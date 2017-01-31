14:48 31 января

В сенате могут рассмотреть законопроект, который помешает Трампу отменить антироссийские санкции

Сенатский комитет по иностранным делам не исключает рассмотрение законопроекта, который ограничит возможности президента США в отмене антироссийских санкций, передает РИА Новости заявление главы комитета республиканца Боба Коркера.



Мы вполне можем обсудить что-то подобное,
сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос представителей прессы.


Может быть, в скором времени подобный документ появится, добавил он.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявляло, что приложит все усилия для нормализации отношений с Россией. «Это будет выгодно обеим сторонам», – подчеркивал он.

Недавно американские издания сообщили, что администрация нового президента уже приступила к подготовке указа, отменяющего введенные против России ограничения. Позднее советник Трампа Келлиэнн Конуэй подтвердила, что этот вопрос обсуждается.

Использованы фотографии: https://www.washingtonpost.com
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Комментарии 20
  1. himRa Сегодня, 12:59
    Свободу Деточкину! упс ...Свободу Трампу! мы с ним его именем засыпаем и просыпаемся
    Недавно американские издания сообщили, что администрация нового президента уже приступила к подготовке указа, отменяющего введенные против России ограничения. Позднее советник Трампа Келлиэнн Конуэй подтвердила, что этот вопрос обсуждается.
    himRa
    1. cniza Сегодня, 13:18
      Сенатский комитет по иностранным делам не исключает рассмотрение законопроекта, который ограничит возможности президента США в отмене антироссийских санкций


      Пусть принимают что хотят , что бы наши правители лучше мозгами шевелили и не расслаблялись , никогда США не будет дружественной страной для России и Трамп это скоро продемонстрирует , у нас могут быть только общие интересы.
      cniza
      1. himRa Сегодня, 13:21
        Цитата: cniza
        Сенатский комитет по иностранным делам не исключает рассмотрение законопроекта, который ограничит возможности президента США в отмене антироссийских санкций


        Пусть принимают что хотят , что бы наши правители лучше мозгами шевелили и не расслаблялись , никогда США не будет дружественной страной для России и Трамп это скоро продемонстрирует , у нас могут быть только общие интересы.

        И в связи с такой точкой зрения что то напрягают новости про Трампа,чесслово,Трамп то,Трамп се
        Надо как то больше про свои дела обсуждать ....
        himRa
    2. андрей юрьевич Сегодня, 13:19
      В сенате могут рассмотреть законопроект, который помешает Трампу отменить антироссийские санкции
      санкции не зло,а скорее благо...давно пора отойти от (всё купим) к "сами сделаем".
      андрей юрьевич
      1. himRa Сегодня, 13:31
        Цитата: андрей юрьевич
        санкции не зло,а скорее благо...давно пора отойти от (всё купим) к "сами сделаем".

        Кому страшны санкции ? ответ только один,страшны для банкиров которые не могут взять долгосрочные займы у иностранных банков а уж как они пользуются мы знаем ... сколько банков разорилось после введения санкций.
        На ровном месте,из ничего делали себе прибыль
        himRa
        1. андрей юрьевич Сегодня, 13:33
          Цитата: himRa
          сколько банков разорилось после введения санкций.

          "спёрБанк" устраняет конкурентов...
          андрей юрьевич
  2. ser-pov Сегодня, 13:00
    А мне вот интересно, Трамп может разогнать сенат? Или по амерским законом это невозможно?
    ser-pov
    1. Joker787 Сегодня, 13:09
      К сожалению или счастью, но нет.
      Невозможность влияния Конгресса на формирование и деятельность правительства уравновешивается отсутствием у Президента США права роспуска парламента. Президент может только в экстренных случаях созвать одну или обе палаты, а в случае разногласий между палатами по поводу отсрочки сессии перенести ее на такое время, какое посчитает необходимым. За всю историю США глава государства ни разу не воспользовался этим правом.
      http://uchebnik-online.com/133/1942.html
      А вот ему импичмент легко могут "вдуть"
      Joker787
    2. avdkrd Сегодня, 13:14
      Цитата: ser-pov
      А мне вот интересно, Трамп может разогнать сенат? Или по амерским законом это невозможно?

      А собственно зачем его разгонять? Я начал симпатизировать таким персонажам как Мак Кейн. Зачем нам отмена американских санкций? Хуже того, их отмена создаст громадные проблемы в секторах "импортозамещения". Люди вложились в производство и с трудом переживут демпинговые поставки санкционной продукции.
      avdkrd
  3. птс-м Сегодня, 13:02
    Ну не отменят и что? Как мои шнурки в ботинках потешались над глупостью пеньдосов и их прихлебателей,так и продолжают потешаться.Хай слёзы льют те,кто припрятал своё „бабло“ в пеньдосовых банках.
    птс-м
  4. sds87 Сегодня, 13:02
    Не надо отмены санкций, а то наши правители обрадуются и на радостях прикроют программу импортозамещения. Ведь не надо напрягаться, когда можно купить всё за бугром. А вкладываться в свою страну - боже упаси. Еще не куплен очередной замок в Англии и не сошла со стапелей новая роскошная яхта...
    sds87
    1. g1v2 Сегодня, 13:27
      Не смогут. Самое главное уже у всех производителей отложилось в мозгах - ЗАПАДНАЯ ПРОДУКЦИЯ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ НЕНАДЕЖНА , ТК ЕЕ МОГУТ В ЛЮБОЙ МОМЕНТ НЕ ПОСТАВИТЬ . То же и в отношении банков . Главное , что большинство бизнесменов и производителей уже будут бояться ориентироваться на западные комплектующие - а вдруг снова санкции и производство зависнет без поставок? Да и деньги на запад тоже не так резво посылать будут - а вдруг снова санкции и счета заморозят? Тч будут в основном на азию переключаться. hi
      g1v2
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:15
        Цитата: g1v2
        Тч будут в основном на азию переключаться.

        На Азию оно конечно правильно...да только правильнее на свое переключаться. Конечно не сразу,тк всего у нас просто нет,но вектор то задачи ясен.
        НЕКСУС
  5. Lester7777 Сегодня, 13:05
    Бывшая и.о генпрокурора Салли Йейтс уже ограничила. Теперь имеет массу свободного времени, может крестиком, например, вышивать.
    Lester7777
  6. AlexeyAlexey Сегодня, 13:11
    Я о чём и говорю,Конгресс США в большинстве своём настроен антироссийски.Они будут всячески "вставлять палки в колёса" Дональду Трампу,особо не стоит рассчитывать на отмену санкций.В Европе тоже неизвестно кто там к власти придёт,в Германии либо Меркель-меньшее зло,либо русофоб-Шульц-германский аналог Джона Маккейна,на Францию особо не стоит рассчитывать,как и на Педикобританию.
    AlexeyAlexey
    1. Scoun Сегодня, 13:56
      Цитата: AlexeyAlexey
      Я о чём и говорю,Конгресс США в большинстве своём настроен антироссийски.Они будут всячески "вставлять палки в колёса" Дональду Трампу,особо не стоит рассчитывать на отмену санкций.

      1. Конгресс США это те кому платишь и они лоббируют интерес плательщика.
      2. В кои-то веки наш народ солидарен с конгрессменами США и приветствует их усилия по введению запрета на снятие санкций с России.
      Scoun
  7. strelok581 Сегодня, 13:37
    Думаю, скоро будем поминки справлять по Трампу. Не долго музыка играла,не долго ныл аккордеон.
    Начхать на Трампа.
    Союзники России Армия, флот и ВКС. Надежда и опора.
    strelok581
  8. Горный стрелок Сегодня, 13:46
    Да санкции скорее оживили Россию, чем наоборот. Че мы все - снимет, не снимет, как на ромашке. Моему предприятию - так просто хорошо стало - вдвое оборот вырос! Ну и зарплаты улучшились. Если сейчас санкции снимут и рубль укрепится - импорт опять "полезет" - не надо бы этого. У нас кое что на экспорт уже пошло.
    Горный стрелок
    1. vladimirvn Сегодня, 14:16
      Ну для поддержания баланса, что бы было совсем хорошо, еще одна новость.
      ..МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российское Министерство финансов предлагает девальвировать рубль примерно на десять процентов, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные, опубликованные Рейтер.
      По новым расчетам Минфина, при такой стоимости нефти среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 рубля за доллар, а дефицит федерального бюджета — 3,1 процента ВВП. Траты же резервных фондов составят 1,8 триллиона рублей. ..https://ria.ru/economy/20170131/1486847744.html
      vladimirvn
  9. viktor. Сегодня, 14:27
    Я вот понять не могу может кто объяснит? Амерекосы миром правят? санкции вводят против любого государства, а против их мер нет?
    viktor.

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