Российский генерал: Нидерланды намеренно затягивают расследование по малайзийскому «Боингу»
За заявлением голландцев о невозможности расшифровать данные по МН17, переданные им Россией, стоят либо некомпетентность, либо желание затянуть расследование, передает РИА Новости слова бывшего замначальника войсковой ПВО ВС России генерал-майора Александра Тазехулахова.
Прошлой осенью Москва передала Нидерландам «файл записи с процессора радиолокационной станции, который невозможно ни подделать, ни изменить, ни скорректировать», и только сейчас выяснилось, что «голландская сторона не может их расшифровать», пояснил Тазехулахов в интервью каналу RT.
По мнению генерала, голландцы вновь пытаются «в чем-то обвинить Россию, но пока непонятно даже, в чем», показать, что «Москва не соблюдает нормы международного права». Он подчеркнул, что «в Чикагской Конвенции о международной гражданской авиации не говорится о форматах записи и предоставлении данных». Может быть, Еврокомиссия установила свой формат, но Россия не присоединилась к документам ЕС, поэтому «имеет полное право представлять информацию в своем формате», отметил Тазехулахов.
По словам генерала, «в любом случае вся ответственность за катастрофу Boeing лежит на украинской стороне».
Ранее сообщалось, что нидерландские специалисты не могут расшифровать и использовать информацию с радаров, предоставленную российской стороной в рамках расследования обстоятельств крушения «Боинга» Малайзийских авиалиний в Донбассе. Представитель голландской прокуратуры Вим де Брюн заявил в связи с этим, что Нидерланды направят в Россию новый запрос.
Прошлой осенью Москва передала Нидерландам «файл записи с процессора радиолокационной станции, который невозможно ни подделать, ни изменить, ни скорректировать», и только сейчас выяснилось, что «голландская сторона не может их расшифровать», пояснил Тазехулахов в интервью каналу RT.
Это либо профессиональная некомпетентность, либо желание насколько возможно затянуть процесс расследования… Это деньги, это привлечение должностных лиц различных уровней. Хотя вопрос мог решаться очень просто: пригласите наших специалистов, и они помогут вам, если вы сами не в состоянии открыть файл в обычном формате. Но здесь другая проблема. Голландия всячески старается отстранить представителей России от этого расследования,сказал он.
По мнению генерала, голландцы вновь пытаются «в чем-то обвинить Россию, но пока непонятно даже, в чем», показать, что «Москва не соблюдает нормы международного права». Он подчеркнул, что «в Чикагской Конвенции о международной гражданской авиации не говорится о форматах записи и предоставлении данных». Может быть, Еврокомиссия установила свой формат, но Россия не присоединилась к документам ЕС, поэтому «имеет полное право представлять информацию в своем формате», отметил Тазехулахов.
Информация предоставлена своевременно. Обратятся за помощью – я думаю, мы всегда поможем. Если к нам не обратятся – пусть расшифровывают дальше. Видимо, им это выгодно. Кроме того, как мы знаем, у них есть информация от США, есть информация, переданная украинской стороной,добавил он.
По словам генерала, «в любом случае вся ответственность за катастрофу Boeing лежит на украинской стороне».
Ранее сообщалось, что нидерландские специалисты не могут расшифровать и использовать информацию с радаров, предоставленную российской стороной в рамках расследования обстоятельств крушения «Боинга» Малайзийских авиалиний в Донбассе. Представитель голландской прокуратуры Вим де Брюн заявил в связи с этим, что Нидерланды направят в Россию новый запрос.
Использованы фотографии: http://www.nbcnews.com