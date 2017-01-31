В этом году в Сирию отправятся модернизированные Су-25СМ3

В настоящее время первый Су-25СМ3 проходит испытания в Кубинке. Машину должны были сдать еще в прошлом году, но возникли сложности с доводкой прицельной системы СОЛТ-25. Сейчас СМ3 уже успешно выполнил первые четыре полета. К августу Воздушно-космические силы России получат первые модернизированные штурмовики,

В конце лета на базу Хмеймим отправятся модернизированные штурмовики Су-25СМ3. В Сирии они присоединятся к операции ВКС против террористических группировок, сообщают Известия со ссылкой на источники в Минобороны и авиастроительной отрасли.сказал газете один из источников.СОЛТ-25 (система оптическая лазерная тепловизионная) – это сверхточный прицельный комплекс, который с помощью телекамеры и тепловизора обнаруживает цели днем, ночью и в плохую погоду. Лазерный дальномер системы измеряет расстояние до цели и определяет ее координаты, пишет издание.Самолет снабжен также комплексом самозащиты «Витебск», который «сбивает с толку тепловыми ловушками» наводящиеся на тепло двигателей головки зенитных ракет.Независимый военный эксперт Антон Лавров: