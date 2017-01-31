ВСУ и "Правый сектор" попытались прорваться на южном направлении ДНР

Двадцать восьмого января 2017 года МГБ ДНР предотвращено совершение на территории республики диверсионно-террористического акта, подготовленного спецслужбами Украины, объектом которого была одна из воинских частей ВС ДНР. Целью диверсионно-террористического акта было уничтожение объектов военной и гражданской инфраструктуры, жертвы среди мирного населения, а также дестабилизация социально-политической обстановки на территории ДНР.

Продолжают приходить тревожные новости из Донбасса. Оперативное командование силами ДНР сообщает об обострении ситуации практически по всех линии соприкосновения, которую снова можно называть линией фронта. Командование войсками Донецкой народной республики сообщает о том, что примерно в 10:00 два взвода 36-й обрмп (отдельная бригада морской пехоты) вместе с боевиками «Правого сектора» (запрещён в РФ) предприняли попытку прорыва в районе Коминтерново – на Мариупольско-Новоазовском направлении.При этом сообщается, что наступление ВСУ и правосеков на юге было начато как продолжение провокаций в районе промзоны под Авдеевкой. Говорится, что авдеевские бои стали фактически отвлекающим ходом для начала атаки в районе, который в украинской версии обозначен как «сектор М».Донецкое командование сообщает, что не без потерь атаку ВСУ в районе Коминтерново удалось отбить.Под обстрелом украинских войск оказались представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Группа офицеров была обстреляна в Киевском районе Донецка.Пресс-секретарь МГБ ДНР лейтенант Мария Петрова тем временем сообщает о предотвращении теракта в одной их воинских частей республики. По словам Марии Петровой, теракт должен был осуществить военнослужащий ДНР, которого завербовали украинские спецслужбы.Донецкое агентство новостей приводит слова пресс-секретаря республиканского МГБ: