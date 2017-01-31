12:12 31 января

Российский генерал: Нидерланды намеренно затягивают расследование по малайзийскому «Боингу»

За заявлением голландцев о невозможности расшифровать данные по МН17, переданные им Россией, стоят либо некомпетентность, либо желание затянуть расследование, передает РИА Новости слова бывшего замначальника войсковой ПВО ВС России генерал-майора Александра Тазехулахова.



Прошлой осенью Москва передала Нидерландам «файл записи с процессора радиолокационной станции, который невозможно ни подделать, ни изменить, ни скорректировать», и только сейчас выяснилось, что «голландская сторона не может их расшифровать», пояснил Тазехулахов в интервью каналу RT.


Это либо профессиональная некомпетентность, либо желание насколько возможно затянуть процесс расследования… Это деньги, это привлечение должностных лиц различных уровней. Хотя вопрос мог решаться очень просто: пригласите наших специалистов, и они помогут вам, если вы сами не в состоянии открыть файл в обычном формате. Но здесь другая проблема. Голландия всячески старается отстранить представителей России от этого расследования,
сказал он.

По мнению генерала, голландцы вновь пытаются «в чем-то обвинить Россию, но пока непонятно даже, в чем», показать, что «Москва не соблюдает нормы международного права». Он подчеркнул, что «в Чикагской Конвенции о международной гражданской авиации не говорится о форматах записи и предоставлении данных». Может быть, Еврокомиссия установила свой формат, но Россия не присоединилась к документам ЕС, поэтому «имеет полное право представлять информацию в своем формате», отметил Тазехулахов.

Информация предоставлена своевременно. Обратятся за помощью – я думаю, мы всегда поможем. Если к нам не обратятся – пусть расшифровывают дальше. Видимо, им это выгодно. Кроме того, как мы знаем, у них есть информация от США, есть информация, переданная украинской стороной,
добавил он.

По словам генерала, «в любом случае вся ответственность за катастрофу Boeing лежит на украинской стороне».

Ранее сообщалось, что нидерландские специалисты не могут расшифровать и использовать информацию с радаров, предоставленную российской стороной в рамках расследования обстоятельств крушения «Боинга» Малайзийских авиалиний в Донбассе. Представитель голландской прокуратуры Вим де Брюн заявил в связи с этим, что Нидерланды направят в Россию новый запрос.

Использованы фотографии: http://www.nbcnews.com
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Комментарии 20
  1. biserino Сегодня, 10:25
    Нидерландов на референдуме о Украине, точно сказали кто виновать.
    biserino
    1. cniza Сегодня, 10:29
      Но будут до конца тянуть и обвинять Россию , может Трамп заставит своих опубликовать данные объективного контроля , хоть и мало вероятно , но а вдруг.
      cniza
      1. bulvas Сегодня, 10:33
        Время тянут, пока власти не сменятся
        Отвечать трудно, а новые сошлются на старых
        bulvas
        1. Юрий из Волгограда Сегодня, 10:39
          Никогда ещё так долго не расследовали авиакатастрофы.
          Совпадение?
          Не думаю...
          Юрий из Волгограда
    2. bouncyhunter Сегодня, 10:29
      Да всё понятно . Все факты говорят о виновности Украины , вот голландцы и затягивают расследование в попытке хоть как-нибудь сделать "крайней" Россию . А про то , что нидерландские специалисты не могут расшифровать и использовать информацию с радаров, предоставленную российской стороной расскажите бабке в кедах - любит старушка всякие байки , да и сама "травит" что твой боцман !
      bouncyhunter
    3. Чёрный Сегодня, 10:29
      Нидерланды привыкли получать укказания сверху , что и как говорить, а тут Белый дом молчит. Вот и подрастерялись smile
      Чёрный
      1. Vita VKO Сегодня, 11:02
        Странно, что на картинке объективного контроля российской РЛС ни кто не обратил внимание на борт с номером 4722, который находился всего в 5 км от 0143 (МН-17) и шел почти таким же курсом, но на большей высоте 10 670м и меньшей скоростью 888км/ч. Если судить по траекторным признакам то с большой долей вероятности это Ил-96 возможно с Президентом России на борту. Тогда становится очевидным причины обстрела и вполне допустимая ошибка оператора наведения ЗРК Бук, слишком маленькая угловая разница в наведении, да еще из-за большей скорости на меньшей высоте в последние минуты МН-17 оказался ближе.
        Vita VKO
  2. Pete Mitchell Сегодня, 10:30
    О том что расследование проходит не компетентно и цель оного не выявление истины пишут даже американцы. Как сказал бывший цруушник: если америка не предоставила имеющиеся данные, объективные, а не ту "филькину грамоту", значит данные не потверждают заявленную американскую позицию. С самого начала буржуям было плевать на истину, цель была одна - опорочить РФ.
    Ну а с хохлами все ясно, будут тявкать как прикажут, у холопа не может быть мнения.
    Pete Mitchell
  3. Masya Masya Сегодня, 10:32
    отложили в долгий ящик, надеются что все само собой рассосется am
    Masya Masya
  4. Горный стрелок Сегодня, 10:32
    Я думал, это прибалты медлительные. laughing Да по сравнению с голландцами они вообще молниеносны. Хотя, как посмотреть. Ведь комиссия работает, все исправно получают зарплату, градус напряженности - падает. Вот и тянут - потянут... Лет через пяток - когда большинство народа забудет об этом происшествии - объявят что нибудь невнятное... wassat
    Горный стрелок
    1. Masya Masya Сегодня, 10:38
      Голландцы вы- эстонцы!!! lol
      Masya Masya
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:33
    Вчера троль под американским флагом при обсуждении этой темы все пытался нас (Россию) в чем-то уличить. Если ты изначально русофоб и ненавидишь Россию, то тебе ни какие записи не помогут даже если их расшифруешь.
    rotmistr60
  6. askort154 Сегодня, 10:37
    Законсервировали расследования с тенью на Россию. Ждут конкретной "отмашки" из США. С уходом Обамы и смены руководства ЦРУ, "отмашка" не за горами. Правду скрыть не получается. Крайним будет, заслуженно, Порошенко. Наливайченко они не сдадут, это их агент.
    askort154
  7. valent45 Сегодня, 10:50
    Пригласите наших хакеров, в конце концов!!! Они вам махом помогут!
    valent45
  8. Nemo35 Сегодня, 10:54
    Цитата: rotmistr60
    Вчера троль под американским флагом при обсуждении этой темы все пытался нас (Россию) в чем-то уличить. Если ты изначально русофоб и ненавидишь Россию, то тебе ни какие записи не помогут даже если их расшифруешь.

    Ага. Шумел, ругался, обзывался. Смешной такой. Потом пропал чего-то.
    Nemo35
  9. Altona Сегодня, 11:01
    Цитата: cniza
    Но будут до конца тянуть и обвинять Россию , может Трамп заставит своих опубликовать данные объективного контроля , хоть и мало вероятно , но а вдруг.

    --------------------------------
    Голландцы в данном случае сели на вилку русофобии и нацизма. При меняющейся генеральной линии американского куратора они гнут старую провалившуюся версию с красочным мультфильмом и полным отсутствием фактов.
    Altona
  10. loginovich Сегодня, 11:01
    Боюсь ,что правду не узнаем ни когда . И ни кто не будет наказан.
    loginovich
  11. Sly Сегодня, 11:24
    Цитата: loginovich
    Боюсь ,что правду не узнаем ни когда . И ни кто не будет наказан.

    Я думаю правда все таки вскроется, но позже. А на счет того,что никто не будет наказан - скорее всего так и будет.
    Sly
  12. Koshak Сегодня, 11:33
    Видимо наши послали этим картонным дypилкам из Голландии файл в формате MPEG-4, а у них компы заточены только под просмотр формата WMV. Кодек пак установите.
    Koshak
  13. Boris63 Сегодня, 12:08
    Ох... минуло уж 2,5 года, а воз и ныне там ... Точно хотят приурочить к "второму пришествию". Может Трамп. немного поразмыслив. захочет "макнуть" обамку с демократами?
    Boris63

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