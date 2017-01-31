Крупнейшее в мире «кладбище» авиатехники (видео)
Институт ВМС США опубликовал видеоролик, на котором запечатлено крупнейшее «кладбище» авиатехники в мире, передает РИА Новости.
«Могильник» списанных военных самолетов находится на авиабазе Девис-Монтен в штате Аризона.
«На территории полигона размещено пять тысяч летательных аппаратов, а его площадь превышает 10 квадратных километров», – говорится в комментарии к видео. Обслуживанием этой площадки занимается 309 группа поддержки и восстановления воздушной техники ВВС США.
История «кладбища» началась в 1949 г, когда в пустыню отправили первые списанные бомбардировщики В-29.
«Коллекция» самолетов постоянно пополняется: ежегодно сюда доставляется до 400 единиц. Списанные машины либо разбираются, либо продаются в другие страны.
«Могильник» списанных военных самолетов находится на авиабазе Девис-Монтен в штате Аризона.
«На территории полигона размещено пять тысяч летательных аппаратов, а его площадь превышает 10 квадратных километров», – говорится в комментарии к видео. Обслуживанием этой площадки занимается 309 группа поддержки и восстановления воздушной техники ВВС США.
История «кладбища» началась в 1949 г, когда в пустыню отправили первые списанные бомбардировщики В-29.
«Коллекция» самолетов постоянно пополняется: ежегодно сюда доставляется до 400 единиц. Списанные машины либо разбираются, либо продаются в другие страны.
Использованы фотографии: AFP 2017