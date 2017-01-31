12:07 31 января

Суд обязал концерн «Антонов» выплатить Минобороны РФ 180 млн рублей

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску Минобороны РФ взыскала с украинского концерна «Антонов» свыше 180 млн. руб. неустойки, передает РИА Новости информацию, опубликованную на сайте суда.



«Апелляционный суд отклонил жалобу концерна на решение арбитражного суда Москвы, в ноябре частично удовлетворившего иск. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу», – говорится в материале.


Ранее российское военное ведомство потребовало взыскать с концерна более 357 млн. руб. неустойки за нарушение последним сроков разработки самолета Ан-70. Согласно дополнительному соглашению к контракту, «Антонов» должен был выполнить «два этапа работ до 25 ноября 2012 года, однако к сентябрю 2016-го работы заказчику не были сданы, а просрочка составила 1395 дней», говорится в сообщении.

В июне 2014-го Минобороны Украины уведомило российскую сторону «о завершении государственных совместных испытаний Ан-70 без участия российских специалистов». Российское военное ведомство в ответ заявило, что «считает испытания неначатыми, а результаты, полученные украинской стороной, неподтвержденными», следует из материалов дела.

Доводы ответчика о том, что спор неподведомственен арбитражному суду Москвы был отклонен, поскольку его компетенция «подтверждена допсоглашением к контракту». Также суд первой инстанции не принял во внимание доводы корпорации о том, что «нарушение сроков произошло по вине заказчика (Минобороны РФ)».

Использованы фотографии: http://projects.designcodes.ru
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Комментарии 30
  1. cniza Сегодня, 09:30
    А им уже без разницы , сколько и кому платить , все равно платить нечем.
    cniza
    1. Венд Сегодня, 09:33
      Цитата: cniza
      А им уже без разницы , сколько и кому платить , все равно платить нечем.

      Как это нечем? Будут платить землей. Распродавать территорию за долги.
      Венд
      1. bouncyhunter Сегодня, 09:41
        Суд обязал концерн «Антонов» выплатить Минобороны РФ 180 млн рублей

        Ну обязал . И что дальше ? Скакуасы на шпинделе вертели все суды , обязывающие их вернуть долги .
        bouncyhunter
        1. cniza Сегодня, 09:53
          Похоже это их уже засунули ниже плинтуса.
          cniza
        2. Лопатов Сегодня, 10:00
          Сложно "вертеть на шпинделе все суды", когда на территории РФ остаётся имущество, а в российских банках- ден. средства.
          Лопатов
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:03
            Так скакуасы дальше одного прыжка не думают .
            bouncyhunter
            1. Лопатов Сегодня, 10:08
              Судя по тому, что подали апелляцию- как раз таки думают. Там же не скакуны рулят, а украинский олигархат, который деньги терять совсем не хочет.

              Они получают весьма и весьма большие деньги за техническое сопровождение всех антоновских самолётов в России. И ради виртуальных перамог скакунов лишаться этой статьи дохода не собираются.
              Лопатов
              1. bouncyhunter Сегодня, 10:12
                Да они на любой иск в их сторону апелляцию подают . Вот только что-то я давненько не слышал чтобы Украина даже по решению суда кому-нибудь деньги вернула ...
                bouncyhunter
                1. Лопатов Сегодня, 10:20
                  А куда они денутся? Техническое сопровождение российских Ан-ов минуя российские банки и не имея на территории России имущества и расходников невозможно. Отказаться- потерять большие деньги. Так шта заплатят.
                  Лопатов
                  1. bouncyhunter Сегодня, 10:21
                    Ну что же , будем посмотреть ... Очень надеюсь на Вашу правоту . hi
                    bouncyhunter
                  2. kirieeleyson Сегодня, 10:28
                    Да Вы оптимист, там 9-я апелляция идет, уже сколько тянут с этим, все никак. Найдут третейский суд "волевым решением", как заявят. Не верится в торжество справедливости в этом деле только потому, что здесь коньюктурщики в основном. Оценка репутации страны давно ниже некуда, этож не Франция с Мистралями, мильярд туда-обратно в течении недели и якобы "без обид".
                    kirieeleyson
                    1. Лопатов Сегодня, 11:16
                      Апелляция первая. "Девятый арбитражный апелляционный суд" (9-й ААС) название организации
                      Лопатов
                      1. kirieeleyson Сегодня, 11:24
                        Да, заметил, спасибо. hi
                        kirieeleyson
    2. maxim947 Сегодня, 09:34
      Что мы за бараны такие?! Что же нас кидают постоянно, а мы со своей правдой носимся?! Говорят нужна национальная идея, а где ее взять если нет национальной гордости? блин, столько денег и времени убили, , и как обычно никто не виноват
      maxim947
    3. uav80 Сегодня, 09:57
      В рабство за долги пока не отработают
      В России готовы принять украинских авиаконструкторов концерна Антонов и обеспечить их работой
      uav80
  2. Чёрный Сегодня, 09:32
    Цитата: cniza
    А им уже без разницы , сколько и кому платить , все равно платить нечем.

    Не думаю, что они бы заплатили даже при наличии средств.К сожалению, судится в данной ситуации - бесполезная трата времени и средств.
    Чёрный
  3. Горный стрелок Сегодня, 09:34
    Опять чубатые халявы хотели. Обломилось. Деньги то они не вернут, это понятно и ежикам в лесу.
    Посему не стоит особо радоваться. Да и нет больше "Антонова". Вывеска есть, а предприятия - нет wassat
    Горный стрелок
  4. weksha50 Сегодня, 09:35
    Пустые хлопоты... Никто никому ничего не заплатит... Так, переливание из пустого в порожнее... Пустая новость...
    weksha50
  5. Бензорез Сегодня, 09:36
    Сильно сомневаюсь, что кто-то будет платить. Это скорее- так, для самоуспокоения.
    Бензорез
  6. Cветлейший Сегодня, 09:59
    Взыскивать то только с кого ?
    Cветлейший
  7. Злой 55 Сегодня, 10:01
    УКРАЛина-банкрот умственный..отсюда и проблемы её с соседями.
    Злой 55
  8. vladimirvn Сегодня, 10:04
    «Они - ребята смышленые, с мозгами»
    Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что никогда не помогал создавать бизнес своим сыновьям.
    При этом Чайка назвал недостоверной информацию СМИ о бизнесе его сыновей, например, о полученных его сыном Игорем госзаказах на 300 млрд рублей. «Там и близко нет подобных цифр, суммы в разы меньше! - сказал Чайка. ...https://www.znak.com/2017-01-31/genprokuror_yu
    riy_chayka_zayavil_chto_nikogda_ne_pomogla_sozdav
    at_biznes_svoim_synovyam
    vladimirvn
    1. _Ugene_ Сегодня, 10:16
      А это вообще к чему?
      Вы хоть название статьи смотрите прежде чем бред всякий писать.
      _Ugene_
    2. Koshak Сегодня, 11:42
      Цитата: vladimirvn
      «Они - ребята смышленые, с мозгами»
      Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что никогда не помогал создавать бизнес своим сыновьям...

      А что, Чайка с сыновьями уже в/на Украину переехал и в концерне "Антонов" работает? Он то с какого бока к Ан-70?
      Koshak
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 10:10
    Напугали нищего, что заберут ценное! Никогда и ни при каких условиях выплаты не будет. По крайней мере, при этом недоправительстве.
    a.s.zzz888
  10. kirieeleyson Сегодня, 10:36
    Сложно будет взыскать деньги. Вот, приводят доводы и вроде как все правильно, в законодательном русле, с применением всей юридической артиллерии. Но у нас сколько подобные дела длятся, годами, пятилетками? Таким образом, проще поддерживать сам процесс, дешевле. Подать 10-ю апелляцию, в международные суды, потом заблокировать "волевым решением" президента, начать процесс заново, но с привлечением уже большего объема информации, том так на 5 и так далее. А там либо султан сдохнет, либо ишак..
    kirieeleyson
  11. Чаронда Сегодня, 11:03
    Очень сомневаюсь,что бандеровская Украина станет исполнять решение суда России.
    Чаронда
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:35
      Значит нужно будет "коллекторов" послать. Они и из покойника выбьют.
      rotmistr60
  12. Rostislav Сегодня, 12:00
    Решение суда есть, теперь осталось придумать механизм, как эти деньги забрать. Что платить не будут, так это любому понятно.
    Похоже, что единственное решение - искать и арестовывать собственность "Антонова" на территории России.
    Или ждать смены власти. Возможно, что и не очень долго.
    Rostislav
  13. Const Сегодня, 12:04
    Цитата: bouncyhunter
    скакуасы .
    Это сильно, в точку.
    Const

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