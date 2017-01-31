Атака смертников на саудовский фрегат
Информационное агентство Reuters сообщает о том, что вооружённая группа йеменских хуситов осуществила атаку на фрегат, принадлежащий ВМС Саудовской Аравии. Инцидент произошёл у йеменского порта Ходейда. По предварительным данным, несколько моторных лодок, в которых находились смертники, «лояльные хуситам», направились к саудовскому военному кораблю. СМИ Саудовской Аравии сообщают, что две лодки до фрегата класса «Медина» не добрались – были расстреляны с борта военного корабля.
Однако одной моторной лодке всё же удалось вплотную подойти к фрегату с кормовой части, после чего произошёл мощный взрыв. На борту саудовского фрегата вспыхнул пожар. Погибли не менее 2-х саудовских военных моряков. О числе раненых пока не сообщается.
В сети публикуется видео атаки в районе порта Ходейда:
Направившие лодки со взрывчаткой к саудовскому военному кораблю выкрикивали: «Аллах акбар», а также проклятия в адрес Америки и Израиля.
Высказываются предположения о том, что нацелившие смертников на фрегат могли подумать, что он принадлежит ВМС США.
Напомним, что в Йемене который год идёт гражданская война на фоне террористической интервенции, а также оккупации части территории страны саудовскими войсками. Саудитам в Йемене противостоят группировки хуситов. Обращает на себя внимание тот факт, что сложнейшая обстановка в Йемене по каким-то причинам не столь глубоко волнует западное сообщество, как обстановка, к примеру, в Сирии.
Однако одной моторной лодке всё же удалось вплотную подойти к фрегату с кормовой части, после чего произошёл мощный взрыв. На борту саудовского фрегата вспыхнул пожар. Погибли не менее 2-х саудовских военных моряков. О числе раненых пока не сообщается.
В сети публикуется видео атаки в районе порта Ходейда:
Направившие лодки со взрывчаткой к саудовскому военному кораблю выкрикивали: «Аллах акбар», а также проклятия в адрес Америки и Израиля.
Высказываются предположения о том, что нацелившие смертников на фрегат могли подумать, что он принадлежит ВМС США.
Напомним, что в Йемене который год идёт гражданская война на фоне террористической интервенции, а также оккупации части территории страны саудовскими войсками. Саудитам в Йемене противостоят группировки хуситов. Обращает на себя внимание тот факт, что сложнейшая обстановка в Йемене по каким-то причинам не столь глубоко волнует западное сообщество, как обстановка, к примеру, в Сирии.