Необандеровцы проводят уроки ненависти к русским в учебных заведениях Донбасса

Да-да-да, вот она хунта моей мечты! Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры теперь прерогатива не отдельных очажков национального самосознания, а абсолютно каждого украинского города! Это однозначный признак того, что украинская нация состоялась как объективный исторический факт. И вы, милые мои, стали свидетелями этого грандиозного исторического события!



Процесс консолидации украинского народа ознаменовался полным отчуждением русского исторического и культурного мифа, а так же полным очищением украинской национальной памяти от мусора московской пропаганды. Национальные герои украинского народа стали нашими общими героями раз и навсегда. Важно понимать, что если народ находится при трезвой национальной памяти, то у него не могут быть разные герои, которые были бы удобны для одних и неудобны для других. Эту концепцию нам десятилетиями навязывали агенты российского влияния, убеждая нас, что Степан Бандера и Роман Шухевич – это не наши герои, а лишь отдельно взятых украинских националистов. Пытались возвести на постамент национальных героев мифических уродов кремлевского агитпропа, таких как Александр Матросов, Николай Гастелло, душевнобольная фанатичка Зоя Космодемьянская, и многие другие. Но украинский народ сказал свое веское "нет" запоребриковым уродцам, раз и навсегда очистившись от столетий колониального наваждения.



И теперь факельные шествия проходят в таких городах, как, например, Славянск, спешите видеть

Осенью прошлого года в сети стали публиковаться свидетельства жителей подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской области о распространении среди учащихся местных учебных заведений различного уровня (школ, училищ, техникумов) газеты «Кропивач».Речь идёт о бесплатно распространяемой печатной периодике, в которой помимо новостей о выходе очередного китайского смартфона и советов по поводу того, как без проблем найти работу в соседней Польше, была опубликована достаточно пространная статья под названием «Что такое русофобия?»В тексте этой статьи присутствуют фразы, которые должны «разъяснить» представителям молодого поколения юго-востока Украины, что русофобия – это вовсе не что-то гнусное и преступное, а вполне «нормальное явление». Русофобию автор материала в скабрезной бандеровской газетёнке пытается «оправдывать» заявлениями о том, что Россия «до сих пор является тюрьмой народов», что «у России живы имперские амбиции», и что «Русская идентификация может рассматриваться только в виде тяжелой ментальной патологии».Вот ещё несколько заявлений:Обращает на себя внимание, что на фоне украиноязычных текстов о том, как быстро и бесхлопотно эмигрировать в Польшу и найти там для себя «достойную» работу, текст в материале о русофобии, русских и России напечатан на русском языке. С психологической точки зрения ход понятен: материал о переезде в Польшу в качестве гастарбайтера будут читать те, кто не видит своих связей с Россией, с русской общностью. А если так, значит, нужно попытаться осуществить очередную попытку отрыва от России тех, кто такую общность ощущает. Именно для них – по-русски. Вполне в духе нацистских листовок времён Великой Отечественной, когда жителям той же Украины (и не только) гитлеровцы при активном содействии местных полицаев пытались внушить, что СССР – «тюрьма народов» (правда, более поздний термин, но суть гитлеровской пропаганды та же), и что в Германии они найдут и работу, и все земные блага, включая «благо» обслуживать естественные надобности «достопочтенных бюргеров».Сегодня Украину от России пытаются оторвать иные силы - силы, представители которых раздавали булки на майдане, - так называемые "друзья" Украины из США, считающие своим долгом не просто вбить клин между Украиной и Россией, но и превратить украинскую землю в полигон для отработки как деструктивных идей, так и (заодно) реализации планов по получению доступа к основным украинским активам.После первых публикаций материалов о раздаче школьникам и студентам (речь сначала шла исключительно о Краматорске) этой газетёнки, в социальных сетях разгорелся спор: «а не фальшивка ли вся эта история?» Особенно вскипел ЖЖ, в котором окопалось немало сторонников как майданной идеологии, так и полного отмежевания Украины от России. Мол, да вероятнее всего, речь идёт о провокации против «чистых и непорочных властей Украины». Мол, «план Шатун» (или «Бодун»...) в действии. Мол, не могут на Украине заниматься распространением чего-то подобного, ибо «фашизма на Украине нет».Последний тезис киевская и прокиевская пропаганда пытается эксплуатировать особенно активно – причём эксплуатирует на фоне зигующих «правосеков», «айдаровцев» и «азовцев», о нацистской идеологии которых документальный фильм сняли даже немецкие журналисты, которых уж точно сложно упрекнуть в симпатиях к России и «связях с Кремлём».Так вот, заявления о «провокациях» ходили достаточно долго, пока в Сети не появилось весьма занимательное видео. Видео демонстрирует проведение так называемых «уроков патриотизма». Эти уроки под чёрно-красными знамёнами «Правого сектора» (запрещён в РФ) организуют лица, называющие себя «украинскими патриотами». «Уроки» проводятся в школах, учебных заведениях профессионального образования в восточных регионах Украины. Это вариант программы, которую сам Киев не так давно анонсировал, и которая связана с так называемой «украинизацией Донбасса». Стоит напомнить, что программа активно финансируется радикальными организациями, которые в свою очередь получают средства либо в виде грантов от иностранных спонсоров, либо от представителей украинского бизнеса, который находится на одной волне с радикалами или вынужден оплачивать свой «крепкий и здоровый сон» и майданный «покой».На «уроках патриотизма», проводимых в учебных заведениях Краматорска, человек в камуфляже и с автоматом выступает в роли этакого политинформатора. Причём «политинформация» приводится именно из той бандеровской газеты «Кропивач», о которой речь шла выше."Урок патриотизма", он у них такой...Обращает на себя внимание то, что лектор-правосек после преподнесения «информации» о том, как нужно «изживать в себе русского» просит «благодарных слушателей», у которых урок физики заменён на урок бандеровского воспитания скинуться по 15 грн «на новый выпуск газеты». Это к тому, что на самом «Кропиваче» указано, что газетёнка распространяется бесплатно.На второй номер «Кропивача» пока, похоже, не насобирали. Или собранное уже пустили на выпивку и закуску. Зато страничка этого «Кропивача» «працюе» в социальных сетях. В частности, работает в социальной сети ВКонтакте, юродствуя по поводу того, как на Украине подожгли храм УПЦ Московского патриархата и называя русский язык «чёрным наречием». Правда, сама страничка – на русском и активность проявляет в отношении пользователей русскоязычных регионов Украины. Попадаются и самокритичные посты, ну как бы для культивации интереса со стороны русскоязычных, но факельные шествия – священная корова. Из поста от 2 января:После этого, факельное шествие в Славянске, надо полагать, попадёт в очередной номер печатного бандеровского изданьица в качестве доказательства того, что средства, затрачиваемые на украинизацию, расходуются в правильном, с точки зрения майданной политики, направлении...