Как не опозориться перед русскими
Ходят по планете геополитические слухи: мол, президент Трамп решил отменить санкции против России. И даже соответствующий указ его администрацией подготавливается. В иностранной прессе много пишут о переговорах президента США с европейскими коллегами и грядущем потеплении между западным миром и Россией. Однако не всё так просто: как снять или ослабить санкции, не опозорившись перед русскими? И как будет выглядеть Запад перед Киевом? Ответ очевиден: санкции будут сохранены на все сто процентов.
На днях состоялся долгий телефонный разговор В. В. Путина и Д. Трампа. Что примечательно, вопрос санкций стороны не обсуждали. О 45-минутном разговоре пресса почти ничего не знает. Вот формальное описание беседы от пресс-службе Кремля: «С обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе».
Также известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали отмену экономических санкций. Аналитики вообще сомневаются, что Трамп в 2017 году будет задаваться подобным вопросом. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов сказал «Московскому комсомольцу», что соответствующий вопрос может зависнуть до конца 2017 года, поскольку глава Белого дома пока не знает, что делать с Москвой. Кроме того, в текущем году Россия будет являться образом главного пугала для Евросоюза: во Франции и Германии пройдут выборы.
Президент Трамп говорил по телефону не только с Путиным. Он созвонился с Франсуа Олландом и Ангелой Меркель. И в этих разговорах речь определённо шла о санкциях: европейской прессе об этом доложили.
Известно, что французский лидер упомянул вопрос антироссийских санкций и заявил, что он выступает против их снятия до того времени, когда будет разрешён кризис на Украине. Также француз упирал на НАТО: заявил о важности альянса, а далее сообщил о «лидирующей» роли ООН в урегулировании конфликтов.
С Ангелой Меркель, «царицей Европы», американский президент говорил столько же, сколько с Путиным, — 45 минут. В числе затронутых тем — участие в предстоящем в июле саммите G20 в Гамбурге, деятельность НАТО, сотрудничество в борьбе с терроризмом, положение на Ближнем Востоке, пути урегулирования конфликта на Украине и отношения с Россией.
Подробностей этих разговоров нет.
Зато есть удивительная информация (или то что за неё выдаётся) от аналитиков, в том числе американских.
Например, в твиттер-колонке Сьюзан Глассер указывается на «слух» о грядущем ослаблении санкций в отношении России. Слух идёт из окружения Трампа. Неизвестно, подтвердит ли эту информацию Рекс Тиллерсон.
С другой стороны, официально известно, что многие законодатели-демократы и республиканцы выступают против любого ослабления санкций. И даже выдвигают Трампу ультиматумы. Последний такой ультиматум поступил от мистера Маккейна.
Этот сенатор выступил с заявлением, в котором «осудил» любые вероятные шаги президента Трампа, направленные на отмену санкций. Заявление мистера сенатора приводит издание «New Republic».
Мистер Маккейн надеется, что «широко распространившееся убеждение о том, что Белый дом рассматривает вопрос снятия санкций в отношении России», — чистая спекуляция. По совету сенатора, президент Трамп должен «положить конец этим спекуляциям и отказаться от такого безрассудного курса». Если же Трамп совету не последует, Маккейн и его коллеги превратят «санкции против России в закон».
Последнее означает, что «ястребиное» крыло сената ополчится на Трампа.
Тема вероятного ослабления или даже снятия санкций, пусть это даже обыкновенное предположение или вообще слух, всколыхнула мировую журналистику.
«Fox News» осторожно подходит к вопросу снятия санкций: не утверждает ничего категорично.
В последние недели, напоминает телеканал, российские официальные лица сделали ряд противоречивых заявлений относительно санкций и контрсанкций. К примеру, премьер-министр Дмитрий Медведев призвал россиян не питать иллюзий в отношении санкций, а вице-премьер Игорь Шувалов заявлял, что ключевые министерства должны работать при условии, что санкции сохранятся. Что касается самого Путина, то он заявил, избегая подробностей, что государство будет поддерживать своих фермеров.
Интересное мнение высказал телеканалу аналитик Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. По его словам, для Путина снятие санкций, особенно «слишком быстрое» их снятие, было бы не тем, чего он хотел.
С другой стороны, Западу расширять санкции далее некуда.
«Существует очень большая вероятность того, что это было последнее расширение санкций», — сказал Хендрик Вос, профессор международных отношений в университете Гента в Бельгии. Учёный указал на такие страны, как Италия, Греция и Венгрия, которые желают установить более тесные связи с Россией. Да и другие члены ЕС не имеют интереса к расширению санкций.
Кто в России выиграл бы от отмены санкций и контрсанкций? Уж конечно, не сельское хозяйство. Потенциальными выгодоприобретателями отмены или ослабления стали бы в первую очередь нефтяные и газовые компании: им необходимо иностранное финансирование и опыт. Понравится отмена санкций и розничным торговцам, поскольку среди поставщиков появится дополнительная конкуренция. Потребители тоже обрадуются: они «будут приветствовать более низкие цены на продукты питания», отмечает телеканал.
Вопрос отмены или ослабления санкций не даёт покоя Петру Порошенко. Предполагая, что Трамп — не то же самое, что Обама, украинский президент ещё до телефонных переговоров Трампа с Путиным, Олландом и Меркель призвал мировые державы поддержать санкции против России. По-видимому, отмечает «Голос Америки», это было «ответом» Порошенко на недавнее замечание Дональда Трампа, указавшего на готовность США ослабить ограничительные меры.
Издание напоминает: мистер Трамп сказал в интервью «The Wall Street Journal», что рассмотрит вопрос об отмене некоторых санкций, если только Москва поддержит борьбу с терроризмом, ведущуюся США. Кроме того, Трамп дал и другое интервью, сообщив «The Times» в Лондоне, что санкции против России могут быть полностью удалены в рамках сделки двух держав по сокращению ядерных вооружений.
Такого рода заявления не могли не огорчить господина Порошенко. Он сообщил журналистам, что Киев пользовался «очень сильной поддержкой обеих партий в Соединённых Штатах в течение последних трёх лет, и мы не видим никаких причин менять эту ситуацию».
В России, отмечает «Голос Америки», едва ли верят в снятие санкций. На днях Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции в отношении России, скорее всего, сохранятся «в течение длительного времени», несмотря на ожидания снижения напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Такие ожидания возникли на почве прихода в Белый дом нового президента.
Поглядим, что говорят финансисты команды Трампа.
Назначенный Трампом на должность министра финансов Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) заявил о поддержке санкций, объявленных администрацией Обамы в отношении России. Правда, он сообщил, что санкции могли бы быть отозваны в процессе «сделки с Москвой».
На вопрос во время слушаний по утверждению его кандидатуры на пост министра в комитете сената по финансам, будет ли он стремится к поддержке санкций, Мнучин ответил, что «это так на 100 процентов».
«Избранный президент очень ясно дал понять, что он переменит политику санкций, если, цитата, удастся добиться более выгодной сделки, то есть мы хотели бы получить [от России] что-то взамен», — цитирует Мнучина CNBC.
Некоторые сенаторы призывают принять ещё больше мер против России, напоминает этот телеканал.
Индийский публицист М. К. Бхадракумар в «Asia Times» опубликовал оптимистическую статью под названием «Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по российским санкциям».
Аналитик уверен, что телефонный разговор между президентом США и его российским коллегой Владимиром Путиным, а также исчезновение той «состязательной показухи», что царила при Обаме, говорят об изменении отношений между Вашингтоном и Москвой.
С другой стороны, Трамп попал под «огромное давление»: политическая элита США предложила ему «сделку Фауста». Мол, его признают как легитимного президента, а он продолжает принятую в отношении Москвы политику Обамы: Россия является врагом Соединённых Штатов, и точка.
И тем не менее, Трамп начал с разговора с Путиным при первой же возможности. Цель очевидна: улучшение отношений между двумя странами.
Однако ни Кремль, ни Белый дом даже не упоминали слово «санкции». Правда, обе стороны «подчеркнули важность восстановления взаимовыгодного торгово-экономических связей между бизнес-сообществами двух стран». Но как же их восстановить, если сохранять санкции?
По мнению публициста, Трамп умело выстраивает деловые связи с Россией, что является «важным фундаментом» для прогрессивного развития общих отношений с Россией.
И это означает, что сенатор Маккейн смыт в унитаз.
Трамп не может не знать, отмечает Бхадракумар, что значительная часть американского народа, в том числе республиканцы, хочет, чтобы США сотрудничали с Россией.
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Трудно даже вообразить, чтобы команда Трампа, в том числе те, кто «на 100%» поддерживают действующие санкции, внезапно взяла да отменила (или ослабила) ограничительные меры против России. Возможен лишь один вариант: какая-либо «сделка» США с Россией, при которой русские заведомо проигрывают. Например, Трамп предлагает ослабление санкций на ядерное разоружение. Что это значит? Это значит, что Путин разоружается, а Трамп смотрит, как он это делает. А потом, может быть, немножко ослабляет санкции, и требует от Путина следующего шага. Например, согласия на «уход Асада» в Сирии.
Господа конгрессмены не позволят Трампу смягчить санкции «просто так». То, что сегодня действует от имени президента, может действовать и от имени конгресса: сенаторам достаточно провести соответствующий «дублирующий» закон, о чём уже любезно сообщил мистер Маккейн. Такой закон президент отменить единолично не вправе: его власть ограничена. А ещё при таком исходе Трамп заполучит враждебно настроенный к нему конгресс.
Это не говоря о том, что одностороннее снятие или ослабление санкций выглядело бы политическим позором. США стали бы посмешищем; Трампа называли бы марионеткой Путина. Вероятно, Маккейн и его друзья занялись бы импичментом: попытались бы законно скинуть президента как «врага народа».
В Кремле правы: скорой отмены санкций ждать не приходится.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru