09:22 31 января

Реакция Израиля на иранские ракетные испытания

Израиль потребовал от Совета безопасности ООН срочного проведения заседания в связи с иранскими действиями в рамках новых ракетных испытаний. Иран накануне провёл пуск баллистической ракеты средней дальности с полигона Семнан, находящегося примерно в 230 км от Тегерана. Ракета пролетела не менее 960 км, после чего произошёл взрыв.

Реакция Израиля на иранские ракетные испытания


Первым СМИ, сообщившим об испытаниях Ираном баллистической ракеты, стал американский телеканал FOXNews, делая акцент на том, что это первое ракетное испытание в Иране с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа.


Необходимо отметить, что на основании резолюции ООН за номером 2231 от 2013 года Ирану рекомендовано воздерживаться от испытаний ракетного оружия, однако Иран на данный момент такие рекомендации игнорирует. Это вызывает крайне негативную реакцию у Израиля, который недавно сообщил об успешных испытаний противоракетных систем под названием «Праща Давида».

В январе 2016 года после длительных переговоров при активном участии России с Ирана были сняты основные санкции, под которыми государство находилось годами. В частности, Ирану был разрешён экспорт нефти. Сегодня в Израиле и США призывают снова наложить санкции на Иран за его позицию по развитию вооружённых сил.

Использованы фотографии: NDTV.com
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Комментарии 45
  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:24
    У ИЗРАИЛЯ самого рыльце в пушку.
    Заимел втихушку ядерное оружие...недопускает никакие международные инспекции на свои ядерные объекты ,а сам еще что то требует от соседей...попутно изредка проводя ракетно-бомбовые удары по ним когда захочет...жулье.
    Тот же ЛЕХА
    1. Cветлейший Сегодня, 06:50
      Да, это ладно... Абсурд в том - что эти проклятые сионисты, резолюции СБ выполнять отказываются, но сами бегут туда и жалуются на Иран.
      Cветлейший
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:19
        Цитата: Cветлейший
        Да, это ладно... Абсурд в том - что эти проклятые сионисты, резолюции СБ выполнять отказываются, но сами бегут туда и жалуются на Иран.

        Двуличность израильских товарисчей известна . Чем-то напоминает проституцию . Мы будем делать что хотим , а ООН нас должен защищать .
        bouncyhunter
  2. дядя Мурзик Сегодня, 06:36
    таки у Израиля "железный купол"!видимо прохудился laughing
    дядя Мурзик
    1. Cветлейший Сегодня, 06:51
      Да я вас умоляю, какой там купал - это медный таз...
      Cветлейший
      1. дядя Мурзик Сегодня, 07:11
        Cветлейший таки вы намекаете что израиль может накрыться новым ПРО "медным тазом"! laughing
        дядя Мурзик
      2. Alikos Сегодня, 07:39
        Цитата: Cветлейший
        Да я вас умоляю, какой там купал - это медный таз...



        А ещё "праща Давида")))
        Alikos
    2. SSR Сегодня, 07:02
      Цитата: дядя Мурзик
      таки у Израиля "железный купол"!видимо прохудился laughing

      И названия какие дают
      Купол железный... а чо не стальной или кевларовый? На композитный мозгов не хватило? Праща Давида а чо не Рогатка с майдауна? Там рогатка всем рогаткам была, не чета пращам всяким..
      SSR
      1. дядя Мурзик Сегодня, 07:19
        SSR это от названия "железный капут" laughing
        дядя Мурзик
      2. Громобой Сегодня, 07:26
        Цитата: SSR
        Праща Давида а чо не Рогатка с майдауна? Там рогатка всем рогаткам была, не чета пращам всяким..

        Давид победил Голиафа,а кого победила рогатка Майдауна? В пару "беркутов" попала,да и то мимо?
        Громобой
    3. Alikos Сегодня, 08:16
      Цитата: дядя Мурзик
      таки у Израиля "железный купол"!видимо прохудился laughing

      Прохудился! Действительно. Кумпол их "железный как-бы" проржавел однако
      Alikos
    4. andj61 Сегодня, 09:12
      Цитата: дядя Мурзик
      таки у Израиля "железный купол"!видимо прохудился laughing

      Вообще-то "железный купол" не под те ракеты заточен. А под такие они другие системы разрабатывают - "волшебная палочка" или "праща Давида"(для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска от 70 до 300 км), а также стоит с 2000 года на вооружении система "Хома" или "эрроу".
      andj61
  3. 100502 Сегодня, 06:37
    Эта не та нелегальная страна вопит о толерантности на каждом шагу а сама делает диаметрально противоположное?
    100502
  4. dik-nsk Сегодня, 06:38
    делая акцент на том, что это первое ракетное испытание в Иране с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа

    это как в Иронии судьбы - с прошлого года ничего не ел laughing
    dik-nsk
  5. Рабинович Сегодня, 06:38
    Иран играет с огнём. Постоянно угрожает уничтожить Израиль. Пытались с террористами договориться и вот результат - продолжает в том же духе.
    Рабинович
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:55
      Иран играет с огнём. Постоянно угрожает уничтожить Израиль


      И что???
      Вон КИЕВ тоже постоянно угрожает уничтожить РОССИЮ...что нам после этого войну что ли им объявлять...
      так что терпите израильтяне да обрящете...
      соседей не выбирают ...с ними живут рядом...с буйными и пакостными конечно тяжело общаться а куда деваться...бить начнешь вопли пойдут обижают убогих...приходится терпеть.
      Тот же ЛЕХА
      1. Cветлейший Сегодня, 09:03
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        соседей не выбирают ...с ними живут рядом...с буйными и пакостными конечно тяжело общаться а куда деваться...

        Вот и ответ вам, на вопрос почему Иран стремиться себя обезопасить.
        Cветлейший
        1. andj61 Сегодня, 09:14
          Цитата: Cветлейший
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          соседей не выбирают ...с ними живут рядом...с буйными и пакостными конечно тяжело общаться а куда деваться...

          Вот и ответ вам, на вопрос почему Иран стремиться себя обезопасить.

          Хорошие соседи - Иран и Израиль! bully И находятся буквально рядом - в тысяче км друг от друга! hi
          andj61
    2. rotmistr60 Сегодня, 06:57
      Ладно, вашу реакцию как-то можно понять - печетесь о своей, якобы безопасности, но при этом можете наносить удары по суверенным странам (Сирия). Но правильно выше заметили, что если сами не желаете выполнять резолюции СБ ООН, но при этом туда обращаетесь когда вам нужно. Вы уж определитесь.
      rotmistr60
    3. Cветлейший Сегодня, 07:23
      Сионисто-фашистский террористечское оккупационный кагал, ещё пытается других террористами называть? Продолжайте в том же духе и рано или поздно вас на мыло пустят.
      Cветлейший
    4. дядя Мурзик Сегодня, 07:29
      Рабинович наконец то узнал от куда появилась у наших украинских братьях поговорка "а нас то за шо",от наших еврейских друзей! laughing
      дядя Мурзик
    5. Alikos Сегодня, 08:12
      Цитата: Рабинович
      Иран играет с огнём. Постоянно угрожает уничтожить Израиль. Пытались с террористами договориться и вот результат - продолжает в том же духе.


      Да это брехня. Хуцпа по-вашему )
      Alikos
  6. Cветлейший Сегодня, 06:46
    Проклятые сионисты отказываются выполнять резолюции СБ ООН, но бежит в ООН и требует что бы те повлиял на Иран...
    Cветлейший
    1. Арон Заави Сегодня, 07:36
      Цитата: Cветлейший
      Проклятые сионисты отказываются выполнять резолюции СБ ООН, но бежит в ООН и требует что бы те повлиял на Иран...

      Ты еще забыл написать "Аллааа Акбар" в конце предложения.Тебе как джихадисту,стыдно забывать такие вещи.
      Арон Заави
      1. Cветлейший Сегодня, 08:45
        Цитата: Арон Заави
        "Аллааа Акбар"
        Это по вашей части, Сионисто-фашистский террористический оккупационный кагал
        Cветлейший
        1. Dan4eG Сегодня, 09:02
          И опять Алла я в бар забыл! laughing тебя ж за это повешають!
          Dan4eG
          1. Cветлейший Сегодня, 09:05
            Цитата: Dan4eG
            тебя ж за это повешають!

            Ну вам террористам видней, за что у вас там вещают.
            Cветлейший
  7. Мар.Тира Сегодня, 06:53
    Цитата: Рабинович
    Иран играет с огнём. Постоянно угрожает уничтожить Израиль. Пытались с террористами договориться и вот результат - продолжает в том же духе.

    В вас говорит дух холодной войны.Не угрожает Иран Израилю в наше время.А вот Израиль постоянно грозит,и в ООН,и в СМИ,нанести удар,по Ирану,и всячески пытается вставить им палку в колёса.
    Мар.Тира
  8. Волька Сегодня, 07:00
    баланс сил выравнивается на ближнем Востоке, потому евреи паникуют, но это еще что, помечтаем, вот когда закончится война в Сирии и арабы Ирана, Египта, Сирии, возможно Ливана создадут свой военно-политический блок по типу нато, это будет уже нечто, саудиты точно присядут и заткнутся, евреи будут визжать до конца, но ес и амерам будет не до них, вернее их самих ждет то, что мы преодолели в начале девяностых прошлого века...
    Волька
  9. samarin1969 Сегодня, 07:04
    Израиль прекрасно себя чувствует! Государство обычно живёт вне международного права: бомбят и проводят спецоперации где хотят, рисуют "свои" карты палестинских территорий, на ООН смотрят как беспомощный балаган. Вокруг - одни враги Израиля убивают других врагов Израиля (и шекели тратить не надо). ...Смысл запроса Израиля: или ограничьте амбиции Ирана или будем бомбить.
    samarin1969
    1. дядя Мурзик Сегодня, 07:18
      samarin1969 видимо не все так просто,раньше Израиль наносил удары не обращаясь в ООН!
      дядя Мурзик
      1. andj61 Сегодня, 09:17
        Цитата: дядя Мурзик
        samarin1969 видимо не все так просто,раньше Израиль наносил удары не обращаясь в ООН!

        Да он и сейчас удары наносит, в ООН не обращаясь. request
        Просто для того, чтобы врагу ущерб нанести - все средства хороши: и бомбы с ракетами, и пальчиком через ООН погрозить! yes hi
        andj61
  10. Рабинович Сегодня, 07:20
    Цитата: Волька
    помечтаем

    Цитата: Волька
    евреи будут визжать до конца

    да уж...
    Рабинович
  11. Рабинович Сегодня, 07:30
    Цитата: Cветлейший
    рано или поздно вас на мыло пустят

    м-да...
    вот поэтому надо не дожидаться, а бомбить врагов. Или оружие которое против Израиля готовится.
    Спасибо что согласен со мной.
    Чтобы из меня не делали мыло я буду сопротивлятся, жить хочется.
    Рабинович
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:33
      вот поэтому надо не дожидаться, а бомбить врагов. Или оружие которое против Израиля готовится.


      what С кого начнете...огласите список.
      Тот же ЛЕХА
      1. Арон Заави Сегодня, 07:44
        Цитата: Тот же ЛЕХА

        what С кого начнете...огласите список.

        Прям нас спрашивать будут. laughing Есть у меня ощущение,что на форуме отсутствуют члены правительства или представители ГШ и разведки.
        Арон Заави
        1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:48
          Есть у меня ощущение,что на форуме отсутствуют члены правительства или представители ГШ и разведки.

          smileБывает к нам ребята из 13 палаты заскакивают, воюют с ребятами из 6 шестой палаты...кто их разберет какие у них звания и должности на самом деле.
          Тот же ЛЕХА
    2. Cветлейший Сегодня, 08:56
      Цитата: Рабинович
      вот поэтому надо не дожидаться, а бомбить врагов. Или оружие которое против Израиля готовится.

      Вот по этому из вас мыло и сделают
      Цитата: Рабинович

      Спасибо что согласен со мной.

      С вами я соглашусь только в одном случае. Если вы запретить иудаизм, за идеи расовой сегрегации и распространения идеологии фашизма.
      Cветлейший
  12. Оператор Сегодня, 07:57
    У Израиля истерика - в наглую оккупирует территории Палестины, Сирии и ООН, нарушая многочисленные решения Генассамблеи и Совбеза, но при этом сам что-то там требует от той же ООН.
    Оператор
    1. Арон Заави Сегодня, 08:27
      Цитата: Оператор
      У Израиля истерика - в наглую оккупирует территории Палестины, Сирии и ООН, нарушая многочисленные решения Генассамблеи и Совбеза, но при этом сам что-то там требует от той же ООН.

      Ой и кто бы говорил. laughing
      Арон Заави
      1. Cветлейший Сегодня, 09:00
        Цитата: Арон Заави

        Ой и кто бы говорил. laughing

        Мы уж точно первыми не на кого не нападали. А уж сколько земли мы раздали, из того что было нашим, так что если кому и говорить - то НАМ.
        Cветлейший
      2. Dan4eG Сегодня, 09:04
        Оператор говорит,он как представитель параллельной вселенной имеет голос! laughing
        Dan4eG
  13. Рабинович Сегодня, 08:39
    Цитата: Оператор
    истерика

    Ну любой бы заволновался если ему угрожать уничтожением.
    Я думаю Либерман следит и всё держит под контролем, все цели иранские на прицеле . Чтобы сразу одновременно всё обезвредить.
    Рабинович
    1. дядя Мурзик Сегодня, 09:03
      таки шо вы так волнуетесь,у Израиля есть "рогатка Давида"! laughing
      дядя Мурзик
      1. Рабинович Сегодня, 09:09
        Даже не знаю, Иран сказал что уничтожит нас за 8 минут sad
        http://mignews.com/news/politic/230516_101929_163
        06.html

        Иран: У нас есть 100 000 ракет, чтобы уничтожить Израиль
        http://mignews.com/news/arabisrael/080716_201224_
        55997.html


        Цитата: дядя Мурзик
        у Израиля есть "рогатка Давида"!

        С нами Всевышний, надеюсь он не оставит нас.
        Рабинович

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