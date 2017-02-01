11:54 01 февраля

Как не опозориться перед русскими

Как не опозориться перед русскими


Ходят по планете геополитические слухи: мол, президент Трамп решил отменить санкции против России. И даже соответствующий указ его администрацией подготавливается. В иностранной прессе много пишут о переговорах президента США с европейскими коллегами и грядущем потеплении между западным миром и Россией. Однако не всё так просто: как снять или ослабить санкции, не опозорившись перед русскими? И как будет выглядеть Запад перед Киевом? Ответ очевиден: санкции будут сохранены на все сто процентов.

На днях состоялся долгий телефонный разговор В. В. Путина и Д. Трампа. Что примечательно, вопрос санкций стороны не обсуждали. О 45-минутном разговоре пресса почти ничего не знает. Вот формальное описание беседы от пресс-службе Кремля: «С обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе».


Также известно, что Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали отмену экономических санкций. Аналитики вообще сомневаются, что Трамп в 2017 году будет задаваться подобным вопросом. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов сказал «Московскому комсомольцу», что соответствующий вопрос может зависнуть до конца 2017 года, поскольку глава Белого дома пока не знает, что делать с Москвой. Кроме того, в текущем году Россия будет являться образом главного пугала для Евросоюза: во Франции и Германии пройдут выборы.

Президент Трамп говорил по телефону не только с Путиным. Он созвонился с Франсуа Олландом и Ангелой Меркель. И в этих разговорах речь определённо шла о санкциях: европейской прессе об этом доложили.

Известно, что французский лидер упомянул вопрос антироссийских санкций и заявил, что он выступает против их снятия до того времени, когда будет разрешён кризис на Украине. Также француз упирал на НАТО: заявил о важности альянса, а далее сообщил о «лидирующей» роли ООН в урегулировании конфликтов.

С Ангелой Меркель, «царицей Европы», американский президент говорил столько же, сколько с Путиным, — 45 минут. В числе затронутых тем — участие в предстоящем в июле саммите G20 в Гамбурге, деятельность НАТО, сотрудничество в борьбе с терроризмом, положение на Ближнем Востоке, пути урегулирования конфликта на Украине и отношения с Россией.

Подробностей этих разговоров нет.

Зато есть удивительная информация (или то что за неё выдаётся) от аналитиков, в том числе американских.

Например, в твиттер-колонке Сьюзан Глассер указывается на «слух» о грядущем ослаблении санкций в отношении России. Слух идёт из окружения Трампа. Неизвестно, подтвердит ли эту информацию Рекс Тиллерсон.

С другой стороны, официально известно, что многие законодатели-демократы и республиканцы выступают против любого ослабления санкций. И даже выдвигают Трампу ультиматумы. Последний такой ультиматум поступил от мистера Маккейна.

Этот сенатор выступил с заявлением, в котором «осудил» любые вероятные шаги президента Трампа, направленные на отмену санкций. Заявление мистера сенатора приводит издание «New Republic».

Мистер Маккейн надеется, что «широко распространившееся убеждение о том, что Белый дом рассматривает вопрос снятия санкций в отношении России», — чистая спекуляция. По совету сенатора, президент Трамп должен «положить конец этим спекуляциям и отказаться от такого безрассудного курса». Если же Трамп совету не последует, Маккейн и его коллеги превратят «санкции против России в закон».

Последнее означает, что «ястребиное» крыло сената ополчится на Трампа.

Тема вероятного ослабления или даже снятия санкций, пусть это даже обыкновенное предположение или вообще слух, всколыхнула мировую журналистику.

«Fox News» осторожно подходит к вопросу снятия санкций: не утверждает ничего категорично.

В последние недели, напоминает телеканал, российские официальные лица сделали ряд противоречивых заявлений относительно санкций и контрсанкций. К примеру, премьер-министр Дмитрий Медведев призвал россиян не питать иллюзий в отношении санкций, а вице-премьер Игорь Шувалов заявлял, что ключевые министерства должны работать при условии, что санкции сохранятся. Что касается самого Путина, то он заявил, избегая подробностей, что государство будет поддерживать своих фермеров.

Интересное мнение высказал телеканалу аналитик Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги. По его словам, для Путина снятие санкций, особенно «слишком быстрое» их снятие, было бы не тем, чего он хотел.

С другой стороны, Западу расширять санкции далее некуда.

«Существует очень большая вероятность того, что это было последнее расширение санкций», — сказал Хендрик Вос, профессор международных отношений в университете Гента в Бельгии. Учёный указал на такие страны, как Италия, Греция и Венгрия, которые желают установить более тесные связи с Россией. Да и другие члены ЕС не имеют интереса к расширению санкций.

Кто в России выиграл бы от отмены санкций и контрсанкций? Уж конечно, не сельское хозяйство. Потенциальными выгодоприобретателями отмены или ослабления стали бы в первую очередь нефтяные и газовые компании: им необходимо иностранное финансирование и опыт. Понравится отмена санкций и розничным торговцам, поскольку среди поставщиков появится дополнительная конкуренция. Потребители тоже обрадуются: они «будут приветствовать более низкие цены на продукты питания», отмечает телеканал.

Вопрос отмены или ослабления санкций не даёт покоя Петру Порошенко. Предполагая, что Трамп — не то же самое, что Обама, украинский президент ещё до телефонных переговоров Трампа с Путиным, Олландом и Меркель призвал мировые державы поддержать санкции против России. По-видимому, отмечает «Голос Америки», это было «ответом» Порошенко на недавнее замечание Дональда Трампа, указавшего на готовность США ослабить ограничительные меры.

Издание напоминает: мистер Трамп сказал в интервью «The Wall Street Journal», что рассмотрит вопрос об отмене некоторых санкций, если только Москва поддержит борьбу с терроризмом, ведущуюся США. Кроме того, Трамп дал и другое интервью, сообщив «The Times» в Лондоне, что санкции против России могут быть полностью удалены в рамках сделки двух держав по сокращению ядерных вооружений.

Такого рода заявления не могли не огорчить господина Порошенко. Он сообщил журналистам, что Киев пользовался «очень сильной поддержкой обеих партий в Соединённых Штатах в течение последних трёх лет, и мы не видим никаких причин менять эту ситуацию».

В России, отмечает «Голос Америки», едва ли верят в снятие санкций. На днях Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции в отношении России, скорее всего, сохранятся «в течение длительного времени», несмотря на ожидания снижения напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Такие ожидания возникли на почве прихода в Белый дом нового президента.

Поглядим, что говорят финансисты команды Трампа.

Назначенный Трампом на должность министра финансов Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) заявил о поддержке санкций, объявленных администрацией Обамы в отношении России. Правда, он сообщил, что санкции могли бы быть отозваны в процессе «сделки с Москвой».

На вопрос во время слушаний по утверждению его кандидатуры на пост министра в комитете сената по финансам, будет ли он стремится к поддержке санкций, Мнучин ответил, что «это так на 100 процентов».

«Избранный президент очень ясно дал понять, что он переменит политику санкций, если, цитата, удастся добиться более выгодной сделки, то есть мы хотели бы получить [от России] что-то взамен», — цитирует Мнучина CNBC.

Некоторые сенаторы призывают принять ещё больше мер против России, напоминает этот телеканал.

Индийский публицист М. К. Бхадракумар в «Asia Times» опубликовал оптимистическую статью под названием «Не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по российским санкциям».

Аналитик уверен, что телефонный разговор между президентом США и его российским коллегой Владимиром Путиным, а также исчезновение той «состязательной показухи», что царила при Обаме, говорят об изменении отношений между Вашингтоном и Москвой.

С другой стороны, Трамп попал под «огромное давление»: политическая элита США предложила ему «сделку Фауста». Мол, его признают как легитимного президента, а он продолжает принятую в отношении Москвы политику Обамы: Россия является врагом Соединённых Штатов, и точка.

И тем не менее, Трамп начал с разговора с Путиным при первой же возможности. Цель очевидна: улучшение отношений между двумя странами.

Однако ни Кремль, ни Белый дом даже не упоминали слово «санкции». Правда, обе стороны «подчеркнули важность восстановления взаимовыгодного торгово-экономических связей между бизнес-сообществами двух стран». Но как же их восстановить, если сохранять санкции?

По мнению публициста, Трамп умело выстраивает деловые связи с Россией, что является «важным фундаментом» для прогрессивного развития общих отношений с Россией.

И это означает, что сенатор Маккейн смыт в унитаз.

Трамп не может не знать, отмечает Бхадракумар, что значительная часть американского народа, в том числе республиканцы, хочет, чтобы США сотрудничали с Россией.

* * *

Трудно даже вообразить, чтобы команда Трампа, в том числе те, кто «на 100%» поддерживают действующие санкции, внезапно взяла да отменила (или ослабила) ограничительные меры против России. Возможен лишь один вариант: какая-либо «сделка» США с Россией, при которой русские заведомо проигрывают. Например, Трамп предлагает ослабление санкций на ядерное разоружение. Что это значит? Это значит, что Путин разоружается, а Трамп смотрит, как он это делает. А потом, может быть, немножко ослабляет санкции, и требует от Путина следующего шага. Например, согласия на «уход Асада» в Сирии.

Господа конгрессмены не позволят Трампу смягчить санкции «просто так». То, что сегодня действует от имени президента, может действовать и от имени конгресса: сенаторам достаточно провести соответствующий «дублирующий» закон, о чём уже любезно сообщил мистер Маккейн. Такой закон президент отменить единолично не вправе: его власть ограничена. А ещё при таком исходе Трамп заполучит враждебно настроенный к нему конгресс.

Это не говоря о том, что одностороннее снятие или ослабление санкций выглядело бы политическим позором. США стали бы посмешищем; Трампа называли бы марионеткой Путина. Вероятно, Маккейн и его друзья занялись бы импичментом: попытались бы законно скинуть президента как «врага народа».

В Кремле правы: скорой отмены санкций ждать не приходится.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 22
  1. Mavrikiy Сегодня, 06:09
    Потребители тоже обрадуются: они «будут приветствовать более низкие цены на продукты питания»,
    А бредить зачем? Сначало Сталин, потом снижение цен.
    На днях Дмитрий Медведев заявил, что западные санкции в отношении России, скорее всего, сохранятся «в течение длительного времени»,
    - Совершенно верно и не надо бредить.
    Mavrikiy
    1. Зяблицев Сегодня, 06:22
      В этом случае мне нравится позиция Верховного и в целом, его команды: Нет санкций-хорошо! Есть санкции, да и хрен с ними! А еще при этом мне нравится, как корчатся либерасты , которые никак не могут сформулировать свою политику в условиях, когда их обожаемая Европа и США, так действует в отношении России - до этого то они не могли толком сформулировать, а теперь и подавно им очень трудно объяснить простому народу, в чем же заключается преимущество прагматичных "общечеловеческих" ценностей западной цивилизации перед нашей "варварской" душевностью...! laughing
      Зяблицев
      1. Евдоким Сегодня, 07:16
        В свете сложившейся ситуации с отменой или продолжением наложенных санкций, остаётся весьма актуальной пословица или девиз "Делай что должно и будь что будет". Думается мне Россия при отмене западных санкций в любом случае не должна отменять все свои, нужно оставить те которые ей наиболее выгодны, как с экономической так и с политической точки зрения. Врагов надо бить их же дубинами и по тем-же местам, может по-умнеют. hi
        Евдоким
      2. Вас Влад Сегодня, 11:47
        Как же они без вытья смогут?Вон они и Крым готовы отдать чтобы господина не злить!По ихнему это мы во всём виноваты laughing
        Вас Влад
    2. сибиралт Сегодня, 08:02
      Если снимут санкции, то это сильно ударит по валютным спекуляциям центробанка России. ЦБ РФ прямо заинтересован опускать рубль. В СССР за копейку можно было хоть что-то купить, а сейчас за рупь - ничего. Русскую поговорку "копейка рубль бережет" наши дети уже никак не воспринимают.
      сибиралт
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:13
    Что касается самого Путина, то он заявил, избегая подробностей, что государство будет поддерживать своих фермеров.

    Читай между строк - санкции не отменят. По крайней мере скоро.
    a.s.zzz888
    1. gladcu2 Сегодня, 06:39
      Автору спасибо.

      Ну будем исходить из философии Маркса, а именно отвечать на вопрос:"кому это выгодно?"

      Во первых и у Трампа и у Путина одни и те же противники. Это Глобалисты. Что и объединяет интересы двух стран.

      Захват суверенитетов всех стран глобалисты осуществляют через экономическую систему, в которую интегрированы все страны мира.

      Исходя из утверждения выше, США выгодно освободить Россию от санкций. С экономической точки зрения это да же выгодно глобалистам. Почему? Потому, что увеличивается оборот товаров и денег. А как понятно с каждой единицы оборота, банк (глобалисты), доллар, и США получают доходы.

      Но Россия, наказана за то, что ведет независимую политику и не желает делится материальными ресурсами. Поэтому санкции.

      Что в результате можно ожидать?

      Скорее всего санкции отменят, по тихому закрывая глаза на маленькие шалости, стран сателлитов США. Трамп, мог бы с помпой объявить об этом громче, но решили не ворошить известную субстанцию. Все шишки за не правильные санкции получил бы Обама.Поэтому, по быстрому порешили и перешли на другую тему.

      Предположительно, ВВП с Д.Трампом обсуждали противодействия глобалистами политики США, в связи с приходом к власти Трампа. В частности, гражданская война в США. Ну и много чего еще. Короче, говорили как начальство своё унизить.
      gladcu2
      1. Вас Влад Сегодня, 11:51
        Не заблуждайтесь в отношении Трампа,он глобалист !И с Америкой скоро будут происходить интересные вещи!
        Вас Влад
  3. sa-ag Сегодня, 06:18
    "...Правда, он сообщил, что санкции могли бы быть отозваны в процессе «сделки с Москвой»."

    Ну да, такая морковка, учитывая что Трамп дал задание разработать за три месяца план уничтожения ИГИЛ, звонок из обкома был насчет участия РФ в войне в Сирии
    sa-ag
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:50
    вопрос санкций стороны не обсуждали

    А чего обсуждать если ВВП неоднократно говорил, что мы не будем просить запад отменить санкции. Захотят (приспичит) отменят сами. На сегодняшний день санкции нужны как воздух законченным русофобам и конечно Киеву, который с напускным величием считает, что это его заслуга. Да и приятно, что кто-то пытается нанести экономический ущерб России. Не одному же (Порошенко) в выгребной яме барахтаться.
    rotmistr60
  5. алекс-сп Сегодня, 07:00
    Думаю, что санкции официально не отменят, на них просто "закроют глаза". Тогда и лицо сохранят, и вспомнить о них при случае всегда можно. Особенно если кого нибудь из "партнеров" надо будет поприжать.
    алекс-сп
  6. Горменгаст Сегодня, 07:13
    Есть большая вероятность того, что аннулируется негласный (сверх санкций) запрет компаниям на сотрудничество с Россией.

    Есть вероятность того, что не вступившие в силу санкции (последний пук темного президента) в силу не вступят.

    Трамп может аннулировать поддержку Укрии - это хлеще любой отмены санкций. Ему достаточно просто молчать на эту тему и игнорировать Порошенко - все произойдет само собой. Достаточно намека в МВФ и сотрудничество Укрии с этими кровососами тоже моментально прекратится.

    Трамп может прекратить ставить палки в колеса на европейском направлении - перестать на них давить по санкциям, противодействовать трубным проектам, вербально поддерживать Прибалтику и т.д.

    Трамп многое может - санкции это только небольшая часть войны против России.

    По логике автора, США не имеют право ниоткуда выводить войска - чтобы не опозорится перед арабами, бедуинами, шейхами и т.д. А санкции - подвид войны.
    Горменгаст
  7. mitrich Сегодня, 07:19
    Да кто ж ему даст это сделать, даже если он этого сильно и захочет. С экскрементами сожрут. Да и не первоочередно это для него. Ну, если только частично, в его стиле, забить на всех и сдержать слово.
    Что он пока и делает.
    mitrich
  8. Altona Сегодня, 08:04
    США хотят не отменить, а продать санкции. То есть получить от Москвы какие то преференции, например, раздел Сирии. Санкции вредят только внешнему заему дешевых денег в западных банках, так как в России нет адекватной системы рефинансирования. Для промышленников санкции благо, наоборот, надо под санкции выстраивать разумный протекционизм.
    Altona
  9. Стирбьорн Сегодня, 08:51
    С другой стороны, Западу расширять санкции далее некуда.
    Как это некуда?! Отключить от свифта и главное - запретить продажу газа и нефти на Запад, как в свое время сделали с Ираном
    Стирбьорн
    1. свой1970 Сегодня, 09:32
      Можно,только наши перекинуться на Китай,а ЕС на дорогом СПГ потеряет вообще доверие своего населения,и будет ЕС кирдык ..
      свой1970
      1. Стирбьорн Сегодня, 11:45
        ну как бы надо трубопровод для начала построить, ну и и китайцы не дураки, сразу цены опустят. Наш газ немцы, да ВЕ потребляет, так что большинству населения ЕС будет по барабану, да и кто его там спрашивает - вон арабов везут и ничего.
        Стирбьорн
  10. Лелёк Сегодня, 08:51
    (С Ангелой Меркель, «царицей Европы», американский президент говорил столько же, сколько с Путиным, — 45 минут. В числе затронутых тем — участие в предстоящем в июле саммите G20 в Гамбурге, деятельность НАТО, сотрудничество в борьбе с терроризмом, положение на Ближнем Востоке, пути урегулирования конфликта на Украине и отношения с Россией.)

    Но это был всего лишь телефонный бла-бла в соответствии с протоколом, а на следующий день:

    А ведь это по сути начало дробления Европы. yes
    Лелёк
  11. Башибузук Сегодня, 10:04
    Санкции...телодвижения.
    думается, что мы не просто так и в суд подали на ВТО, в связи со "стальной войной". Тоже гвоздик в крышку... не пойдете на уступки - вообще выйдем.
    Никуда, конечно, не выйдут. Политические дивиденды превыше всего. Юристы - туристы. Просто - ссыкуны.
    Но и действовать все-рано надо. Иначе всерьез и воспринимать не будут. Остановишься - считай безнадежно отстал.
    Отчего, собственно, вся эта крикливая шумиха вокруг санкций и "страшной, демонической России" и нагнеталась. Логика требовала - усиливать, углублять, совершенствовать. Демонизировать. До абсолюта.
    А тут - трамп-бабах и непонятно, то ли проджолжать, то ли отказываться.
    Этим деятелям, что тамошним, что нашим - результат не важен. Жили люди,. и будут жить дальше. Плохо ли, хорошо, какая\, в сущности, разница.
    Главное - ПРОЦЕСС.
    Процесс выработки решений, процесс тарахтения о решениях. Ввода в действие и контролирования. Зудения по этому поводу и другим заодно. А результат....не за то им деньги платят. Политиканам. Поэтому они и бухтят.
    А вот реальным капиталистам-производителям нужна отдача. Конечный результат. Это у них въелось в мозги-печенки.
    Интересно будет наблюдать за дрейфом Трампа Дональда в дальнейшем. Спокойно жить ему точно не дадут.
    Хотя нам-то что от этого. Глубоко параллельно. Лишь бы санкции дружно не снимали. Иначе мы рискуем зажить ну очень уж хорошо, от забугорных коробейников не протолкнуться будет, хи-хи wassat
    Башибузук
  12. Monster_Fat Сегодня, 10:50
    Санкции снимать не будут НИКОГДА ибо их "завязали" на Крым. Отменить санкции значит признать свое поражение перед всем миром и то, что "разрешительная" система когда разрешено только то, что нравится США и ЕС уже не работает... Никто и никогда ни с США, ни в ЕС на это не пойдет... в том числе и пресловутый Трамп. И скорее всего санкции закрепят на законодательном уровне-чтобы ни у кого не было даже желания что-то подвинуть в этом вопросе...
    Monster_Fat
  13. Tektor Сегодня, 11:03
    Ну вот и ответ на все основные вопросы. В частности, почему америка находится постоянно в ж\опе? Да потому, что она не способна к логическому мышлению... Ведь если постоянно всем ставить палки в колёса и угрожать войной, то всем это станет надоедать, и они объединяться, чтобы устроить бузитёру "тёмную". Тёмная - это когда клиента заворачивают в простыню, покрывало или ещё что-нибудь похожее, и начинают лупить всем, чем-не-попадя, пока не надоест.
    Tektor
    1. Стирбьорн Сегодня, 11:48
      Цитата: Tektor
      В частности, почему америка находится постоянно в ж\опе?

      страшно подумать, где тогда находимся мы belay
      Стирбьорн

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