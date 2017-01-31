12:16 31 января

В Конго разбились 2 вертолёта с белорусским и грузинским экипажами

В горной местности провинции Северная Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) потерпели крушение 2 боевых вертолёта Ми-24 ВВС ДРК, сообщает Defence.ru со ссылкой на бельгийское агентство Belga.



Утром 27 января «при выполнении разведывательного полета парой для обнаружения повстанцев из группировки М23, один из вертолетов задел лопастями несущего винта верхушки деревьев в районе горы Микено на высоте около 500 метров и потерпел крушение», – говорится в сообщении.


Второй вертолёт, потеряв визуальный контакт в первой машиной, предпринял меры к ее поиску, но тоже разбился. «Вероятно, по той же причине», отмечает агентство.

Согласно сообщению другого издания (www.veritasinfo.fr), «вертолеты были сбиты повстанцами из переносных ЗРК "Стрела"».

По информации СМИ, один экипаж состоял из грузинских граждан, второй – из граждан Беларуси.

По версии армянского ресурса razm.info, ссылающегося на грузинские источники, вертолет с гражданами Грузии на борту совершил жесткую аварийную посадку. Вторая машина разбилась.

Сообщается также, что члены экипажа, находившиеся на борту «белорусского» вертолета живы, однако все получили ранения. Грузинский экипаж на 30 января числился пропавшим без вести. Поиск пилотов затрудняет сильный дождь, льющий 4-й день подряд.

Информацию подтвердило Минобороны Грузии. В пресс-службе при этом подчеркнули, что «летчики не имеют никакого отношения к вооруженным силам Грузии и находятся на территории ДРК в качестве частных лиц».

Использованы фотографии: Guido Potters / www.airliners.net
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Комментарии 13
  1. Александр романов Сегодня, 11:58
    Пардон,а в Конго кто против кого? И за что? Или против чего?
    Александр романов
    1. Masya Masya Сегодня, 12:06
      неужели не понятно? грузины против белорусов... wink
      Masya Masya
      1. cniza Сегодня, 12:09
        Там каждый за себя.
        cniza
        1. Александр романов Сегодня, 12:14
          Цитата: cniza
          Там каждый за себя.

          Цитата: Masya Masya
          неужели не понятно? грузины против белорусов.

          Ясно,значит у вас вопросы те же.
          Александр романов
    2. Zibelew Сегодня, 12:09
      Интересно товарищи негры получили всю партию по контракту с Украиной на поставку 50 отремонтированных танков Т-64БВ в Демократическую Республику Конго. Стоимость одного танка по данному контракту не превышала 200 тыс долл, то есть по цене Лэнд Крузера. Писали что Харьковский завод отправил Нацгвардии "африканские" танки ...
      Zibelew
    3. Копчёный Сегодня, 12:09
      Конго это сакральное место для наёмничества.
      Копчёный
      1. Александр романов Сегодня, 12:15
        Цитата: Копчёный
        онго это сакральное место для наёмничества.

        Это понятно,а что отстаиваем? Ну,за что воюют то? Кто внятно.может объяснить
        Александр романов
  2. Мар.Тира Сегодня, 12:02
    Я думал что тяжёлые времена когда боевые пилоты уходили в Африку из-за безработицы закончились.Да и интернациональный долг сейчас вроде не в моде.Ладно грузины,а белорусы то как?Оказалось что нет?Или дело в предложенной сумме?
    Мар.Тира
  3. Рабинович Сегодня, 12:07
    Беларусы воюют в Конго? request
    Рабинович
    1. Копчёный Сегодня, 12:10
      Белорусских пилотов в Африке летает много и давно.
      Копчёный
    2. Александр романов Сегодня, 12:16
      Цитата: Рабинович
      Беларусы воюют в Конго?

      Да мы сами в шоке
      Александр романов
  4. barclay Сегодня, 12:10
    В пресс-службе при этом подчеркнули, что «летчики не имеют никакого отношения к вооруженным силам Грузии и находятся на территории ДРК в качестве частных лиц».
    Нет, "уважаемые", - это грузинские войска на территории чужого государства, раз об этом сообщает минобороны. (Кто там про российские войска на Донбассе свистел?)
    barclay
  5. Мар.Тира Сегодня, 12:11
    Цитата: Рабинович
    Беларусы воюют в Конго? request

    Беларусы воюют на пашне!Но вам простительно.Вы не русский!
    Мар.Тира

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