Производство украинского «Дозора» будет остановлено

Государство способно закрывать только минимальные потребности, без инвестиций в производство, без инвестиций в технологии. Для сравнения: оборонный бюджет России – почти $ 50 млрд, он больше, чем весь консолидированный бюджет Украины,

Производство первого украинского бронеавтомобиля «Дозор-Б» будет остановлено из-за нехватки средств – денег нет ни на зарплату, ни на покупку комплектующих, сообщает ресурс AUTO-Consulting Производитель "Дозора" «Львовский бронетанковый завод (ЛБТЗ) задолжал Харьковскому тракторному заводу 2,15 млн гривен за поставки опорно-поворотных устройств, необходимых для установки боевого модуля на крышу броневика», – пишет украинское издание.Финансовые затруднения на заводе объясняют тем, что все деньги уходят на ремонт техники для АТО. Кроме того, война в Донбассе не дает возможности предприятию зарабатывать на экспорте.– объяснил представитель завода в суде по делу о взыскании долга.«Укроборонпроме» проблему с финансированием признали.сказали изданию в концерне.Ресурс отмечает, что запуск производства «Дозоров» во Львове шел очень трудно.«Предприятие не раз срывало сроки, с горем пополам выпустив 10 товарных "Дозоров-Б", которые еле-еле сдали военной приемке. С тех пор о "Дозорах" ничего не было слышно. А еще в 2014 году чиновники различных уровней анонсировали от 200 до 2000 "Дозоров". Но запустить производство новой техники оказалось не так просто», – заключает издание.