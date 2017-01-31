МИД Швеции решил изменить позицию по "Северному потоку-2"
Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что шведские власти решили изменить свою позицию по «Северному потоку-2». Речь идёт о заявлении главы внешнеполитического ведомства Швеции Маргот Валльстрём, которая высказалась о том, что МИД Швеции не возражает против временного размещения труб для нового газопровода в порту Карлсхамн.
Напомним, что строительство «Северного потока-2» ведётся группой компаний «Nord Stream-2 AG». Именно эта бизнес-структура обращалась к правительству Швеции с просьбой предоставить возможность использования порта Карлсхамн для размещения труб. Ранее официальный Стокгольм предложение собирался отклонить. В шведском министерстве обороны стали озвучивать странные заявления о том, что с помощью газпромовских труб «российские спецслужбы могут вести наблюдение за действиями шведских ВМС». Эти заявления не без иронии были прокомментированы в шведских же СМИ, однако министр обороны Петер Хульквист по-прежнему выступает против разгрузки труб в Карлсхамне, аргументируя свою позицию "российской угрозой".
Сегодня свой вердикт в отношении труб для газопровода «Северный поток-2» должны вынести представители властей департамента Карлсхамн. В случае принятия положительного решение и открытия площадки под разгрузку муниципалитет в рамках соглашения получает несколько миллионов евро от компаний, ведущих реализацию проекта.
Напомним, что строительство «Северного потока-2» ведётся группой компаний «Nord Stream-2 AG». Именно эта бизнес-структура обращалась к правительству Швеции с просьбой предоставить возможность использования порта Карлсхамн для размещения труб. Ранее официальный Стокгольм предложение собирался отклонить. В шведском министерстве обороны стали озвучивать странные заявления о том, что с помощью газпромовских труб «российские спецслужбы могут вести наблюдение за действиями шведских ВМС». Эти заявления не без иронии были прокомментированы в шведских же СМИ, однако министр обороны Петер Хульквист по-прежнему выступает против разгрузки труб в Карлсхамне, аргументируя свою позицию "российской угрозой".
Сегодня свой вердикт в отношении труб для газопровода «Северный поток-2» должны вынести представители властей департамента Карлсхамн. В случае принятия положительного решение и открытия площадки под разгрузку муниципалитет в рамках соглашения получает несколько миллионов евро от компаний, ведущих реализацию проекта.
Использованы фотографии: Subsea World News