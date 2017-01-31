В сенате могут рассмотреть законопроект, который помешает Трампу отменить антироссийские санкции
Сенатский комитет по иностранным делам не исключает рассмотрение законопроекта, который ограничит возможности президента США в отмене антироссийских санкций, передает РИА Новости заявление главы комитета республиканца Боба Коркера.
Может быть, в скором времени подобный документ появится, добавил он.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявляло, что приложит все усилия для нормализации отношений с Россией. «Это будет выгодно обеим сторонам», – подчеркивал он.
Недавно американские издания сообщили, что администрация нового президента уже приступила к подготовке указа, отменяющего введенные против России ограничения. Позднее советник Трампа Келлиэнн Конуэй подтвердила, что этот вопрос обсуждается.
Мы вполне можем обсудить что-то подобное,сказал сенатор, отвечая на соответствующий вопрос представителей прессы.
Может быть, в скором времени подобный документ появится, добавил он.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявляло, что приложит все усилия для нормализации отношений с Россией. «Это будет выгодно обеим сторонам», – подчеркивал он.
Недавно американские издания сообщили, что администрация нового президента уже приступила к подготовке указа, отменяющего введенные против России ограничения. Позднее советник Трампа Келлиэнн Конуэй подтвердила, что этот вопрос обсуждается.
Использованы фотографии: https://www.washingtonpost.com