09:22 31 января

Симоньян посоветовала Джону Кирби принимать успокоительные препараты

Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян посоветовала представителю Госдепа Джону Кирби принимать препараты, стабилизирующие психику, передает РИА Новости.



Ранее Кирби вышел из себя на брифинге из-за просьбы корреспондента RT уточнить, «какие организации предоставляют Вашингтону информацию о том, что ВКС РФ якобы нанесли удары по пяти госпиталям в сирийском Алеппо». Представитель Госдепа не нашелся с ответом, и порекомендовал обратиться в Минобороны России.


Конечно, это… во-первых, не очень красиво. Как-то нам всегда казалось, что люди, служащие в дипломатическом ведомстве, должны быть как-то сдержаннее, спокойнее. В конце концов, Соединенные Штаты Америки славятся широким спектром препаратов, которые стабилизируют психику. Многие известные люди их принимают. Ну, возможно, стоит обратить этому чиновнику внимание на этот спектр,
сказала Симоньян в эфире «Россия 24».

Она также заявила, что главной проблемой в отношениях РФ и США является некомпетентность чиновников, принимающих решения «на той стороне».

«Я считаю, что главная проблема вообще в наших отношениях – вопиющее невежество на той стороне и некомпетентность людей, принимающих решения. Это же просто какая-то дичь», – сказала главный редактор.

«Если бы эта их жесткость была хотя бы информированной и компетентной жесткостью, гораздо меньше было бы проблем. Когда эта жесткость основана на глупости, на полном отсутствии информации, на невозможности и нежелании и неумении эту информацию получить, она становится из нормальной, в общем, жесткости, на которую имеет право большая и великая страна, она становится самоубийственной и просто убийственной глупостью. Это классическая история слона в посудной лавке», – считает она.

По словам Симоньян, в докладе ЦРУ (опубликован 6 января, в нем Россия вновь обвиняется во «вмешательстве в американские выборы») «были перепутаны даты, была использована устаревшая на пять-семь лет информация из открытого доступа, когда в качестве доказательства влияния на выборы в 2016 году использовался выпуск передачи, которой нет в эфире телеканала уже несколько лет».

Мы сталкивались с этим постоянно. Мы читаем резолюции, которые принимаются там, в конгрессе, в которых написано буквально следующее, что Обама протянул руку дружбы Владимиру Путину, а Владимир Путин вероломно, значит, отшвырнул эту руку дружбы, напав на Грузию в восьмом году. Но только тогда президентом был Буш в Америке, а в России президент был Медведев. И ни Путин, ни Обама тут вообще ни при чем,
добавила Симоньян.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 23
  1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:55
    Пусть лучше пургену попьёт, тогда ему будет не до России.
    СРЦ П-15
    1. Чёрный Сегодня, 08:58
      Симоньян посоветовала Джону Кирби принимать успокоительные препараты

      А я бы посоветывал ему найти хорошую клинику с опытными психиатрами smile...тут случай тяжёлый, одними таблетками не обойтись
      Чёрный
      1. dik-nsk Сегодня, 09:03
        да тут не поможет ничего, если изначально все "факты" сфабрикованы - запутаться в показаниях легко. будь правдивы - отбривал журналистов спокойно, а так на любой вопрос ответ придумывать на ходу приходится, а судя по фейсу - интеллекта ни алё)))) уже даже юморить лень на эту тему - верните Псаки! laughing , та хоть перлы подкидывала, а этот вообще унылый
        dik-nsk
      2. Лелёк Сегодня, 09:13
        Цитата: Чёрный
        А я бы посоветывал ему найти хорошую клинику с опытными психиатрами


        Да плюньте Вы на него. Его уже нет. Кирби, где ты? Нетути. И не нужно тратить на него время.
        А вот что сказал о Путине и санкциях англо-сакс Трамп, интересно:
        Лелёк
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:59
      СРЦ П-15 hi
      Пусть лучше пургену попьёт, тогда ему будет не до России.
      Или всё-таки будет самим собой и выйдет замуж laughing
      Наблюдатель2014
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:01
        Цитата: Наблюдатель2014
        Или всё-таки будет самим собой и выйдет замуж

        Сам за себя? wassat hi
        СРЦ П-15
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 09:06
          СРЦ П-15 hi
          Сам за себя?
          Та хоть за кого.Хоть сто раз подряд laughing .Лишь бы дурь его больше не слышать и не видеть.
          Наблюдатель2014
    3. ФРЕГАТEН Сегодня, 09:06
      ...................в КУПЕ СО СНОТВОРНЫМ ))))
      ФРЕГАТEН
  2. Orionvit Сегодня, 08:58
    Конечно, это… во-первых, не очень красиво. Как-то нам всегда казалось, что люди, служащие в дипломатическом ведомстве, должны быть как-то сдержаннее, спокойнее
    В первую очередь они должны быть поправдивее. Неправда повторённая много раз, на западе всегда превращается в "правду". Чему тут можно удивляться, проходили уже много раз.
    Orionvit
    1. PValery53 Сегодня, 09:06
      Использовать приёмы Геббельса - значит, примерять на себя его судьбу...
      PValery53
  3. Irokez Сегодня, 09:05
    Скорей всего травка или порошок не той консистенции. Передоз либо недодоз.
    Irokez
  4. ser-pov Сегодня, 09:05
    [/quote]Ранее Кирби вышел из себя на брифинге из-за просьбы корреспондента RT уточнить, «какие организации предоставляют Вашингтону информацию о том, что ВКС РФ якобы нанесли удары по пяти госпиталям в сирийском Алеппо». Представитель Госдепа не нашелся с ответом, и порекомендовал обратиться в Минобороны России.[quote]


    Как-то поздновато... Кирби уже уволили из Госдепа..
    ser-pov
  5. Владимир Матвеев Сегодня, 09:06
    Окно 8го этажа самое лучшее лекарство.
    Владимир Матвеев
  6. Чёрный Сегодня, 09:07
    Цитата: СРЦ П-15
    Сам за себя?

    Зачем? Пусть в европу чухнет. Там что ни "мужик" - то невеста laughing
    Чёрный
    1. Stiletto Сегодня, 09:11
      Выдать ему пургену с цианистым калием. Чтобы помирать, а - некогда... lol
      Stiletto
  7. Чёрный Полковник Сегодня, 09:09
    Цитата: Чёрный
    Симоньян посоветовала Джону Кирби принимать успокоительные препараты

    А я бы посоветывал ему найти хорошую клинику с опытными психиатрами smile...тут случай тяжёлый, одними таблетками не обойтись

    На Кубу можно съездить, подлечиться. В Гуантанамо, например. Пациентом (подопечным)
    Чёрный Полковник
  8. BOB044 Сегодня, 09:09
    Умственно отсталый он и в США умственно отсталый.Жалеть надо убогих.
    BOB044
  9. Мар.Тира Сегодня, 09:09
    Цитата: Чёрный
    Симоньян посоветовала Джону Кирби принимать успокоительные препараты

    А я бы посоветывал ему найти хорошую клинику с опытными психиатрами smile...тут случай тяжёлый, одними таблетками не обойтись

    А по моему сейчас новый представитель озвучивает позицию Госдепа?И это Джефф Ратке.
    Мар.Тира
  10. ded100 Сегодня, 09:11
    Случай запущенный успокоительные не помогут тут нужны кординальные меры типа эфтоназии! am
    ded100
  11. sandroart Сегодня, 09:14
    На фото она молодая еще.Сейчас уже не так выглядет
    sandroart
  12. Masya Masya Сегодня, 09:16
    Маргарита Симоньян посоветовала представителю Госдепа Джону Кирби принимать препараты, стабилизирующие психику,

    В этом случае препараты бессильны!!! Только ампутировать и желательно голову... wink
    Masya Masya
  13. Доктор Бармалей Сегодня, 09:16
    Кирби вышел из себя на брифинге

    Доктор Бармалей
  14. valent45 Сегодня, 09:22
    А чего его обсуждать? Ведь он уже в отставке! На его месте новый представитель администрации Трампа.
    valent45

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