06:16 31 января

Усложнение ситуации в районе Дейр-эз-Зора

В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что накануне с транспортных самолётов ВКС РФ была десантирована гуманитарная помощь в осаждённый террористами ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Гумпомощь была собрана по линии Организации Объединённых Наций. Из сообщения:
Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,7 тонн гуманитарных грузов - продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.


Усложнение ситуации в районе Дейр-эз-Зора


Кроме того, российские военнослужащие координационного центра провели операции по распространению гуманитарной помощи в освобождённом Алеппо. В данном случае местным жителями передано более 15 тонн гуманитарной помощи. В первую очередь речь идёт о продуктах питания: муке, крупах, мясных консервах.


О положении дел в районе Дейр-эз-Зора сообщил представитель МО РФ генерал Сергей Рудской. Его заявление приводит «Интерфакс»:
Используя подавляющее численное превосходство, боевики ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск. В случае взятия города его жителей ждёт настоящий геноцид. Население Дейр-эз-Зора может быть полностью истреблено. В настоящее время гарнизон города при поддержке ВКС России продолжает сопротивление террористам ИГИЛ.


По некоторым данным, боевики ИГИЛ увеличили площади контролируемых территорий к северо-западу от города после очередной атаки на позиции сирийских войск.

Использованы фотографии: ФАН
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Комментарии 1
  1. Mavrikiy Сегодня, 06:10
    ИГИЛ пошел в атаку, не впервый раз. Отбомбимся.
    Mavrikiy

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