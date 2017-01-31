12:08 31 января

СБУ и Генпрокуратура Украины добиваются отставки Авакова

Главе МВД Украины Арсену Авакову, скорее всего, придется покинуть свой пост, политическое давление на чиновника постоянно растет, передает РИА Новости сообщение украинского издания «Вести».

СБУ и Генпрокуратура Украины добиваются отставки Авакова


«Положение Авакова усугубилось на фоне расследования перестрелки правоохранителей в поселке Княжичи, когда погибло пять человек. В Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины (СБУ) министру уже дали понять, что ему придется отвечать за произошедшее должностями в кабмине или даже политической карьерой», – говорится в сообщении.


Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин:
Ему дали два месяца, чтобы собрать вещи и покинуть кабмин. Пространства для маневра почти нет, его загнали в угол делом Мартыненко (о взятках) и Княжичами – именно после перестрелки была встреча на самом высоком уровне, где ему поставили условие. Сейчас убеждают уйти по-хорошему всем "колхозом".


Таким образом, в политическую опалу может попасть не только Аваков, но и вся партия «Народный фронт», членом которой он является. Как сообщил украинский политолог Алексей Якубин, «"Народный фронт" хотят отстранить от решения любых вопросов в коалиции».

Издание напоминает, что в начале декабря 2016-го пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Госслужбы охраны (входит в состав Нацполиции) и полицейским спецподразделением КОРД в поселке Княжичи под Киевом. После инцидента Порошенко дал указание разобраться и наказать виновных. По факту произошедшего было возбуждено уголовное производство по статье «убийство».

Использованы фотографии: РИА Новости. Стрингер
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Комментарии 25
  1. Мар.Тира Сегодня, 09:49
    Он уже вооружил своих сторонников,и нац.батальоны.Они пойдут за него.И слава богу!Быстрее бы рвать стали друг друга как собаки!
    Мар.Тира
    1. bouncyhunter Сегодня, 09:50
      Одного паука выгоняют из банки .
      bouncyhunter
      1. Смог Сегодня, 09:54
        Паша, для него это равнозначно смерти.
        Догрызут в последствии, даже и лапок не оставят.
        Смог
        1. bouncyhunter Сегодня, 09:55
          Да на здоровье , Костя ! hi Чем меньше таких членистоногих будет в 404-ой - тем лучше ! good
          bouncyhunter
          1. Смог Сегодня, 10:14
            Цитата: bouncyhunter
            Да на здоровье , Костя ! hi Чем меньше таких членистоногих будет в 404-ой - тем лучше ! good

            Паша, да если б эти, как ты выразился, членисторукие между собой до смерти перегрызлись глядишь и воздух на земном шарике намного бы чище стал.
            Смог
      2. cniza Сегодня, 09:56
        Им выгодней его , как бы это правильней сказать - сожрать , что бы и крошки не осталось , ну в общем , что бы он ничего не смог рассказать.
        cniza
      3. Чёрный Сегодня, 09:56
        Цитата: bouncyhunter
        Одного паука выгоняют из банки

        Судя по развитию событий, Авакову пора паковать чемоданы - и на запад.А там выйдет замуж за какого - нибудь немца( с таким то приданым) wassat и будет жить - поживать да над свидомыми посмеиваться.
        Чёрный
        1. kirieeleyson Сегодня, 10:19
          В том и дело, что свалит и без "колхоза" своего, у него пару вилл уже закуплено на этот "мягкий вариант". А остальная шушера, кто не успел под суетиться, будет в Киеве и дальше собирать муть, ведь деньги не пахнут. А вот если все же это брехня, то это "жжж" неспроста, скоро эндшпиль всей этой беды.
          kirieeleyson
      4. Сергей Ф Сегодня, 11:17
        Что там пауки? Крысы грызут один другого!
        Сергей Ф
    2. vovanpain Сегодня, 09:54
      именно после перестрелки была встреча на самом высоком уровне, где ему поставили условие.

      На высоком уровне это где?В Вашингтоне или в кабинете американского посла в Киеве?Тогда да,может и уйдет,а так все это игрушки в детской песочнице,Аваков сам вперед скинет потроха своими нацбатальонами.
      vovanpain
      1. Чёрный Сегодня, 10:02
        Цитата: vovanpain
        Аваков сам вперед скинет потроха своими нацбатальонами.

        ...или всё повесят на него и нацбаты..возможно его попытаются сделать козлом отпущения, обвинив во всех преступлениях нацбатов на Донбассе,после чего принесут в жертву для деэскалации конфликта.
        Чёрный
      2. Смог Сегодня, 10:28
        в кабинете американского посла в Киеве?

        А Трамп еще не поменял посла в куеве?
        Он тут на днях хорошо прошелся по дип. корпусу.
        Смог
    3. Балу Сегодня, 09:55
      И что? Будет заниматься сыром на своем заводике в Италии, а что у него в Канаде?
      Балу
    4. sdc_alex Сегодня, 10:14
      Цитата: Мар.Тира
      Быстрее бы рвать стали друг друга как собаки!


      Жалко будет невиновных, которые пострадают во время этой своры, а такие несомненно окажутся...
      sdc_alex
  2. cniza Сегодня, 09:49
    Ну что будет драчка ? или он уйдет утеревшись.
    cniza
  3. Чёрный Сегодня, 09:50
    То то щирый хлопец Мишка радуется.
    Чёрный
    1. De Laert Сегодня, 10:59
      Почему такие кадры еще не сидят, а что-то толкают в массы?
      De Laert
  4. Мар.Тира Сегодня, 09:51
    Цитата: bouncyhunter
    Одного паука выгоняют из банки .

    Я бы сказал сжирают.!
    Мар.Тира
  5. Балу Сегодня, 09:53
    Сам я не местный, поэтому стесняюсь спросить: а кто хозяин того самого злополучного дома в Княжичах, где произошла перестрелка между лихими хлопцами, каждый из которых как бы при исполнении?belay
    Балу
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 10:07
    Может и уйти, но напоследок устроит "бунт на корабле"...
    a.s.zzz888
  7. rotmistr60 Сегодня, 10:13
    Ему дали два месяца, чтобы собрать вещи

    Что-то много времени на раздумье дали. Почему-то вспомнились наши "лихие 90-е" когда министры и даже премьеры менялись как перчатки. Слава Богу выкарабкались из ямы,а вот Украина очевидно не сможет.
    rotmistr60
  8. rotor Сегодня, 10:23
    Порошенко зачищает поле перед выборами президента в 2019 году.
    rotor
  9. biserino Сегодня, 10:28
    Нацик уже заказан...тик-так...
    biserino
  10. Доктор Бармалей Сегодня, 10:59
    СБУ и Генпрокуратура Украины добиваются отставки Авакова

    Доктор Бармалей
  11. лысова Сегодня, 11:09
    Арсенюшка, не сдавайся!--- ведь ты ещё столько " добра" можешь сделать для народа Украины. angry
    лысова

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