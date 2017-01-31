14:47 31 января

Трамп заставил F-35 подешеветь

Из США приходят сообщения о том, что президенту Дональду Трампу удалось убедить производителей истребителя пятого поколения F-35 в необходимости снижения расходной части программы. По последним данным, программа компанией Lockheed Martin урезается на 0,6 млрд долларов. Информацию подтвердил сам президент США, в ходе встречи с представителями американского малого бизнеса, заявивший, что «это только начало».

По словам Трампа, сумма в 0,6 млрд долларов сэкономлена на первой партии самолётов. Эта партия в количественном выражении составляет 90 F-35.

Далее Трамп заметил:
Я ценю их (Lockheed Martin) реакцию на мои инициативы.



В общей сложности американская компания при сотрудничестве с компаниями из Канады и Британии планирует построить около 3 тыс. самолётов F-35, фактически заранее бронируя за этим самолётом звание самого массового истребителя 5-го поколения.

На фоне сообщения о первоначальном урезании бюджета программы приходят даные об очередном выявленном «неудобстве» в F-35. На сей раз она связана не с самим самолётом, а с интерактивным шлемом пилота. Стоимость такого шлема сначала была заявлена на уровне 700 тыс. долларов, затем её снизили до 400 тыс. Лётчики обратили внимание на то, что при взлёте самолёта шлем фактически не держится на голове пилота, причём пилот в первые секунды ударяется головой в шлеме о верхнюю часть кабины.

Трамп заставил F-35 подешеветь


Спустя секунду:

Использованы фотографии: https://twitter.com/jrvianney
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 14
  1. андрей юрьевич Сегодня, 14:02
    Трамп заставил F-35 подешеветь
    "жёлтый" ценник повесили?
    андрей юрьевич
    1. НЕКСУС Сегодня, 14:04
      Цитата: андрей юрьевич
      "жёлтый" ценник повесили?

      Да нет,скорее аппетиты "пилорамы" умерил.
      НЕКСУС
      1. Фантом-революции Сегодня, 14:42
        Цитата: НЕКСУС
        Цитата: андрей юрьевич
        "жёлтый" ценник повесили?

        Да нет,скорее аппетиты "пилорамы" умерил.

        Как я слышал. Там вроде комплектацию изменят на дешевые компоненты так сказать аналоги и от чегото откажуться( рлс другую поставят вродь. Лень гуглить). Выгоду не упустят.
        Фантом-революции
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 14:04
      В США видимо надеются, что если в долларах Ф-35 будет весить намного легче, то соответственно, он и полетит лучше. smile
      СРЦ П-15
  2. НЕКСУС Сегодня, 14:02
    Это впервые в американской политике,когда президент свои обещания воплощает в жизнь. Что до Ф-35...как его не удешевляй и как его не нахваливай,но самолет то получился посредственный...
    НЕКСУС
  3. Горный стрелок Сегодня, 14:03
    Это все - копейки. Жду не дождусь, когда израильские пилоты дадут свое не аффилированное мнение по "Летающему пингвину". Эти ребята ближе всего к боевому применению.
    Горный стрелок
    1. просто экспл Сегодня, 14:17
      некоторые из них тут подварают что даже свои говорят что ты уж ври как то более правдоподобнее .
      в общем в ближайший год хрен кто че правдивого узнает .
      просто экспл
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 14:05
    походу, этот фи-35 дорогая, но бесполезная железка. Могут мерикатосы бабло пилить! wassat
    a.s.zzz888
  5. Арон Заави Сегодня, 14:05
    Опять. Ну мколько можно обсуждать эту машину?what Вот наш командующий ВВС считает эту машину лучшей "машиной для войны,которая когда либо поступала на вооружение АОИ.
    Арон Заави
    1. Parsec Сегодня, 14:09
      Цитата: Арон Заави
      Вот наш командующий ВВС считает эту машину лучшей "машиной для войны,которая когда либо поступала на вооружение АОИ.

      Попробовал бы он сказать "Мы тут забесплатно получили себе проблем на перспективу, но перспектива будет за деньги".
      Сегодня он командующий, его слова - позиция государства, он говорит, что нужно, а не то, что есть.
      Parsec
    2. просто экспл Сегодня, 14:18
      ну если у вас там противник арабы с ПВО и ВВС 70-х годов , то да , это будет лучший вариант .
      а вот с равным противником боюсь что летающий утюг выйдет боком .
      хотя как бомбер думаю он вполне неплох .
      просто экспл
    3. ДМ51 Сегодня, 14:29
      Цитата: Арон Заави
      Опять. Ну мколько можно обсуждать эту машину?what Вот наш командующий ВВС считает эту машину лучшей "машиной для войны,которая когда либо поступала на вооружение АОИ.

      На сей раз она связана не с самим самолётом, а с интерактивным шлемом пилота. Стоимость такого шлема сначала была заявлена на уровне 700 тыс. долларов, затем её снизили до 400 тыс. Лётчики обратили внимание на то, что при взлёте самолёта шлем фактически не держится на голове пилота, причём пилот в первые секунды ударяется головой в шлеме о верхнюю часть кабины.

      А про шлем он ничего не сказал,ведь его разработали и производят в Израиле?
      А на самом деле,что он ещё может сказать,если евреи на этом самолёте зарабатывают хорошие деньги - чем больше серия,тем больше денег для" самого невинного и угнетаемого народа в мире"
      ДМ51
    4. Наблюдатель2014 Сегодня, 14:37
      Арон Заави А командующий ваш не хочет чисто так, пару деньков совместные учебные бои с нашими пилотами на су35 провести?
      Ну, жду отмазок winked
      Послушать что этот командующий на пенсии запоёт.Когда всё будет в прошлом bully
      Наблюдатель2014
  6. Комментарий был удален.
  7. Masya Masya Сегодня, 14:18
    Трамп заставил F-35 подешеветь

    неужели крылья ему подрезал? тогда точно дешево будет...
    Masya Masya

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня