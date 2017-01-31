ГСЧС Украины сообщает о подготовке к эвакуации населения Авдеевки
В украинских СМИ сообщается об ожесточённых боях у линии соприкосновения по линии Донецк-Авдеевка. Несмотря на то, что тон заявлений командования ВСУ победоносный и то и дело публикуются сведения о десятках «уничтоженных боевиков» (так на Украине продолжают называть ополченцев Донбасса, отстаивающих свою землю), в средствах массовой информации появились заявления, в которых выражаются явные опасения в связи с развитием событий. В социальных сетях так называемые украинские волонтёры, а также украинские журналисты, пишут, что силы ДНР и ЛНР готовы начать наступление по направлению к Авдеевке.
Если информация соответствует действительности, то это означает только одно: терпение войск ДНР и ЛНР после многочисленных обстрелов и попыток захвата украинскими силовиками «серых зон» лопнуло.
Украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что принимает меры по подготовке к эвакуации населения Авдеевки . На официальной странице ГСЧС в Фейсбуке появилась заметка следующего содержания:
Сообщается, что в самой Авдеевке власти переходят к режиму жёсткой экономии тепло- и электроэнергии. В частности, температурные нормы в жилых домах снижены до 15 градусов по Цельсию (это максимум). Закрыты 14 образовательных учреждений.
Украинские СМИ сообщают об остановке Авдеевского коксохимического комбината. В предыдущий раз Авдеевский коксохим останавливался летом 2014-го.
Между тем, власти ДНР обращаются к представителям контактной группы от Украины с призывом остановить кровопролитие и синхронно отвести силы от линии соприкосновения на дистанции, указанные в Минских документах. По словам Дениса Пушилина, которого цитирует ДАН, отмечается явная незаинтересованность украинской стороны в мирном урегулировании конфликта. Все последние инициативы, исходящие от ДНР, киевскими властями были попросту проигнорированы. Зато теперь украинские СМИ буквально кричат о том, что ополченцы ДНР могут пойти в наступление.
На этом фоне ситуацию комментирует Кремль. По словам Дмитрия Пескова, обстрелы в районе Авдеевки были затеяны украинскими "самостийными отрядами" с целью устроить серьёзную провокацию. Из заявления главы пресс-службы Кремля (цитата РИА Новости):
Если информация соответствует действительности, то это означает только одно: терпение войск ДНР и ЛНР после многочисленных обстрелов и попыток захвата украинскими силовиками «серых зон» лопнуло.
Украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что принимает меры по подготовке к эвакуации населения Авдеевки . На официальной странице ГСЧС в Фейсбуке появилась заметка следующего содержания:
Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме этого, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс.
Сообщается, что в самой Авдеевке власти переходят к режиму жёсткой экономии тепло- и электроэнергии. В частности, температурные нормы в жилых домах снижены до 15 градусов по Цельсию (это максимум). Закрыты 14 образовательных учреждений.
Украинские СМИ сообщают об остановке Авдеевского коксохимического комбината. В предыдущий раз Авдеевский коксохим останавливался летом 2014-го.
Между тем, власти ДНР обращаются к представителям контактной группы от Украины с призывом остановить кровопролитие и синхронно отвести силы от линии соприкосновения на дистанции, указанные в Минских документах. По словам Дениса Пушилина, которого цитирует ДАН, отмечается явная незаинтересованность украинской стороны в мирном урегулировании конфликта. Все последние инициативы, исходящие от ДНР, киевскими властями были попросту проигнорированы. Зато теперь украинские СМИ буквально кричат о том, что ополченцы ДНР могут пойти в наступление.
На этом фоне ситуацию комментирует Кремль. По словам Дмитрия Пескова, обстрелы в районе Авдеевки были затеяны украинскими "самостийными отрядами" с целью устроить серьёзную провокацию. Из заявления главы пресс-службы Кремля (цитата РИА Новости):
Они перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии. Ополченцам Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки, пришлось отбивать занятую территорию. Это вторжение было пресечено. Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена против ополченцев Донбасса, погибли люди и с той, и с другой стороны
Использованы фотографии: facebook.com