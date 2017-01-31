Усложнение ситуации в районе Дейр-эз-Зора
В российском центре по примирению враждующих сторон в Сирии сообщили, что накануне с транспортных самолётов ВКС РФ была десантирована гуманитарная помощь в осаждённый террористами ИГИЛ (запрещенная в РФ организация). Гумпомощь была собрана по линии Организации Объединённых Наций. Из сообщения:
Кроме того, российские военнослужащие координационного центра провели операции по распространению гуманитарной помощи в освобождённом Алеппо. В данном случае местным жителями передано более 15 тонн гуманитарной помощи. В первую очередь речь идёт о продуктах питания: муке, крупах, мясных консервах.
О положении дел в районе Дейр-эз-Зора сообщил представитель МО РФ генерал Сергей Рудской. Его заявление приводит «Интерфакс»:
По некоторым данным, боевики ИГИЛ увеличили площади контролируемых территорий к северо-западу от города после очередной атаки на позиции сирийских войск.
Российскими самолетами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлено 20,7 тонн гуманитарных грузов - продуктов питания, полученных сирийскими властями по линии ООН.
Кроме того, российские военнослужащие координационного центра провели операции по распространению гуманитарной помощи в освобождённом Алеппо. В данном случае местным жителями передано более 15 тонн гуманитарной помощи. В первую очередь речь идёт о продуктах питания: муке, крупах, мясных консервах.
О положении дел в районе Дейр-эз-Зора сообщил представитель МО РФ генерал Сергей Рудской. Его заявление приводит «Интерфакс»:
Используя подавляющее численное превосходство, боевики ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск. В случае взятия города его жителей ждёт настоящий геноцид. Население Дейр-эз-Зора может быть полностью истреблено. В настоящее время гарнизон города при поддержке ВКС России продолжает сопротивление террористам ИГИЛ.
По некоторым данным, боевики ИГИЛ увеличили площади контролируемых территорий к северо-западу от города после очередной атаки на позиции сирийских войск.
Использованы фотографии: ФАН