14:44 31 января

ГСЧС Украины сообщает о подготовке к эвакуации населения Авдеевки

В украинских СМИ сообщается об ожесточённых боях у линии соприкосновения по линии Донецк-Авдеевка. Несмотря на то, что тон заявлений командования ВСУ победоносный и то и дело публикуются сведения о десятках «уничтоженных боевиков» (так на Украине продолжают называть ополченцев Донбасса, отстаивающих свою землю), в средствах массовой информации появились заявления, в которых выражаются явные опасения в связи с развитием событий. В социальных сетях так называемые украинские волонтёры, а также украинские журналисты, пишут, что силы ДНР и ЛНР готовы начать наступление по направлению к Авдеевке.

ГСЧС Украины сообщает о подготовке к эвакуации населения Авдеевки


Если информация соответствует действительности, то это означает только одно: терпение войск ДНР и ЛНР после многочисленных обстрелов и попыток захвата украинскими силовиками «серых зон» лопнуло.


Украинская госслужба по чрезвычайным ситуациям заявляет, что принимает меры по подготовке к эвакуации населения Авдеевки . На официальной странице ГСЧС в Фейсбуке появилась заметка следующего содержания:
Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан в ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск). Для этого подготовлены и содержатся в готовности 80 автобусов, которые одновременно могут эвакуировать до 3 тысяч человек. Кроме этого, для эвакуации населения спланирована работа двух пригородных электропоездов, которые могут эвакуировать до 1 тыс. 600 человек за один рейс.


Сообщается, что в самой Авдеевке власти переходят к режиму жёсткой экономии тепло- и электроэнергии. В частности, температурные нормы в жилых домах снижены до 15 градусов по Цельсию (это максимум). Закрыты 14 образовательных учреждений.
Украинские СМИ сообщают об остановке Авдеевского коксохимического комбината. В предыдущий раз Авдеевский коксохим останавливался летом 2014-го.

Между тем, власти ДНР обращаются к представителям контактной группы от Украины с призывом остановить кровопролитие и синхронно отвести силы от линии соприкосновения на дистанции, указанные в Минских документах. По словам Дениса Пушилина, которого цитирует ДАН, отмечается явная незаинтересованность украинской стороны в мирном урегулировании конфликта. Все последние инициативы, исходящие от ДНР, киевскими властями были попросту проигнорированы. Зато теперь украинские СМИ буквально кричат о том, что ополченцы ДНР могут пойти в наступление.

На этом фоне ситуацию комментирует Кремль. По словам Дмитрия Пескова, обстрелы в районе Авдеевки были затеяны украинскими "самостийными отрядами" с целью устроить серьёзную провокацию. Из заявления главы пресс-службы Кремля (цитата РИА Новости):
Они перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии. Ополченцам Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки, пришлось отбивать занятую территорию. Это вторжение было пресечено. Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена против ополченцев Донбасса, погибли люди и с той, и с другой стороны

Использованы фотографии: facebook.com
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Комментарии 20
  1. himRa Сегодня, 13:07
    Если информация соответствует действительности, то это означает только одно: терпение войск ДНР и ЛНР после многочисленных обстрелов и попыток захвата украинскими силовиками «серых зон» лопнуло.

    Давно пора ребятки воинской удачи вам!
    himRa
    1. Zibelew Сегодня, 13:11
      Портал в безвиз, работает бесперебойно.
      Если скакуасам мешают памятники, язык, праздники, история, названия городов и улиц, то это значит, что они строят свое государство на чужой территории.
      По факту е Донецк пришел убивать во Львов и Киев, а Киев и Львов пришли в Донецк.
      Zibelew
    2. cniza Сегодня, 13:13
      Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки, которая была осуществлена против ополченцев Донбасса, погибли люди и с той, и с другой стороны


      Вот за это хунтята должны ответить по полной.
      cniza
      1. андрей юрьевич Сегодня, 13:16
        ближайшие 10 населенных пунктов (Краматорск, Константиновка, Дружковка, Покровск, Селидово, Горняк, Новгородское, Украинск, Бахмут, Славянск
        ) украина готвится сдать эти населённые пункты...
        андрей юрьевич
      2. WKS Сегодня, 13:30
        то и дело публикуются сведения о десятках «уничтоженных боевиков» (так на Украине продолжают называть ополченцев Донбасса, отстаивающих свою землю),
        Уже прогресс. Раньше были российские войска. Скоро АТО переименуют в фронт гражданской украинской войны (ФГУВ).
        WKS
    3. iouris Сегодня, 13:48
      Смотря что понимать под термином "информация" в период жестокой гибридной войны, которую ведёт Киев. Факты таковы: Порошенко был в Германии и прервал (!) визит для (подумать только!) организации "гуманитарной помощи" "генетическим мусорам". Это может означать, и скорее всего означает, что Порошенко от Меркель или ничего не добился, или сам визит был задуман под гуманитарную катастрофу. Прогноз погоды был и было понятно, что 20-градусный мороз система не выдержит. Остальное - дело техники. Был отдан приказ наступать... и наступили. Надо посмотреть, какие потери. У наступающих потери должны быть существенно выше.
      iouris
  2. Lester7777 Сегодня, 13:13
    Очень хочется надеяться, что во время эвакуации (если таковая все-же состоится) не будет провокаций в духе укронедовермахта, в которых обвинят ДНР.
    Lester7777
    1. 210окв Сегодня, 13:24
      А вот этого стоит ждать стопудово ..К сожалению.По провокациям они мастаки.. am
      210окв
    2. Joker787 Сегодня, 13:27
      А эвакуировать куда будут?
      Из своих домов в палатки на мороз???
      С детьми?
      Joker787
      1. Lester7777 Сегодня, 13:35
        С этих станется. В политических целях вполне могут, чтобы было о чем поплакаться в Европе.
        Lester7777
  3. DPN Сегодня, 13:22
    Давно пора иначе ВСУ возьмёт измором эти республики , а население ДНР и ЛНР потеряют доверие к руководителям республик.
    DPN
    1. Stiletto Сегодня, 13:27
      Эвакуация населения из зоны конфликта скорее всего свидетельствует о подготовке полномасштабного вторжения ВСУ на эту территорию.
      Stiletto
  4. Boris63 Сегодня, 13:30
    На Конте кто то писал. что ДНР заняли "опорник" в Авдеевке. Может правда? Пусть мочат бандершафт.
    Boris63
  5. a.s.zzz888 Сегодня, 13:31
    Напоролись укрокаклы! Гнать их до границ! А автобусы - для перевозки нацистов, но не для населения.
    a.s.zzz888
  6. Сергей Ф Сегодня, 13:41
    Пусть сами ноги уносят!
    Не ополченцы это затеяли, а мирное население даже в подконтрольной Украине территории искренне жаль!
    Сергей Ф
  7. RUS96 Сегодня, 13:42
    Сейчас слушаю канал на Zello. АТО Донец называется.Интересно.
    RUS96
  8. sl22277 Сегодня, 13:58
    Меня тревожит смутное сомнение.. не плацдарм для наступления готовит ВСУ. ?! И Потрошенко срочно свой визит отложил..продолжая прикидываться дурачком,всеми усилиями стараясь скрыть нарушения Минских договоренностей со стороны Киева. Перекидывая свою вину,то на Россию,то ЛДНР.
    sl22277
  9. Alekseir162 Сегодня, 14:04
    Довыёживались, похоже терпение ополченцев закончилось. Теперь ждём плача ПоТрошенко о "бесчеловечном" отношении ополченцев к мирному населению и, разумеется, обращения к своим кураторам из рейха с просьбой повлиять на Путина и усилить санкции. Всё, как всегда.
    Alekseir162
    1. Вадим237 Сегодня, 14:31
      "Обращения к своим кураторам из рейха с просьбой повлиять на Путина и усилить санкции". Если Вы о США, то там сейчас далеко не до Украины и что в ней происходит, там уже Трамп на всех направления, внутренней политики, рвёт и мечет.
      Вадим237
  10. Вадим237 Сегодня, 14:24
    "Отработан вопрос эвакуации около 12 тысяч граждан" - Отличная возможность будет для ВСУ и нациков обчистить все дома в Авдеевке.
    Вадим237

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