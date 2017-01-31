09:25 31 января

Атака смертников на саудовский фрегат

Информационное агентство Reuters сообщает о том, что вооружённая группа йеменских хуситов осуществила атаку на фрегат, принадлежащий ВМС Саудовской Аравии. Инцидент произошёл у йеменского порта Ходейда. По предварительным данным, несколько моторных лодок, в которых находились смертники, «лояльные хуситам», направились к саудовскому военному кораблю. СМИ Саудовской Аравии сообщают, что две лодки до фрегата класса «Медина» не добрались – были расстреляны с борта военного корабля.

Однако одной моторной лодке всё же удалось вплотную подойти к фрегату с кормовой части, после чего произошёл мощный взрыв. На борту саудовского фрегата вспыхнул пожар. Погибли не менее 2-х саудовских военных моряков. О числе раненых пока не сообщается.

В сети публикуется видео атаки в районе порта Ходейда:




Направившие лодки со взрывчаткой к саудовскому военному кораблю выкрикивали: «Аллах акбар», а также проклятия в адрес Америки и Израиля.

Высказываются предположения о том, что нацелившие смертников на фрегат могли подумать, что он принадлежит ВМС США.

Напомним, что в Йемене который год идёт гражданская война на фоне террористической интервенции, а также оккупации части территории страны саудовскими войсками. Саудитам в Йемене противостоят группировки хуситов. Обращает на себя внимание тот факт, что сложнейшая обстановка в Йемене по каким-то причинам не столь глубоко волнует западное сообщество, как обстановка, к примеру, в Сирии.


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Комментарии 30
  1. тлауикол Сегодня, 07:01
    Запоздала новость
    тлауикол
    1. Azim77 Сегодня, 08:48
      Зато с нужным уточнением. В сети пошла новость, что хуситы с помощью ПКР поразили, непонятно было какая ПКР, откуда она у них, а теперь понятно, что это смертники на лодках.
      Azim77
      1. Шарапов Сегодня, 09:13
        Цитата: Azim77
        ПКР поразили, непонятно было какая ПКР, откуда она у них

        Днем при отличной видимости атаковать на лодках боевой корабль? Вы серьезно? Если бы реально лодка взорвалась в районе ватерлинии - последствия для корабля были бы круче.
        Склоняюсь к версии ракеты: пишут что "это могла быть одна из малогабаритных иранских противокорабельных ракет типа Nasr или Zafar".
        Шарапов
      2. Серый брат Сегодня, 09:20
        Цитата: Azim77
        , а теперь понятно, что это смертники на лодках.

        Вообще, они смертников не используют - нету у них такой практики. Скорее всего ракетой засадили.
        Серый брат
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:05
    Направившие лодки со взрывчаткой к саудовскому военному кораблю выкрикивали: «Аллах акбар», а также проклятия в адрес Америки и Израиля.

    Подводные диверсанты опаснее...изучайте опыт итальянцев хуситы.
    Тот же ЛЕХА
    1. Ингвар 72 Сегодня, 07:34
      Зато дешево и сердито. wink
      Ингвар 72
      1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:38
        Зато дешево и сердито. wink

        Подводная мина заложенная в районе помещения с боезапасом фрегата может вызвать детонацию его...последствия понятны.
        Рой лодок хорош на пару атак...дальше их будут расстреливать как в тире на дальних рубежах.
        Взрыв у борта фрегата такой лодки критических повреждений ему не нанесет ,если уж только очень сильно повезет
        Тот же ЛЕХА
    2. sir.jonn Сегодня, 07:41
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Подводные диверсанты опаснее...изучайте опыт итальянцев хуситы.

      Сейчас игрушки на радиоуправлении так развиты что можно торпеду на радиоуправлении за пол дня соорудить.
      sir.jonn
    3. sub307 Сегодня, 07:46
      А зачем им что-либо, кроме корана, изучать, да и тот, скорнее всего, не изучают. а цитатники "наставников" пользуют. ? Они ведь просто жаждут побыстрее попасть в свой "рай", а по сему "всегда рады" верхом на взрывчатке вступить в бой с тем кого назначили врагом.
      sub307
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:07
    обстановка в Йемене по каким-то причинам не столь глубоко волнует западное сообщество, как обстановка, к примеру, в Сирии.

    Так там нет российских военных поэтому критиковать и обвинять некого. Саудовцы почему-то вне критики. А к аборигенам у запада еще с колониальных времен отношение особое.
    rotmistr60
  4. Громобой Сегодня, 07:08
    Высказываются предположения о том, что нацелившие смертников на фрегат могли подумать, что он принадлежит ВМС США.
    Теперь американцы будут расстреливать все моторки до которых дотянется их артиллерия.
    Громобой
    1. Lyton Сегодня, 07:31
      Цитата: Громобой
      Высказываются предположения о том, что нацелившие смертников на фрегат могли подумать, что он принадлежит ВМС США.
      Теперь американцы будут расстреливать все моторки до которых дотянется их артиллерия.

      Они будут расстреливать те лодки и катера которые буду приближаться к военному кораблю и правильно сделают, научены горьким опытом, наши ВМС поступают также, ни ждать же пока тебя взорвут. hi
      Lyton
  5. роман66 Сегодня, 07:08
    вот ,что значит : нет ни пушек ни брони, военный корабль атакуют, и успешно, байдарки и каноэ.. прав Капцов??
    роман66
    1. Владимирец Сегодня, 07:23
      Цитата: роман66
      вот ,что значит : нет ни пушек ни брони, военный корабль атакуют, и успешно, байдарки и каноэ.. прав Капцов??

      Вот что значит, когда экипаж не обучен. Две лодки всё-таки потопили, почему не потопили третью?
      Владимирец
      1. роман66 Сегодня, 07:27
        стволов тупо не хватило, и слепые зоны у фаланксов есть
        роман66
        1. Serg65 Сегодня, 07:45
          Цитата: роман66
          стволов тупо не хватило, и слепые зоны у фаланксов есть

          А вот здесь, Роман, я с вами согласен! Только не Фаланксы а Бреды и стоят они по бортам в районе миделя, от чего кормовые ракурсы в нижней зоне не защищены. Но стоило командиру изменить курс и хуситы уже бы видели своих вожделёных гурий!
          Serg65
          1. роман66 Сегодня, 07:52
            ну слава богу!!
            роман66
            1. Serg65 Сегодня, 08:02
              laughing Мир изменчив!
              Serg65
      2. Lyton Сегодня, 07:34
        Верно, неудовлетворительные навыки несения службы по охране корабля в боевой обстановке.
        Lyton
    2. Siberiya Сегодня, 07:30
      Арабы всегда были плохими воинами, а уж моряками negative
      Siberiya
      1. роман66 Сегодня, 07:38
        это Синдбад-то плохим моряком был??? или средние века - все средиземноморье кошмарили
        роман66
        1. abrakadabre Сегодня, 07:58
          это Синдбад-то плохим моряком был???
          А Синдбад был арабом? Происходя из славного города Багдада?..
          abrakadabre
        2. Siberiya Сегодня, 08:43
          Синбад Араб мдя, улыбнули.
          Siberiya
    3. ДМ51 Сегодня, 08:23
      Цитата: роман66
      вот ,что значит : нет ни пушек ни брони, военный корабль атакуют, и успешно, байдарки и каноэ.. прав Капцов??

      Сколько брони можно навесить на фрегат? Это же не линкор. Чем 6-8 дюймовые пушки могут помочь в борьбе со скоростными катерами?
      ДМ51
  6. PSih2097 Сегодня, 07:26
    То ПКР, то камикадзе, определитесь уже чем по фрегату засандалили...
    PSih2097
    1. алекс-сп Сегодня, 07:52
      Да, утром было про ПКР, и впечатление такое, что взрыв в районе палубы или даже надстроек, не от воды, как было бы при лодке.
      алекс-сп
  7. annodomene Сегодня, 07:42
    Да уж! За организацию ПДСС на фрегате - чистые два балла.
    annodomene
  8. sgazeev Сегодня, 08:04
    http://korabley.net/news/ataka_na_ehsminec_vms_ss
    ha_uss_cole/2010-11-25-713

    sgazeev
  9. EvilLion Сегодня, 08:19
    Говорят 2 жмура, но кораблик потушили. В общем и целом, конечно, зашквар.
    EvilLion
  10. Рабинович Сегодня, 09:00
    Вот зверьё...
    Рабинович

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