Усложнение ситуации в районе Дейр-эз-Зора

Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,7 тонн гуманитарных грузов - продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.

Используя подавляющее численное превосходство, боевики ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск. В случае взятия города его жителей ждёт настоящий геноцид. Население Дейр-эз-Зора может быть полностью истреблено. В настоящее время гарнизон города при поддержке ВКС России продолжает сопротивление террористам ИГИЛ.