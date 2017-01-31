Командование ДНР о потерях украинских силовиков
За последние 2 дня в Донбассе погибли около 80-ти украинских военнослужащих, более 70-ти ранены, передает канал RT сообщение Донецкого агентства новостей.
По данным агентства, такая информация «содержатся в докладе начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о реальных потерях украинских силовиков, который перехватила разведка ДНР».
«Мы обнародуем эту информацию, чтобы дать возможность Петру Порошенко, со временем, лично, глядя в глаза матерям погибших и покалеченных военнослужащих, дать объяснения, ради каких амбиций он загубил столько людей и какую ему победу принесли свыше 70 отправленных на тот свет бойцов», – добавил он.
По данным разведки, данный доклад был передан Петру Порошенко, после чего украинский президент прервал свой визит в Германию.
Ранее сообщалось, что президент Украины прервал свой визит в ФРГ в связи с чрезвычайной ситуацией в районе города Макеевка.
По данным агентства, такая информация «содержатся в докладе начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о реальных потерях украинских силовиков, который перехватила разведка ДНР».
Согласно имеющимся материалам, за указанный период в морги Украины поступили: Селидово – 29 тел, Красноармейск – 41 тело; Новый Труд – 8 тел погибших. Получили ранения 76 бойцов,рассказал представитель командования самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.
«Мы обнародуем эту информацию, чтобы дать возможность Петру Порошенко, со временем, лично, глядя в глаза матерям погибших и покалеченных военнослужащих, дать объяснения, ради каких амбиций он загубил столько людей и какую ему победу принесли свыше 70 отправленных на тот свет бойцов», – добавил он.
По данным разведки, данный доклад был передан Петру Порошенко, после чего украинский президент прервал свой визит в Германию.
Ранее сообщалось, что президент Украины прервал свой визит в ФРГ в связи с чрезвычайной ситуацией в районе города Макеевка.
Использованы фотографии: http://dan-news.info