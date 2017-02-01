Квислинг — нацистский наместник Норвегии: как его фамилия стала нарицательной

1 февраля 1942 года министром-президентом Норвегии был назначен Видкун Квислинг. На долгие десятилетия имя этого человека стало синонимом коллаборационизма, предательства собственного народа и его интересов. Между тем, деятельность Квислинга, возглавившего норвежское правительство в период гитлеровской оккупации, стала закономерным следствием его мировоззренческой эволюции. Квислинг находился на высших государственных должностях Норвегии еще задолго до того, как страна была оккупирована вермахтом, и уже тогда он не стеснялся высказывать симпатии к нацистской идеологии, а затем — и к Адольфу Гитлеру.Как известно, еще во второй половине XIX века скандинавские страны пришли к выводу о желательности сохранения нейтралитета во время конфликтов мировых держав. Дания, Швеция и Норвегия не принимали участия в Первой мировой войне, что позволило избежать негативных последствий для экономики и демографии. После Первой мировой войны Норвегия также ориентировалась на сохранение нейтралитета. Даже непосредственно перед началом Второй мировой войны норвежское руководство рассчитывало, что стране удастся сохранить нейтралитет. Хотя среди части норвежской элиты были сильны германофильские настроения, но, несмотря на них, страна рассчитывала избежать участия в войне. Тем более, что и с Великобританией у Норвегии существовали развитые экономические и политические отношения.— Квислинг инспектирует своих сторонниковНорвегия представляла стратегический интерес для Германии. Во-первых, Берлин рассчитывал получить доступ к незамерзающим портам страны, что позволило бы выйти в пространство Северного Ледовитого океана. Для войны против Великобритании, а в перспективе и Советского Союза, это было бы бесценным приобретением. Во-вторых, Германия получила бы возможность беспрепятственно вывозить железную руду из Швеции, востребованную военной промышленностью Третьего Рейха.Гитлер опасался, что если Германия не введет свои войска на территорию Норвегии, то рано или поздно в этой северной стране высадятся силы англо-французской коалиции — и тогда планам по обеспечению доступа к северным портам будет не суждено свершиться. Кроме того, в конце 1939 года Великобритания начала давление на Норвегию с целью практического перекрытия каналов норвежского экспорта в Германию. Норвежское правительство, вынужденное подчиниться британскому давлению, таким образом, поставило под вопрос нейтралитет Норвегии — получалось, что страна выполняет волю одного из участников антигитлеровской коалиции.Адольф Гитлер принял решение о вооруженном вторжении в Скандинавию с целью захвата Дании и Норвегии. Одну из решающих ролей в убеждении фюрера направить германские вооруженные силы на скандинавские страны сыграл главнокомандующий кригсмарине гросс-адмирал Эрих Редер, который прекрасно понимал, что доступ к норвежским портам многократно усилит могущество германского флота. 9 апреля 1940 года началась Датско-норвежская операция или операция «Везерюбунг». Несмотря на ожесточенное сопротивление, которое оказывали немцам норвежская армия и силы союзников — британские, французские и польские соединения, направленные на помощь Норвегии, Германия одержала победу. В период с 3 по 8 июня 1940 года из Норвегии были эвакуированы последние части союзников, а 16 июня 1940 года немцы заняли всю территорию Норвегии.Еще 19 апреля 1940 года был создан рейхскомиссариат «Норвегия», руководителем которого был назначен обергруппенфюрер СА Йозеф Тербовен (1898-1945), бывший обер-президент Рейнской провинции, ветеран Первой мировой войны и член НСДАП с 1923 года. Оккупация страны гитлеровцами вызвала негативную реакцию у подавляющего большинства норвежцев. Это уже после войны историки смогут составить примерное представление о том, сколько же норвежцев все же поддержали оккупацию. Удалось установить, что гитлеровцев поддерживали не более 10% норвежского населения. В стране периодически проходили антигитлеровские демонстрации, заканчивавшиеся вмешательством полиции, действовали подпольные группы. Тем не менее, гитлеровское руководство не теряло надежды на «усмирение» норвежцев. Главным инструментом этого «усмирения» и были норвежские коллаборационисты, в первую очередь сконцентрированные в партии «Национальное единение». Ее в 1933 году создал норвежский политик Видкун Квислинг.Несмотря на негативный образ, который навсегда остался в европейской истории, Видкун Квислинг был незаурядным человеком с интересной биографией. Он родился 18 июля 1887 года в семье пастора и писателя Юна Квислинга. Семья Квислингов была весьма состоятельной и пользовалась большим влиянием в округе Телемарк. Затем семья переехала в Шиен, где Квислинг — отец занял должность старшего пастора города. Видкун Квислинг хорошо учился в школе и, возможно, связал бы себя с научной деятельностью, но затем приоритеты юноши изменились. В 1905 году он поступил в Норвежскую военную академию, решив стать профессиональным военным. В 1906 году Квислинг перевелся в Норвежский военный колледж и окончил это учебное заведение в 1911 году с самыми лучшими результатами за всю практически вековую историю существования колледжа. После завершения учебы Квислинг, как лучший выпускник, был распределен в Генеральный штаб норвежской армии. В марте 1918 года он получил назначение в Советскую Россию — в Петроград, в качестве военного атташе норвежской дипломатической миссии. Такое назначение не было случайностью. К этому времени Квислинг уже пять лет специализировался на изучении России. Впрочем, пребывание в России было не очень долгим — уже в декабре 1918 года Квислинг, вместе с дипломатической миссией, вернулся в Норвегию, где продолжил службу в штабе в качестве военного эксперта по России. В 1919 году Квислинг как офицер разведывательной службы получил назначение в дипломатическое представительство в Финляндии, где прослужил до 1921 года. Затем Квислинг вновь побывал в России — на этот раз в составе гуманитарной миссии Лиги Наций в Харькове. В августе 1922 года он женился на русской девушке Александре Андреевне Ворониной. Однако через год, во время следующей командировки в Россию, 35-летний норвежский офицер нашел новую пассию — 25-летнюю Марию Васильевну Пасечникову.Вернувшись в Норвегию, Квислинг занялся революционной деятельностью, что было весьма нетипично для человека его социального положения, тем более — офицера военной разведки. Впрочем, скорее всего, в тот период жизни коммунистические идеи в наибольшей степени соответствовали личной мировоззренческой позиции самого Квислинга, который был впечатлен успехами Советской России. В это время Квислинг даже предлагал норвежским социалистам возглавить работу по созданию отрядов «рабочей гвардии». Однако, руководители Рабочей партии Норвегии отнеслись к странному офицеру с большими опасениями. Они сочли его провокатором и обвинили в работе на британскую разведку, отказавшись сотрудничать с Квислингом.В 1926-1927 гг. он вновь работал в России — на этот раз, в Москве. Поскольку Норвегия в то время представляла интересы Великобритании в Советской России, Квислинг выполнял посреднические функции между советскими властями и британцами. На родину он вернулся только в 1929 году — в полном разочаровании от изменившейся политики советских властей. Однако, из России Квислинг принес убежденность в необходимости кардинальных изменений политической системы Норвегии. Он решил основать собственную политическую партию, организационная структура которой в значительной степени использовала опыт большевиков. Так появилось «Норвежское действие» — Norsk Aktion. Кроме того, Квислинг участвовал в собраниях группы старших офицеров норвежской армии и бизнесменов, которые находились на праворадикальных позициях. В 1930 году Квислинг и его давний знакомый предприниматель Фредерик Приц организовали движение Nordisk folkereisning i Norge — «Скандинавский народный восход в Норвегии». В мае 1931 года Видкун Квислинг был назначен министром обороны Норвегии в правительстве Педера Кольстада. На этом посту Квислинг активно вмешивался в вопросы внутренней политики, в частности организовал преследование лидеров норвежских радикальных профсоюзов. После смерти Кольстада, Квислинг сохранил пост военного министра в правительстве Йенса Хундсейда. Лишь в 1933 году он ушел в отставку, занявшись вопросами строительства партии «Национальное единение».Созданная Квислингом партия разделяла националистические идеи и пыталась воспроизвести на норвежской почве идеологию по типу германского нацизма, спекулируя на древнескандинавской мифологии и арийской принадлежности норвежцев. Однако, эти идеи так и не стали популярными в норвежском обществе. На парламентских выборах в октябре 1933 года «Национальное Единение» потерпело сокрушительное поражение, получив 2,2 % голосов. Партия даже не смогла войти в состав норвежского парламента. Еще более впечатляющим стал провал на коммунальных выборах 1937 года, где «Национальное Единение» получило 0,06% голосов избирателей.Однако, сам Квислинг, несмотря на политические неудачи его партии, продолжал работу над формированием норвежской националистической идеологии, которую он видел синтезом итальянского фашизма и германского нацизма. Но, в отличие от итальянских фашистов, Квислинг отличался крайним антисемитизмом и пытался трактовать все события мировой политики исходя из юдофобской теории заговора. Подобные взгляды Квислинга вызывали отторжение даже у более-менее здравомыслящей части норвежских ультраправых. В 1939 году, накануне начала Второй мировой войны, Квислинг выступил за увеличение расходов на оборону, объясняя это необходимостью «защиты нейтралитета». В то же время, он утверждал, что если СССР и Великобритания выступят против Германии и не оставят для Норвегии возможности сохранения нейтралитета, то Осло должно принять сторону Берлина. Когда германские войска вторглись в Норвегию, Квислинг по норвежскому радио объявил о переходе власти в стране в свои руки и сформировал прогерманское правительство, просуществовавшее, правда, всего пять дней.Причем решение о роспуске правительства Квислинга тогда принял сам Адольф Гитлер — из соображений сохранения престижа оккупационных властей, поскольку Квислинг не пользовался поддержкой даже малой части норвежского населения. Тем не менее, Квислинг не уставал демонстрировать всестороннюю преданность гитлеровцам. В конце концов, 1 февраля 1942 года он получил назначение на пост министр-президента Норвегии. Так Квислинг стал «фёрером» Норвегии. На самом деле, реальной полнотой власти в стране обладал рейхскомиссар Йозеф Тербовен (на фото), а Квислинг олицетворял собой мнимую солидарность норвежского народа с гитлеровскими оккупантами.Трехлетнее правление Квислинга сопровождалось следующими решениями, вызвавшими настоящую ненависть со стороны норвежцев. Во-первых, были созданы концентрационные лагеря, в которые заключили оппозиционеров, прежде всего из числа коммунистов и социалистов, а также евреев. Во-вторых, «Национальное Единение» было провозглашено единственной политической партией Норвегии. В октябре 1942 года Квислинг запретил въезд лиц еврейской национальности в Норвегию. В течение осени — зимы 1942-1943 гг. практически половина норвежских евреев была депортирована в концентрационные лагеря. Поскольку антисемитизм до Квислинга практически не был развит в Норвегии, даже далекие от политики норвежцы восприняли это решение Квислинга и его сторонников как настоящее преступление. В стране начались акции неповиновения и гражданского презрения по отношению к членам квислинговской партии.В августе 1943 года правительство Квислинга объявило войну Советскому Союзу. Более 70 тысяч граждан Норвегии были мобилизованы на Восточный фронт, однако мобилизация оказалась сорванной — в норвежских частях наблюдалось массовое дезертирство, а призывники уклонялись от мобилизации. Тем не менее, около 6 тысяч норвежцев участвовали в войне против СССР. Следует отметить, что были и добровольцы, вошедшие в состав созданного 1 августа 1941 года легиона СС «Норвегия».— арестованный КвислингОккупация Норвегии нацистской Германией закончилась 8 мая 1945 года. В этот же день рейхскомиссар Норвегии обергруппенфюрер Йозеф Тербовен и высший руководитель СС и полиции Норвегии обергруппенфюрер СС и генерал полиции Вильгельм Редис подорвались гранатой, чтобы избежать ареста. На следующий день, 9 мая 1945 года, Видкун Квислинг был арестован в своей резиденции в Осло. В отличие от гитлеровских офицеров, Квислинг заканчивать жизнь самоубийством не стал — очевидно, он верил в то, что сможет уцелеть. Но бывший министр-президент был обвинен в государственной измене и помещен в тюрьму. 24 октября 1945 года 58-летний Видкун Квислинг был расстрелян в крепости Акерсхус.После освобождения Норвегии в стране началась настоящая кампания по борьбе с предателями и коллаборационистами. Всего было арестовано более 28 тысяч человек. Среди арестованных были и тысячи норвежских женщин, в годы оккупации сожительствовавших с гитлеровскими солдатами и офицерами. Несмотря на то, что большая часть женщин вскоре была освобождена, они подвергались сильнейшему общественному порицанию. Нелегкая судьба ждала и детей, родившихся от подобных браков. В то же время, к смертной казни было приговорено минимальное количество норвежцев — всего 25 человек из числа коллаборационистов, сотрудничавших с немцами.