14:43 31 января

Один из модернизированных Ил-38 получит имя экс-командующего авиацией ВМФ

Авиакомплекс им. Ильюшина проведет торжественную церемонию, посвященную присвоению имени бывшего командующего авиацией ВМФ РФ Виктора Потапова очередному модернизированному противолодочному самолету Ил-38Н, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.



«По согласованию с командованием Морской авиации ВМФ России, модернизированному противолодочному самолету Ил-38Н будет присвоено имя Виктора Павловича Потапова, генерал-полковника авиации, командующего авиацией ВМФ», – говорится в релизе.


Мероприятие пройдет во вторник на аэродроме в Жуковском. «Также в этот день планируется перелет самолета с аэродрома ЛИИ на аэродром постоянного базирования», – сообщили в пресс-службе.

Потапов занимал должность командующего авиацией ВМФ с 1988-го по 1994 г.

Ранее сообщалось, что на летно-испытательной базе «Ильюшина» начались испытания седьмого усовершенствованного самолета Ил-38Н. Первую такую машину флот получил в конце 2014 г.

Справка агентства: «Модернизированный Ил-38Н оснащен навигационным поисково-прицельным комплексом "Новелла", который способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 км, надводные – до 320 км. При этом система одновременно сопровождает 32 цели как над водой, так и под водой. Помимо решения противолодочных задач Ил-38Н способен выполнять функции патрульного самолета радиоэлектронной разведки».

Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 4
  1. cniza Сегодня, 13:23
    Хорошая традиция , присваивать имена и воздушным судам. Успехов.
    cniza
    1. Сергей Ф Сегодня, 13:43
      Согласен на все 100%!
      Лучшая память - она в делах! А такие вещи еще и воодушевляют!
      Сергей Ф
  2. 210окв Сегодня, 13:28
    Заслуженные люди должны жить в названиях самолетов,кораблей,улиц..Это наша традиция!
    210окв
  3. ВохаАхов Сегодня, 14:34
    Самый главный морской авиатор России доложил, что в скором времени число модернизированных ИЛ-38Н достигнет 30 единиц. Пока в строю- 6.
    ВохаАхов

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня