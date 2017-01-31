14:50 31 января

ВСУ и "Правый сектор" попытались прорваться на южном направлении ДНР

Продолжают приходить тревожные новости из Донбасса. Оперативное командование силами ДНР сообщает об обострении ситуации практически по всех линии соприкосновения, которую снова можно называть линией фронта. Командование войсками Донецкой народной республики сообщает о том, что примерно в 10:00 два взвода 36-й обрмп (отдельная бригада морской пехоты) вместе с боевиками «Правого сектора» (запрещён в РФ) предприняли попытку прорыва в районе Коминтерново – на Мариупольско-Новоазовском направлении.

При этом сообщается, что наступление ВСУ и правосеков на юге было начато как продолжение провокаций в районе промзоны под Авдеевкой. Говорится, что авдеевские бои стали фактически отвлекающим ходом для начала атаки в районе, который в украинской версии обозначен как «сектор М».

Донецкое командование сообщает, что не без потерь атаку ВСУ в районе Коминтерново удалось отбить.


Под обстрелом украинских войск оказались представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Группа офицеров была обстреляна в Киевском районе Донецка.

Пресс-секретарь МГБ ДНР лейтенант Мария Петрова тем временем сообщает о предотвращении теракта в одной их воинских частей республики. По словам Марии Петровой, теракт должен был осуществить военнослужащий ДНР, которого завербовали украинские спецслужбы.

Донецкое агентство новостей приводит слова пресс-секретаря республиканского МГБ:
Двадцать восьмого января 2017 года МГБ ДНР предотвращено совершение на территории республики диверсионно-террористического акта, подготовленного спецслужбами Украины, объектом которого была одна из воинских частей ВС ДНР. Целью диверсионно-террористического акта было уничтожение объектов военной и гражданской инфраструктуры, жертвы среди мирного населения, а также дестабилизация социально-политической обстановки на территории ДНР.



Использованы фотографии: http://dan-news.info
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Комментарии 31
  1. cniza Сегодня, 13:35
    Говорится, что авдеевские бои стали фактически отвлекающим ходом для начала атаки в районе, который в украинской версии обозначен как «сектор М».


    И никто этого не хочет видеть и слышать , а долдонят что Россия не выполняет Минск 2.
    cniza
    1. трактористъ Сегодня, 13:51
      Конечно Россия! А то вдруг еще санкции с нее Трамп снимет!
      трактористъ
  2. Сергей Ф Сегодня, 13:35
    И все-таки - это, похоже, конец Минским соглашениям!
    Пора ополченцам выводить свое вооружение и начинать наступать, хватит ждать лживых подачек "потро шенки"!
    Сергей Ф
    1. Berkut24 Сегодня, 14:24
      Любое наступление будет стОить многих человеческих жизней ополчению. а новые захваченные позиции будут легко потеряны ввиду их неподготовленности к обороне от намного превосходящих сил ВСУ.
      А вот стоя на месте по максимуму проредить передовые позиции противника и "отбить охоту ходить на охоту" не помешало бы.
      Berkut24
      1. Вадим237 Сегодня, 14:39
        Надо в первую очередь подавить все артиллерийские позиции ВСУ - тогда будет намного проще наступать.
        Вадим237
  3. Boris63 Сегодня, 13:36
    Петро хочет ответки. что бы срочно начать вопить... И просить у Европы защиты от страшной России. но он и так на каждом углу об этом плачет. А Россия на войну. пока ещё не явилась...
    Boris63
  4. Айрателинсион Сегодня, 13:38
    Я чувствую скоро опять пойдут разговоры о том, что Россия применяет ядерное оружие на Украине...
    Айрателинсион
  5. domnich Сегодня, 13:39
    Цитата: Сергей Ф
    похоже, конец Минским соглашениям!


    "Дежурной по Украине" вместо Обамы заступила Меркель - с нее и спрос.
    domnich
    1. поневолебрат Сегодня, 13:42
      Оберпанцерпаровозенфюрер Меркель.
      поневолебрат
      1. cniza Сегодня, 13:45
        Цитата: domnich
        Цитата: Сергей Ф
        похоже, конец Минским соглашениям!


        "Дежурной по Украине" вместо Обамы заступила Меркель - с нее и спрос.


        Так то оно так , а кто ответит за погибших ?
        cniza
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 13:44
    Походу, ДНР никто больше не будет сдерживать. Натерпелись люди, месть не за горами.
    a.s.zzz888
    1. ИванИванов Сегодня, 14:22
      Не факт, не первое обострение, юридических обязательств за которую наши цепляются - много. Прут значит верят в безнаказанность.
      ИванИванов
  7. MoJloT Сегодня, 13:46
    Там серьезные бои идут, вот карта на данную минуту
    MoJloT
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:11
      Цитата: MoJloT
      Там серьезные бои идут, вот карта на данную минуту

      Я так понимаю,что теперь сдерживать силы Новороссии вряд ли кто-то будет. Расчехлят защитники Донбасса тяжелое вооружение,и начнется раздача люлей. И что-то мне подсказывает,что гнать этих ВКСушников и нац батальоны будут до самого Харькова,а возможно и дальше.
      Ну а нам пора бы уже угомонить Меркель и ко с их воплями о минских соглашениях,в которых Россия фигурирует не как воюющая сторона,а как гарант мира в том регионе,как и Германия. Минские соглашения по факту не выполнялись ни одного дня,так чего цепляться за этот мертвый договор?
      НЕКСУС
      1. MoJloT Сегодня, 14:14
        Соотношение сил и средств не позволяют гнать, и в ближайшее время не предвидится.
        MoJloT
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:18
          Цитата: MoJloT
          Соотношение сил и средств не позволяют гнать, и в ближайшее время не предвидится.

          Очень спорное заявление. Соотношение каких сил? Если вы говорите о ВСУ,то там моральных дух ниже плинтуса...а если о нац батальонах,так этих граждан перемолотят в очередном котле как уже было. Дух то у защитников Донбасса куда выше чем у ВСУшников.
          НЕКСУС
          1. MoJloT Сегодня, 14:22
            Одного духа мало! Нужен личный состав, оружие, припасы, ГСМ .......... Давайте реально на вещи смотреть.
            MoJloT
            1. НЕКСУС Сегодня, 14:31
              Цитата: MoJloT
              Нужен личный состав, оружие, припасы, ГСМ .......... Давайте реально на вещи смотреть.

              Давайте...считаете ,что у новороссов проблемы с оружием и боеприпасами после Дебальцево и Иловайска? Думаю,я вам Америки не открою,сказав,что так же ГСМ ,оружием и боеприпасами мы их тоже обеспечиваем. Что касаемо личного состава...тут сложнее.Вопрос пока в подвешенном состоянии.Многое решиться после встречи Путина и Трампа. Да и добровольцы пополняют ряды новороссов.
              Эта война и вообще цирк в Украине затянулся...у вас такого ощущения нет?
              НЕКСУС
              1. MoJloT Сегодня, 14:37
                Есть, но в таком количестве, которое позволяет держать позиции а не в Харьков ехать. ВСУ превосходят ВСН по всем пунктам, и кто там пополняет какие ряды ? ДНР рассматривает варианты мобилизации, в случае ухудшения ситуации! Абсолютно ни какой возможности для широкомасштабного наступления у нас нет! Да и готовятся такие операции месяцами.
                MoJloT
      2. MoJloT Сегодня, 14:18
        При крайне удачном стечении обстоятельств, со временем возможно удастся занять укреп район у Авдеевки, но не факт, укроп там сильно в землю вгрызся.
        MoJloT
        1. Вадим237 Сегодня, 14:44
          Против сильно зарывшихся в землю - есть осколочно фугасные 152 миллиметровые снаряды с взрывателем - замедлителем.
          Вадим237
      3. Alexey-74 Сегодня, 14:40
        Абсолютно согласен....пора расширять территории ДНР и ЛНР от Харькова до Мариуполя включительно....(для начала)
        Alexey-74
        1. НЕКСУС Сегодня, 14:43
          Цитата: Alexey-74
          Абсолютно согласен....пора расширять территории ДНР и ЛНР от Харькова до Мариуполя включительно....(для начала)

          В чем-то уважаемый Молот прав...дух есть,оружие есть,с ГСМ порядок...а вот с людьми проблема. Поэтому я и сказал,что многое решиться после встречи Путина и Трампа.
          НЕКСУС
  8. domnich Сегодня, 13:50
    Цитата: cniza
    Так то оно так , а кто ответит за погибших ?


    Да какое бы политическое давление извне не было бы - за погибших ответят киевские военные преступники, лично я в это верю.
    domnich
  9. MoJloT Сегодня, 13:52
    В Авдеевке полным ходом идет эвакуация.Стоят автобусы.Людей собираются вывезти .по информации в общежитие.В какое и куда инфы нет. У укропа паника,особенно у младшего ком состава.
    MoJloT
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:07
      MoJloT Сегодня, 13:52
      В Авдеевке полным ходом идет эвакуация.Стоят автобусы.Людей собираются вывезти .по информации в общежитие.В какое и куда инфы нет. У укропа паника,особенно у младшего ком состава.

      Инфа с места?
      a.s.zzz888
  10. ochakow703 Сегодня, 13:54
    Странно все это выглядит. Интересно, чего хочет добиться Поросенко? Трамп вряд ли поверит его воплям, Ангела сама не своя, не знает как себя вести в этой ситуации. Он что хочет боевые действия развязать да с оружием в руках в плен попасть, чтобы ему феберже шахтеры оторвали? Или просто свалить под шумок? Странный тип... совсем больной. Так у него ж беличье обострение, Ангела то не налила совсем.
    ochakow703
    1. vladimirvn Сегодня, 13:57
      Это попытка организовать "гуманитарную катастрофу" для населения и подав эту картинку под соответствующим соусом для СМИ, получить дивиденты. Элемент гибридной войны в действии.
      vladimirvn
  11. Lester7777 Сегодня, 14:13
    И здесь навешали.
    Lester7777
  12. ИванИванов Сегодня, 14:18
    Признавать надо республики, куда там интегрировать, или фантазировать на тему "президент Украины Захарченко". Большая часть общества имхо настроена враждебно.
    ИванИванов
  13. Alexey-74 Сегодня, 14:35
    Никто уже не будет выполнять Минские соглашения.....вывод один - пора войскам ДНР и ЛНР объединяться и переходить в контрнаступление, а потом и в наступление по всем линиям фронта.....сами запросят Минск-3, проходили уже это дважды....
    Alexey-74

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