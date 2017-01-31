Реакция Израиля на иранские ракетные испытания
Израиль потребовал от Совета безопасности ООН срочного проведения заседания в связи с иранскими действиями в рамках новых ракетных испытаний. Иран накануне провёл пуск баллистической ракеты средней дальности с полигона Семнан, находящегося примерно в 230 км от Тегерана. Ракета пролетела не менее 960 км, после чего произошёл взрыв.
Первым СМИ, сообщившим об испытаниях Ираном баллистической ракеты, стал американский телеканал FOXNews, делая акцент на том, что это первое ракетное испытание в Иране с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа.
Необходимо отметить, что на основании резолюции ООН за номером 2231 от 2013 года Ирану рекомендовано воздерживаться от испытаний ракетного оружия, однако Иран на данный момент такие рекомендации игнорирует. Это вызывает крайне негативную реакцию у Израиля, который недавно сообщил об успешных испытаний противоракетных систем под названием «Праща Давида».
В январе 2016 года после длительных переговоров при активном участии России с Ирана были сняты основные санкции, под которыми государство находилось годами. В частности, Ирану был разрешён экспорт нефти. Сегодня в Израиле и США призывают снова наложить санкции на Иран за его позицию по развитию вооружённых сил.
Первым СМИ, сообщившим об испытаниях Ираном баллистической ракеты, стал американский телеканал FOXNews, делая акцент на том, что это первое ракетное испытание в Иране с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа.
Необходимо отметить, что на основании резолюции ООН за номером 2231 от 2013 года Ирану рекомендовано воздерживаться от испытаний ракетного оружия, однако Иран на данный момент такие рекомендации игнорирует. Это вызывает крайне негативную реакцию у Израиля, который недавно сообщил об успешных испытаний противоракетных систем под названием «Праща Давида».
В январе 2016 года после длительных переговоров при активном участии России с Ирана были сняты основные санкции, под которыми государство находилось годами. В частности, Ирану был разрешён экспорт нефти. Сегодня в Израиле и США призывают снова наложить санкции на Иран за его позицию по развитию вооружённых сил.
Использованы фотографии: NDTV.com