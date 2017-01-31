Трамп заставил F-35 подешеветь

Я ценю их (Lockheed Martin) реакцию на мои инициативы.

Из США приходят сообщения о том, что президенту Дональду Трампу удалось убедить производителей истребителя пятого поколения F-35 в необходимости снижения расходной части программы. По последним данным, программа компанией Lockheed Martin урезается на 0,6 млрд долларов. Информацию подтвердил сам президент США, в ходе встречи с представителями американского малого бизнеса, заявивший, что «это только начало».По словам Трампа, сумма в 0,6 млрд долларов сэкономлена на первой партии самолётов. Эта партия в количественном выражении составляет 90 F-35.Далее Трамп заметил:В общей сложности американская компания при сотрудничестве с компаниями из Канады и Британии планирует построить около 3 тыс. самолётов F-35, фактически заранее бронируя за этим самолётом звание самого массового истребителя 5-го поколения.На фоне сообщения о первоначальном урезании бюджета программы приходят даные об очередном выявленном «неудобстве» в F-35. На сей раз она связана не с самим самолётом, а с интерактивным шлемом пилота. Стоимость такого шлема сначала была заявлена на уровне 700 тыс. долларов, затем её снизили до 400 тыс. Лётчики обратили внимание на то, что при взлёте самолёта шлем фактически не держится на голове пилота, причём пилот в первые секунды ударяется головой в шлеме о верхнюю часть кабины.Спустя секунду: