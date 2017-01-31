09:17 31 января

МИД Швеции решил изменить позицию по "Северному потоку-2"

Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что шведские власти решили изменить свою позицию по «Северному потоку-2». Речь идёт о заявлении главы внешнеполитического ведомства Швеции Маргот Валльстрём, которая высказалась о том, что МИД Швеции не возражает против временного размещения труб для нового газопровода в порту Карлсхамн.

МИД Швеции решил изменить позицию по "Северному потоку-2"


Напомним, что строительство «Северного потока-2» ведётся группой компаний «Nord Stream-2 AG». Именно эта бизнес-структура обращалась к правительству Швеции с просьбой предоставить возможность использования порта Карлсхамн для размещения труб. Ранее официальный Стокгольм предложение собирался отклонить. В шведском министерстве обороны стали озвучивать странные заявления о том, что с помощью газпромовских труб «российские спецслужбы могут вести наблюдение за действиями шведских ВМС». Эти заявления не без иронии были прокомментированы в шведских же СМИ, однако министр обороны Петер Хульквист по-прежнему выступает против разгрузки труб в Карлсхамне, аргументируя свою позицию "российской угрозой".


Сегодня свой вердикт в отношении труб для газопровода «Северный поток-2» должны вынести представители властей департамента Карлсхамн. В случае принятия положительного решение и открытия площадки под разгрузку муниципалитет в рамках соглашения получает несколько миллионов евро от компаний, ведущих реализацию проекта.

Использованы фотографии: Subsea World News
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Комментарии 40
  1. дядя Мурзик Сегодня, 06:42
    шведы опять в воздухе переобулись laughing
    дядя Мурзик
    1. rotmistr60 Сегодня, 06:51
      Скорее всего на данном этапе деньги сыграли свою роль (получает несколько миллионов евро ).
      с помощью газпромовских труб «российские спецслужбы могут вести наблюдение за действия шведских ВМС

      А это уже за гранью понимания мышления министра.
      rotmistr60
      1. 210окв Сегодня, 07:10
        Насмотрелись шведы шпионских фильмов..Не помню в каком "Джеймсе Бонде"главный герой по газовой трубе "просочился"... wassat
        210окв
        1. rotmistr60 Сегодня, 07:14
          И наверное даже без противогаза и вопреки давлению газа в трубе.
          rotmistr60
          1. krot Сегодня, 07:56
            Стоит задуматься: А может ИКЕА тоже ведет шпионскую деятельность против России!!! ?
            krot
        2. samoletil18 Сегодня, 08:33
          "Искры из глаз", труба с советским газом. Был бы американский, померли. Добренькие мы! , тут вывешивались скрины с укросайтов: проверявшие на себе российский газ граждане Украины выжили.
          samoletil18
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:51
            Цитата: samoletil18
            МИД Швеции не возражает против временного размещения труб для нового газопровода в порту Карлсхамн.

            "Ура! Мы ломим, гнутся шведы...
            Ещё напор" - труба лежит! smile
            СРЦ П-15
            1. bouncyhunter Сегодня, 09:07
              Саш , привет ! hi drinks И как это шведы не испугались , что за хранящимися трубами придут наблюдать русские подводные лодки ? Или они "храбрости" грамм по 300 приняли ? laughing
              bouncyhunter
              1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:14
                Цитата: bouncyhunter
                И как это шведы не испугались , что за хранящимися трубами придут наблюдать русские подводные лодки

                Привет, Паш! hi drinks А чего им бояться - всё равно они нашу лодку не найдут, а так, хоть заработают на трубах! smile
                СРЦ П-15
                1. bouncyhunter Сегодня, 09:17
                  Так ведь опять што-нить этакое в воде увидят и обдрисчут портки , а вонь поднимется на всю Гейропу ! laughing
                  bouncyhunter
      2. viktor_ui Сегодня, 08:08
        Вот сразу видно, что НЕКОТОРЫЕ через трубы различного калибру за другими никогда не подглядывали..., а вот Петер Хульквист в разнокалиберные трубы денно и ношно подглядывает и заглядывает...учись "сынок" rotmistr60 у Хул(и)ьквиста..., да простит меня могучий РУССКИЙ ЯЗЫК!!! drinks
        viktor_ui
      3. Orionvit Сегодня, 09:13
        В таком случае, с помощью автомобилей Вольво, они шпионят за гражданами России. fool Шведские ВМС, это как раз то, чего больше всего опасаются в Москве. lol
        Orionvit
    2. Лелёк Сегодня, 08:04
      Цитата: дядя Мурзик
      шведы опять в воздухе переобулись


      Ай, зря они это сделали (допустили складирование труб на своём берегу). Не ведают, что в России под руководством честнейшего и бескорыстнейшего Чубайса разработаны наинанейшие нано-технологии по внедрению микрочипов не только в стальные трубы, но и в деревянный брус. Так-что под колпаком вы герры скандинавы, под колпаком. bully
      Лелёк
      1. dedBoroded Сегодня, 09:06
        позволю уточнить - под колпаком у Миллера!
        dedBoroded
    3. антивирус Сегодня, 08:27
      продажа суверенитета- самый прибыльный ( особенно чужего) бизнес. Пусть слушают через трубы, лишь бы кураторы в США получили долю
      антивирус
  2. Александр 3 Сегодня, 06:43
    Со сменой руководства в США роза ветров изменилась,ветер становится попутный для России.
    Александр 3
    1. Чёрный Сегодня, 06:54
      После слухов о скорой отмене санкций все спешат угодить ВВП smile
      Чёрный
  3. Громобой Сегодня, 06:44
    Несколько миллионов получат ни за что,а ещё ломались!
    Да,богатых не поймёшь.
    П.С. Эх,скорей бы уложить наши трубы и начать следить за шведскими ВМС!!!)))
    Громобой
    1. антивирус Сегодня, 08:28
      Эх,скорей бы уложить наши трубы и начать следить за шведскими ВМС!!!)))
      неужто, уже мини подлодки стали в газовую трубу загонять?
      Это лучше , чем на мель садиться , на виду всего мира.
      антивирус
  4. Владимирец Сегодня, 06:45
    "В случае принятия положительного решение и открытия площадки под разгрузку муниципалитет в рамках соглашения получает несколько миллионов евро от компаний, ведущих реализацию проекта."

    Да на фиг они нужны, а вдруг в каждой трубе по русскому? request
    Владимирец
  5. romandostalo Сегодня, 06:46
    Какого министра обороны ни копни, либо гинеколог, либо полудурок! Как у них ещё самолёты летают? Они же тяжелее воздуха!
    romandostalo
    1. Masya Masya Сегодня, 07:06

      полный кабздец... laughing
      Masya Masya
      1. ochakow703 Сегодня, 07:27
        Тетки на девичник собрались... колготками новыми будут хвастать...
        ochakow703
        1. Jovanni Сегодня, 07:58
          Цитата: ochakow703
          Тетки на девичник собрались... колготками новыми будут хвастать...

          Ну и это... кому какая труба достается. Толщина то одинаковая, зато длина!
          Jovanni
        2. Hammerlock Сегодня, 08:27
          девки-лахудры
          накупили пудры
          намазали лобики
          и сидят как бобики
          Hammerlock
        3. антивирус Сегодня, 08:31
          напрсно смеётесь . У Пушкина "Три девицы под окном..."--- иначе говоря---"определение будущего своей Родины"( в тч демографический состав населения)
          антивирус
  6. Masya Masya Сегодня, 06:50
    ну так... любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда... wink
    Masya Masya
  7. КИБЕРНИНДЗЯ Сегодня, 06:55
    Я бы не стал иметь дела со шведами,не надёжные они партнёры...
    КИБЕРНИНДЗЯ
  8. brasist Сегодня, 06:57
    Ну всё ждите от петюни полную зраду...
    brasist
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 07:23
    МИД Швеции не возражает против временного размещения труб для нового газопровода в порту Карлсхамн.

    Основное слово "временное". А после прокладки труб, опять демонтировать? request
    a.s.zzz888
  10. oder Сегодня, 08:04
    Решили нерешительные. А, что, если в трубах ракеты, русские хакеры, да и вообще тунгусская конно-морская авиация в полном составе ? Жуть. laughing
    oder
  11. sgazeev Сегодня, 08:09
    Цитата: krot
    Стоит задуматься: А может ИКЕА тоже ведет шпионскую деятельность против России!!! ?

    sgazeev
  12. Горный стрелок Сегодня, 08:13
    Северный поток -2 будет построен, со шведами или без. Шведы прикинули - что без них, это они и денег за складирование труб и ещё несколько вкусных ништяков не потлучат? Не порядок.
    И куда только подевались шпионы, которые должны были прятаться в штабелях этих самых труб? laughing
    Горный стрелок
  13. Iline Сегодня, 08:16
    [quote]Но стоит только нам взять телескоп...И посмотреть вооружённым глазом, как мы уже видим две звёздочки, три звёздочки..[/quote laughing
    По ходу в ситуации с трубами надо проверить некоторых шведских политиков на предмет чего такого они употребляют.
    Iline
  14. Taygerus Сегодня, 08:18
    настораживает: не возражает против временного размещения, значит в любой момент могут и в зад сдать
    Taygerus
    1. Мур Сегодня, 08:27
      Цитата: Taygerus
      настораживает: не возражает против временного размещения, значит в любой момент могут и в зад сдать

      Трубы отгрузят и установят. Естественно, складирование временное.
      Мур
  15. MCMLX Сегодня, 08:25
    Зная характер шведов, можно смело утверждать, что в этой истории свою роль съиграли не только несколько миллионов евро в бюджет несчастного департамента Карлсхамн, но и насколько тысяч (1-2)евро, занесённые в бюджет бедняги "Карлсона" (местного решающего все проблемы)
    MCMLX
  16. ротмистр Сегодня, 08:26
    Заявление сделано, скорее с целью, выбить больше денег у "Газпрома".
    ротмистр
  17. 3vs Сегодня, 08:47
    Как мешают развитию человечества и~диоты у власти!
    3vs
  18. Тень тьмы Сегодня, 09:09
    А как же русские хакеры?
    Тень тьмы

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