17:06 31 января

Производство украинского «Дозора» будет остановлено

Производство первого украинского бронеавтомобиля «Дозор-Б» будет остановлено из-за нехватки средств – денег нет ни на зарплату, ни на покупку комплектующих, сообщает ресурс AUTO-Consulting.

Производство украинского «Дозора» будет остановлено


Производитель "Дозора" «Львовский бронетанковый завод (ЛБТЗ) задолжал Харьковскому тракторному заводу 2,15 млн гривен за поставки опорно-поворотных устройств, необходимых для установки боевого модуля на крышу броневика», – пишет украинское издание.




Финансовые затруднения на заводе объясняют тем, что все деньги уходят на ремонт техники для АТО. Кроме того, война в Донбассе не дает возможности предприятию зарабатывать на экспорте.

«В связи с проведением АТО на востоке Украины предприятие лишено возможности экспортировать свою продукцию в другие страны мира, поскольку вся отремонтированная заводом техника поставляется исключительно для нужд ВСУ. По условиям государственных контрактов, сумма прибыли, заложенная МО Украины для ответчика, является минимальной, и почти вся прибыль предприятия используется на закупку комплектующих и материалов для ремонта бронетанковой техники, а также на выплату задолженности по заработной плате перед работниками предприятия», – объяснил представитель завода в суде по делу о взыскании долга.



«Укроборонпроме» проблему с финансированием признали.

Государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии. Для сравнения: оборонный бюджет России – почти $ 50 млрд, он больше, чем весь консолидированный бюджет Украины,
сказали изданию в концерне.



Ресурс отмечает, что запуск производства «Дозоров» во Львове шел очень трудно.

«Предприятие не раз срывало сроки, с горем пополам выпустив 10 товарных "Дозоров-Б", которые еле-еле сдали военной приемке. С тех пор о "Дозорах" ничего не было слышно. А еще в 2014 году чиновники различных уровней анонсировали от 200 до 2000 "Дозоров". Но запустить производство новой техники оказалось не так просто», – заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.autoconsulting.com.ua
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Комментарии 40
  1. hirurg Сегодня, 15:27
    Зато тирексы и берсерки рисовать умеем. А как там с экспортом вооружения?))))
    hirurg
    1. g1v2 Сегодня, 15:33
      И при этом ЛБТЗ как то умудрился поставить в строй в районе 150 т72 с хранения. Учитывая, что там хранился металлолом , с которого сняли все что можно , для того чтобы поставить на те танки которые продали за рубеж. То есть стояли около 150 покойников и вдруг лбтз их каким-то образом за полтора года ставит в строй . belay Чего-то мне все больше кажется, что поставить в строй эти т72 помогли поляки - у них т72м по лицензии производились, и списанного хлама хватает.
      g1v2
      1. Наблюдатель 33 Сегодня, 15:48
        Цитата: g1v2
        Чего-то мне все больше кажется, что поставить в строй эти т72 помогли поляки - у них т72м по лицензии производились, и списанного хлама хватает.

        А были ли они вообще? 150 единиц, это каждый пятый танк во всех ВСУ. А чет насчет применения 72-ек ВСУ, я почти не слышал. Так еденицы... request
        Наблюдатель 33
        1. cniza Сегодня, 15:57
          Ресурс отмечает, что запуск производства «Дозоров» во Львове шел очень трудно.


          Не долго музыка играла , вот скоро так будет и с образованием Украина.
          cniza
        2. g1v2 Сегодня, 16:59
          В новых бригадах всу числятся именно т72 . И суммарно их до 150 штук. С хранения в Харькове т72 все исчезли. request
          g1v2
    2. 210окв Сегодня, 15:33
      Бабла хватило только на "Позор"... crying
      210окв
      1. Ростов Папа Сегодня, 15:44
        Финансовые затруднения на заводе объясняют тем, что все деньги уходят на ремонт техники для АТО. Кроме того, война в Донбассе не дает возможности предприятию зарабатывать на экспорте.
        В переводе на русский - кляти москали виноваты и лично Путин, и так во всех сферах деятельности по всей стране....
        Ростов Папа
      2. Serg 122 Сегодня, 16:46
        Львовский бронетанковый завод (ЛБТЗ) задолжал Харьковскому тракторному заводу

        Т.Е. это не госзаказ, что ли? Кто то, что то, кому то должен, а Порошенко не причём? Здорово, Чубайс аплодирует стоя! hi wassat
        Serg 122
    3. ДэнСабака Сегодня, 15:35
      А на экспорт они пустят всё, что могло бы им пригодиться в зоне АТО, ибо на попеду они уже не рассчитывают, а денюжку растащить по карманам рассовать надо.... без денюжки то драпать несподручно....
      ДэнСабака
    4. НЕКСУС Сегодня, 16:25
      Цитата: hirurg
      Зато тирексы и берсерки рисовать умеем.

      Рисовать то они горазды...только под этим всем делом,у них еще достаточно много советской бронетехники,которая в эту минуту утюжит Донбасс.
      Что до Дозора...украинский дохлый ВПК все обезьяничал ,пытаясь подешевле построить то,что строится в России,но ,как говориться,"керосин закончился,и уже никто никуда не едет".В частности этот Дозор ,визуально шибко на наш Булат похож...
      НЕКСУС
      1. кг пв Сегодня, 16:56
        Чего то на БТР-152 смахивает... wink
        кг пв
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:32
    Фанера и клей "момент "кончились? lol
    Изгоняющий либероидов
    1. ДэнСабака Сегодня, 15:36
      "А это от того, что у нашего пана-атамана нема золотого запасу." (Попандопала из Одессы)
      ДэнСабака
    2. Hammerlock Сегодня, 15:39
      а ещё синяя изолента и скотч
      Hammerlock
  3. Alexey RA Сегодня, 15:32
    Серийное производство "Дозор-Б" во Львове. Без комментариев.
    Alexey RA
    1. 210окв Сегодня, 15:40
      А что Вы хотите то бы там была линия сборки наподобие "Тойоты"?Кому там работать?Кто скачет,кого закопали,самые удачные горшки моют в Португалии..
      Цитата: Alexey RA
      Серийное производство "Дозор-Б" во Львове. Без комментариев.
      210окв
    2. rasputin17 Сегодня, 15:42
      Ну это же кустарщина чистой воды!!!!! Я могу и лучше сварить! Вопрос только в материале! А такое фуфло у нас на СТО и дядя Вася за пару пузырей сварит!!!! negative
      rasputin17
      1. Дядька Сегодня, 15:50
        Цитата: rasputin17
        Я могу и лучше сварить!

        От сварного кузова до полноценного автомобиля - пропасть.
        Дядька
        1. rasputin17 Сегодня, 16:04
          Пропасть этому серийному гробу до бронеавтомобиля! hi
          rasputin17
      2. Alexey RA Сегодня, 16:39
        Цитата: rasputin17
        Ну это же кустарщина чистой воды!!!!!

        Это эксклюзивные изделия ручной работы. smile
        Вот. кстати, ещё одно фото.

        Любой пожарный инспектор при виде такого может только сокрушённо вздыхать: "эххх, ну почему это не у меня на участке".
        Alexey RA
        1. Serg 122 Сегодня, 16:50
          Цитата...
          Это эксклюзивные изделия ручной работы

          Что это? Металлический кирпич? what
          Serg 122
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 15:35
    Бронегроб "позор"даже заграницу не продадут -в бюджете укроины обнаружена дыра-Черная, и она день ото дня только растет в размерах sad
    Изгоняющий либероидов
  5. Хубун Сегодня, 15:35
    а я как то другого результата этих потуг и не ожидал
    Хубун
  6. Masya Masya Сегодня, 15:38
    Производитель "Дозора" «Львовский бронетанковый завод (ЛБТЗ)

    вот если бы на "Ленинской кузнице" производили, денег точно бы хватило... wink
    Masya Masya
    1. Монархист Сегодня, 16:22
      Конечно пан Педро на последние крохи держит"кузню"( почему не декомунизируют?)
      Монархист
  7. rasputin17 Сегодня, 15:39
    Такую бричку и я смогу сварить у себя в гараже!!!! Я чето не понял а в чем вся фишка этого самовара??? belay negative
    rasputin17
    1. Вадим237 Сегодня, 15:49
      Только Вам придётся ещё лазерный рез по металлу приобрести, что бы из бронелистов заготовки вырезать.
      Вадим237
      1. rasputin17 Сегодня, 15:54
        Автоген болгарка и два узбека вот мой лазер!!! Вы думаете что там такой крутой металл они используют? Вы глубоко ошибаетесь! Простой лист ХК! вы еще напишите что там титановая сталь или ХМовская!!! laughing Откуда гроши у нищей экономики? Те кто у руля сейчас у рагулей думают о своем кармане в первую очередь!!!
        rasputin17
        1. Вадим237 Сегодня, 16:26
          На Украине то как раз Титан добывают. Корпус бронемашины выполнен из броневой стали "Armstall 500" польского производства - вот откуда гроши.
          Вадим237
      2. Alexey RA Сегодня, 16:51
        Цитата: Вадим237
        что бы из бронелистов заготовки вырезать

        Хе-хе-хе... в ходе последнего скандала с "Дозорами-Б" оказалось, что вместо бронестали на них было закуплено непонятно что.
        Бронесталь, заявленная как польская броня ARMSTAL-500, по химоставу оказалась конструкционной сталью:
        ...банальнейший аналог отечественной конструкционной легированной стали 30ХНМА, где буква А означает пониженное содержание серы и фосфора. При этом отличие по содержанию углерода, хрома, никеля, марганца, кремния и молибдена вписываются в требования технических условий и стандартов, однако ее твердость по Бринеллю несколько ниже заявленной. Все это позволяет предположить, что истинной причиной появления трещин является «несоблюдение технологических норм при сварке корпуса»

        А потом в деле всплыла группа НЛМК, которая якобы и произвела эту бронесталь. В ответ на это НЛМК заявила, что поставщик, о котором говорят и пишут украинцы, продаёт обычную износостойкую сталь, которая военной бронёй не является:
        Ни одно предприятие Группы НЛМК, российское или зарубежное, не поставляет и никогда не поставляло бронесталь на Украину. Упомянутая в публикациях бельгийская компания Группы НЛМК, NLMK Clabecq, поставляет в десятки стран мира, в т.ч. на Украину, износостойкую сталь Quard, которая используется для производства горно-добывающего, транспортного и сельскохозяйственного оборудования. Указанная продукция по своим характеристикам не отвечает требованиям, предъявляемым к бронесталям, и не может использоваться в военных целях.
        Компания обращается к журналистам с просьбой не тиражировать ложную информацию.

        Надо было додуматься использовать бронь (защиту от абразивного истирания) от дробилок и грохотов для производства броневиков.
        © из комментов у bmpd
        Alexey RA
  8. Incvizitor Сегодня, 15:42
    Пусть опять "самую лучшую армию в Европе" смсками оплачивают, не впервой.
    Incvizitor
  9. Монархист Сегодня, 16:11
    Цитата: Ростов Папа
    Финансовые затруднения на заводе объясняют тем, что все деньги уходят на ремонт техники для АТО. Кроме того, война в Донбассе не дает возможности предприятию зарабатывать на экспорте.
    В переводе на русский - кляти москали виноваты и лично Путин, и так во всех сферах деятельности по всей стране....

    А в чём Путин не виновен? Спросим бабуина или майдаунов. Они точно знают
    Монархист
  10. Монархист Сегодня, 16:29
    Цитата: hirurg
    Зато тирексы и берсерки рисовать умеем. А как там с экспортом вооружения?))))

    Нужно красиво нарисовать и погромче покричать: сразу перемога!
    Монархист
  11. KIBL Сегодня, 16:38
    Этоо "Дозор" напоминает персонаж из когда то известной песенки " Я его слепила из того что было"...
    KIBL
  12. Mavrikiy Сегодня, 16:38
    Вот же зрада. "В то время как....!"
    Что же делать? Попрыгать, глядь дело и пойде. Потому как интузазизм (новая мова)!
    Mavrikiy
  13. BOB044 Сегодня, 16:44

    Производство украинского «Дозора» будет остановлено
    Всё разворовали.
    BOB044
  14. Андрей из Челябинска Сегодня, 16:44
    Уважаемые знатоки бронетехники, подскажите пожалуйста, в названии сего бронеавтомобильчика "Дозор-Б" буква "Б" означает то, о чем я сейчас таки подумал?
    Андрей из Челябинска
  15. dubowitskij.vick Сегодня, 16:45
    Цитата: rasputin17
    Автоген болгарка и два узбека вот мой лазер!!! Вы думаете что там такой крутой металл они используют? Вы глубоко ошибаетесь! Простой лист ХК! вы еще напишите что там титановая сталь или ХМовская!!! laughing Откуда гроши у нищей экономики? Те кто у руля сейчас у рагулей думают о своем кармане в первую очередь!!!

    Насчёт холоднокатанной вы погорячились. Горячекатанная, да ещё кипящей плавки.
    dubowitskij.vick
  16. esaul1950 Сегодня, 16:47
    Это не на площади скакать, а работать головой и руками. Видно умеющие это делать хорошо перевелись в бандерлогии.
    esaul1950
  17. sako911 Сегодня, 16:51
    Просто продвигают Барс-8 от козла порошенко вот и Дозор убивают чисто бизнес и не чего личного.
    sako911

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