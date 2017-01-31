Один из модернизированных Ил-38 получит имя экс-командующего авиацией ВМФ
Авиакомплекс им. Ильюшина проведет торжественную церемонию, посвященную присвоению имени бывшего командующего авиацией ВМФ РФ Виктора Потапова очередному модернизированному противолодочному самолету Ил-38Н, передает ТАСС сообщение пресс-службы компании.
«По согласованию с командованием Морской авиации ВМФ России, модернизированному противолодочному самолету Ил-38Н будет присвоено имя Виктора Павловича Потапова, генерал-полковника авиации, командующего авиацией ВМФ», – говорится в релизе.
Мероприятие пройдет во вторник на аэродроме в Жуковском. «Также в этот день планируется перелет самолета с аэродрома ЛИИ на аэродром постоянного базирования», – сообщили в пресс-службе.
Потапов занимал должность командующего авиацией ВМФ с 1988-го по 1994 г.
Ранее сообщалось, что на летно-испытательной базе «Ильюшина» начались испытания седьмого усовершенствованного самолета Ил-38Н. Первую такую машину флот получил в конце 2014 г.
Справка агентства: «Модернизированный Ил-38Н оснащен навигационным поисково-прицельным комплексом "Новелла", который способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 км, надводные – до 320 км. При этом система одновременно сопровождает 32 цели как над водой, так и под водой. Помимо решения противолодочных задач Ил-38Н способен выполнять функции патрульного самолета радиоэлектронной разведки».
«По согласованию с командованием Морской авиации ВМФ России, модернизированному противолодочному самолету Ил-38Н будет присвоено имя Виктора Павловича Потапова, генерал-полковника авиации, командующего авиацией ВМФ», – говорится в релизе.
Мероприятие пройдет во вторник на аэродроме в Жуковском. «Также в этот день планируется перелет самолета с аэродрома ЛИИ на аэродром постоянного базирования», – сообщили в пресс-службе.
Потапов занимал должность командующего авиацией ВМФ с 1988-го по 1994 г.
Ранее сообщалось, что на летно-испытательной базе «Ильюшина» начались испытания седьмого усовершенствованного самолета Ил-38Н. Первую такую машину флот получил в конце 2014 г.
Справка агентства: «Модернизированный Ил-38Н оснащен навигационным поисково-прицельным комплексом "Новелла", который способен обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 90 км, надводные – до 320 км. При этом система одновременно сопровождает 32 цели как над водой, так и под водой. Помимо решения противолодочных задач Ил-38Н способен выполнять функции патрульного самолета радиоэлектронной разведки».
Использованы фотографии: http://bastion-karpenko.ru