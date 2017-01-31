В Конго разбились 2 вертолёта с белорусским и грузинским экипажами
В горной местности провинции Северная Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) потерпели крушение 2 боевых вертолёта Ми-24 ВВС ДРК, сообщает Defence.ru со ссылкой на бельгийское агентство Belga.
Утром 27 января «при выполнении разведывательного полета парой для обнаружения повстанцев из группировки М23, один из вертолетов задел лопастями несущего винта верхушки деревьев в районе горы Микено на высоте около 500 метров и потерпел крушение», – говорится в сообщении.
Второй вертолёт, потеряв визуальный контакт в первой машиной, предпринял меры к ее поиску, но тоже разбился. «Вероятно, по той же причине», отмечает агентство.
Согласно сообщению другого издания (www.veritasinfo.fr), «вертолеты были сбиты повстанцами из переносных ЗРК "Стрела"».
По информации СМИ, один экипаж состоял из грузинских граждан, второй – из граждан Беларуси.
По версии армянского ресурса razm.info, ссылающегося на грузинские источники, вертолет с гражданами Грузии на борту совершил жесткую аварийную посадку. Вторая машина разбилась.
Сообщается также, что члены экипажа, находившиеся на борту «белорусского» вертолета живы, однако все получили ранения. Грузинский экипаж на 30 января числился пропавшим без вести. Поиск пилотов затрудняет сильный дождь, льющий 4-й день подряд.
Информацию подтвердило Минобороны Грузии. В пресс-службе при этом подчеркнули, что «летчики не имеют никакого отношения к вооруженным силам Грузии и находятся на территории ДРК в качестве частных лиц».
Утром 27 января «при выполнении разведывательного полета парой для обнаружения повстанцев из группировки М23, один из вертолетов задел лопастями несущего винта верхушки деревьев в районе горы Микено на высоте около 500 метров и потерпел крушение», – говорится в сообщении.
Второй вертолёт, потеряв визуальный контакт в первой машиной, предпринял меры к ее поиску, но тоже разбился. «Вероятно, по той же причине», отмечает агентство.
Согласно сообщению другого издания (www.veritasinfo.fr), «вертолеты были сбиты повстанцами из переносных ЗРК "Стрела"».
По информации СМИ, один экипаж состоял из грузинских граждан, второй – из граждан Беларуси.
По версии армянского ресурса razm.info, ссылающегося на грузинские источники, вертолет с гражданами Грузии на борту совершил жесткую аварийную посадку. Вторая машина разбилась.
Сообщается также, что члены экипажа, находившиеся на борту «белорусского» вертолета живы, однако все получили ранения. Грузинский экипаж на 30 января числился пропавшим без вести. Поиск пилотов затрудняет сильный дождь, льющий 4-й день подряд.
Информацию подтвердило Минобороны Грузии. В пресс-службе при этом подчеркнули, что «летчики не имеют никакого отношения к вооруженным силам Грузии и находятся на территории ДРК в качестве частных лиц».
Использованы фотографии: Guido Potters / www.airliners.net