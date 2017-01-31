Симоньян посоветовала Джону Кирби принимать успокоительные препараты

Конечно, это… во-первых, не очень красиво. Как-то нам всегда казалось, что люди, служащие в дипломатическом ведомстве, должны быть как-то сдержаннее, спокойнее. В конце концов, Соединенные Штаты Америки славятся широким спектром препаратов, которые стабилизируют психику. Многие известные люди их принимают. Ну, возможно, стоит обратить этому чиновнику внимание на этот спектр,

Мы сталкивались с этим постоянно. Мы читаем резолюции, которые принимаются там, в конгрессе, в которых написано буквально следующее, что Обама протянул руку дружбы Владимиру Путину, а Владимир Путин вероломно, значит, отшвырнул эту руку дружбы, напав на Грузию в восьмом году. Но только тогда президентом был Буш в Америке, а в России президент был Медведев. И ни Путин, ни Обама тут вообще ни при чем,