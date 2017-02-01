11:54 01 февраля

Необандеровцы проводят уроки ненависти к русским в учебных заведениях Донбасса

Необандеровцы проводят уроки ненависти к русским в учебных заведениях Донбасса


Осенью прошлого года в сети стали публиковаться свидетельства жителей подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской области о распространении среди учащихся местных учебных заведений различного уровня (школ, училищ, техникумов) газеты «Кропивач».




Речь идёт о бесплатно распространяемой печатной периодике, в которой помимо новостей о выходе очередного китайского смартфона и советов по поводу того, как без проблем найти работу в соседней Польше, была опубликована достаточно пространная статья под названием «Что такое русофобия?»



В тексте этой статьи присутствуют фразы, которые должны «разъяснить» представителям молодого поколения юго-востока Украины, что русофобия – это вовсе не что-то гнусное и преступное, а вполне «нормальное явление». Русофобию автор материала в скабрезной бандеровской газетёнке пытается «оправдывать» заявлениями о том, что Россия «до сих пор является тюрьмой народов», что «у России живы имперские амбиции», и что «Русская идентификация может рассматриваться только в виде тяжелой ментальной патологии».

Вот ещё несколько заявлений:

«Россия - страна маргиналов».
«Россия – страна антигражданского общества».
«Процесс демаргинализации (судя по всему, в России...) невозможен».

Обращает на себя внимание, что на фоне украиноязычных текстов о том, как быстро и бесхлопотно эмигрировать в Польшу и найти там для себя «достойную» работу, текст в материале о русофобии, русских и России напечатан на русском языке. С психологической точки зрения ход понятен: материал о переезде в Польшу в качестве гастарбайтера будут читать те, кто не видит своих связей с Россией, с русской общностью. А если так, значит, нужно попытаться осуществить очередную попытку отрыва от России тех, кто такую общность ощущает. Именно для них – по-русски. Вполне в духе нацистских листовок времён Великой Отечественной, когда жителям той же Украины (и не только) гитлеровцы при активном содействии местных полицаев пытались внушить, что СССР – «тюрьма народов» (правда, более поздний термин, но суть гитлеровской пропаганды та же), и что в Германии они найдут и работу, и все земные блага, включая «благо» обслуживать естественные надобности «достопочтенных бюргеров».

Сегодня Украину от России пытаются оторвать иные силы - силы, представители которых раздавали булки на майдане, - так называемые "друзья" Украины из США, считающие своим долгом не просто вбить клин между Украиной и Россией, но и превратить украинскую землю в полигон для отработки как деструктивных идей, так и (заодно) реализации планов по получению доступа к основным украинским активам.

После первых публикаций материалов о раздаче школьникам и студентам (речь сначала шла исключительно о Краматорске) этой газетёнки, в социальных сетях разгорелся спор: «а не фальшивка ли вся эта история?» Особенно вскипел ЖЖ, в котором окопалось немало сторонников как майданной идеологии, так и полного отмежевания Украины от России. Мол, да вероятнее всего, речь идёт о провокации против «чистых и непорочных властей Украины». Мол, «план Шатун» (или «Бодун»...) в действии. Мол, не могут на Украине заниматься распространением чего-то подобного, ибо «фашизма на Украине нет».

Последний тезис киевская и прокиевская пропаганда пытается эксплуатировать особенно активно – причём эксплуатирует на фоне зигующих «правосеков», «айдаровцев» и «азовцев», о нацистской идеологии которых документальный фильм сняли даже немецкие журналисты, которых уж точно сложно упрекнуть в симпатиях к России и «связях с Кремлём».

Так вот, заявления о «провокациях» ходили достаточно долго, пока в Сети не появилось весьма занимательное видео. Видео демонстрирует проведение так называемых «уроков патриотизма». Эти уроки под чёрно-красными знамёнами «Правого сектора» (запрещён в РФ) организуют лица, называющие себя «украинскими патриотами». «Уроки» проводятся в школах, учебных заведениях профессионального образования в восточных регионах Украины. Это вариант программы, которую сам Киев не так давно анонсировал, и которая связана с так называемой «украинизацией Донбасса». Стоит напомнить, что программа активно финансируется радикальными организациями, которые в свою очередь получают средства либо в виде грантов от иностранных спонсоров, либо от представителей украинского бизнеса, который находится на одной волне с радикалами или вынужден оплачивать свой «крепкий и здоровый сон» и майданный «покой».

На «уроках патриотизма», проводимых в учебных заведениях Краматорска, человек в камуфляже и с автоматом выступает в роли этакого политинформатора. Причём «политинформация» приводится именно из той бандеровской газеты «Кропивач», о которой речь шла выше.

"Урок патриотизма", он у них такой...



Обращает на себя внимание то, что лектор-правосек после преподнесения «информации» о том, как нужно «изживать в себе русского» просит «благодарных слушателей», у которых урок физики заменён на урок бандеровского воспитания скинуться по 15 грн «на новый выпуск газеты». Это к тому, что на самом «Кропиваче» указано, что газетёнка распространяется бесплатно.

На второй номер «Кропивача» пока, похоже, не насобирали. Или собранное уже пустили на выпивку и закуску. Зато страничка этого «Кропивача» «працюе» в социальных сетях. В частности, работает в социальной сети ВКонтакте, юродствуя по поводу того, как на Украине подожгли храм УПЦ Московского патриархата и называя русский язык «чёрным наречием». Правда, сама страничка – на русском и активность проявляет в отношении пользователей русскоязычных регионов Украины. Попадаются и самокритичные посты, ну как бы для культивации интереса со стороны русскоязычных, но факельные шествия – священная корова. Из поста от 2 января:

Да-да-да, вот она хунта моей мечты! Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры теперь прерогатива не отдельных очажков национального самосознания, а абсолютно каждого украинского города! Это однозначный признак того, что украинская нация состоялась как объективный исторический факт. И вы, милые мои, стали свидетелями этого грандиозного исторического события!

Процесс консолидации украинского народа ознаменовался полным отчуждением русского исторического и культурного мифа, а так же полным очищением украинской национальной памяти от мусора московской пропаганды. Национальные герои украинского народа стали нашими общими героями раз и навсегда. Важно понимать, что если народ находится при трезвой национальной памяти, то у него не могут быть разные герои, которые были бы удобны для одних и неудобны для других. Эту концепцию нам десятилетиями навязывали агенты российского влияния, убеждая нас, что Степан Бандера и Роман Шухевич – это не наши герои, а лишь отдельно взятых украинских националистов. Пытались возвести на постамент национальных героев мифических уродов кремлевского агитпропа, таких как Александр Матросов, Николай Гастелло, душевнобольная фанатичка Зоя Космодемьянская, и многие другие. Но украинский народ сказал свое веское "нет" запоребриковым уродцам, раз и навсегда очистившись от столетий колониального наваждения.

И теперь факельные шествия проходят в таких городах, как, например, Славянск, спешите видеть
:



После этого, факельное шествие в Славянске, надо полагать, попадёт в очередной номер печатного бандеровского изданьица в качестве доказательства того, что средства, затрачиваемые на украинизацию, расходуются в правильном, с точки зрения майданной политики, направлении...
Автор: Володин Алексей


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Комментарии 30
  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:10
    И за чей счёт, музыка? Явно что не из кармана пецьки от рошена. Уши торчат от мерикатосии и Ко.
    a.s.zzz888
    1. Зяблицев Сегодня, 08:41
      Западную Украину присоединять было не нужно, с надеждой вылечить русофобскую гонорею головного мозга тамошних жителей, не утверждаю, что нужно было превратить их в радиоактивную пыль, но можно было оставить на радость польским панам - мыли они там клозеты много веков, пускай бы и дальше мыли...
      Зяблицев
      1. hhhhhhh Сегодня, 08:55
        Надо было заставить провести денбандеризацию, которую не проводили. Заставить раскаиваться, а кто не хочет тех на зону.
        hhhhhhh
    2. kadcin-max Сегодня, 11:13
      Что не слышали в конце "сдайте по 15 гривен"
      kadcin-max
  2. фа2998 Сегодня, 06:20
    Не поздно мы начали обращать на проблемы русофобией на Украине?Нации как украинцев по сути нет.На большей части современной Украине живут русские(малороссы),и вот с 1991 года из них пытаются сделать отдельную нацию-"укров"Уже поколение новое появилось,а предыдущее(братское нам) уже в могиле.Влияние галичан и поляков начали замечать только спустя четверть века!Не позновато? hi
    фа2998
    1. 210окв Сегодня, 06:46
      А что Вы можете предложить?Не замечать совсем?Плюнуть и растереть?Да лучше поздно чем никогда.
      Цитата: фа2998
      Не поздно мы начали обращать на проблемы русофобией на Украине?Нации как украинцев по сути нет.На большей части современной Украине живут русские(малороссы),и вот с 1991 года из них пытаются сделать отдельную нацию-"укров"Уже поколение новое появилось,а предыдущее(братское нам) уже в могиле.Влияние галичан и поляков начали замечать только спустя четверть века!Не позновато? hi
      210окв
      1. Лелёк Сегодня, 09:20
        Цитата: 210окв
        Да лучше поздно чем никогда.


        Дебандеризация предполагает только один путь (который не был завершён при СССР) - в землю. Что сейчас и осуществляют армии ЛНР и ДНР. И поддержка последних - святая обязанность России. Кстати, последняя отправка в землю очередного нацика:
        Лелёк
    2. sl22277 Сегодня, 06:53
      Про не замечать совсем "фа2998" и словом не обмолвился. Разговор о том,что поздно обратили на эту проблемму внимание....Поддерживаю.Не надо забывать, что «Украина» образовалась на древних исконных русских землях, что Киевщина и Малороссия столь же значимые центры русской жизни, как и Косово для сербов. Современная «Украина» — это юго-западная Русь, подъяремная «украинцам».
      sl22277
    3. Познающий Сегодня, 07:09
      Цитата: фа2998
      Не поздно мы начали обращать на проблемы русофобией на Украине?

      Но делать-то с этим что -то надо и видится мине возродить работу СМЕРШ .. Иначе этих обандериных ни чем не остановить, перевоспитать их невозможно...Хотя Закарпатье решило по иному: Стеной очередной от урины отгородиться..
      Познающий
    4. антивирус Сегодня, 08:26
      Всё уже там есть. В 05 г великий политолог Марков смотрел на 3 тур выборов и ни чего не сделали мы. Поколение УЖЕ потеряно. 10 лет вдалбливали в головы русских Украины( мин 20 млн покупателей по теории "рыночников" потеряно)
      Надо будет списки строителей Колымской трассы начать вывешивать на сайте Автодора ( или ГУЛАГа). Чтоб помнили--Большой брат все видит.Только так можно их упокоить
      "А если так, значит, нужно попытаться осуществить очередную попытку отрыва от России тех, кто такую общность ощущает. Именно для них – по-русски" Есть ещё и украинцы, которые не "украинцы"
      антивирус
    5. Ольгович Сегодня, 08:54
      Цитата: фа2998
      вот с 1991 года из них пытаются сделать отдельную нацию-"укров


      Намного раньше, с 1918.
      Х съезд РКПб:
      Такие же речи раздавались лет пять тому назад об Украине, об украинской нации. А недавно еще говорилось, что украинская республика и украинская нация - выдумка немцев. Между тем ясно, что украинская нация существует, и развитие её культуры составляет обязанность коммунистов. Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы


      Вот и развили. При этом огромный Новороссийский край (60% т.н. украины") насильно сделали т.н украиной, а русских там переписали в "украинцев", в течении нескольких поколений уча их, что это Южная и Восточная украина. Научили. Хорошо, хоть не всех- Новороссия борется.
      Ольгович
      1. Гнусный скептик Сегодня, 09:20
        Здесь я имею записку о том, что мы, коммунисты, будто бы насаждаем белорусскую национальность искусственно. Это неверно, потому что существует белорусская национальность, у которой имеется свой язык, отличный от русского, ввиду чего поднять культуру белорусского народа можно лишь на родном его языке. Такие же речи раздавались лет пять тому назад об Украине, об украинской национальности. А недавно еще говорилось, что украинская республика и украинская национальность — выдумка немцев…

        Ясно, что если в городах Украины до сих пор еще преобладают русские элементы, то с течением времени эти города будут неизбежно украинизированы. Лет 40 тому назад Рига представляла собой немецкий город, но так как города растут за счет деревень, а деревня является хранительницей национальности, то теперь Рига — чисто латышский город. Лет 50 тому назад все города Венгрии имели немецкий характер, теперь они мадьяризированы. То же самое будет с Белоруссией, в городах которой все еще преобладают не-белоруссы.


        Как говорит народ - "смотрю в книгу, вижу фигу"
        Гнусный скептик
        1. Ольгович Сегодня, 10:40
          Цитата: Гнусный скептик
          Как говорит народ - "смотрю в книгу, вижу фигу"


          Сочувствую Вам: такая особенность Вашего зрения-не подарок yes
          Ольгович
      2. Alexey RA Сегодня, 11:14
        Цитата: Ольгович
        Намного раньше, с 1918.

        Круче всего развернулись в 20-е. Политика насильственной украинизации проводилась тогдашними большевиками очень жёстко:
        Украина является самостоятельным членом Союза Советских Республик. Украинизация проводилась и будет проводиться самыми решительными мерами… Тот, кто это не понимает или не хочет понимать, не может не рассматриваться правительством как контрреволюционер и сознательный либо несознательный враг советской власти.
        © наркомпрос УССР Н.Скрыпник
        ...сотрудники государственных учреждений и государственных торгово-промышленных предприятий, у которых замечено будет отрицательное отношение к украинизации, выражающееся в том, что за истекший период они не принимали никаких мер к изучению украинского языка, могут быть администрацией этих учреждений и предприятий уволены без выдачи выходного пособия
        © Совместное постановление ВУЦИК и СНК УССР "О мерах срочного проведения полной украинизации советского аппарата".
        Alexey RA
    6. Alikos Сегодня, 09:26
      Цитата: фа2998
      Не поздно мы начали обращать на проблемы русофобией на Украине?Нации как украинцев по сути нет.На большей части современной Украине живут русские(малороссы),и вот с 1991 года из них пытаются сделать отдельную нацию-"укров"Уже поколение новое появилось,а предыдущее(братское нам) уже в могиле.Влияние галичан и поляков начали замечать только спустя четверть века!Не позновато? hi


      Самое интересное, что все ярые украинские нацисты, фашисты почему-то иудейского происхождения
      Alikos
    7. kadcin-max Сегодня, 11:18
      Не уподобляйтесь им! В ваших словах "Нации как украинцев по сути нет", слышится ихнее "Россия страна маргина́лов".
      kadcin-max
  3. 1536 Сегодня, 06:40
    И какие выводы? Вот американцы, например, санкции накладывают на страны и народы, которые им не по нраву, ограничивают в страну въезд тех, кого с их точки зрения, можно считать террористами. А мы что делаем? Что делает наше правительство, лекарства маркирует, закатывая глаза на экранах ТВ от испытуемого кайфа и маркует, как бы еще побольше народу извести? У них есть хорошая возможность. А наши "партии" в Федеральном собрании? Всё братаются. Это думская болезнь такая в России - со всеми брататься. Еще с первых государственных дум при царе эта традиция повелась. А на бытовом уровне что происходит? Вроде бы всё нормально. В голове Виктор Степанович незабвенный с женой украинкой. Все думаем, что одумаются, придут с повинной головой, которую, как известно, меч не сечет. А на самом деле нет, не придут они с повинной. Это как скрытая болезнь, она проявит себя в самый неподходящий момент и хорошо, если не будет смертельной, и ее можно будет излечить. Но, может быть, попробовать ее полечить сейчас, еще на ранних стадиях. И начать с собственной страны Потому что, когда окажется, что и у нас складывается ситуация как на Украине, что украинцы проникли на руководящие посты в системе управления, в торговлю, промышленность, образование, науку и искусство, будет поздно. Это не расизм, не шовинизм, не "ксенофобия". Необходимо предпринять защитные меры, которые бы хотя бы заставили задуматься на Украине тех, кто еще имеет работу и не потерял человеческих облик, что они делают. Впрочем, это из области фантастики. Я бы вообще не обсуждал сейчас тему Украины. Может, действительно, само пройдет, если на всё положить...
    1536
    1. rotmistr60 Сегодня, 07:00
      Я бы вообще не обсуждал сейчас тему Украины.

      Я как-то писал, что если в течение хотя бы недели ни в одном российском СМИ не упоминать Украину, то у них башню снесет и от неопределенности они там удавятся. Но это тоже только мечты.
      rotmistr60
      1. Лелёк Сегодня, 09:27
        Цитата: rotmistr60
        Я как-то писал, что если в течение хотя бы недели ни в одном российском СМИ не упоминать Украину, то у них башню снесет и от неопределенности они там удавятся.


        Привет.
        Но ведь понимаете, что сегодня, да и в ближайшем будущем, это невозможно. Это НАША болячка и пока её не залечим будет ныть и беспокоить.
        Лелёк
        1. rotmistr60 Сегодня, 09:29
          hi Поэтому и пишу:
          Но это тоже только мечты.
          rotmistr60
  4. mitrich Сегодня, 07:13
    Потерянная для нас территория. Подобные ядовитые семена, на неокрепшие умы молодых, дадут свой результат. Да уже дали. Большинство молодых в укропитекии- русофобы.
    У нас на фирме давно работает мужик из Херсона. Туда, уже несколько лет- ни ногой. Он, сепар и вата. Разос.ался со всей родней. Обе дочки, стали щирыми хохлухами. Помогают всу, типа волонтеры. Жена, туда же. Говорит, не знаю, как и пенсию получать буду, сестра жены, такая де упоротая укропка, работает в пенсионом фонде.
    Вообщем, не весело всё там в этом плане.
    mitrich
  5. inkass_98 Сегодня, 07:18
    Коротко о состоянии мозгов вна Руине. Другие диагнозы тут бессмысленны:
    inkass_98
  6. кедр Сегодня, 08:31
    На эту оуновскую периодику есть другая периодика, которую должен прочесть каждый украинец, что бы устоять и выличиться психологически.
    Пусть вас не тормозит соответствующая времени написания социалистическая и коммунистическая терминология.
    Зрите в корень, уважаемые.
    "ПОДРЫВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УКРАИНСКИХ БУРЖУАЗНЫХ НАЦИОНАЛИСТОВ ПРОТИВ СССР И БОРЬБА С НЕЮ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
    КГБ СССР."
    http://fanread.ru/book/11071855/
    кедр
    1. ротмистр Сегодня, 09:14
      Меня могут обвинить в ненависти к большевикам и Ленину, но это все последствия ленинской национальной политики.Началось с малого, заигрывания с объявившими себя украинцами галичанами. В 1919г, была образована УСССР, со столицей в Харькове. Тов. Ленин включил туда все, что ему показалось нужным и при этом ни какого референдума или даже опроса жителей Юго-Востока современной Украины не проводили.Демократия по ленински.Про Донецко-Кривоворжскую и Одесскую Советские республики не вспомнили, вождю это не нравилось. Вождь поддержал австрийцев в плане придуманной национальности "украинец" и превратил, малороссийское наречие в язык. В 1924г товарищи большевики начали укранизацию. Пригласили своего друга, дикого русофоба Грушевского и с ним около 50 тыс. галичан и принялись искоренять все русское. Дело дошло до отмены русского в частях Красной Армии на территории той Украины, к 1930г. до тов. Сталина дошло, что можно остаться без Украины, Белоруссии и он дал задний ход, но семена были брошены. Потом великий ленинец, тов. Хрущев( кто сомневается в моем названии Хрущева, пусть прочтет газету"Правда" 1961г, период 22 съезда) продолжил дело начатое Лениным. Результат мы видим и что характерно, тов. Зюганов не стесняется клеймить украинских националистов, за их языковую политику, пошел против Ленина, а вроде то-же как ленинец.
      ротмистр
      1. Гнусный скептик Сегодня, 09:27
        Pauli «Les peuples de la Russie»
        Чтобы не утомляться чтением, да еще и на чужом языке, просто найдите цветную вставочку между 72 и 73 страницей.
        Гнусный скептик
  7. aleks700 Сегодня, 08:36
    И где пророссийская пропаганда? Кто её ведёт? Что, совсем мышей не ловим?
    aleks700
  8. фа2998 Сегодня, 08:39
    Цитата: 210окв
    А что Вы можете предложить?

    Знаете,многие страны приводят к власти в другой стране ЛОЯЛЬНЫХ политиков.Пример США-Украина.И не дорого,сама "раздальщица булочек" сказала что "вложили" 5 млн.$.Для России это копейки.Несравнимо с тем что уже пришедшие к власти антироссийские силы Россия "задабривала"-и кредиты,скидки,таможенные льготы и пр.Стоит многие миллиарды долларов.Нечего стеснятся в поддержки сил дружескими России! hi
    Давай новый майдан,положение нужно менять не вторжением,а сменой власти в Киеве! soldier
    фа2998
    1. БЛОНДИН Сегодня, 09:32
      Цитата: фа2998
      Цитата: 210окв
      А что Вы можете предложить?

      Знаете,многие страны приводят к власти в другой стране ЛОЯЛЬНЫХ политиков.Пример США-Украина.И не дорого,сама "раздальщица булочек" сказала что "вложили" 5 млн.$.Для России это копейки.Несравнимо с тем что уже пришедшие к власти антироссийские силы Россия "задабривала"-и кредиты,скидки,таможенные льготы и пр.Стоит многие миллиарды долларов.Нечего стеснятся в поддержки сил дружескими России! hi
      Давай новый майдан,положение нужно менять не вторжением,а сменой власти в Киеве! soldier

      Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд признала, что Вашингтон с 1991 года вложил в Украину 5 млрд долларов.

      В офисе партии "Батькивщина" во время обыска была найдена информация о полевых командирах Майдана, схемах их взаимодействия и финансирования, а также около 16,7 млн долларов наличными, уточняет Politikus.

      Советник президента РФ Сергей Глазьев прямо говорил о том, что американские источники еженедельно тратят по 20 млн долларов "на финансирование, в том числе на вооружение, оппозицию и мятежников".

      В декабре 2013 года представитель Госдепа США Мари Харф признала, что Вашингтон, наравне с Брюсселем, продолжает оказывать поддержку Украине на ее европейском пути. Только в 2013 году на эти цели было выделено 100 млн долларов.

      Цифра же в 5 млрд долларов впервые прозвучала на конференции "Украина в Вашингтоне 2013" (Ukraine in Washington 2013), которая прошла в декабре 2013 года.

      ... ну а о окраинцы - как раз те кого не купишь...
      БЛОНДИН
  9. Serzh_R Сегодня, 09:44
    А с оружием "лектор" пришел из-за боязни получить фингал или просто окунуться в унитаз. !
    Ч.М.О!
    Serzh_R
  10. stprapor2009 Сегодня, 10:33
    Если бы товарищ Сталин со сотоварищи был тем кем его пытаются представить последнее время. Таких гейропейцев как этот "преподаватель" вероятно не кому было бы воспитывать. Дедушек и прадедушек их нужно было не сажать с последующим освобождением , а ставить к стенке как предателей родины. Оставили этим проституткам нормальную территорию, а они все про___ли. И теперь Россия виновата в их бедах
    stprapor2009

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