспорта по Киевскому району. Теперь автобусы и троллейбусы будут проезжать лишь три остановки от Шахтерской площади – а это не так уж далеко от центра. Расположенный далее район Путиловка снова находится в опасности. Многие жители, только-только восстановившие свои квартиры в этом районе после предыдущих обстрелов, рискуют снова заполучить снаряд в окно.Погибают не только мирные жители, но и военнослужащие – защитники Донецкой Народной Республики. Лучшие люди, вставшие на защиту своих домов, своих семей, своего родного края.Один из убитых - командир 3-го батальона 11-го отдельного мотострелкового полка Иван Балакай, носивший позывной «Грек». О нем очень тепло вспоминают сослуживцы. Он был строителем по профессии. С первых же дней государственного переворота на Украине и последующего противостояния принимал активное участие в Русской Весне. Стоял у истоков зарождения легендарного батальона «Восток».Из-за ожесточенных обстрелов армия ДНР вынуждена была дать «ответку», хотя руководство Республики делает все возможное, чтобы со стороны Республики не было нарушений Минских договоренностей. Но в данном случае излишне щепетильное соблюдение этих соглашений грозило серьезным прорывом оккупантов. В результате каратели понесли потери. Сообщается о девяти погибших и 15 раненых.Нужно сказать, что руководство Республики в последние дни неоднократно выражало опасения, что возможны серьезные провокации. Боевики «Правого сектора» (организация, запрещенная в РФ) и других радикальных группировок могут обстрелять населенные пункты, находящиеся под контролем украинских оккупантов, а затем обвинить в этом армию ДНР.И вот поступает срочное сообщение: из-за положения в Авдеевке господин Порошенко экстренно прервал визит в Германию и вылетел на Украину. Он якобы намерен «координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы», как утверждают в его администрации.Ситуация, к сожалению, может стать еще «жарче». Просто так международные визиты не прерывают.В своем заявлении обеспокоенность выразил один из руководителей ДНР, спикер Народного совета Денис Пушилин: «».