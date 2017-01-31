14:43 31 января

Командование ДНР о потерях украинских силовиков

За последние 2 дня в Донбассе погибли около 80-ти украинских военнослужащих, более 70-ти ранены, передает канал RT сообщение Донецкого агентства новостей.



По данным агентства, такая информация «содержатся в докладе начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о реальных потерях украинских силовиков, который перехватила разведка ДНР».


Согласно имеющимся материалам, за указанный период в морги Украины поступили: Селидово – 29 тел, Красноармейск – 41 тело; Новый Труд – 8 тел погибших. Получили ранения 76 бойцов,
рассказал представитель командования самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.

«Мы обнародуем эту информацию, чтобы дать возможность Петру Порошенко, со временем, лично, глядя в глаза матерям погибших и покалеченных военнослужащих, дать объяснения, ради каких амбиций он загубил столько людей и какую ему победу принесли свыше 70 отправленных на тот свет бойцов», – добавил он.

По данным разведки, данный доклад был передан Петру Порошенко, после чего украинский президент прервал свой визит в Германию.

Ранее сообщалось, что президент Украины прервал свой визит в ФРГ в связи с чрезвычайной ситуацией в районе города Макеевка.

Использованы фотографии: http://dan-news.info
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Комментарии 31
  1. Zibelew Сегодня, 12:33
    Киев напрашивался на это давно - с тех пор как начал ползучий захват "серой зоны". Если большая часть передних оборонных укреплений украинцев и блокпосты, где они "продвинулись", практически уничтожены, тактика захвата "серой зоны" обернулась большими потерями как в живой силе, так и в материальной. Судя по тому, что Петро перестал лакать немецкое пиво и решил вернуться потери таки есть.
    Zibelew
    1. Joker787 Сегодня, 12:37
      Когда ж уже наши спец.службы стравят бандеровцев между собой? Тогда вероятно жить в ЛДНР станет полегче.
      Хотя, рано или поздно эти тараканы в банке и сами до этого дойдут, скорей БЫ.
      Joker787
      1. cniza Сегодня, 12:40
        Не все так просто , но Порошенко закончит очень плохо.
        cniza
        1. RussianRoulette Сегодня, 12:51
          У каждого выкормыша свой сценарий...но дожить до своей смерти ему вряд ли безропотно дадут, как иуде Горбачёву, у которого в отличие от Вальцмана, тырящего мелочь, историческое серьёзнейшее геополитическое "достижение"..
          RussianRoulette
        2. 210окв Сегодня, 13:11
          Ну,он скорее всего расчитывает что получит пост в администрации где нибудь..в Косово скажем на худой счет..А может будет мэром какого нибудь "хутора"в Прибалтике..Да приютят его. yesБездомных евреев не бывает.
          Цитата: cniza
          Не все так просто , но Порошенко закончит очень плохо.
          210окв
    2. Владыка Ситх Сегодня, 12:45
      Приношу извинения, что не сделал вчера водку за неделю. Трое суток не сплю. Сегодня до делая и возможно завтра утром вы увидите ее на сайте ВО.
      Владыка Ситх
      1. Zibelew Сегодня, 12:49
        Цитата: Владыка Ситх
        Приношу извинения, что не сделал вчера водку за неделю. Трое суток не сплю. Сегодня до делая и возможно завтра утром вы увидите ее на сайте ВО.
        Спасибо большое за размещаемую объективную информацию.
        Zibelew
      2. дядя Мурзик Сегодня, 12:49
        Владыка Ситх удачи!
        дядя Мурзик
      3. ydjin Сегодня, 13:11
        Цитата: Владыка Ситх
        Приношу извинения, что не сделал вчера водку за неделю. Трое суток не сплю. Сегодня до делая и возможно завтра утром вы увидите ее на сайте ВО.

        Водку? laughing Хотя понятно, это описка! Пора уже книгу писать о страданиях населения Донбасса. Надеюсь когда нибудь эти материалы будут использованы для обвинительной речи в трибунале против хунты незаконно захватившей власть в Киеве! am
        ydjin
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:25
          Цитата: ydjin
          Водку?

          смешно? а Сергею-нет...
          андрей юрьевич
      4. g1v2 Сегодня, 13:30
        У меня двое подчиненных с Авдеевки . Один раньше на коксохиме работал. Как там сильно Авдеевке досталось? Или больше болтологии? recourse
        g1v2
  2. Андрей К Сегодня, 12:35
    ...дать возможность Петру Порошенко, со временем, лично, глядя в глаза матерям погибших и покалеченных военнослужащих, дать объяснения, ради каких амбиций он загубил столько людей...

    У него все возможности сводятся к одному - утилизация граждан собственной страны в угоду заокеанским кукловодам. А между этой кровавой жатвой - урвать по возможности в этой мутной воде майдаунизма...
    Этому упырю чужды понятия чести, совести и сострадания...
    Андрей К
    1. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:09
      Андрей К hi Андрей Евгеньевич приветствую вас.
      У него все возможности сводятся к одному - утилизация граждан собственной страны в угоду заокеанским кукловодам. А между этой кровавой жатвой - урвать по возможности в этой мутной воде майдаунизма...
      Да свинопотам он .Кидает со своей бандой в тупую бойню людей.А сам деньгу зашибает.А те свидомые патриоты и в правду дурни думают что "батькивщину захыщають" fool Там с шевронами "рабовласнык" рабовладелиц дофига ещё в 2014м набили.Им пообещали по два раба с востока после "пэремогы" Так что жалости ноль к недоделанным "рабовласныкам" am
      Наблюдатель2014
      1. Андрей К Сегодня, 14:33
        Цитата: Наблюдатель2014
        Андрей К hi Андрей Евгеньевич приветствую вас.

        И моё категорическое Вам hi
        Ещё бы до этого стада дошло, что из них удобрения делают...
        А пока сами пачками в Ад летят, и людей с собой тащат...
        Андрей К
    2. Ныробский Сегодня, 13:22
      Цитата: Андрей К
      ...дать возможность Петру Порошенко, со временем, лично, глядя в глаза матерям погибших и покалеченных военнослужащих, дать объяснения, ради каких амбиций он загубил столько людей...

      У него все возможности сводятся к одному - утилизация граждан собственной страны в угоду заокеанским кукловодам. А между этой кровавой жатвой - урвать по возможности в этой мутной воде майдаунизма...
      Этому упырю чужды понятия чести, совести и сострадания...

      Просто он понял то, что чем больше своих бандерлогов он уничтожет на передовой, тем меньше их вернётся рвать его тушку на части, что повышает его шанс на то, что бы свалить с руины в "неизвестном" направлении. Час расплаты приближается, а часики тикают неумолимо.
      Ныробский
  3. Fitter65 Сегодня, 12:37
    На фото Урал очень интересен.Передняя резина лысая,средний мост -резина меньше по размеру чем на заднем мосту.Такое ощущение что на майдане всю резину пожгли...
    Fitter65
    1. lis-ik Сегодня, 12:55
      Более того машина без светотехники и зеркал, не на ходу уже давно, снимок скорее всего опять прилепили неизвестно откуда.
      lis-ik
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:28
        Цитата: Fitter65
        .Передняя резина лысая,средний мост -резина меньше по размеру чем на заднем мосту.

        Цитата: lis-ik
        Более того машина без светотехники и зеркал,

        там война вообще то...вы грамотеи ещё за "тех.осмотр" спросите...и "страховку".
        андрей юрьевич
  4. silberwolf88 Сегодня, 12:37
    Войны всегда начинают политики ... а расхлёбывает Армия ... если ещё и дело ради которого всё происходит несправедливое ... то вообще тоска.
    Попытка убийствами/обстрелами и войной заставить людей отказаться от собственной идентификации ... путь в никуда ... гражданская война в данном случае бессмысленна ... ведь на территории Новороссии не ущемляют никак права тех кто считает себя "украинцем" ... нет уничтожения несогласных ...
    silberwolf88
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:39
    78 успокоились навсегда, у 76 отбили охоту воевать. Спрашивается ради чего? Но продолжают скакать, шествовать с факелами, убивать и разрушать при молчаливом попустительстве "человеколюбивой" Европы.
    rotmistr60
  6. Fitter65 Сегодня, 12:41
    Близкие погибших конечно будут задавать вопросы правительству украины,как же так ведь это наши мужья (сыновья.братья)пошли убивать,а убили их как же так ,за что?
    Fitter65
  7. Сергей Ф Сегодня, 12:42
    Похоже о Минских соглашения скоро будут говорить, как об истории гражданской войны!
    А Донбасс расширится до самого Киева!
    Эти нацисты совсем совесть потеряли... Хотя этой совести у них никогда и не было!
    Сергей Ф
    1. Zaurbek Сегодня, 12:50
      ДО Киева не нужно- до Приднестровья....
      Zaurbek
      1. Сергей Ф Сегодня, 13:39
        И то верно, хотя бы Новороссию отвоевать!
        Сергей Ф
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 12:52
    пецька от рошена, он же военный преступник, гонит мясо на убой. И ни кто не спросит его за это. Что нет там трезвого вояки? Влепил бы пол-магазина по его приезду "на передовую", и все спасибо бы сказали.
    a.s.zzz888
  9. птс-м Сегодня, 13:09
    Потрох на совесть исполняет заветы бандэры...уничтожим всех руиновцев до последнего кахла,но не сдадимся...А сдавшиеся ,кому на хрен нужны? Кормить их и ждать стрельбы в спину?
    птс-м
  10. Югра Сегодня, 13:11
    И ведь народ молчит.Скачет и молчит.Или им не жаль своих отцов,братьев?Что за нация такая?
    Югра
  11. Ретвизан 8 Сегодня, 13:18
    Чего они добиваются? Чем так их припекло , что они лезут в наступление невзирая на зиму и потери личного состава? Что пытается замутить Вальцман и К?
    Ретвизан 8
  12. sgr291158 Сегодня, 13:19
    Не хорошо все это, люди гибнут, только вот за что.
    sgr291158
  13. Горный стрелок Сегодня, 13:19
    Совершенно невероятное головотяпство. Есть данные, что вся эта ползучая тактика захвата серой зоны - местная инициатива. Нацики договорились с артиллеристами ВСУ, и пошли потихоньку отжимать блокпосты. Им дали зайти, и накрыли артиллерией. Пришлось драпать, бросая все на свете. Отсюда и "выдающиеся" потери. Махновщина фореве.
    Горный стрелок
  14. viktor. Сегодня, 14:32
    правосеков голов 700 бы wassat
    viktor.

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