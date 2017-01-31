17:04 31 января

Крупнейшее в мире «кладбище» авиатехники (видео)

Институт ВМС США опубликовал видеоролик, на котором запечатлено крупнейшее «кладбище» авиатехники в мире, передает РИА Новости.

Крупнейшее в мире «кладбище» авиатехники (видео)


«Могильник» списанных военных самолетов находится на авиабазе Девис-Монтен в штате Аризона.


«На территории полигона размещено пять тысяч летательных аппаратов, а его площадь превышает 10 квадратных километров», – говорится в комментарии к видео. Обслуживанием этой площадки занимается 309 группа поддержки и восстановления воздушной техники ВВС США.



История «кладбища» началась в 1949 г, когда в пустыню отправили первые списанные бомбардировщики В-29.

«Коллекция» самолетов постоянно пополняется: ежегодно сюда доставляется до 400 единиц. Списанные машины либо разбираются, либо продаются в другие страны.


Использованы фотографии: AFP 2017
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Комментарии 45
  1. НЕКСУС Сегодня, 14:57
    Прям как в фильмах после апокалипсиса...но смотрю все разложено "по полочкам",а не свалено в кучу гнить ...
    НЕКСУС
    1. просто экспл Сегодня, 15:11
      но хрен знает зачем все закрашено . или там краска легко сдирается без повреждения поверхности ?
      просто экспл
      1. НЕКСУС Сегодня, 15:13
        Цитата: просто экспл
        но хрен знает зачем все закрашено . или там краска легко сдирается без повреждения поверхности ?

        Возможно это защита дабы снизить действия погодных условий. Это же пустыня,а там два врага для техники-песок и солнце.
        НЕКСУС
        1. voyaka uh Сегодня, 15:33
          Это не краска, а специальный прочный пленочный слой.
          Он снимается легко, не повреждая поверхности фюзеляжа.
          voyaka uh
          1. cniza Сегодня, 15:59
            Так это не кладбище , а склад законсервированной , старой техники.
            cniza
            1. Arh Сегодня, 16:14
              Во развал запчастей , полюбому распилы , я то думаю почему иномарки так часто падают )))) laughing wassat bully
              Arh
      2. Комментарий был удален.
      3. Наблюдатель 33 Сегодня, 15:34
        Цитата: просто экспл
        но хрен знает зачем все закрашено . или там краска легко сдирается без повреждения поверхности ?

        Это силиконовый состав, вроде кровельных эмульсий, только покруче, защищает от УФ излучения и воздействия песка при бурях. Снимается легко, одной пленкой, соскребать ничего не надо.
        Вообще хранятся они в пустыне именно из за климата. Сохранность там хорошая. Частенько от туда на продажу самолеты уходят (после кап.ремонта разумеется), для тех кто новые не потянут. Ну и для себя, в случае чего резерв, можно оч. быстро в строй вернуть.
        У меня где-то док.фильм есть об этой базе хранения, ихний, амерский. Там все подробненко рассказано...
        Наблюдатель 33
      4. Alexey RA Сегодня, 15:34
        Цитата: просто экспл
        но хрен знает зачем все закрашено . или там краска легко сдирается без повреждения поверхности ?

        Это плёнка + краска для защиты от солнечных лучей.
        При поступлении на консервацию, самолет проходит ряд процедур, связанных с обеспечением его безопасного и долгосрочного хранения. В первую очередь, с него снимается все вооружение, демонтируются заряды катапультных кресел, аккумуляторы, все ценное бортовое оборудование и электроника. Затем продувается топливная система – взамен топлива закачивается синтетическое масло, которое, после новой продувки, образует защитную пленку внутри всех трубопроводов. После этих процедур, самолет заворачивают в пластиковую пленку и обмазывают белой краской – во избежание сильного нагрева солнечными лучами. Тягач буксирует машину на заранее выбранное место, где самолет будет дожидаться решения своей участи: возможно, он будет продан зарубежным ВВС или его отправят на «каннибализацию», в качестве источника запчастей для более молодых самолетов. Не исключен еще один вариант – про самолет все забудут, и он тихо сгниет на том же месте через каких-нибудь …дцать лет.
        © topwar
        Alexey RA
      5. Evgeniy667b Сегодня, 15:45
        Это пленка, а не краска. Вся техника исправна и пригодна в эксплуатации. Это у нас варварам скорей все переломать, порезать. Что в авиации,, что на флоте--веде примерно одинаково. Видел как полк Ту-16 резали, картина маслом...
        Evgeniy667b
    2. maxim947 Сегодня, 16:17
      Приятно посмотреть, вот это я понимаю - хранение.
      maxim947
  2. 210окв Сегодня, 14:59
    Могильником это назвать нельзя.Часть этих самолетов может быть быстро снята с консервации и возвращена в строй..Это резерв.
    210окв
    1. rasputin17 Сегодня, 15:04
      Часть этих самолетов может быть быстро снята с консервации и возвращена в строй..Это резерв.
      Такому подарку очень рады в таких странах как 404!!! Там вся мощь ее воздушного флота!!
      rasputin17
      1. 210окв Сегодня, 15:09
        Этот "подарок" весьма не дешев в эксплуатации,несмотря на возраст.Тем более то на территории 404 заявили о начале проектирования собственного легкого боевого самолета аналога ЯК130..Графический редактор им в помощь..
        Цитата: rasputin17
        Часть этих самолетов может быть быстро снята с консервации и возвращена в строй..Это резерв.
        Такому подарку очень рады в таких странах как 404!!! Там вся мощь ее воздушного флота!!
        210окв
        1. rasputin17 Сегодня, 15:20
          .Графический редактор им в помощь..


          Я Вас умоляю!!! Какой графический редактор!??? Карандаш и лист ватмана с миллиметровкой!!! А к ним жбан горилки и шмат сала с цыбулей! Может что нибуть и нарисуют для издевки карикатуристов!!!! laughing
          rasputin17
    2. ShadowCat Сегодня, 15:13
      Быстро говорите?)
      В-52Н Для того чтобы поднять списанный семь лет назад бомбардировщик в воздух, потребовался длительный ремонт, занявший несколько месяцев.

      https://lenta.ru/news/2015/03/04/revenant/
      Да и не все так радужно на кладбище... Уже немало попиленно и растащенно
      ShadowCat
      1. rasputin17 Сегодня, 15:16
        Хотите сказать что у них там воруют не меньше нашего!??? Они же себя считают эталоном законодательства и правовых отношений!!!
        rasputin17
        1. ShadowCat Сегодня, 15:19
          На каждого прапорщика у нас, найдется сержант-негр в сша. soldier
          ShadowCat
      2. 210окв Сегодня, 15:21
        Несколько месяцев для Б52 Вы считаете большим сроком?У нас бы подобное я вообще боюсь представить сколько бы длилось..Конечно там и пилят и режут.Но!Как бы мы отрицательно не относились к заштатникам к своей отслужившей технике они относятся достойно и по хозяйски..
        Цитата: ShadowCat
        Быстро говорите?)
        В-52Н Для того чтобы поднять списанный семь лет назад бомбардировщик в воздух, потребовался длительный ремонт, занявший несколько месяцев.

        https://lenta.ru/news/2015/03/04/revenant/
        Да и не все так радужно на кладбище... Уже немало попиленно и растащенно
        210окв
        1. ShadowCat Сегодня, 15:30
          Цитата: 210окв
          У нас бы подобное я вообще боюсь представить сколько бы длилось.

          http://bmpd.livejournal.com/2347088.html
          Вы аккуратнее с утверждениями не подкрепленными.
          ShadowCat
  3. rasputin17 Сегодня, 15:02
    Списанные машины либо разбираются, либо продаются в другие страны.

    Вот она мощь укропитекской авиации!!!!!
    rasputin17
  4. japs Сегодня, 15:02
    Неужели не видно, что техника стоит на консервации?
    japs
  5. Рабинович Сегодня, 15:03
    Интересно было бы там "полазить".
    Рабинович
  6. Вадим237 Сегодня, 15:04
    На первой фотографии штурмовики А 10 - как новенькие.
    Вадим237
    1. Фантом-революции Сегодня, 15:16
      Там идеальные условия хранения. В чем то им повезло с данной территорией.
      Фантом-революции
  7. Мар.Тира Сегодня, 15:04
    Цитата: НЕКСУС
    Обслуживанием этой площадки занимается 309 группа поддержки и восстановления воздушной техники ВВС США.

    "Обслуживанием этой площадки занимается 309 группа поддержки и восстановления воздушной техники ВВС США".Вот вам и ответ!И это не зависит от воли правителей.Была бы такая политика у нас ,репу бы сначала Горбачёв,а потом Ельцин,с Гайдаром,и Чубайсом получили а не распил,и подрывы техники.
    Мар.Тира
    1. ShadowCat Сегодня, 15:16
      http://warfiles.ru/show-61885-voennaya-baza-hrane
      niya-zakonservirovannoy-tehniki.html
      БХЗ (ИС-2, ИС-3 и некоторые другие машины той войны списали где-то в 2000ных например) у нас это называется, и хранить в нашем регионе в разы сложнее и под открытым небом уж точно не получено
      ShadowCat
  8. Suharik.inline Сегодня, 15:05
    Про кладбище, ересь какая то. Консервы это.
    Suharik.inline
  9. edeligor Сегодня, 15:07
    В своё время нас учили на американском опыте консервации лётной техники. Необходимо отдать должное янки, в данном вопросе у них есть чему поучиться. В статье необходимо добавить, сколько времени тратится на расконсервацию и сколько с этих стоянок в год продается авиационной техники - вот так надо экономить деньги налогоплательщиков. Учитесь господа из ГШ!
    edeligor
  10. Masya Masya Сегодня, 15:14
    как бы еще и америку списать на свалку истории...
    Masya Masya
  11. _Ugene_ Сегодня, 15:18
    Судя по видео большая часть всё-же трупы, а не консервы.
    _Ugene_
  12. лысова Сегодня, 15:20
    Хоть и чужое, но честно завораживает. Там и консервы и кладбище. А вот рядом --- действующий военный аэродром, по небу видно.
    лысова
  13. Влад5307 Сегодня, 15:22
    Цитата: Masya Masya
    как бы еще и америку списать на свалку истории...

    На свалку надо не Америку , а человеко-ненавистническую идеологию современного капитализма-глобализма! hi
    Влад5307
  14. Redactor Сегодня, 15:27
    Цитата: НЕКСУС
    Прям как в фильмах после апокалипсиса...но смотрю все разложено "по полочкам",а не свалено в кучу гнить ...


    помню еще совсем недавно "иузей" на ходынском поле.... позорище скотам!
    Redactor
  15. Ierarh Сегодня, 15:32
    Кузькину Мать туды... laughing
    Ierarh
    1. Вадим237 Сегодня, 15:39
      А где она, Мать её Мать.
      Вадим237
  16. Alexey RA Сегодня, 15:38
    А вот как это выглядит сверху.
    Alexey RA
  17. voyaka uh Сегодня, 15:38
    Там не только самолеты, но и вертолеты тоже.
    voyaka uh
  18. Fitter65 Сегодня, 15:41
    «Могильник» списанных военных самолетов находится на авиабазе Девис-Монтен в штате Аризона.

    Это не могильник,это резерв.Вся эта техника может влюбой момент может быть восстановлена до лётного состояния.правда там готовность от 48 и далее часов приведение в состояние боеготовности.Ну и для сравнения возмём нашу базу хранения авиационной техники в Чебеньках...
    Fitter65
  19. выползень:Ъ Сегодня, 15:44
    первую бомбу жахать надо именно туда)
    выползень:Ъ
    1. Тикси-3 Сегодня, 15:47
      Цитата: выползень:Ъ
      первую бомбу жахать надо именно туда)

      на кой?...взорвать металлолом???....лучше в пентагон.....
      Тикси-3
      1. выползень:Ъ Сегодня, 16:13
        металлолом или нет неизвестно, просто так не хранили бы, может им требуется небольшой ремонт и в случае когда силы у обеих сторон на исходе такой резерв решит исход войны
        выползень:Ъ
  20. Slon_on Сегодня, 16:13
    Трудно назвать это кладбищем самолетов, скорее база хранения. Судя по площади, в караул заступает не менее мотопехотной роты.
    Slon_on
  21. Force Сегодня, 16:31
    Это рай для сборщиков цветного металла.
    Force
  22. Sige Сегодня, 16:39
    Это не могильник а площадка хранения.
    Высокотехнологическое железо не на вилки и ложки пошло, и не с пробитыми фонарями на ложных аэродромах гниёт, а аккуратно хранит содержащие в себе запасные части.
    Sige
  23. Serzh_R Сегодня, 17:00
    Впечатлил порядок и охрана.
    Serzh_R

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