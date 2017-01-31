Суд обязал концерн «Антонов» выплатить Минобороны РФ 180 млн рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску Минобороны РФ взыскала с украинского концерна «Антонов» свыше 180 млн. руб. неустойки, передает РИА Новости информацию, опубликованную на сайте суда.
«Апелляционный суд отклонил жалобу концерна на решение арбитражного суда Москвы, в ноябре частично удовлетворившего иск. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу», – говорится в материале.
Ранее российское военное ведомство потребовало взыскать с концерна более 357 млн. руб. неустойки за нарушение последним сроков разработки самолета Ан-70. Согласно дополнительному соглашению к контракту, «Антонов» должен был выполнить «два этапа работ до 25 ноября 2012 года, однако к сентябрю 2016-го работы заказчику не были сданы, а просрочка составила 1395 дней», говорится в сообщении.
В июне 2014-го Минобороны Украины уведомило российскую сторону «о завершении государственных совместных испытаний Ан-70 без участия российских специалистов». Российское военное ведомство в ответ заявило, что «считает испытания неначатыми, а результаты, полученные украинской стороной, неподтвержденными», следует из материалов дела.
Доводы ответчика о том, что спор неподведомственен арбитражному суду Москвы был отклонен, поскольку его компетенция «подтверждена допсоглашением к контракту». Также суд первой инстанции не принял во внимание доводы корпорации о том, что «нарушение сроков произошло по вине заказчика (Минобороны РФ)».
«Апелляционный суд отклонил жалобу концерна на решение арбитражного суда Москвы, в ноябре частично удовлетворившего иск. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу», – говорится в материале.
Ранее российское военное ведомство потребовало взыскать с концерна более 357 млн. руб. неустойки за нарушение последним сроков разработки самолета Ан-70. Согласно дополнительному соглашению к контракту, «Антонов» должен был выполнить «два этапа работ до 25 ноября 2012 года, однако к сентябрю 2016-го работы заказчику не были сданы, а просрочка составила 1395 дней», говорится в сообщении.
В июне 2014-го Минобороны Украины уведомило российскую сторону «о завершении государственных совместных испытаний Ан-70 без участия российских специалистов». Российское военное ведомство в ответ заявило, что «считает испытания неначатыми, а результаты, полученные украинской стороной, неподтвержденными», следует из материалов дела.
Доводы ответчика о том, что спор неподведомственен арбитражному суду Москвы был отклонен, поскольку его компетенция «подтверждена допсоглашением к контракту». Также суд первой инстанции не принял во внимание доводы корпорации о том, что «нарушение сроков произошло по вине заказчика (Минобороны РФ)».
Использованы фотографии: http://projects.designcodes.ru