14:47 31 января

В этом году в Сирию отправятся модернизированные Су-25СМ3

В конце лета на базу Хмеймим отправятся модернизированные штурмовики Су-25СМ3. В Сирии они присоединятся к операции ВКС против террористических группировок, сообщают Известия со ссылкой на источники в Минобороны и авиастроительной отрасли.



В настоящее время первый Су-25СМ3 проходит испытания в Кубинке. Машину должны были сдать еще в прошлом году, но возникли сложности с доводкой прицельной системы СОЛТ-25. Сейчас СМ3 уже успешно выполнил первые четыре полета. К августу Воздушно-космические силы России получат первые модернизированные штурмовики,
сказал газете один из источников.


СОЛТ-25 (система оптическая лазерная тепловизионная) – это сверхточный прицельный комплекс, который с помощью телекамеры и тепловизора обнаруживает цели днем, ночью и в плохую погоду. Лазерный дальномер системы измеряет расстояние до цели и определяет ее координаты, пишет издание.

Самолет снабжен также комплексом самозащиты «Витебск», который «сбивает с толку тепловыми ловушками» наводящиеся на тепло двигателей головки зенитных ракет.

Независимый военный эксперт Антон Лавров: «Су-25СМ3 остро не хватает российским Воздушно-космическим силам. Это фактически легкий бомбардировщик, который может выполнять пять-шесть вылетов в день. Для сравнения, Су-34 за сутки поднимается в воздух не более двух раз. Благодаря прицельному комплексу машина может очень эффективно поражать противника обычными бомбами и высокоточным оружием. И при этом штурмовики способны практически непрерывно висеть в воздухе над полем боя».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 8
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 14:19
    Вот и СОЛТы обкатают в Сирии. Зачётно.
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 14:37
      Да замечательно!Только удивительно то,что данная система на этом самолете не была установлена раньше..Получается что до настоящего времени самолет по своему оснащению не особо ушел от ИЛ-2..
      Цитата: a.s.zzz888
      Вот и СОЛТы обкатают в Сирии. Зачётно.
      210окв
      1. hirurg Сегодня, 14:42
        Грачи дали потомство, отрадно. Давайте к весне пусть прилетят. Чтоб природе не противоречить.)
        hirurg
  2. Jovanni Сегодня, 14:23
    В конце лета на базу Хмеймим отправятся модернизированные штурмовики Су-25СМ3.


    Однако! Сейчас-то зима! Поэтому планы эти воспринимаются ...как-бы это сказать... стратегическими, что-ли...
    Jovanni
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:28
      Цитата: Jovanni
      Однако! Сейчас-то зима!

      А грачи у нас когда улетают на юг? winked А эти "Грачи" собираются в полёт даже раньше. smile
      СРЦ П-15
  3. кг пв Сегодня, 14:28
    Эта война не кончится уже видимо никогда... what
    кг пв
  4. Masya Masya Сегодня, 14:37
    Удачи парням!!!
    Masya Masya
  5. drunkram Сегодня, 14:37
    Кто-нибудь в курсе, Су-24М собираются ставить на модернизацию?
    drunkram

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Картина дня