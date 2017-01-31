Симоньян посоветовала Джону Кирби принимать успокоительные препараты
Главный редактор канала RT Маргарита Симоньян посоветовала представителю Госдепа Джону Кирби принимать препараты, стабилизирующие психику, передает РИА Новости.
Ранее Кирби вышел из себя на брифинге из-за просьбы корреспондента RT уточнить, «какие организации предоставляют Вашингтону информацию о том, что ВКС РФ якобы нанесли удары по пяти госпиталям в сирийском Алеппо». Представитель Госдепа не нашелся с ответом, и порекомендовал обратиться в Минобороны России.
Она также заявила, что главной проблемой в отношениях РФ и США является некомпетентность чиновников, принимающих решения «на той стороне».
«Я считаю, что главная проблема вообще в наших отношениях – вопиющее невежество на той стороне и некомпетентность людей, принимающих решения. Это же просто какая-то дичь», – сказала главный редактор.
«Если бы эта их жесткость была хотя бы информированной и компетентной жесткостью, гораздо меньше было бы проблем. Когда эта жесткость основана на глупости, на полном отсутствии информации, на невозможности и нежелании и неумении эту информацию получить, она становится из нормальной, в общем, жесткости, на которую имеет право большая и великая страна, она становится самоубийственной и просто убийственной глупостью. Это классическая история слона в посудной лавке», – считает она.
По словам Симоньян, в докладе ЦРУ (опубликован 6 января, в нем Россия вновь обвиняется во «вмешательстве в американские выборы») «были перепутаны даты, была использована устаревшая на пять-семь лет информация из открытого доступа, когда в качестве доказательства влияния на выборы в 2016 году использовался выпуск передачи, которой нет в эфире телеканала уже несколько лет».
Ранее Кирби вышел из себя на брифинге из-за просьбы корреспондента RT уточнить, «какие организации предоставляют Вашингтону информацию о том, что ВКС РФ якобы нанесли удары по пяти госпиталям в сирийском Алеппо». Представитель Госдепа не нашелся с ответом, и порекомендовал обратиться в Минобороны России.
Конечно, это… во-первых, не очень красиво. Как-то нам всегда казалось, что люди, служащие в дипломатическом ведомстве, должны быть как-то сдержаннее, спокойнее. В конце концов, Соединенные Штаты Америки славятся широким спектром препаратов, которые стабилизируют психику. Многие известные люди их принимают. Ну, возможно, стоит обратить этому чиновнику внимание на этот спектр,сказала Симоньян в эфире «Россия 24».
Она также заявила, что главной проблемой в отношениях РФ и США является некомпетентность чиновников, принимающих решения «на той стороне».
«Я считаю, что главная проблема вообще в наших отношениях – вопиющее невежество на той стороне и некомпетентность людей, принимающих решения. Это же просто какая-то дичь», – сказала главный редактор.
«Если бы эта их жесткость была хотя бы информированной и компетентной жесткостью, гораздо меньше было бы проблем. Когда эта жесткость основана на глупости, на полном отсутствии информации, на невозможности и нежелании и неумении эту информацию получить, она становится из нормальной, в общем, жесткости, на которую имеет право большая и великая страна, она становится самоубийственной и просто убийственной глупостью. Это классическая история слона в посудной лавке», – считает она.
По словам Симоньян, в докладе ЦРУ (опубликован 6 января, в нем Россия вновь обвиняется во «вмешательстве в американские выборы») «были перепутаны даты, была использована устаревшая на пять-семь лет информация из открытого доступа, когда в качестве доказательства влияния на выборы в 2016 году использовался выпуск передачи, которой нет в эфире телеканала уже несколько лет».
Мы сталкивались с этим постоянно. Мы читаем резолюции, которые принимаются там, в конгрессе, в которых написано буквально следующее, что Обама протянул руку дружбы Владимиру Путину, а Владимир Путин вероломно, значит, отшвырнул эту руку дружбы, напав на Грузию в восьмом году. Но только тогда президентом был Буш в Америке, а в России президент был Медведев. И ни Путин, ни Обама тут вообще ни при чем,добавила Симоньян.
Использованы фотографии: РИА Новости