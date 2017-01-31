Киев обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе

В связи с эскалацией конфликта вокруг Авдеевки президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на обстрелы которые происходят вокруг Авдеевки,

Более 10-ти украинских силовиков убиты в понедельник в Донбассе, еще более 15-ти получили ранения. В обострении конфликта МИД Украины обвинил Россию, сообщает РИА Новости По данным военного ведомства ДНР, украинские военнослужащие погибли в ходе предпринятой ими попытки штурма позиций ополченцев. В свою очередь украинское командование обвинило ополченцев в штурме позиций ВСУ в районе Авдеевки.Согласно сообщению МИД Украины, в Донбассе имеет место «дерзкое игнорирование обязательств в рамках минских договоренностей со стороны РФ». Ведомство обратилось к мировому сообществу с призывом оказать давление на Москву.Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.заявил в эфире «5 канала» замруководителя администрации украинского президента Константин Елисеев.Украинская пресса не дает однозначного ответа на вопрос о том, что происходит в Авдеевке. Штаб АТО, например, говорит о наступлении противника: «Наши позиции пытались штурмовать дважды, и, понеся потери, отступили».Однако сами бойцы ВСУ говорят об обратном.– рассказал украинским «Вестям» один из военнослужащих с передовой.В самом городе сейчас нет ни света, ни связи, ни воды, отмечает издание.