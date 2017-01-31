СБУ и Генпрокуратура Украины добиваются отставки Авакова

Ему дали два месяца, чтобы собрать вещи и покинуть кабмин. Пространства для маневра почти нет, его загнали в угол делом Мартыненко (о взятках) и Княжичами – именно после перестрелки была встреча на самом высоком уровне, где ему поставили условие. Сейчас убеждают уйти по-хорошему всем "колхозом".

Главе МВД Украины Арсену Авакову, скорее всего, придется покинуть свой пост, политическое давление на чиновника постоянно растет, передает РИА Новости сообщение украинского издания «Вести».«Положение Авакова усугубилось на фоне расследования перестрелки правоохранителей в поселке Княжичи, когда погибло пять человек. В Генпрокуратуре и Службе безопасности Украины (СБУ) министру уже дали понять, что ему придется отвечать за произошедшее должностями в кабмине или даже политической карьерой», – говорится в сообщении.Депутат Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин:Таким образом, в политическую опалу может попасть не только Аваков, но и вся партия «Народный фронт», членом которой он является. Как сообщил украинский политолог Алексей Якубин, «"Народный фронт" хотят отстранить от решения любых вопросов в коалиции».Издание напоминает, что в начале декабря 2016-го пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Госслужбы охраны (входит в состав Нацполиции) и полицейским спецподразделением КОРД в поселке Княжичи под Киевом. После инцидента Порошенко дал указание разобраться и наказать виновных. По факту произошедшего было возбуждено уголовное производство по статье «убийство».