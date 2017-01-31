09:17 31 января

Киев обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе

Более 10-ти украинских силовиков убиты в понедельник в Донбассе, еще более 15-ти получили ранения. В обострении конфликта МИД Украины обвинил Россию, сообщает РИА Новости.

Киев обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе


По данным военного ведомства ДНР, украинские военнослужащие погибли в ходе предпринятой ими попытки штурма позиций ополченцев. В свою очередь украинское командование обвинило ополченцев в штурме позиций ВСУ в районе Авдеевки.


Согласно сообщению МИД Украины, в Донбассе имеет место «дерзкое игнорирование обязательств в рамках минских договоренностей со стороны РФ». Ведомство обратилось к мировому сообществу с призывом оказать давление на Москву.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

В связи с эскалацией конфликта вокруг Авдеевки президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на обстрелы которые происходят вокруг Авдеевки,
заявил в эфире «5 канала» замруководителя администрации украинского президента Константин Елисеев.

Украинская пресса не дает однозначного ответа на вопрос о том, что происходит в Авдеевке. Штаб АТО, например, говорит о наступлении противника: «Наши позиции пытались штурмовать дважды, и, понеся потери, отступили».

Однако сами бойцы ВСУ говорят об обратном. «Наступаем точечно. Небольшие отряды открывают огонь в ответ на провокации с той стороны и продвигаются вперед. Отвоевывают позицию, заседают там. Потом по ним начинают бить "артой", а наши "насыпают" в ответ – получается, что позицию захватили, но создалась горячая точка. При этом несем потери», – рассказал украинским «Вестям» один из военнослужащих с передовой.

В самом городе сейчас нет ни света, ни связи, ни воды, отмечает издание.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 29
  1. Hammerlock Сегодня, 08:29
    ну а кого ещё обвинять? Не себя же
    Hammerlock
    1. Андрей К Сегодня, 08:43
      ...В связи с эскалацией конфликта вокруг Авдеевки президент Украины решил прервать свой визит в Берлин...

      "Вовремя" поТрох изобразил из себя страдальца. В аккурат под поездку в Германию...
      Кровосос, в душу его мать...
      Андрей К
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:57
        Петюня всё крутит одну и ту же заезженную пластинку "Россия виновата" . Когда он уже до дыр её протрёт ? Достал ...
        bouncyhunter
        1. Orionvit Сегодня, 09:01
          У него этих пластинок вагон. Если закончатся, госдеп ещё подкинет.
          Orionvit
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:02
            И как он их ещё "потрезвяни" не передавил ...
            bouncyhunter
      2. Смог Сегодня, 09:03
        "Вовремя" поТрох изобразил из себя страдальца. В аккурат под поездку в Германию...


        Думаю, что обострение под Авдеевкой было "разработано" под поездку в Германию.
        Забывать нэньку стали, надо напомнить о себе. А как?

        [media=http://https://youtu.be/Uq5lw_zO4e4]
        Смог
  2. klas000000 Сегодня, 08:29
    Москва Виновата! -даже не удивляет.
    klas000000
    1. Чёрный Сегодня, 08:35
      ПЕТЯ снова всё пытается подтасовать под заученную мантру(теперь уже для Трампа) - "Россия напала..."
      Чёрный
      1. samoletil18 Сегодня, 08:44
        А кто-то может представить картину: кающийся Порошенко? Я тоже.
        samoletil18
  3. Teberii Сегодня, 08:32
    Воюем,обстреливаем, а кто виноват-Москва.
    Teberii
    1. Чёрный Сегодня, 08:41
      То, что совершает ВСУ Украины говорит не о стратегии победы, а о критической ситуации политической власти Украины, которая стремится любыми путями выразить конфликт противостояния в международном плане, чтобы еще раз обратить внимание на эту ситуацию. При этом, новая стратегия напоминает игру "ва-банк", результаты которой для самой Украины непредсказуемы.
      Они свидетельствуют о кризисе политической военной стратегии. При чем, западные страны ( Германия и Франция) сейчас не желают заниматься вплотную украинским кризисом, с учётом новой позицииСША в отношении к Украине, а также наличием своих внутриполитических проблем, связанных с подготовкой к выборам.
      В военном отношении ситуация напоминает Курскую дугу, когда ВСУ потеряет свой боевой запал и наступит час Х, контранаступления по всему фронту ополченцев ЛНР и ДНР с одновременным вооруженным выступлением в Харькове. Мариуполе, Одессы. Это будет время перелома и возмездия.
      Чёрный
      1. Смог Сегодня, 09:09
        В военном отношении ситуация напоминает Курскую дугу, когда ВСУ потеряет свой боевой запал и наступит час Х, контранаступления по всему фронту ополченцев ЛНР и ДНР с одновременным вооруженным выступлением в Харькове. Мариуполе, Одессы. Это будет время перелома и возмездия.

        Ваши бы слова да Богу в уши.
        Смог
  4. Masya Masya Сегодня, 08:32
    Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

    ой да ладно... просто денег не дали, не наливали... а очень хотелось... lol
    а скорей всего послали, без порошенко своих заморочек хватает... а тут еще и он на их шею wink
    Masya Masya
    1. Karasik Сегодня, 08:37
      Цитата: Masya Masya
      Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.


      Ну да, вернётся, даст свет, отменит 20-ти градусный мороз. Кроме него Авдеевкой заниматься некому! Однозначно, переговоры зашли в тупик, денег не дают и даже не обещают. Вот и поехал домой не солоно хлебавши.
      Karasik
  5. Мар.Тира Сегодня, 08:41
    Им бы вспомнить пословицу :-Русские долго запрягают..Да похоже забыли.Надеюсь скоро вспомнят.На некоторых участках солдатики у них закончились.В переработку пошли правосеки.
    Мар.Тира
  6. ochakow703 Сегодня, 08:42
    Пока не будет достойной ответки со стороны ДНР и ЛНР бардак будет продолжаться. Считаю что военные республик должны жестко отвечать на каждый провокационный выстрел. Бандерлоги только язык силы понимают. А то что Москва виновата... то же мне - велосипед изобрели.
    ochakow703
    1. Чёрный Сегодня, 08:47
      Цитата: ochakow703
      Пока не будет достойной ответки со стороны ДНР и ЛНР бардак будет продолжаться. Считаю что военные республик должны жестко отвечать на каждый провокационный выстрел. Бандерлоги только язык силы понимают. А то что Москва виновата... то же мне - велосипед изобрели.

      Согласен.При существующем киевском режиме никакого перемирия не будет! Единственный выход из нелепого кризиса-объединёнными силами ДНР и ЛНР ударить в Западном направлении так, чтобы отбросить врага до самих западных границ! А Россия должна им в этом помочь.
      Чёрный
  7. Тритон Сегодня, 08:44
    Цитата: Masya Masya
    Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

    ой да ладно... просто денег не дали, не наливали... а очень хотелось... lol
    а скорей всего послали, без порошенко своих заморочек хватает... а тут еще и он на их шею wink

    как точно подмечено
    Тритон
  8. Дамир Сегодня, 08:44
    о-ооооо!!!!!! пошел вой на тему "рашка виновата".... значит ополчение в очередной раз урыло укровермахт... Уважаемого Владыку Ситха бы послушать что там на самом деле произошло и как обстановка сейчас....
    Дамир
  9. Uncle Lee Сегодня, 08:45
    прервал свой визит в Германию.


    Видимо не наливали....
    Uncle Lee
    1. Karasik Сегодня, 08:52
      Цитата: Uncle Lee
      Видимо не наливали....

      Ну, может и наливали, да мало. А вообще, встречались два политических трупа. О чём они переговаривались? Только наливай да пей...с горя!
      Karasik
  10. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:47
    Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.
    Парашенко ещё тот полководец.
    Я, понимаю что юмор здесь не уместен .Но эта трагикомедия изрядно затянулась
    Наблюдатель2014
  11. Окорок Сегодня, 08:50
    это такое явное шапито что на него никто не поведется...
    времена меняются
    Окорок
  12. ded100 Сегодня, 08:51
    президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы
    Координатор недоделанный лутьше бы у меркель деньги клянчил потихоньку и водку пил спокойней было бы! lol
    ded100
  13. volodya Сегодня, 08:58
    Похоже Киев хочет создать четвёртый рейх!
    volodya
  14. ser-pov Сегодня, 09:00
    Так это спецом и замутили, чтобы как раз Порось в Германии находился и естественно как спаситель украинского народа прервал визит и срочно поехал все урегулировать... Короче, вот такой типа он отец народа... Срочно дайте Нобелевскую премию спасителю мира...
    ser-pov
  15. Orionvit Сегодня, 09:04
    Цитата: Чёрный
    контранаступления по всему фронту ополченцев ЛНР и ДНР с одновременным вооруженным выступлением в Харькове. Мариуполе, Одессы. Это будет время перелома и возмездия.

    Пока в Вашингтоне не сольют украину окончательно, ничего не будет. А пока что она им ещё нужна, зря что ли грёбаные десятки миллиардов тратили, на демократию.
    Orionvit
    1. Stiletto Сегодня, 09:14
      Ну и вышло, что:

      - А ну, Петро, как они нам наваляют?
      -Тю! А нам-то за шо?!
      Stiletto
  16. vetor Сегодня, 09:16
    Послали его в Германии вежливо.
    И хоть как то сохранить лицо поехал координировать Наполеон местечковый.
    vetor

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